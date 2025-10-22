Appian 與 IFC 合作推出規模達 10 億美元的新興市場關鍵礦產和金屬基金

阿聯酋阿布扎比, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 專注金屬、採礦及相鄰行業的長期價值型私募基金投資顧問 Appian Capital Advisory Limited（下稱「Appian」）宣佈，與 World Bank Group 旗下成員 International Finance Corporation（下稱「IFC」）合作推出新興市場關鍵礦物、金屬及採礦基金（下稱「該基金」）。 該基金總資本承諾額高達 10 億美元，將與 Appian 現有及後續基金共同投資，支持開發對能源供應、關鍵產業及前瞻科技至關重要的商品項目，推動既負責任又具影響力的採礦計劃。

重點內容

IFC 將擔任基金主要投資方，率先投入 1 億美元資金。 IFC Asset Management Company（AMC）將協助籌集額外資本。

基金投資範圍涵蓋股權、信貸及權利金，旨在創造優厚財務回報，同時促進發展效益、增加就業機會和改善社區成果

此為首個專注於新興市場的採礦基金，重點投資經濟增長、能源轉型及重要數碼技術所需的關鍵礦物及大宗商品

此標誌著 IFC 首度與金屬及採礦領域的私募股權投資者聯合設立基金

所有投資均須符合 IFC 的 ESG 及表現標準，這些標準達到或超越負責任採礦的國際最佳做法

該基金的首項投資對象為 Atlantic Nickel 在巴西投產的 Santa Rita 項目。 此為與 Appian 的聯合投資，將推進這個蘊藏量超過 30 年的大型鎳-銅-鈷礦產的地下開發計劃

獲該基金支持的管理團隊將運用 Appian 的深厚技術及金融專業知識加速發展項目和創造價值，同時獲得 IFC 及 World Bank 可持續發展專家提供的 ESG、社區發展及持份者參與支援

IFC 與 Appian 的投資合作關係長達十年，曾在非洲進行稀土與黃金領域的兩項投資，成功實現礦場建設並達到預期收益

該基金以 IFC 為主要投資方，符合該機構為新興市場私營部門發展提供融資的投資使命，同時實現財務回報及可衡量的發展效益。 該基金對 AMC 引進的投資者負有受託責任，透過嚴謹監督、透明運作及專注長期價值創造，來保障投資者的權益。

在 Appian 管理下，該基金將與 Appian 自然資源基金 III、Appian 信貸策略基金 I（統稱「該等基金」）及未來 Appian 基金共同投資。 基金將投資於新興市場金屬、採礦及相鄰行業的股權、信貸及權利金項目，重點放在非洲及拉丁美洲。 所有經該基金進行的投資均須符合 IFC 嚴格的表現準則及環境、社會與管治（「ESG」）標準。

該基金已同意投資於巴西巴伊亞州聖里塔（Santa Rita）的鎳-銅-鈷礦場，該礦場目前逐漸轉向地下生產。 礦場預期將漸漸提升產量至每年約 30,000 噸鎳當量，礦場壽命逾 30 年。 該礦場由 Appian 全資附屬公司 Atlantic Nickel 擁有。 IFC 按照與其他投資者同等的條款投資，投資條款經 Citi 及 Standard Chartered 獨立資產評估後議定。

該基金乃首個集中於新興市場礦業投資的平台。 此將為礦產開發項目提供全階段融資，包括建設、生產及擴張，透過能力建設、創造就業、出口貿易及財政收入貢獻，為東道國促進持續的經濟增長及社會效益。 關鍵礦物及金屬乃現代全球經濟的基石所在。 在全球加速轉型至數碼創新與綠色能源之際，這些資源是推動更平等、包容及可持續全球發展的重要基礎。

IFC 與 Appian 的合作標誌著 IFC 首次與專注礦業的私募股權投資者共同發展專門基金。 Appian 管理資產約 50 億美元1，擁有超過 100 位經驗豐富的專業投資團隊成員，結合金融與技術專業知識，致力發掘和精進金屬及採礦項目，為投資者創造長期價值。 自 2016 年起，Appian 已促成 12 個採礦項目投產，數量較同期五大國際礦業巨頭合計還要多。

Appian 創辦人兼行政總裁 Michael W. Scherb 評論道：「我們很榮幸 IFC 委託 Appian 管理這個充滿里程碑意義的基金。 此舉充分肯定我們識別和負責任地開發優質資產能力，將為合作夥伴釋放長期價值。 另外亦彰顯採礦業發揮重要作用，有助推動可持續經濟增長及為當地社區帶來長遠效益，特別是在發展需求最迫切的地區。 得到該基金支持的管理團隊現將獲我們業內兩大領先機構的鼎力襄助。 我們期待推進此合作夥伴關係，加速全球負責任及可持續的資源開發。」

IFC 董事總經理 Makhtar Diop 評論道：「IFC 欣見再次與 Appian 合作推出此創新投資平台。 礦產對建構產業、創造職位和推動經濟增長而言重要無比。 與 Appian 等公司攜手合作，有助將更多私人資本引導至最需要的地區，擴展關鍵資源獲取途徑，並讓當地社區受惠於礦產財富開發。」

關於 Appian Capital Advisory Limited

Appian Capital Advisory Limited 是專注長期價值的私募資本基金投資顧問，主要投資於金屬、採礦及相鄰行業的公司。

Appian 作為頂尖投資顧問，擁有遍及南美、北美、澳洲及非洲的全球經驗，並具備成功支援金屬、採礦及相鄰行業公司達成發展目標的往績，全球營運項目監管約 6,000 名員工。

Appian 擁有全球團隊，包括超過 100 位經驗豐富的投資專業人士，結合金融與技術專業知識，業務據點遍及阿布扎比、比路賀利桑特、杜拜、香港、利馬、倫敦、紐約、珀斯、聖保羅及多倫多。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.appiancapitaladvisory.com 或在 LinkedIn、Instagram 或 Twitter/X 上關注我們。

關於 IFC

World Bank Group 旗下成員 IFC 是全球規模最大的發展機構，專注新興市場的私營領域。 我們的業務遍及超過 100 個國家，運用資本、專業知識及影響力為發展中國家建立市場及機遇。 在 2025 財政年度，IFC 向發展中國家的私營企業及金融機構投放破紀錄的 717 億美元，運用私營領域解決方案並調動私人資本，於宜居地球上建設無貧困世界。 如需了解更多資訊，請瀏覽 www.ifc.org。

關於 Atlantic Nickel

聖里塔（Santa Rita）鎳礦（自 2019 年第二季度起稱為「Atlantic Nickel」，前稱為 Mirabela Mineração do Brasil）是營運中的露天硫化鎳（「NiS」）礦場，坐落於巴西東北部巴伊亞州。 Appian 於 2018 年收購該礦場，完善礦坑設計，翻新加工設施，並於 2019 年成功重啟營運。 目前的營運工作包括露天開採及年處理量約 650 萬噸的選礦廠，生產硫化鎳精礦。 精礦亦包括銅、鈷、鉑、鈀及黃金等副產品。 2024 年，Santa Rita 處理 660 萬噸露天礦石，生產包括 3,180 萬磅鎳、1,010 萬磅銅及 60 萬磅鈷在內的精礦。

Appian 積極開發大型高級地下資源，將最初 8 年露天礦山壽命延長至逾 30 年。 2024 年，Atlantic Nickel 就礦場地下擴展提交預可行性研究（「PFS」）。 PFS 使 Appian 對項目更有信心，規劃出長開採年限、高年產能、低資本投入及富競爭力成本結構的礦場。 Atlantic Nickel 正透過進行中的最終可行性研究推進此規劃，地下開發前期工程已經展開。

1 截至 2025 年 10 月 10 日止。 假設對 Appian EM Fund LP 的總承諾資本約為 10 億美元，且 Appian Credit Strategies I 以 4 億美元硬頂完成募資。

