Geotab-Umfrage: 87% des Fahrpersonals sind bereit, KI-Coaching im Fahrerhaus zu nutzen

MADRID, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine neue europaweite Umfrage* von Geotab, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge und Assets, zeigt, dass Berufskraftfahrerinnen und -fahrer eine klare Vision für die Zukunft der Technologie im Fahrerhaus haben. 87 % geben an, dass sie sich mit einem sofortigen Audio-Coaching, das auf einer KI-gestützten Analyse von Videos im Fahrerhaus basiert, wohler fühlen würden als mit nach innen gerichteten Videos, die zur späteren Überprüfung gespeichert werden.

Die Studie unter mehr als 3.500 Teilnehmenden in sieben europäischen Ländern deckt ein grundlegendes Dilemma zwischen „Privatsphäre und Schutz“ auf, das im Mittelpunkt der Ansichten der Fahrerinnen und Fahrer steht. Während mehr als 9 von 10 (92 %) Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Kameras im Fahrerhaus haben, wären ebenso viele (92 %) bereit, über diese Bedenken hinwegzusehen, wenn die Aufnahmen nachweisen könnten, dass sie nach einem Unfall keine Schuld trifft. Dieser Konflikt macht deutlich, dass das Fahrpersonal Technologie nicht grundsätzlich ablehnt, sondern vielmehr den großen Vorteil einer möglichen Entlastung gegen eine Vielzahl von Bedenken abwägt.

Die Studie deckte auch eine „Bildungslücke“ auf, die Flottenmanager angehen müssen. Die Bedenken innerhalb des Fahrpersonals sind weitverbreitet und vielfältig, wobei kein einzelnes Thema eine Mehrheit bildet. Die Sorge, dass das Filmmaterial aus dem Zusammenhang gerissen (38 %) oder gegen sie für Disziplinarmaßnahmen (34 %) verwendet wird, sowie Bedenken bezüglich der Datensicherheit (34 %) sind allesamt bedeutend. Dies veranschaulicht die vielfältigen Hindernisse für die Einführung von Videokameras und deutet darauf hin, dass weitere Aufklärung und Informationen über deren Verwendung erforderlich sind.

„Die Daten zeigen, dass die Fahrerinnen und Fahrer pragmatisch und vorausschauend denken. Die Studie deutet jedoch auf ein Spannungsverhältnis zwischen ‚Privatsphäre und Schutz‘ hin, gleichzeitig weisen sie aber auch auf die Lösung hin“, so Edward Kulperger, Senior Vice President, EMEA bei Geotab. „Die Behauptung, dass Fahrerinnen und Fahrer gegen Technologie sind, ist überholt. Die Akzeptanz neuer Technologien durch die Fahrerinnen und Fahrer steigt, wenn sie deren Vorteile nachvollziehen können. Die Branche hat die Möglichkeit, besser darüber aufzuklären, wie diese Systeme ihre Sicherheit verbessern. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, eine Kultur des Vertrauens aufzubauen und zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr für alle führen.“

Angesichts des anhaltenden Mangels an Fahrpersonal und des zunehmenden Betriebsdrucks ist der Einsatz von Technologien zur Unterstützung der Fahrerinnen und Fahrer bei den wachsenden Herausforderungen im Straßenverkehr ein wichtiger Schwerpunkt für Fuhrparkmanager. Unterstützende Tools wie KI-Coaching und die Möglichkeit, Fahrpersonal durch Beweismaterial zu entlasten, sind wichtige Faktoren für die berufliche Entwicklung und das Wohlbefinden.

Die Umfrage bestätigt frühere Forschungsergebnisse von Geotab, wonach fast 70 % der Fahrerinnen und Fahrer den Einsatz von Technologien zur Verbesserung ihrer Leistung befürworten. Diese neuen Daten zeigen, dass insgesamt 67 % die Verwendung von Filmmaterial für das Coaching positiv bewerten, sofern es konstruktiv und kooperativ ist. Weniger als 1 % der Befragten gab an, dass sie keinen Nutzen in einer Dashcam sehen. Auf die Frage nach den größten Vorteilen nannten die Fahrerinnen und Fahrer die Verbesserung ihrer eigenen Standards durch Coaching, erhöhte Sicherheit und den Beweis, dass sie bei einem Unfall keine Schuld trugen, was ihr doppeltes Interesse an beruflicher Weiterentwicklung und persönlichem Schutz unterstreicht.

*Methodik

Geotab beauftragte Opinion Matters mit der Umfrage von 3.514 professionellen Lkw- und Transporterfahrkräften (im Alter ab 17 Jahren) in Großbritannien (509), Deutschland (500), Frankreich (500), den Niederlanden (502), Irland (501), Italien (500) und Spanien (502) zu ihrer Einstellung gegenüber Dashcams mit Blick auf die Straße und mit Blick in beide Richtungen. Die Daten wurden zwischen dem 2. Oktober 2025 und dem 10. Oktober 2025 online erhoben.

Über Geotab

Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge und Asset Management mit Hauptsitz in Oakville, Ontario, und Atlanta, Georgia. Unsere Mission ist es, die Welt sicherer, effizienter und nachhaltiger zu machen. Wir nutzen fortschrittliche Datenanalyse und KI, um die Leistung und den Betrieb von Flotten zu transformieren, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Mit der Unterstützung von führenden Datenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren bedienen wir weltweit rund 100.000 Kundinnen und Kunden und verarbeiten täglich 100 Milliarden Datenpunkte aus mehr als 5 Millionen Fahrzeugabonnements. Geotab genießt das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, mittelständischen Flotten und den größten Flotten des öffentlichen Sektors weltweit, darunter die US-Bundesregierung. Wir verpflichten uns zur Datensicherheit und zum Datenschutz und verfügen über FIPS-140-3- und FedRAMP-Zertifizierungen. Unsere offene Plattform, unser Ökosystem aus hervorragenden Partnern und der Geotab Marketplace bieten Hunderte von flottenfähigen Lösungen von Drittanbietern. In diesem Jahr feiern wir 25 Jahre Innovation. Erfahren Sie mehr unter www.geotab.com und folgen Sie uns auf LinkedIn oder besuchen Sie Geotab News and Views.

GEOTAB und GEOTAB MARKETPLACE sind eingetragene Marken von Geotab Inc. in Kanada, den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

