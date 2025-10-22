Enquête Geotab : 87 % des conducteurs professionnels sont prêts à adopter le mentorat par intelligence artificielle en cabine

MADRID, 22 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle enquête paneuropéenne* menée par Geotab, un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions connectées pour véhicules et actifs, révèle que les conducteurs professionnels ont une vision claire de l’avenir des technologies embarquées. 87 % d’entre eux déclarent qu’ils seraient plus à l’aise avec un mentorat audio instantané, basé sur une analyse par intelligence artificielle des vidéos embarquées, plutôt qu’avec des vidéos dirigées vers l’intérieur et stockées pour un visionnage ultérieur.

L’étude, menée auprès de plus de 3 500 conducteurs professionnels dans sept pays européens, met en évidence qu’un dilemme fondamental entre les notions de vie privée et de protection est central dans l’opinion des conducteurs. Si plus de 9 conducteurs sur 10 (92 %) sont inquiets de l’utilisation de caméras en cabine, 92 % d’entre eux seraient prêts à passer outre ces préoccupations si les images pouvaient prouver qu’ils n’étaient pas en tort après une collision. Ce différend montre que les conducteurs ne sont pas opposés à la technologie, mais qu’ils réfléchissent aux avantages considérables d’une éventuelle exonération sans toutefois oublier leurs nombreuses préoccupations.

L’étude a également révélé un « déficit éducatif » auquel les gestionnaires de flottes de transport doivent remédier. Les préoccupations des conducteurs sont nombreuses et variées, sans qu’aucune question ne fasse l’unanimité. Les inquiétudes concernant l’utilisation des images hors contexte (38 %), leur utilisation à des fins disciplinaires (34 %) et la sécurité des données (34 %) sont toutes importantes. Cela illustre les divers obstacles à l’adoption des caméras vidéo, et suggère la nécessité de plus de formations et d’informations concernant leur utilisation.

« Les données montrent que les conducteurs sont pragmatiques et tournés vers l’avenir. Cependant, l’étude suggère qu’il existe un conflit entre les idées de vie privée et de protection. En même temps, l’étude nous indique la solution », a déclaré Edward Kulperger, vice-président directeur, région EMEA chez Geotab. « L’idée selon laquelle les conducteurs sont opposés à la technologie est dépassée. Les conducteurs acceptent davantage les nouvelles technologies lorsqu’ils en comprennent les avantages. Le secteur a l’opportunité d’améliorer la formation sur la manière dont ces systèmes renforcent la sécurité et la sûreté des conducteurs. Cette approche peut contribuer à instaurer une culture de confiance et à rendre les routes plus sûres pour tous. »

Face à une pénurie persistante de conducteurs et à des contraintes opérationnelles croissantes, l’utilisation de technologies pour aider les conducteurs à relever les défis de plus en plus nombreux auxquels ils sont confrontés sur la route est une priorité pour les gestionnaires de flottes. Les outils d’aide tels que le mentorat par intelligence artificielle et la possibilité d’exonérer les conducteurs sur la base de preuves sont des facteurs clés pour le développement professionnel et le bien-être.

L’enquête confirme les conclusions antérieures de l’étude menée par Geotab auprès des conducteurs, qui indiquait que près de 70 % d’entre eux étaient favorables à l’adoption de technologies visant à améliorer leurs performances. Ces nouvelles données indiquent que 67 % des personnes interrogées sont favorables à l’utilisation d’images pour le mentorat, à condition que celui-ci soit constructif et collaboratif. Moins de 1 % des sondés déclarent ne voir aucun avantage à l’utilisation d’une caméra embarquée. Interrogés sur les principaux avantages, les conducteurs ont cité l’amélioration de leurs propres normes grâce au mentorat, le renforcement de la sécurité et la possibilité de prouver ne pas être en tort en cas de collision, soulignant ainsi leur double intérêt pour le développement professionnel et la protection personnelle.

* Méthodologie

Geotab a chargé Opinion Matters de mener une enquête auprès de 3 514 chauffeurs professionnels de camions et de fourgonnettes (âgés de 17 ans et plus) au Royaume-Uni (509), en Allemagne (500), en France (500), aux Pays-Bas (502), en Irlande (501), en Italie (500) et en Espagne (502) afin de connaître leur opinion sur les caméras embarquées orientées vers la route et vers l’arrière. Les données ont été recueillies en ligne entre le 2 octobre 2025 et le 10 octobre 2025.

À propos de Geotab

Geotab est un leader mondial dans le domaine des solutions connectées pour la gestion des véhicules et des actifs, dont le siège social est situé à Oakville, en Ontario, et à Atlanta, dans l’état de Géorgie. Notre mission est de favoriser un monde plus sûr, plus efficace et plus durable. Nous exploitons des analyses de données avancées et l’intelligence artificielle pour transformer les performances et les opérations des flottes de transport, réduire les coûts et améliorer l’efficacité. Soutenus par les meilleurs scientifiques et ingénieurs spécialisés dans le domaine des données, nous sommes au service d’environ 100 000 clients dans le monde entier, traitant quotidiennement 100 milliards de points de données provenant de plus de 5 millions de véhicules abonnés. Geotab bénéficie de la confiance d’entreprises du classement Fortune 500, de flottes de taille moyenne et des flottes les plus importantes du secteur public au monde, notamment le gouvernement fédéral américain. Engagés en faveur de la sécurité et de la confidentialité des données, nous sommes titulaires des certifications FIPS 140-3 et FedRAMP. Notre plateforme ouverte, notre écosystème de partenaires exceptionnels et notre boutique Geotab Marketplace proposent des centaines de solutions tierces prêtes à l’emploi pour les flottes de transport. Cette année, nous célébrons 25 ans d’innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.geotab.com et suivez-nous sur LinkedIn ou consultez Geotab News and Views.

GEOTAB et GEOTAB MARKETPLACE sont des marques déposées de Geotab Inc. au Canada, aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

