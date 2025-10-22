Appian과 IFC, 신흥국 시장을 위한 10억 달러 규모의 핵심 광물·금속 펀드 공동 설립

아랍에미리트공화국 아부다비, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 금속, 광업 및 관련 산업 분야 기업에 장기적 가치 중심 투자를 수행하는 사모자본펀드의 투자 자문사인 Appian Capital Advisory Limited(“Appian”)이 세계은행 그룹 (World Bank Group) 산하 국제금융공사 (IFC, International Finance Corporation) 와 협력해 신흥국 시장을 대상으로 한 ‘핵심 광물·금속·광업 펀드’(the “Fund”)를 출범한다고 발표했다. 이 펀드는 총 10억 달러(USD) 규모의 자본 약정을 목표로 하며, Appian이 운용 중이거나 후속으로 조성할 펀드들과 공동 투자 형태로 운영될 예정이다. 이를 통해 에너지 접근성, 핵심 산업, 미래 기술 발전에 필수적인 원자재 개발을 지원하는 책임 있고 영향력 있는 광산 프로젝트를 육성하는 것을 목표로 한다.

Highlights

IFC(국제금융공사) 가 이번 펀드의 앵커 투자자(anchor investor) 로 참여하며, 1억 달러(USD)를 초기 출자한다. 추가 자본은 IFC 자산운용사(IFC Asset Management Company, AMC)를 통해 모집될 예정이다.

펀드는 지분, 대출, 로열티(royalties) 등 다양한 형태로 투자하며, 높은 재무 수익 창출과 더불어 개발 효과, 일자리 창출, 지역사회 성과 개선을 동시에 달성하는 것을 목표로 한다.

이는 신흥국 시장에만 초점을 맞춘 최초의 광산 전문 펀드로, 경제 성장, 에너지 전환, 핵심 디지털 기술에 필요한 핵심 광물 및 원자재에 투자한다.

또한 이번 펀드는 금속 및 광업 분야 사모투자회사(Private Equity Investor) 와 IFC가 공동으로 설립한 최초의 펀드라는 점에서도 의미가 크다.

모든 투자는 IFC의 환경·사회·지배구조(ESG) 및 성과 기준을 충족해야 하며, 이는 책임 있는 광산업의 국제 최고 수준 기준과 동등하거나 그 이상 수준이다.

펀드의 첫 번째 투자 대상은 브라질의 Atlantic Nickel이 운영 중인 산타 리타(Santa Rita) 광산 프로젝트이다. Appian과의 공동투자를 통해 30년 이상 수명을 가진 대규모 니켈-구리-코발트 광산의 지하 개발(underground development)을 추진할 예정이다.

펀드의 지원을 받는 경영진은 Appian의 기술적·재무적 전문성을 바탕으로 프로젝트 개발과 가치 창출을 가속화할 수 있으며, IFC와 세계은행의 지속가능성 전문가들로부터 ESG, 지역사회 개발, 이해관계자 참여에 대한 지원을 받게 된다.

IFC와 Appian은 이미 10년간의 투자 관계를 유지하고 있으며, 희토류와 금 광산 프로젝트를 포함한 아프리카 내 두 건의 공동 투자를 통해 성공적인 광산 개발과 수익 실현을 이룬 바 있다.

이번 펀드는 IFC가 앵커 투자자(Anchor Investor) 로 참여하며, 신흥국 민간 부문 개발을 위한 금융 지원이라는 IFC의 투자 사명과 부합한다. 이를 통해 재무적 수익뿐 아니라 측정 가능한 개발 효과(measurable development impact)를 동시에 추구한다. 또한 IFC 자산운용사(AMC)를 통해 유입된 투자자들의 이익을 보호하기 위해 엄격한 감독, 투명성, 장기적 가치 창출에 대한 신탁적 의무(fiduciary duty)를 수행한다.

펀드는 Appian이 운용하며, Appian Natural Resources Fund III, Appian Credit Strategies Fund I(이하 “Appian 펀드”) 및 향후 Appian의 신규 펀드들과 공동 투자(co-investment) 형태로 운영될 예정이다.

투자 대상은 신흥국 시장의 금속, 광업 및 관련 산업 전반으로, 특히 아프리카와 라틴아메리카 지역에 중점을 둔다. 또한 펀드의 모든 투자는 IFC의 엄격한 성과 기준과 ESG(환경·사회·지배구조) 표준을 충족해야 한다.

이번 펀드는 첫 투자로 브라질 바이아주(Bahia State)에 위치한 산타 리타(Santa Rita) 니켈·구리·코발트 광산에 투자하기로 합의했다. 이 광산은 현재 지하 채굴(underground production) 단계로 전환 중이며, 향후 연간 약 3만 톤의 니켈 환산 생산량으로 확대될 것으로 예상된다. 광산의 수명은 30년 이상으로 전망된다. 산타 리타 광산은 Appian의 100% 자회사인 Atlantic Nickel이 소유하고 있으며, IFC는 다른 투자자들과 동일한 조건으로 투자에 참여했다. 또한 시티그룹과 스탠다드차타드의 독립적인 자산 평가(independent valuation)를 거쳐 투자 조건이 확정되었다.

이번 펀드는 신흥국 시장에만 투자하기 위해 설립된 최초의 광업 특화 투자 펀드로, 건설·생산·확장 등 모든 단계의 광물 개발 프로젝트에 자금을 지원할 예정이다. 이를 통해 현지 역량 강화, 일자리 창출, 수출 확대, 세수 기여 등을 통해 지속적이고 포용적인 경제 성장과 사회적 혜택을 촉진하는 것을 목표로 한다. 핵심 광물과 금속은 현대 글로벌 경제의 기반이다. 세계가 디지털 혁신과 녹색 에너지 전환을 가속화함에 따라, 이 자원들은 보다 공정하고 포용적이며 지속 가능한 글로벌 성장의 핵심 요소로 자리하고 있다.

IFC와 Appian의 이번 협력은 IFC가 광업 전문 사모투자회사(Private Equity Investor) 와 협력해 전용 펀드를 공동 설립한 첫 사례로 기록된다. Appian은 약 50억 달러(미화) 1 규모의 운용 자산(AUM, Assets Under Management)을 보유하고 있으며, 재무 및 기술 전문성을 겸비한 100명 이상의 투자 전문가 팀이 금속·광업 프로젝트를 발굴하고 최적화함으로써 투자자들에게 지속 가능한 장기적 가치를 창출하고 있다. 특히 2016년 이후 Appian은 12개의 광산 프로젝트를 실제 상업 생산 단계로 전환시켰으며, 이는 같은 기간 동안 세계 5대 주요 국제 광산 기업의 신규 생산 프로젝트 수를 합친 것보다 많다.

Appian의 창립자이자 CEO인 마이클 W. 셔브(Michael W. Scherb)는 “IFC가 이번 역사적인 펀드의 운용을 Appian에 맡겨주신 것을 매우 영광스럽게 생각한다. 이는 우리가 고품질 자산을 발굴하고 책임 있게 개발하여 장기적 가치를 창출할 수 있는 역량을 공식적으로 인정받은 것이라 할 수 있다. 또한 이번 협력은 광업이 지속 가능한 경제 성장을 견인하고, 특히 개발 수요가 높은 지역에서 지역사회에 실질적 혜택을 제공할 수 있는 핵심 산업임을 보여주는 중요한 사례이다. 이 펀드의 지원을 받는 경영진은 이제 우리 업계의 두 주요 기관 — Appian과 IFC — 의 강력한 후원을 받게 된다. 우리는 이번 파트너십을 통해 전 세계적으로 책임 있고 지속 가능한 자원 개발을 가속화하는 데 기여하기를 기대한다.”고 밝혔다.

IFC의 매니징 디렉터인 막타르 디옵(Makhtar Diop) 은 “IFC가 Appian과 다시 한번 협력해 혁신적인 투자 플랫폼을 구축하게 되어 매우 기쁘다. 광물은 산업을 육성하고, 일자리를 창출하며, 경제 성장을 이끄는 데 필수적인 자원이다. Appian과 같은 기업과의 협력을 통해 민간 자본을 가장 필요한 지역으로 유입시켜, 핵심 자원에 대한 접근성을 높이고 현지 사회가 자국의 광물 자원을 통해 실질적 혜택을 누릴 수 있도록 지원할 것”이라고 밝혔다.

Appian Capital Advisory Limited

Andrew Todd, Head of Communications: +44 7990416759 / atodd@appiancapitaladvisory.com

+44 (0)20 7004 0951 / info@appiancapitaladvisory.com

Appian Capital Advisory Limited 소개

Appian Capital Advisory Limited는 금속, 광업 및 관련 산업 분야 기업에 장기적 가치 중심의 투자를 수행하는 사모 자본 펀드(Long-term Value-focused Private Capital Funds) 의 투자 자문사이다.

Appian은 남미, 북미, 호주, 아프리카 전역에서의 풍부한 글로벌 투자 경험을 바탕으로, 금속·광업 및 인접 산업 기업들이 개발 목표를 달성하도록 지원해온 세계 선도적 투자 자문사이다. 현재 Appian이 관리하는 글로벌 운영 포트폴리오에는 약 6,000명의 직원이 참여하고 있다.

Appian은 재무 및 기술 전문성을 겸비한 100명 이상의 글로벌 투자 전문가 팀을 보유하고 있으며, 아부다비, 벨루오리존치, 두바이, 홍콩, 리마, 런던, 뉴욕, 퍼스, 상파울루, 토론토 등 세계 주요 도시에서 활동 중이다. 자세한 내용은 www.appiancapitaladvisory.com에서 확인하거나 LinkedIn, Instagram, Twitter/X에서 Appian을 찾아볼 수 있다.

IFC 소개

IFC(International Finance Corporation) 는 세계은행 그룹(World Bank Group) 의 일원으로, 신흥국 민간 부문 발전에 중점을 둔 세계 최대의 개발 금융기관이다. IFC는 100개국 이상에서 활동하며, 자본과 전문성, 영향력을 활용해 개도국 시장을 창출하고 새로운 기회를 확장하고 있다. 2025 회계연도 기준, IFC는 개도국의 민간 기업 및 금융기관에 총 717억 달러(USD)를 투자하며, 민간 부문 해법을 활용하고 민간 자본을 동원해 ‘빈곤이 없는 살기 좋은 지구’를 실현하기 위한 노력을 이어가고 있다. 자세한 내용은 www.ifc.org에서 확인할 수 있다.

Atlantic Nickel 소개

산타 리타(Santa Rita) 니켈 광산(2019년 2분기부터 ‘Atlantic Nickel’로 명칭 변경, 이전 명칭: Mirabela Mineração do Brasil)은 브라질 북동부 바이아주(Bahia) 에 위치한 운영 중인 노천형 니켈 황화물(NiS) 광산이다. Appian은 2018년 이 광산을 인수한 뒤, 채굴 구역 설계를 최적화하고, 처리 시설을 개보수해 2019년에 생산을 성공적으로 재개했다. 현재 광산은 연간 약 650만 톤의 광석 처리 능력을 갖춘 노천 채굴 및 농축소(concentrator) 설비를 운영하고 있으며, 니켈 황화물 농축물을 생산한다. 해당 농축물에는 구리, 코발트, 백금, 팔라듐, 금 등 부산물도 포함되어 있다. 2024년 기준, 산타 리타 광산은 660만 톤(Mt) 의 노천 광석을 처리해 니켈 3,180만 파운드, 구리 1,010만 파운드, 코발트 60만 파운드를 농축물 형태로 생산했다.

Appian은 현재 고품위(High-grade) 지하 자원 개발을 추진 중이며, 초기 8년의 노천 광산 수명(Open-pit Mine Life)을 30년 이상으로 연장할 계획이다. 2024년, Atlantic Nickel은 광산의 지하 확장(Underground Expansion)을 위한 예비 타당성 조사(PFS)를 완료했다. 이 PFS는 높은 연간 생산량, 낮은 자본 투자 강도, 경쟁력 있는 비용 구조를 갖춘 장기 운영 가능성을 입증하며, Appian의 프로젝트 신뢰도를 더욱 강화했다. 현재 Atlantic Nickel은 최종 타당성 조사를 진행 중이며, 지하 개발을 위한 초기 공사도 이미 착수된 상태이다.

1 주: 2025년 10월 10일 기준(Appian EM Fund LP 약 10억 달러 총 약정, Appian Credit Strategies I 약 4억 달러 하드캡 기준 가정).

