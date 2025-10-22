PRANEŠIMAS APIE OBLIGACIJŲ IŠANKSTINIO IŠPIRKIMO KAINĄ

MAXIMA GRUPE, UAB
(toliau - Emitentas)1
240,000,000 EUR vertės obligacijos su 6.250 proc. palūkanomis, kurių terminas sueina 2027 m.
(toliau - Obligacijos)
(ISIN: XS2485155464) (Bendras kodas: 248515546)
2025 m. spalio 22 d.
Mes remiamės Obligacijų sąlygomis ir nuostatomis (toliau – Sąlygos) ir Emitento 2025 m. spalio 10 d. paskelbtu pranešimu (toliau – Pradinis pranešimas) dėl išankstinio obligacijų išpirkimo 2025 m. spalio 27 d. (toliau – Išankstinio išpirkimo diena) už Išankstinio išpirkimo kainą, kartu su iki Išankstinio išpirkimo dienos (jos neįskaitant) sukauptomis ir nesumokėtomis palūkanomis. Didžiąja raide rašomų terminų, kurie šiame pranešime neapibrėžti kitaip, reikšmė yra tokia, kokia nustatyta Sąlygose.
Emitentas anksčiau paskelbė apie ING Bank N.V., London Branch paskyrimą Nustatymo agentu (angl. Determination Agent), kuris atsakingas už Obligacijų Išankstinio išpirkimo kainos (angl. Make Whole Redemption Price) nustatymą.
Emitentas šiuo pranešimu informuoja, kad Nustatymo dieną, Nustatymo laiku Nustatymo agentas nustatė, jog Rekomenduojama prekiautojo norma (angl. the Reference Dealer Rate) yra 1,867 proc., o Išankstinio išpirkimo kaina už kiekvieną Skaičiavimo vienetą (angl. Calculation Amount) yra 1 064,06 EUR.
Emitentas kreipsis į „The Irish Stock Exchange plc“, veikiančią kaip Euronext Dublin, ir Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržą dėl Obligacijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos sąrašų po Obligacijų išpirkimo Išankstinio išpirkimo dieną.
Šis pranešimas yra susijęs su informacijos, kuri pagal reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl Piktnaudžiavimo rinka (PRR) 7 straipsnio 1 dalį buvo arba galėjo būti viešai neatskleista informacija, atskleidimu. Vadovaujantis PRR ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2016/1055 2 straipsnio sąlygomis, šį pranešimą Emitento vardu paskelbia Lauryna Šaltinė, Finansų vadovė.
1 Juridinio asmens identifikatorius (LEI): 259400Z5DFISQ00QN727