Appian 与 IFC 携手启动 10 亿美元新兴市场关键矿产金属基金

阿联酋阿布扎比, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专注投资金属、矿业及相关领域企业的长期价值型私募资本基金投资顾问机构 Appian Capital Advisory Limited（简称“Appian”）宣布，将与 World Bank 集团成员 International Finance Corporation（简称“IFC”）合作，共同发起面向新兴市场的关键矿产、金属及采矿基金（简称“本基金”）。 本基金资本承诺总额将达 10 亿美元，将与 Appian 现有基金及后续基金协同投资，重点支持开发对能源供应、关键产业及未来技术至关重要的负责任、高影响力采矿项目。

重点内容

IFC 将作为本基金的锚定投资者，首期注资 1 亿美元。 后续资金将由 IFC Asset Management Company (AMC) 负责募集。

本基金将覆盖股权投资、信贷融资及特许权使用费等投资领域，旨在创造强劲财务回报的同时，推动发展效益提升、促进就业增长并改善社区建设成果

该基金是首个专注新兴市场矿业投资的专项基金，重点布局经济增长、能源转型及关键数字技术所需的战略性矿产及大宗商品

这是 IFC 首度联手金属和采矿业私募股权投资机构共同设立基金

所有投资均须符合 IFC 的环境、社会与治理 (ESG) 标准及绩效标准，该标准在负责任采矿领域达到或超越国际最佳实践

本基金首笔投资注入 Atlantic Nickel 旗下在巴西运营的 Santa Rita 项目。 此项与 Appian 的联合投资旨在推进这座镍铜钴大型矿藏的地下开发，该矿体开采周期逾 30 年

本基金支持的管理团队可获得 Appian 深厚的技术及金融专长，以加速项目开发与价值创造，同时享有 IFC 和 World Bank 可持续发展专家提供的 ESG、社区建设及利益相关者参与支持

IFC 与 Appian 拥有十年投资合作关系，期间在非洲稀土及黄金领域完成两笔投资，均成功实现矿山建设及项目落地

本基金由 IFC 锚定投资，契合该机构为新兴市场私营领域发展提供融资，同时实现财务回报与可量化发展效益的投资目标。 基金对 AMC 引入投资者承担受托义务，将通过严格监管、透明运营及对长期价值创造的承诺，保障投资者权益。

本基金由 Appian 管理，将与 Appian 自然资源基金 III、Appian 信贷策略基金 I（统称“基金”）以及未来 Appian 基金共同投资。 其目标涵盖新兴市场金属、采矿及相关行业的股权、信贷和特许权使用费投资，重点关注非洲和拉丁美洲地区。 所有通过本基金进行的投资均须符合 IFC 严格的绩效标准及环境、社会与治理 (ESG) 标准。

该基金已同意投资巴西巴伊亚州 Santa Rita 镍铜钴矿，该矿目前正向地下开采模式转型。 该矿预计将年产量提升至约 3 万吨镍当量，矿山寿命超过 30 年。 该矿所有者为 Appian 全资附属公司 Atlantic Nickel。 IFC 与其他投资者采用完全相同的投资条款，相关条款经 Citi 和 Standard Chartered 对资产进行独立评估后确定。

这是全球首支专注于新兴市场矿业投资的专项基金。 该基金将为矿产开发项目各阶段（包括建设、生产和扩建）提供资金支持，通过能力建设、创造就业、促进出口及增加财政收入等方式，推动东道国实现持久经济增长与社会效益。 关键矿产和金属是现代全球经济的基石。 随着世界加速向数字化创新和绿色能源转型，这些资源是实现更公平、包容和可持续的全球增长的基础。

IFC 与 Appian 的合作标志着 IFC 首次与专注于矿业领域的私募股权投资者合作设立专项基金。 Appian 管理着约 50 亿美元1的资产，其 100 余名经验丰富的专业投资团队兼具金融与技术专长，致力于发掘并优化金属与矿业项目，为投资者创造长期价值。 自 2016 年以来，Appian 已推动 12 个矿业项目投产，数量超过同期全球五大国际矿业巨头总和。

Appian 创始人兼首席执行官 Michael W. Scherb 评论道：“我们深感荣幸，IFC 将这项具有里程碑意义的基金托付给 Appian 管理。 这不仅是对我们甄别优质资产并负责任开发能力的充分认可，也印证了我们为合作伙伴释放长期价值的实力。 此举更凸显了矿业在推动可持续经济增长、为当地社区创造持久效益方面的重要作用，尤其对发展需求最为迫切的地区而言。 获得该基金支持的管理团队将同时得到业内两大顶尖机构的背书。 我们期待深化合作，共同加速全球负责任、可持续的资源开发进程。”

IFC 常务董事 Makhtar Diop 强调：“IFC 很高兴再次与 Appian 携手打造这一创新投资工具。 矿产对构建产业体系、创造就业岗位和驱动经济增长至关重要。 通过与 Appian 等企业合作，我们将引导更多私人资本投向最需要资金的地区，在扩大关键资源获取渠道的同时，助力当地社区共享矿产资源开发红利。”

详情请见

Appian Capital Advisory Limited

传播部负责人 Andrew Todd：+44 7990416759 / atodd@appiancapitaladvisory.com

+44 (0)20 7004 0951 / info@appiancapitaladvisory.com

关于 Appian Capital Advisory Limited

Appian Capital Advisory Limited 是专注于长期价值型私募资本基金的投资顾问机构，该基金主要投资于金属、矿业及相关产业企业。

作为行业领先的投资顾问，Appian 在南美、北美、澳大利亚及非洲拥有丰富的全球运营经验，成功助力多家金属矿业及关联产业企业达成发展目标，其全球运营组合管辖的员工总数约达 6,000 名。

Appian 拥有逾百名经验丰富的全球投资团队，兼具金融与技术专长，业务覆盖阿布扎比、贝洛奥里藏特、迪拜、香港、利马、伦敦、纽约、珀斯、圣保罗及多伦多。 更多信息请访问 www.appiancapitaladvisory.com 或通过 LinkedIn、Instagram 及 Twitter/X 平台关注我们。

关于IFC

IFC 作为 World Bank 集团成员，是全球最大的专注于新兴市场私营部门的发展机构。 我们在逾 100 个国家和地区开展业务，运用资本、专业知识和影响力为发展中国家创造市场与机遇。 在 2025 财年，IFC 向发展中国家的私营企业和金融机构承诺投资创纪录的 717 亿美元资金，通过调动私营部门解决方案和私人资本，致力于在宜居星球上构建无贫困的世界。 如需了解更多信息，请访问 www.ifc.org。

关于 Atlantic Nickel

Santa Rita 镍矿（2019 年第二季度更名为“Atlantic Nickel”，前身为 Mirabela Mineração do Brasil）是位于巴西东北部巴伊亚州的一座在产露天硫化镍矿场 (NiS)。 Appian 于 2018 年收购该矿后，优化矿坑设计并翻新加工设施，于 2019 年成功重启运营。 当前作业包括露天开采及年处理量约 650 万吨的选矿厂，主要生产硫化镍精矿。 精矿中还含有铜、钴、铂、钯及黄金等副产品。 2024 年度，Santa Rita 矿处理露天矿石 660 万吨，产出精矿含镍 3,180 万磅、铜 1,010 万磅、钴 60 万磅。

Appian 正推进开发储量更大、品位更高的地下矿资源，将初期 8 年露天开采年限延长至 30 年以上。 2024 年，Atlantic Nickel 提交了该矿地下扩建项目的预可行性研究 (PFS)。 该研究进一步巩固了 Appian 对项目的信心，勾勒出一个具有更高年产量、低资本密集度和竞争性成本结构的长寿命矿山蓝图。 Atlantic Nickel 正通过最终可行性研究推进实施该方案，地下开发前期工程已率先启动。

1 截至 2025 年 10 月 10 日。 测算基于 Appian EM Fund LP 承诺投资总额约 10 亿美元及 Appian Credit Strategies I 4 亿美元硬上限规模。

