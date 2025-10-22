„Ignitis grupė“ užsitikrino 318 mln. Eur finansavimą Kelmės vėjo parkui Lietuvoje

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad 2025 m. spalio 22 d. buvo pasirašyta 318 mln. Eur projekto finansavimo sutartis (toliau – Paskola) dėl 314 MW Kelmės vėjo parko, didžiausio tokio projekto Baltijos šalyse, kurį kontroliuoja Grupės patronuojamoji įmonė UAB „Ignitis renewables“ (toliau – „Ignitis renewables“).
Paskolos sutartis buvo sudaryta tarp „Ignitis renewables“ patronuojamų įmonių UAB „Vėjas LT“, UAB „Windlit“ ir kreditorių grupės, kurią sudaro Europos investicijų bankas, „Swedbank“, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Šiaurės investicijų bankas (toliau – Kreditoriai).
Paskola, kurią Kreditoriai suteikia skirtingomis atskiromis dalimis, suteikiama 15 metų laikotarpiui. Kitos Paskolos sąlygos yra standartinės projektų finansavimo sandoriams.
Kelmės vėjo parkas, kurį sudaro du atskiri etapai, yra didžiausias veikiantis vėjo parkas Baltijos šalyse. Jo bendra instaliuota galia siekia 314 MW. Šio vėjo parko pagaminta elektros energija patenkins 250 tūkst. Lietuvos namų ūkių poreikius.
Bendros investicijos į projektą, įskaitant įsigijimo kainą ir statybų išlaidas, sieks iki 550 mln. Eur.
Grupė primena, jog jos tikslas yra padidinti Žaliuosius pajėgumus nuo 1,4 GW 2024 m. iki 4–5 GW 2030 m. Daugiau informacijos pateikiame Grupės strategijoje (nuoroda). Šiuo metu Grupės veikiantys Žalieji pajėgumai siekia 2,1 GW.
