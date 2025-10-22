Cologix entre sur un nouveau marché canadien avec l’acquisition d’un hôtel pour transporteurs stratégique à Calgary

DENVER et CALGARY, Alberta, 22 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix , le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd’hui son acquisition de DataHiveOne , le principal hôtel pour transporteurs de Calgary et le centre pour l'interconnexion de portée mondiale de l'Ouest canadien, ainsi que la plupart des actifs de colocation et d’interconnexion de DataHive. L'acquisition marque l'entrée de Cologix sur le marché de Calgary, élargissant ainsi la diversité de sa position géographique et sa continuité et renforçant sa position de fournisseur d’interconnexion de premier plan à travers le Canada.

Conformément à sa stratégie d'entrée sur le marché éprouvée, Cologix établit sa présence à Calgary en acquérant l'installation la plus interconnectée du marché et s'appuiera sur cette base pour les futurs déploiements Scalelogix℠ et de périphérie numérique pour étendre son empreinte régionale et renforcer sa plateforme pour les charges de travail clés telles que l’inférence IA et le nuage.

Située au centre-ville de Calgary, DataHiveOne est une installation critique offrant le choix des transporteurs, qui sert de hub d'interconnexion de la région. Abritant plus de 30 réseaux, y compris l'Échange Internet de la région, YYCIX, l'installation offre aux entreprises, aux transporteurs et aux fournisseurs de services en nuage un accès direct aux réseaux mondiaux et à une interconnexion transparente à travers l'Amérique du Nord et au-delà.

« Cette acquisition est une étape cruciale dans notre investissement continu au Canada pour répondre aux besoins croissants de nos clients », a déclaré Laura Ortman, PDG de Cologix. « DataHiveOne est un hub d'interconnexion essentiel qui non seulement complète notre empreinte existante, mais améliore également considérablement notre capacité à répondre aux besoins d'infrastructure numérique et d'interconnexion de nos clients. Il leur offre l'accès au réseau dense, à la faible latence et à la souveraineté des données dont ils ont besoin, ce qui nous aide à répondre à la demande croissante pour une connectivité fiable et sécurisée ».

« DataHiveOne a longtemps été le cœur de la connectivité dans l'Ouest canadien », a déclaré Marjorie Zingle, PDG et fondatrice de DataHive. « Nous sommes fiers du rôle que nous avons joué en permettant une portée mondiale à l'interconnexion canadienne et nous sommes convaincus que Cologix, grâce à sa flexibilité, à son expertise et à son engagement envers le Canada, continuera à croître et à faire évoluer cette infrastructure essentielle ».

L'acquisition renforce le leadership de Cologix en matière d’infrastructure numérique au Canada, qui comprend 22 centres de données à travers Montréal, Toronto et Vancouver, offrant une capacité de plus de 1 million de pieds carrés. Cologix dispose également d’un robuste écosystème canadien de 330 réseaux, plus de 150 fournisseurs de services en nuage, plus de 15 passerelles d’accès au nuage public et quatre échanges internet. Avec DataHiveOne qui fait maintenant partie de son portefeuille, Cologix élargit son écosystème pour supporter la demande pour la connectivité haute performance et sécurisée en plus des charges de travail de l’inférence IA et du nuage. L’acquisition établit la base pour Cologix pour étendre ses activités dans l’Ouest canadien afin de répondre à la demande croissante de ses clients.

Pour obtenir plus de détails et des possibilités de location, visitez https://cologix.com/data-centers/calgary/ pour en savoir plus.

À propos de Cologix Inc.

Cologix alimente l'infrastructure numérique avec plus de 45 centres de données hyperscale edge et hubs d'interconnexion, sur 13 marchés nord-américains, fournissant des solutions à haute densité et à très faible latence aux fournisseurs de services en nuage, aux transporteurs et aux entreprises. Avec des installations à la pointe de l'industrie et prêtes pour l'IA, Cologix propose des options de centre de données évolutives, modulables et durables pour aider ses clients à accélérer leurs activités en périphérie numérique. Cologix fournit des connexions physiques et virtuelles étendues, y compris Access Marketplace, où les clients bénéficient d'un provisionnement rapide, fiable et en libre-service pour la connectivité sur demande. Pour obtenir plus de renseignements, visitez cologix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et X .

À propos de DataHive

La mission de DataHive est de fournir des solutions technologiques exclusives conçues pour préparer les clients d’aujourd’hui aux demandes du futur. Avec les réseaux de fibre personnalisés, les clients ont accès à une connectivité inégalée essentielle pour dépasser les besoins des applications de pointe. Avec l’établissement de ce nouvel emplacement, DataHiveTwo élargit sa portée pour inclure une cybersécurité proactive et légale, une souveraineté des données sécurisée et de nombreuses opportunités pour une résolution créative de problèmes et le développement de talents par le biais de programmathons.

Contact média pour Cologix :

Shifali Erasmus, Crackle PR

cologix@cracklepr.com

Media Nous joindre pour DataHive:

Toni Guffei

toni.guffei@datahive.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ec302b42-b1d1-45bc-8ff7-85e61bdb9599/fr