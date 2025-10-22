維泰瑞隆宣佈關鍵管理層任命，助力推動全球藥物研發進程

Nasir Khan，獸醫學博士、博士：臨床前開發高級副總裁

沃爾瑟姆，麻薩諸塞州, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 維泰瑞隆是一家處於臨床階段的全球化生物科技公司，致力於探索和開發用於治療衰老相關疾病的變革性療法。公司今日宣佈任命Nasir Khan，獸醫學博士、博士，為臨床前開發高級副總裁，任命自2025年10月20日起生效；任命Gary Ingenito，醫學博士、博士，為臨床開發高級副總裁，任命自2025年11月1日起生效。兩位將在公司位於麻薩諸塞州沃爾瑟姆的行政總部工作，向維泰瑞隆總裁兼首席執行官Dr. Shefali Agarwal匯報。

Dr. Agarwal表示：「我們很高興並歡迎兩位傑出領導者的加入，這將幫助公司進一步壯大和推進我們的研發管線，其中包括三個臨床階段項目、四個有望成為同類首創或同類最佳的分子，以及若干早期臨床前項目。Nasir Khan博士和Gary Ingenito博士在全球藥物發現和開發領域擁有深厚的專業積累，並且推動了多個對患者具有重大意義的創新療法的誕生。我們期待兩位領導者豐富的行業經驗能夠助力公司加快推進創新臨床開發及公司戰略成長。」

在超過30年的職業生涯中，Nasir Khan博士主導推進了400多個臨床前候選藥物的非臨床安全評價和300份新藥臨床試驗申請（IND/CTA）的遞交，以及63項新藥上市申請 /生物製品許可申請（NDA/BLA）的批准，涵蓋多個治療領域，包括著名藥物痛博士®（Celebrex®）、愛博新®（Ibrance®）和新冠疫苗Comirnaty®。他的經驗涉及小分子、生物製劑、抗體偶聯藥物（ADC）、基因治療以及疫苗等多種藥物類型。加入維泰瑞隆之前，他曾擔任輝瑞公司的首席非臨床安全官，全面負責公司全球藥物和疫苗產品組合的非臨床安全工作。

Nasir Khan博士是一名經認證的病理學家和毒理學家，曾擔任中國農業大學的客座教授，並擔任Journal of Toxicological Sciences期刊的國際編輯。他是美國獸醫病理學會（ACVP）和美國毒理學委員會（DABT）的院士，擁有巴基斯坦費薩拉巴德農業大學的獸醫學博士（DVM）學位，以及俄亥俄州立大學的獸醫病理學博士（Ph.D. ）學位。

Nasir Khan博士表示：「維泰瑞隆是一個經驗豐富且高效的一體化團隊，公司在發現生物學、藥物化學和轉化科學方面所展現的綜合研究實力，令我印象深刻。基於這些卓越的能力，團隊在創新靶點探索上取得了顯著成果，已孵化出一系列極具潛力的分子。能夠結合我在大型藥企的經驗，引領團隊在存在關鍵治療需求的疾病領域進一步拓展藥物開發工作，我對此倍感振奮。」

Gary Ingenito博士在藥物開發領域擁有超過30年的經驗，涵蓋藥品、生物製劑、醫療器械及藥物聯用。在其職業生涯中，他曾在多家製藥公司以及研發服務機構擔任臨床研究、藥政法規、藥物警戒和醫學事務方面的高管職務。他豐富的開發和藥政經驗貫穿從早期開發到上市後等多個藥物開發階段，涉及神經肌肉疾病、神經退行性疾病、神經疾病等多種疾病領域，覆蓋美國、歐洲、日本等多個國家，主導了包括阿立哌唑、氨吡啶、靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）和西洛他唑在內的多個藥物的開發與獲批。加入維泰瑞隆之前，Gary Ingenito博士在Catalyst Pharmaceuticals擔任首席醫學和藥政官。在此之前，他曾於勃林格殷格翰等多家知名企業擔任高級管理職位。

Gary Ingenito博士擁有約翰霍普金斯大學的生物學和心理學學士學位（B.A.）、傑斐遜醫學院的醫學博士學位（M.D.），以及托馬斯傑斐遜大學的微生物學/免疫學博士學位（Ph.D. ），並在邁阿密大學完成了神經學研究生住院醫生培訓。Ingenito博士現為Addario肺癌醫學研究所董事會成員。

Gary Ingenito博士表示：「隨著人類壽命的延長以及我們對生活品質追求的提升，衰老相關的退行性疾病已成為日益嚴峻的全球醫療問題。然而，許多退行性疾病的治療選擇有限或尚無治療方法。維泰瑞隆擁有卓越的科研基礎和經驗豐富的全球化臨床開發團隊，我很榮幸能成為這個全球性組織的一員，共同為患有退行性疾病以及其他嚴重疾病的患者開發新的治療方案。」

關於維泰瑞隆

維泰瑞隆是一家臨床階段的生物科技公司，致力於發現並在全球範圍內開發能夠治療衰老相關退行性疾病的突破性療法。自2017年成立以來，維泰瑞隆已構建起一個多元化項目研發管線，聚焦衰老相關疾病的關鍵致病機理，包括失調的細胞死亡、失控的炎症反應、以及失衡的能量穩態。維泰瑞隆目前正在開展SIR2501、SIR4156和SIR9900等分子的臨床研究，同時持續推進臨床前研究。公司入選2025年度Endpoints 11最具潛力生物技術初創公司榜單。如需了解更多資訊，請瀏覽sironax.com。

