Appian et IFC s’associent pour lancer un nouveau fonds de 1 milliard de dollars américains dédié aux minéraux et métaux critiques dans les marchés émergents

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 22 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian Capital Advisory Limited (« Appian »), société de conseil en investissement auprès de fonds de capital privé à long terme axés sur la création de valeur dans les secteurs des métaux, des mines et des industries connexes, annonce le lancement d’un fonds dédié aux minéraux, métaux et activités minières critiques dans les marchés émergents (le « Fonds »), en partenariat avec la Société financière internationale (« IFC »), membre du World Bank Group (Groupe de la Banque mondiale). Le Fonds bénéficiera d’un engagement total pouvant atteindre 1 milliard de dollars américains et investira aux côtés des fonds actuels et futurs d’Appian, afin de soutenir le développement de projets miniers responsables et à fort impact pour des matières premières essentielles à l’accès à l’énergie, aux industries stratégiques et aux technologies d’avenir.

Points forts

IFC sera l’investisseur de référence du Fonds, avec une contribution initiale de 100 millions de dollars américains. Des capitaux supplémentaires seront mobilisés par la société IFC Asset Management Company (AMC).

Le Fonds investira dans des instruments d’actions, de crédit et de redevances, avec pour mandat de générer des rendements financiers solides tout en favorisant l’impact sur le développement, la création d’emplois et l’amélioration des conditions communautaires.

Il s’agit du premier fonds minier exclusivement axé sur les marchés émergents, ciblant les minéraux et produits de base essentiels à la croissance économique, à la transition énergétique et aux technologies numériques clés.

Il représente le premier fonds d’IFC établi en partenariat avec un investisseur en capital privé spécialisé dans les métaux et l’exploitation minière.

Tous les investissements seront conformes aux normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et aux standards de performance d’IFC, qui respectent ou dépassent les meilleures pratiques internationales en matière de responsabilité minière.

Le premier investissement du Fonds concerne le projet Santa Rita exploité par Atlantic Nickel au Brésil. Il s’agit d’un co-investissement aux côtés d’Appian visant à développer la mine souterraine d’un important gisement de nickel-cuivre-cobalt dont la durée de vie dépasse 30 ans.

Les équipes de direction soutenues par le Fonds bénéficieront de l’expertise technique et financière approfondie d’Appian pour accélérer le développement des projets et la création de valeur, ainsi que du soutien en matière d’ESG, de développement communautaire et d’engagement des parties prenantes assuré par les spécialistes de la durabilité d’IFC et de la World Bank.

IFC et Appian entretiennent une relation d’investissement depuis dix ans, comprenant deux investissements en Afrique dans les secteurs des terres rares et de l’or, ayant conduit à la construction et à la mise en production réussies de mines.

Le Fonds, soutenu par IFC, est aligné sur le mandat de l’institution visant à financer le développement du secteur privé dans les marchés émergents, tout en générant à la fois des rendements financiers et un impact mesurable sur le développement. Il aura un devoir fiduciaire envers les investisseurs présentés par AMC, garantissant la protection de leurs intérêts grâce à une supervision rigoureuse, une transparence accrue et un engagement envers la création de valeur à long terme.

Géré par Appian, le Fonds co-investira aux côtés de l’Appian Natural Resources Fund III et de l’Appian Credit Strategies Fund I (collectivement, les « fonds »), ainsi qu’avec les futurs fonds Appian. Il ciblera des investissements en actions, en crédit et en redevances dans les secteurs des métaux, de l’exploitation minière et des industries connexes dans les marchés émergents, avec une priorité sur l’Afrique et l’Amérique latine. Tous les investissements réalisés par le biais du Fonds devront répondre aux critères de performance rigoureux d’IFC et aux normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »).

Le Fonds a d’ores et déjà convenu d’investir dans la mine de nickel-cuivre-cobalt de Santa Rita, située dans l’État de Bahia, au Brésil, actuellement en transition vers une production souterraine. La mine devrait atteindre une production d’environ 30 000 tonnes par an d’équivalent nickel, pour une durée de vie dépassant 30 ans. La mine appartient à Atlantic Nickel, une filiale détenue à 100 % par Appian. IFC investit aux mêmes conditions que les autres investisseurs, sur la base d’évaluations indépendantes réalisées par Citi et Standard Chartered.

Ce Fonds constitue le premier véhicule d’investissement exclusivement dédié à l’exploitation minière dans les marchés émergents. Il financera des projets miniers à tous les stades, y compris la construction, la production et l’expansion, contribuant ainsi à une croissance économique durable et à des bénéfices sociaux dans les pays hôtes, grâce au développement des compétences, à la création d’emplois, aux exportations et aux recettes fiscales. Les minéraux et métaux critiques sont la pierre angulaire de l’économie mondiale moderne. À mesure que le monde accélère sa transition vers l’innovation numérique et l’énergie verte, ces ressources deviennent fondamentales pour une croissance internationale plus équitable, inclusive et durable.

Le partenariat entre IFC et Appian représente la première collaboration d’IFC avec un investisseur en capital privé spécialisé dans l’exploitation minière pour créer un fonds dédié. Appian gère environ 5 milliards de dollars américains1 d’actifs et s'appuie une équipe de plus de 100 professionnels expérimentés combinant expertise financière et technique pour identifier et optimiser des projets miniers, créant ainsi de la valeur à long terme pour ses investisseurs. Depuis 2016, Appian a mis 12 projets miniers en production, soit plus que les cinq plus grandes compagnies minières internationales réunies sur la même période.

Michael W. Scherb, fondateur et directeur général d’Appian, a déclaré : « Nous sommes fiers qu’IFC ait confié à Appian la gestion de ce fonds emblématique. C’est une grande marque de reconnaissance de notre capacité à identifier et développer de manière responsable des actifs de haute qualité, générant de la valeur durable pour nos partenaires. Cela souligne également le rôle essentiel que peut jouer le secteur minier dans la promotion d’une croissance économique durable et la création de bénéfices à long terme pour les communautés locales, notamment dans les régions où les besoins de développement sont les plus pressants. Les équipes soutenues par le Fonds bénéficieront désormais de l’appui de deux institutions de premier plan de notre secteur. Nous nous réjouissons de faire progresser ce partenariat pour accélérer le développement responsable et durable des ressources à l’échelle mondiale. »

Makhtar Diop, directeur général d’IFC, a indiqué : « IFC est ravie de s’associer à nouveau à Appian dans le cadre de ce véhicule d’investissement innovant. Les minéraux sont essentiels au développement des industries, à la création d’emplois et à la croissance économique. En collaborant avec des entreprises comme Appian, nous contribuons à mobiliser davantage de capitaux privés dans les régions qui en ont le plus besoin, tout en permettant aux communautés locales de bénéficier du développement de leurs ressources minérales. »

À propos d’Appian Capital Advisory Limited

Appian Capital Advisory Limited est une société de conseil en investissement auprès de fonds de capital privé à long terme axés sur la création de valeur, investissant dans des entreprises des secteurs des métaux, de l’exploitation minière et des industries connexes.

Appian est un conseiller en investissement de premier plan qui possède une expérience internationale en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Australie et en Afrique, et dispose d’un historique éprouvé dans l’accompagnement d’entreprises minières pour atteindre leurs objectifs de développement. Le portefeuille opérationnel mondial d’Appian regroupe environ 6 000 employés.

La société compte une équipe mondiale de plus de 100 professionnels expérimentés, combinant expertise financière et technique, avec des bureaux à Abou Dabi, Belo Horizonte, Dubaï, Hong Kong, Lima, Londres, New York, Perth, São Paulo et Toronto. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.appiancapitaladvisory.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram ou Twitter/X.

À propos d’IFC

IFC, membre du World Bank Group (Groupe de la Banque mondiale), est la plus grande institution mondiale de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. IFC intervient dans plus de 100 pays, en mobilisant son capital, son expertise et son influence pour créer des marchés et des opportunités dans les pays en développement. Au cours de l’exercice 2025, IFC a engagé un montant record de 71,7 milliards de dollars américains auprès d’entreprises privées et d’institutions financières dans les pays en développement, mobilisant des solutions et capitaux privés pour bâtir un monde sans pauvreté sur une planète vivable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ifc.org.

À propos d’Atlantic Nickel

La mine de nickel Santa Rita (« Atlantic Nickel » depuis le deuxième trimestre 2019, précédemment connue sous le nom de Mirabela Mineração do Brasil) est une mine de sulfures de nickel (« NiS ») à ciel ouvert, située dans l’État brésilien de Bahia. Appian a acquis la mine en 2018, a optimisé la conception de la fosse, remis à neuf les installations de traitement et a redémarré avec succès les opérations en 2019. Les opérations actuelles comprennent l’exploitation à ciel ouvert et une usine de concentration d’une capacité d’environ 6,5 millions de tonnes par an, produisant un concentré de sulfure de nickel contenant également des sous-produits tels que le cuivre, le cobalt, le platine, le palladium et l’or. En 2024, Santa Rita a traité 6,6 millions de tonnes de minerai à ciel ouvert, produisant 31,8 millions de livres de nickel, 10,1 millions de livres de cuivre et 0,6 million de livres de cobalt sous forme de concentrés.

Appian fait progresser le développement d’une importante ressource souterraine à plus forte teneur, prolongeant la durée de vie initiale de la mine à ciel ouvert (8 ans) à plus de 30 ans. En 2024, Atlantic Nickel a publié son étude de préfaisabilité (« PFS ») pour l’expansion souterraine de la mine. La PFS a renforcé la confiance d’Appian dans le projet, en présentant une mine à longue durée de vie, à production annuelle accrue, avec un faible capital initial et une structure de coûts compétitive. Atlantic Nickel poursuit ce scénario dans le cadre de l’étude de faisabilité définitive en cours, les premiers travaux ayant déjà commencé pour le développement souterrain.

1 Données du 10 octobre 2025. Inclut environ 1 milliard de dollars américains d’engagements totaux pour Appian EM Fund LP et un plafond de 400 millions de dollars américains pour Appian Credit Strategies I.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/784116a7-4e43-42b7-9677-f676293d0e94