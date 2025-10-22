Encuesta de Geotab: el 87 % de los conductores profesionales están preparados para adoptar el coaching con IA en la cabina

MADRID, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Una nueva encuesta paneuropea* realizada por Geotab, líder mundial en soluciones para vehículos y activos conectados, revela que los conductores profesionales tienen una visión clara del futuro de la tecnología en la cabina, ya que el 87 % afirma que se sentiría más cómodo con un coaching por audio instantáneo, basado en un análisis de vídeo en la cabina impulsado por IA, en lugar de un vídeo orientado hacia el interior que se almacena para su posterior revisión.

El estudio, realizado a más de 3500 conductores profesionales de siete países europeos, revela un dilema clave entre la «privacidad y la seguridad» que influye en la forma en que los conductores perciben su trabajo. Aunque más de 9 de cada 10 (el 92 %) están preocupados por el uso de cámaras en la cabina, también un 92 % estaría dispuesto a dejar de lado esas preocupaciones si las imágenes pudieran demostrar que no han tenido la culpa tras una colisión. Esta contradicción pone de manifiesto que los conductores no están en contra de la tecnología, sino que valoran las importantes ventajas de una posible exoneración frente a un gran abanico de preocupaciones.

El estudio también reveló una brecha educativa que los gestores de flotas deben abordar. Las preocupaciones de los conductores son muy diversas y variadas, sin que haya un tema concreto que preocupe a la mayoría. Las preocupaciones sobre el uso de las imágenes fuera de contexto (38 %), su uso en su contra para medidas disciplinarias (34 %) y la seguridad de los datos (34 %) son todas considerables. Esto ilustra los diversos impedimentos para la adopción de cámaras de vídeo, lo que sugiere que se necesita más formación e información sobre su uso.

«Los datos muestran que los conductores son pragmáticos y tienen en cuenta el futuro. Sin embargo, el estudio sugiere que existe una tensión entre privacidad y protección, pero al mismo tiempo apunta a la solución», afirma Edward Kulperger, vicepresidente de EMEA en Geotab. «La idea de que los conductores se oponen a la tecnología está desfasada. La aceptación de las nuevas tecnologías por parte de los conductores aumenta cuando entienden sus ventajas. El sector tiene la oportunidad de mejorar el conocimiento sobre cómo estos sistemas mejoran la seguridad de los conductores. Este enfoque puede ayudar a crear una cultura de confianza y llevarnos a unas carreteras más seguras para todos».

Ante la actual escasez de conductores y el aumento de la presión en el trabajo, el uso de tecnologías que ayuden a los conductores a superar los crecientes problemas en la carretera es un aspecto clave para los gestores de flotas. Las herramientas de apoyo, como el coaching con IA, y la posible exoneración probatoria de los conductores son factores clave para el desarrollo profesional y el bienestar.

La encuesta confirma los resultados anteriores de la investigación sobre conductores realizada por Geotab, en la que se señala que casi el 70 % de los conductores apoya la adopción de tecnología para mejorar su rendimiento. Estos nuevos datos señalan que un 67 % se muestra favorable al uso de imágenes para el coaching, siempre que sea constructivo y colaborativo, y menos del 1 % de los encuestados afirma que no ve ningún beneficio en llevar una cámara de salpicadero. Cuando se les pregunta por las principales ventajas, los conductores citan la mejora de sus propios estándares a través del coaching, el aumento de la seguridad y la posibilidad de demostrar que no han tenido la culpa en una colisión, lo que subraya aún más su doble interés tanto en el desarrollo profesional como en la protección personal.

* Metodología

Geotab encargó a Opinion Matters una encuesta a 3514 conductores profesionales de camiones y furgonetas (mayores de 17 años) en el Reino Unido (509), Alemania (500), Francia (500), Países Bajos (502), Irlanda (501), Italia (500) y España (502) sobre su opinión respecto a las cámaras de salpicadero orientadas tanto hacia la carretera como hacia el interior del vehículo. Los datos se recopilaron en línea entre el 2 y el 10 de octubre de 2025.

