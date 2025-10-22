Pixelligent bringt die Produktreihe PixMicro™ auf den Markt, um XR, Displays der nächsten Generation und optische Sensoren weiterzuentwickeln

BALTIMORE, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pixelligent Technologies LLC (Pixelligent), der führende Hersteller von Nanokompositen mit hohem Brechungsindex (RI) für Elektronik der nächsten Generation, stellte heute PixMicro™ vor, den nächsten Sprung in der Entwicklung von Mikrooptik-Materialien. PixMicro™ ist eine neue Familie von mikroprägefähigen Formulierungen, die für den Einsatz in Hochleistungssensoren, Mikrolinsenarrays, Wellenleitern, 3D-gedruckten Optiken, CPO und diffraktiven optischen Elementen (DOEs) entwickelt wurden.

Durch unübertroffene Transparenz, extrem geringe Trübung und Brechungsindizes von bis zu 1,90 in lösungsmittelfreien Formulierungen ermöglicht die PixMicro™-Produktreihe Geräteherstellern deutlich schärfere Bilder, kleinere Formfaktoren sowie verbesserte Effizienz und Kosten.

„Die extremen Leistungsanforderungen an optische Sensoren, 3D-gedruckte Feinoptik und Display-Anwendungen steigen rapide an und erfordern Fortschritte in der Materialinnovation, um die von Verbraucher- und Industriekunden geforderten Produkte der nächsten Generation liefern zu können“, so Craig Bandes, CEO von Pixelligent. „PixMicro™ bietet eine unübertroffene Kombination aus hohem Brechungsindex, optischer Klarheit, mechanischen Eigenschaften und Verarbeitungsflexibilität – und gibt Herstellern damit die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um die Geräte zu bauen, die die nächste Welle der Immersions-Technologie prägen werden.“

Die hochbrechenden, mikroprägefähigen Produkte von PixMicro™ sind sowohl mit Glas- als auch mit Kunststoffsubstraten kompatibel und können mit handelsüblichen Stempeln und branchenüblichen Fertigungsverfahren für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Zu den Leistungsvorteilen von PixMicro™ gehören:

Hochbelastbare, lösungsmittelfreie Formulierungen mit einem HRI-Wert von 1,9+

Hochleistungsfähige Mikroprägung von Strukturen mit einer Dicke von 30 µm bis 50 µm

Einstellbare Viskositäten

Kompatibel mit bestehenden Fertigungsprozessen und Substraten

Branchenführende Klarheit: >95 % Transparenz über alle sichtbaren Wellenlängen hinweg

Extrem geringe Trübung (<0,1 %) für kristallklare Leistung

Da optische Sensoren, XR-Geräte und IT-OLED in den kommenden Jahren zu den am schnellsten wachsenden Märkten für Verbraucher- und Industrietechnologie zählen dürften, positioniert die Kombination des neuen PixMicro mit den etablierten Produktlinien PixNIL® und PixJet® Pixelligent im Zentrum der nächsten Welle von Display-Innovationen.

Über Pixelligent

