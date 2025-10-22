Communiqué de presse

Paris, le 22 octobre 2025

74Software : Calendrier financier 2026

Évènement Date Publication / Réunion Résultats annuels 2025



Mercredi 25 février 2026



Communiqué de presse (après bourse) Conférence Analystes Virtuelle - 18H30 (CET) Document d’enregistrement universel 2025 Mardi 24 mars 2026 Dépôt AMF et publication Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 Jeudi 30 avril 2026 Communiqué de presse (avant bourse) Assemblée Générale 2026



Mardi 19 mai 2026



Réunion Actionnaires - 14H30 (CEST) Pavillon Dauphine - Paris Résultats semestriels 2026



Jeudi 23 juillet 2026



Communiqué de presse (après bourse) Conférence Analystes Virtuelle - 18H30 (CEST) Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 Jeudi 29 octobre 2026 Communiqué de presse (avant bourse) Résultats annuels 2026



Mercredi 24 février 2027



Communiqué de presse (après bourse) Conférence Analystes Virtuelle - 18H30 (CET)

La période de réserve est de 30 jours calendaires pour la publication des résultats annuels et semestriels, et de 15 jours calendaires pour la publication des chiffres d’affaires trimestriels.

Le calendrier financier actualisé de 74Software est disponible en permanence dans la rubrique « Calendrier Financier » de la section Relations Investisseurs du site 74Software : https://www.74software.com/fr/investor-relations/financial-calendar

Toutes les informations liées aux Assemblées Générales de 74Software sont disponibles dans la rubrique « Assemblées Générales » de la section Relations Investisseurs du site 74Software : https://www.74software.com/fr/relations-investisseurs/assemblee-generale

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 11 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com

Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78 – cchouard@74software.com

Pièce jointe