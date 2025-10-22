Appian dan IFC bekerjasama melancarkan dana baharu bernilai US$1 bilion bagi mineral dan logam kritikal di pasaran negara membangun

ABU DHABI, Emiriah Arab Bersatu, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian Capital Advisory Limited (“Appian”), penasihat pelaburan kepada dana modal swasta yang berorientasikan nilai jangka panjang yang melabur dalam syarikat-syarikat dalam sektor logam, perlombongan dan industri berkaitan, mengumumkan pelancaran dana baharu untuk mineral kritikal, logam serta perlombongan di pasaran negara membangun (“Dana”) melalui kerjasama dengan International Finance Corporation (“IFC”), sebuah anggota World Bank Group. Dana ini akan mempunyai komitmen modal keseluruhan sehingga US$1 bilion dan akan melabur bersama dana sedia ada dan seterusnya milik Appian, bagi menyokong pembangunan projek perlombongan yang bertanggungjawab dan berimpak tinggi untuk komoditi yang penting kepada akses tenaga, industri strategik dan teknologi masa hadapan.

Sorotan

IFC akan bertindak sebagai pelabur utama Dana ini dengan sumbangan awal sebanyak US$100 juta. Modal tambahan akan digerakkan oleh IFC Asset Management Company (AMC).

Dana ini akan melabur merentasi ekuiti, kredit dan royalti, dengan mandat untuk menjana pulangan kewangan yang kukuh sambil menyumbang kepada impak pembangunan, penciptaan peluang pekerjaan serta peningkatan kesejahteraan komuniti

Ia merupakan dana perlombongan khusus pertama yang memberi tumpuan sepenuhnya kepada pasaran negara membangun, menyasarkan mineral dan komoditi kritikal yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, peralihan tenaga dan teknologi digital utama

Dana ini juga merupakan dana pertama IFC yang ditubuhkan melalui kerjasama dengan pelabur ekuiti swasta dalam sektor logam dan perlombongan

Semua pelaburan akan tertakluk kepada piawaian ESG dan prestasi IFC, yang memenuhi atau melebihi amalan terbaik antarabangsa dalam perlombongan bertanggungjawab

Pelaburan pertama Dana ini adalah dalam projek Santa Rita milik Atlantic Nickel di Brazil yang kini sedang beroperasi. Ini merupakan pelaburan bersama dengan Appian untuk memajukan pembangunan bawah tanah aset nikel-tembaga-kobalt berskala besar dengan jangka hayat lombong melebihi 30 tahun

Pasukan pengurusan yang disokong oleh Dana ini akan mendapat akses kepada kepakaran teknikal dan kewangan mendalam Appian untuk mempercepatkan pembangunan projek dan penciptaan nilai, di samping sokongan dalam aspek ESG, pembangunan komuniti dan penglibatan pihak berkepentingan daripada pakar kelestarian di IFC dan World Bank

IFC dan Appian telah menjalin hubungan pelaburan selama sepuluh tahun, termasuk dua pelaburan di Afrika dalam sektor unsur nadir bumi dan emas, yang telah menghasilkan pembinaan lombong yang berjaya dan pulangan pelaburan yang positif

Dana ini disokong oleh IFC dan selaras dengan mandat pelaburan institusi tersebut untuk membiayai pembangunan sektor swasta di pasaran negara-negara membangun sambil memberikan pulangan kewangan serta impak pembangunan yang boleh diukur. Dana ini akan memikul tanggungjawab fidusiari terhadap pelabur yang diperkenalkan oleh AMC, dengan memastikan kepentingan mereka dilindungi melalui pengawasan yang berdisiplin, ketelusan dan komitmen terhadap penciptaan nilai jangka panjang.

Diuruskan oleh Appian, Dana ini akan melabur bersama Appian Natural Resources Fund III dan Appian Credit Strategies Fund I (secara kolektif dikenali sebagai “dana Appian”), serta dana Appian yang akan datang. Ia akan menyasarkan pelaburan dalam bentuk ekuiti, kredit dan royalti dalam sektor logam, perlombongan serta industri berkaitan di pasaran negara membangun, dengan tumpuan khusus kepada Afrika dan Amerika Latin. Semua pelaburan melalui Dana ini mesti memenuhi kriteria prestasi ketat serta piawaian alam sekitar, sosial dan tadbir urus (“ESG”) IFC.

Dana ini telah bersetuju untuk melabur dalam lombong nikel-tembaga-kobalt Santa Rita di negeri Bahia, Brazil yang kini sedang beralih kepada pengeluaran bawah tanah. Lombong tersebut dijangka meningkatkan pengeluaran kepada kira-kira 30,000 tan setahun dalam bentuk setara nikel, dengan jangka hayat lombong melebihi 30 tahun. Lombong ini dimiliki oleh Atlantic Nickel, anak syarikat milik penuh Appian. IFC melabur berdasarkan terma yang sama seperti pelabur lain, dengan syarat pelaburan ditetapkan selepas penilaian bebas terhadap aset tersebut oleh Citi dan Standard Chartered.

Dana ini merupakan instrumen pelaburan pertama yang memfokuskan sepenuhnya kepada sektor perlombongan dan ditubuhkan secara eksklusif untuk melabur di pasaran negara membangun. Ia akan membiayai projek pembangunan mineral di semua peringkat, termasuk pembinaan, pengeluaran dan pengembangan serta menyokong pertumbuhan ekonomi yang mampan dan manfaat sosial yang berpanjangan di negara tuan rumah melalui pembangunan kapasiti, penciptaan pekerjaan, eksport serta sumbangan kepada hasil fiskal. Mineral dan logam kritikal merupakan asas kepada ekonomi global moden. Ketika dunia mempercepatkan peralihan ke arah inovasi digital dan tenaga hijau, sumber-sumber ini menjadi asas kepada pertumbuhan global yang lebih saksama, inklusif dan lestari.

Kerjasama antara IFC dan Appian menandakan kolaborasi pertama IFC dengan pelabur ekuiti swasta yang pakar dalam perlombongan untuk membangunkan dana khusus. Appian mempunyai kira-kira US$5.0 bilion1 dalam aset di bawah pengurusan, disokong oleh pasukan terdiri daripada lebih 100 profesional pelaburan berpengalaman yang menggabungkan kepakaran kewangan dan teknikal untuk mengenal pasti serta mengoptimumkan projek logam dan perlombongan, sekali gus mewujudkan nilai jangka panjang untuk para pelaburnya. Sejak tahun 2016, Appian telah membawa 12 projek perlombongan ke tahap pengeluaran — lebih banyak daripada jumlah lima syarikat perlombongan antarabangsa terbesar yang digabungkan dalam tempoh yang sama.

Michael W. Scherb, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Appian, berkata: “Kami berasa bangga kerana IFC telah mengamanahkan pengurusan dana bersejarah ini kepada Appian. Ini merupakan pengiktirafan kukuh terhadap keupayaan kami untuk mengenal pasti dan membangunkan aset berkualiti tinggi secara bertanggungjawab, serta membuka nilai jangka panjang untuk rakan kongsi kami. Ia juga menekankan peranan penting yang boleh dimainkan oleh sektor perlombongan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mampan dan memberikan manfaat berpanjangan kepada komuniti setempat, terutamanya di rantau yang paling memerlukan pembangunan. Pasukan pengurusan yang disokong oleh Dana kini akan turut mendapat sokongan daripada dua institusi terkemuka dalam industri kami. Kami menantikan untuk memperkukuh kerjasama ini bagi mempercepat pembangunan sumber yang bertanggungjawab dan mampan di peringkat global.”

Makhtar Diop, Pengarah Urusan IFC, berkata: “IFC berbesar hati untuk sekali lagi bekerjasama dengan Appian dalam instrumen pelaburan yang inovatif ini. Mineral adalah komponen penting dalam membina industri, mewujudkan peluang pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bekerjasama dengan syarikat seperti Appian akan membantu membawa lebih banyak modal swasta ke kawasan yang paling memerlukannya, memperluas akses kepada sumber kritikal dan membantu komuniti setempat menikmati manfaat daripada pembangunan kekayaan mineral mereka.”

Perihal Appian Capital Advisory Limited

Appian Capital Advisory Limited merupakan penasihat pelaburan kepada dana modal swasta berorientasikan nilai jangka panjang yang melabur dalam syarikat dalam sektor logam, perlombongan serta industri berkaitan.

Appian ialah penasihat pelaburan terkemuka dengan pengalaman global merentasi Amerika Selatan, Amerika Utara, Australia dan Afrika serta rekod kejayaan yang kukuh dalam menyokong syarikat-syarikat dalam sektor logam, perlombongan dan industri berkaitan untuk mencapai sasaran pembangunan mereka. Portfolio operasi global Appian kini merangkumi kira-kira 6,000 orang pekerja.

Appian mempunyai pasukan global yang terdiri daripada lebih 100 profesional pelaburan berpengalaman, menggabungkan kepakaran kewangan dan teknikal, dengan kehadiran di Abu Dhabi, Belo Horizonte, Dubai, Hong Kong, Lima, London, New York, Perth, São Paulo dan Toronto. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.appiancapitaladvisory.com atau ikuti kami di LinkedIn, Instagram atau Twitter/X.

Perihal IFC

IFC — anggota World Bank Group — merupakan institusi pembangunan global terkemuka yang menumpukan pelaburan kepada sektor swasta di pasaran negara membangun. Kami beroperasi di lebih daripada 100 negara, menggunakan modal, kepakaran dan pengaruh kami untuk mewujudkan pasaran dan peluang di negara sedang membangun. Pada tahun fiskal 2025, IFC telah memperuntukkan jumlah rekod tertinggi sebanyak AS$71.7 bilion kepada syarikat swasta serta institusi kewangan di negara-negara membangun, dengan memanfaatkan penyelesaian sektor swasta dan menggerakkan modal swasta untuk mewujudkan dunia bebas kemiskinan di atas planet yang boleh didiami. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.ifc.org.

Perihal Atlantic Nickel

Lombong nikel Santa Rita (“Atlantic Nickel” sejak S2 2019, sebelum ini dikenali sebagai Mirabela Mineração do Brasil) ialah lombong nikel sulfida (“NiS”) terbuka yang sedang beroperasi, terletak di negeri Bahia, timur laut Brazil. Appian memperoleh lombong ini pada tahun 2018, mengoptimumkan reka bentuk pit, menaik taraf kemudahan pemprosesan dan berjaya memulakan semula operasi pada tahun 2019. Operasi semasa melibatkan perlombongan terbuka dan loji pengkonsentratan dengan kapasiti kira-kira 6.5 juta tan setahun, yang menghasilkan konsentrat nikel sulfida. Konsentrat ini turut mengandungi hasil sampingan seperti tembaga, kobalt, platinum, paladium dan emas. Pada tahun 2024, Santa Rita telah memproses sebanyak 6.6 juta tan bijih dari pit terbuka, menghasilkan 31.8 juta paun nikel, 10.1 juta paun tembaga dan 0.6 juta paun kobalt dalam bentuk konsentrat.

Appian kini sedang memajukan pembangunan sumber bawah tanah berskala besar dan berkualiti tinggi, yang akan memanjangkan jangka hayat operasi lombong terbuka selama 8 tahun kepada lebih 30 tahun. Pada tahun 2024, Atlantic Nickel telah membentangkan Kajian Pra-Kebolehlaksanaan (“PFS”) bagi pengembangan bawah tanah lombong tersebut. Kajian ini telah mengukuhkan lagi keyakinan Appian terhadap projek ini, dengan merangka pelan lombong jangka panjang yang mempunyai kadar pengeluaran tahunan lebih tinggi, intensiti modal yang rendah dan struktur kos yang kompetitif. Atlantic Nickel sedang meneruskan pelan ini melalui Kajian Kebolehlaksanaan Muktamad yang sedang berjalan, di mana kerja-kerja awal pembangunan bawah tanah telah pun bermula.

1 Sehingga 10 Oktober 2025. Dianggarkan kira-kira US$1.0 bilion jumlah komitmen kepada Appian EM Fund LP dan penutupan had maksimum sebanyak US$400 juta untuk Appian Credit Strategies I.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/784116a7-4e43-42b7-9677-f676293d0e94