Geotab-enquête: 87% van de beroepschauffeurs staat open voor AI-coaching in de cabine

MADRID, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uit een nieuw Europees onderzoek* van Geotab, een wereldwijde leider op het gebied van verbonden voertuigen en bedrijfsmiddelen, blijkt dat professionele chauffeurs een duidelijke visie hebben op de toekomst van technologie in de cabine. 87% geeft aan dat ze zich meer op hun gemak zouden voelen met directe audiocoaching, die is gebaseerd op een door AI aangestuurde analyse van videobeelden in de cabine, in plaats van naar binnen gerichte videobeelden die worden opgeslagen voor latere beoordeling.

Uit het onderzoek onder ruim 3.500 beroepschauffeurs in zeven Europese landen blijkt dat er een fundamenteel dilemma bestaat tussen privacy en bescherming, dat ten grondslag ligt aan de houding van chauffeurs. Hoewel meer dan 9 op de 10 (92%) zich zorgen maakt over het gebruik van camera's in de cabine, zou eenzelfde percentage van 92% bereid zijn om die zorgen te negeren als de beelden na een aanrijding kunnen aantonen dat zij geen schuld hadden. Dit conflict laat zien dat chauffeurs niet tegen technologie zijn, maar dat ze het grote voordeel van mogelijke vrijspraak afwegen tegen een breed spectrum aan zorgen.

Het onderzoek bracht ook een ‘kenniskloof’ aan het licht die wagenparkbeheerders moeten aanpakken. De zorgen van chauffeurs zijn wijdverbreid en divers, zonder dat één kwestie de overhand heeft. Zorgen over het feit dat beeldmateriaal uit de context wordt gebruikt (38%), dat het tegen hen kan worden gebruikt voor disciplinaire maatregelen (34%) en gegevensbeveiliging (34%), zijn allemaal belangrijke factoren. Dit illustreert de diverse belemmeringen voor de invoering van videocamera's en suggereert dat er meer voorlichting en informatie nodig is over het gebruik ervan.

“De gegevens tonen aan dat chauffeurs pragmatisch en vooruitstrevend zijn. Hoewel uit het onderzoek blijkt dat er een spanning bestaat tussen privacy en bescherming, tegelijkertijd wijzen de gegevens ook naar de oplossing”, aldus Edward Kulperger, Senior Vice President, EMEA bij Geotab. "Het verhaal dat chauffeurs tegen technologie zijn, is achterhaald. Bestuurders accepteren nieuwe technologie beter als ze de voordelen ervan begrijpen. De sector kan deze kans aangrijpen om de voorlichting over de manier waarop deze systemen de veiligheid en beveiliging van bestuurders vergroten, verbeteren. Deze aanpak kan bijdragen aan het creëren van een cultuur van vertrouwen en leiden tot veiligere wegen voor iedereen."

Geconfronteerd met een aanhoudend tekort aan chauffeurs en toenemende operationele druk, is het gebruik van technologieën om chauffeurs te ondersteunen bij de toenemende uitdagingen op de weg een belangrijk aandachtspunt voor wagenparkbeheerders. Ondersteunende hulpmiddelen zoals AI-coaching en mogelijke vrijspraak van chauffeurs op basis van bewijsmateriaal zijn belangrijke onderscheidende factoren voor professionele ontwikkeling en welzijn.

Het onderzoek bevestigt eerdere bevindingen uit het chauffeursonderzoek van Geotab, waarin wordt vastgesteld dat bijna 70% van de chauffeurs voorstander is van het gebruik van technologie om hun prestaties te verbeteren. Uit deze nieuwe gegevens blijkt dat in totaal 67% positief staat tegenover het gebruik van beeldmateriaal voor coaching, mits dit constructief en collaboratief is. Minder dan 1% van de respondenten geeft aan dat ze geen enkel voordeel zien in het gebruik van een dashcam. Op de vraag wat de grootste voordelen zijn, noemden chauffeurs het verbeteren van hun eigen normen door middel van coaching, verhoogde veiligheid en het kunnen aantonen dat ze geen schuld hadden bij een aanrijding. Dit onderstreept hun dubbele belang bij zowel professionele ontwikkeling als persoonlijke bescherming.

*Onderzoeksmethode

Geotab heeft Opinion Matters opdracht gegeven om 3.514 professionele vrachtwagen- en bestelwagenchauffeurs (van 17 jaar en ouder) in het Verenigd Koninkrijk (509), Duitsland (500), Frankrijk (500), Nederland (502), Ierland (501), Italië (500) en Spanje (502) te vragen naar hun mening over dashcams die alleen op de weg zijn gericht en dashcams die ook de bestuurder filmen. De gegevens zijn tussen 2 oktober 2025 en 10 oktober 2025 online verzameld.

Over Geotab

Geotab is een wereldwijde leider op het gebied van beheer van verbonden voertuigen en bedrijfsmiddelen, met hoofdkantoren in Oakville, Ontario (Canada) en Atlanta, Georgia (VS). Onze missie is om de wereld veiliger, efficiënter en duurzamer te maken. We maken gebruik van geavanceerde data-analyse en AI om de prestaties en activiteiten van wagenparken te transformeren, kosten te verlagen en efficiëntie te verhogen. Gesteund door vooraanstaande datawetenschappers en ingenieurs zijn we wereldwijd ongeveer 100.000 klanten van dienst en verwerken we dagelijks 100 miljard datapunten van meer dan 5 miljoen voertuigabonnementen. Geotab geniet het vertrouwen van Fortune 500-organisaties, middelgrote wagenparken en de grootste wagenparken in de publieke sector ter wereld, waaronder de Amerikaanse federale overheid. Wij hechten veel waarde aan gegevensbeveiliging en privacy en beschikken over FIPS 140-3- en FedRAMP-autorisaties. Ons open platform, ecosysteem van uitstekende partners en Geotab Marketplace bieden honderden fleet-ready oplossingen van derden. Dit jaar vieren we 25 jaar innovatie. Ga voor meer informatie naar www.geotab.com en volg ons op LinkedIn of ga naar Geotab News and Views.

GEOTAB en GEOTAB MARKETPLACE zijn geregistreerde handelsmerken van Geotab Inc. in Canada, de Verenigde Staten en/of andere landen.

Mediacontact

Romina Dashghachian

Strategic Communications Lead, EMEA

rominadashghachian@geotab.com

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9fb19f26-68e3-4920-8155-6e03df649392