アピアン (Appian) とIFC、新興国市場向けに10億米ドル (約1,478億3,211万円) 規模の重要鉱物・金属ファンドを設立

アラブ首長国連邦アブダビ発, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 金属、鉱業および関連産業の企業に投資する長期的価値重視のプライベート資本ファンドに対する投資顧問会社であるアピアン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド (Appian Capital Advisory Limited)(「アピアン」) は、世界銀行グループ (World Bank Group) の一員である国際金融公社 (International Finance Corporation) (IFC) と提携し、新興国市場向けの重要鉱物・金属・鉱業ファンド (「本ファンド」) の設立を発表した。 本ファンドの総資本コミットメントは最大10億米ドル (約1,478億3,211万円) であり、アピアンの既存および後継ファンドと共同で投資を行い、エネルギーアクセス、重要産業、そして将来志向の技術に不可欠なコモディティに関する責任ある高インパクトな鉱業プロジェクトの開発を支援する。

IFCは本ファンドのアンカーパートナーとして、初回拠出金として1億米ドル (約147億8,321万円) を拠出する。 追加資本は、IFCアセット・マネジメント・カンパニー (IFC Asset Management Company) (AMC) によって動員される予定である。

本ファンドは、株式、クレジット、ロイヤルティの各分野に投資を行い、強固な財務リターンを創出するとともに、開発インパクト、雇用創出、および地域社会の成果向上に貢献することを使命としている。

新興国市場に特化した初の専用鉱業ファンドであり、経済成長、エネルギー転換、主要デジタル技術に必要とされる重要鉱物およびコモディティを対象としている。

また、本ファンドは、金属・鉱業分野のプライベート・エクイティ投資家との提携により設立されるIFC初のファンドとなる。

すべての投資は、責任ある鉱業における国際的な最良慣行を満たすか、それを上回るIFCのESGおよびパフォーマンス基準に準拠する。

本ファンドの最初の投資先は、ブラジルのアトランティック・ニッケル (Atlantic Nickel) が生産中のサンタ・リタ・プロジェクトである。 これはアピアンとの共同投資であり、30年以上の鉱山寿命を有する大規模なニッケル・銅・コバルト資産の地下開発を推進するものである。

本ファンドの支援を受ける経営チームは、プロジェクト開発および価値創出を加速させるために、アピアンの高度な技術的・財務的専門知識へのアクセスに加え、IFCおよび世界銀行のサステナビリティ専門家によるESG、地域開発、ステークホルダー関与の支援を受けることができる。

IFCとアピアンは10年にわたる投資関係を有しており、アフリカにおけるレアアースおよび金の2件の投資を含み、いずれも鉱山建設と成果創出に成功している。

本ファンドはIFCをアンカーパートナーとしており、新興国市場における民間部門開発に資金を提供しつつ、財務的リターンと測定可能な開発インパクトの双方を実現するという同機関の投資方針と一致している。 本ファンドは、AMCを通じて参画する投資家に対し受託者責任を負い、規律ある監督、透明性、そして長期的な価値創出への取り組みを通じて、投資家の利益を保護することを確実にする。

アピアンが運営を担う本ファンドは、アピアン・ナチュラル・リソーシズ・ファンドⅢ (Appian Natural Resources Fund III) およびアピアン・クレジット・ストラテジーズ・ファンドⅠ (Appian Credit Strategies Fund I)(合わせて「各ファンド」) ならびに将来のアピアンファンドと共同投資を行う。 本ファンドは、新興国市場における金属、鉱業および関連産業分野での株式、クレジット、ロイヤルティ投資を対象とし、特にアフリカおよびラテンアメリカに焦点を当てる。 本ファンドを通じて行われるすべての投資は、IFCの厳格なパフォーマンス基準および環境・社会・ガバナンス (ESG) 基準を満たすことが求められる。

本ファンドは、ブラジルのバイーア州に位置し、現在地下採掘への移行を進めているサンタ・リタのニッケル・銅・コバルト鉱山への投資に合意している。 同鉱山は、ニッケル換算で年間約3万トンの生産量に増加し、鉱山寿命は30年を超える見込みである。 この鉱山は、アピアンの完全所有関連会社であるアトランティック・ニッケルが所有している。 IFCは他の投資家と全く同一の条件で投資を行っており、条件はシティ (Citi) およびスタンダードチャータード (Standard Chartered) による資産の独立評価を経て合意されたものである。

本ファンドは、新興国市場への投資を目的として設立された初の鉱業特化型ビークルである。 本ファンドは、建設、生産、拡張を含むあらゆる段階の鉱物開発プロジェクトに資金を提供し、能力構築、雇用創出、輸出、財政収入への貢献を通じて受入国における持続的な経済成長と社会的利益を促進する。 重要鉱物および金属は、現代の世界経済の基盤である。 世界がデジタルイノベーションとグリーンエネルギーへの移行を加速させる中、これらの資源は、より公平で包摂的かつ持続可能な世界的成長を支える基礎となっている。

IFCとアピアンの提携は、鉱業分野に特化したプライベート・エクイティ投資家との初の協働による専用ファンドの開発を意味する。 アピアンは、約50億米ドル (約7,391億6,057万円) の運用資産1を有しており、財務的・技術的専門知識を兼ね備えた100名を超える経験豊富な投資専門家チームの支援を受け、金属・鉱業プロジェクトを発掘・最適化し、投資家に長期的価値を創出している。 2016年以来、アピアンは12件の鉱業プロジェクトを生産段階へと導いており、この数は同期間における世界最大手5社の鉱業企業を上回るものである。

アピアンの創業者兼最高経営責任者 (CEO) であるマイケル・W・シェーブ (Michael W. Scherb) は次のように述べている。「IFCがこの画期的なファンドの運営をアピアンに託したことを誇りに思います。 これは、高品質な資産を発掘し、責任を持って開発し、パートナーに長期的価値をもたらす当社の能力が高く評価された証です。 また、特に開発ニーズが最も高い地域において、鉱業が持続可能な経済成長を促進し、地域社会に永続的な恩恵をもたらすうえで果たす重要な役割を改めて示すものです。 本ファンドの支援を受ける経営チームは、今後、業界を代表する2つの主要機関からの支援を受けることになります。 この提携をさらに発展させ、責任ある持続可能な資源開発を世界的に加速させることを楽しみにしています。」

IFCマネージング・ディレクターのマフタール・ディオプ (Makhtar Diop) は次のように述べている。「IFCは、この革新的な投資ビークルにおいて、再びアピアンと提携できることを大変嬉しく思います。 鉱物は産業の構築、雇用の創出、そして経済成長を推進するうえで不可欠です。 アピアンのような企業との提携は、最も資本を必要としている地域により多くの民間資金をもたらし、重要資源へのアクセスを拡大するとともに、地域社会が自らの鉱物資源の開発から恩恵を受けることを支援するものです。」

アピアン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド

アピアン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッドについて

アピアン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッドは、金属、鉱業および関連産業の企業に投資する長期的価値重視のプライベート資本ファンドに対する投資顧問会社である。

アピアンは、南米、北米、オーストラリア、アフリカにおける豊富な国際的経験を有する主要な投資顧問会社であり、金属、鉱業および関連産業の企業が開発目標を達成するための支援において成功実績を持ち、約6,000人の従業員を監督するグローバルな運営ポートフォリオを展開している。

アピアンは、財務的・技術的専門知識を兼ね備えた100名を超える経験豊富な投資専門家からなるグローバルチームを有し、アブダビ、ベロオリゾンテ、ドバイ、香港、リマ、ロンドン、ニューヨーク、パース、サンパウロ、トロントに拠点を構えている。 詳しくは、www.appiancapitaladvisory.comにアクセスするか、同社のLinkedIn、InstagramまたはTwitter/Xを参照されたい。

IFCについて

世界銀行グループの一員であるIFCは、新興国市場における民間部門に特化した世界最大の開発金融機関である。 同機関は100カ国以上で活動しており、資本、専門知識、影響力を活用して、開発途上国における市場および機会の創出に取り組んでいる。 2025会計年度において、IFCは開発途上国の民間企業および金融機関に対し、過去最高となる717億米ドル (約10兆8,900億1,167万円) をコミットし、民間セクターのソリューションを活用し、民間資本を動員して、誰もが住みやすい地球で貧困のない世界を実現することを目指している。 詳しくは、www.ifc.orgを閲覧されたい。

アトランティック・ニッケルについて

サンタ・リタ・ニッケル鉱山 (2019年第2四半期以降「アトランティック・ニッケル」、それ以前はミラベラ・ミネラソン・ド・ブラジル (Mirabela Mineração do Brasil) として知られていた) は、ブラジル北東部のバイーア州に位置する稼働中の露天掘りニッケル硫化物 (「NiS」) 鉱山である。 アピアンは2018年に同鉱山を取得し、採掘設計の最適化、処理施設の改修を実施したうえで、2019年に操業を再開することに成功した。 現在の操業では、年間約650万トンの処理能力を持つ選鉱施設を備えた露天採掘が行われており、ニッケル硫化物精鉱を生産している。 この精鉱には、銅、コバルト、プラチナ、パラジウム、金などの副産物も含まれている。 2024年、サンタ・リタ鉱山では露天鉱石660万トン (Mt) を処理し、精鉱中に3,180万ポンドのニッケル、1,010万ポンドの銅、60万ポンドのコバルトを生産した。

アピアンは現在、品位の高い大規模地下資源の開発を進めており、当初8年間とされていた露天採掘の鉱山寿命を30年以上に延長している。 2024年、アトランティック・ニッケルは鉱山の地下拡張に関する予備的実現可能性調査 (「PFS」) を完了した。 このPFSにより、アピアンは本プロジェクトに対する信頼をさらに強め、年間生産量の増加、低い資本集約度、競争力のあるコスト構造を備えた長期操業型鉱山の姿が明確に示された。 アトランティック・ニッケルは現在、最終実現可能性調査 (DFS) を進めており、地下開発の初期作業もすでに開始している。

1 2025年10月10日時点。 総コミットメント約10億米ドル (約1,478億3,211万円) のアピアンEMファンドLPおよび4億米ドル (約591億3,284万円) のハードキャップでクローズ予定のアピアン・クレジット・ストラテジーズⅠを前提としている。

