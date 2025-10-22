Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 30 septembre 2025

COMMUNIQUÉ FINANCIER

RÉSULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2025

Le 22 octobre 2025,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce mercredi 22 octobre pour arrêter les comptes sociaux et consolidés au 30 septembre 2025 – Examen limité des commissaires aux comptes.

UNE BANQUE ENGAGÉE POUR SES CLIENTS

Dans un contexte de normalisation des taux malgré l’instabilité géopolitique, la Caisse régionale Brie Picardie poursuit sa progression avec des résultats commerciaux bien orientés sur l’ensemble des marchés.

Le financement des investissements des clients professionnels ne faiblit pas, avec plus de 1,3 milliard d’euros de nouveaux crédits depuis le début d’année, soit +32,9% sur une année. Nous accompagnons aussi la relance du marché de l’habitat du territoire avec près de 1,5 milliard d’euros et plus de 35 600 nouveaux clients.

Fort de ce dynamisme commercial, le Crédit Agricole Brie Picardie continue d’afficher un PNB d’activité en croissance.

Fidèles à nos valeurs de banque coopérative et mutualiste, nous nous tenons au plus près des préoccupations de nos clients particuliers, professionnels et entreprises. Notre position de 1ère banque nous oblige et nous conforte dans notre volonté d’agir en faveur du développement de notre territoire.

A ce titre, nous sommes fiers d’accompagner tous nos clients dans leurs projets et dans leurs transitions en faveur d’un avenir plus durable (énergie, mobilité, santé et bien vieillir). Nos actions sont à retrouver dans notre Rapport RSE.

AU SERVICE DE SON TERRITOIRE

La Caisse Régionale se distingue comme étant la 1ère banque de son territoire avec 31,9%1 de part de marché sur encours d’épargne bilan à fin juillet 2025, soit un gain de +0,21pt sur un an.

À fin septembre 2025, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie dépasse 38,4Mds€, en augmentation de 2,8% sur un an.

Cette évolution est liée à la hausse de l’encours de collecte bilan, qui progresse de +1,4% et l’encours de collecte tierce de +5,8% par rapport à septembre 2024.

Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes a progressé de 2,9% sur un an pour atteindre plus de 757 000 contrats. Le parc de cartes bancaires de paiement est également en progression de 1,8% sur un an.

L’épargne collectée par la Caisse Régionale est utile au territoire car elle permet de financer les projets des clients. Ainsi, sur l’année 2025, le Crédit Agricole Brie Picardie a déjà réalisé plus de 3Mds€ de nouveaux financements à moyen et long termes.

La Caisse Régionale s’établit toujours comme le 1er financeur de son territoire avec 35,1%1 de part de marché sur encours de crédits à fin juillet 2025, soit un gain de +0,3pt sur un an.

L’encours de crédits s’établit à 29,2Mds€, en croissance de +1,4% sur 12 mois grâce aux crédits à l’équipement des professionnels et des entrepreneurs, qui connaissent une belle accélération.

1 Dernières données disponibles à fin juillet 2025 – Source Banque de France



UNE BANQUE RÉSILIENTE ET PERFORMANTE





Base individuelle - NF (en M€) sept.-24 sept.-25 Var en % Produit Net Bancaire 550,3 577,6 +5,0% Charges de Fonctionnement Nettes 283,3 290,0 +2,4% Résultat Brut d'Exploitation 267,0 287,5 +7,7% Résultat Net social 185,3 187,0 +1,0%





En base individuelle, le Produit Net Bancaire s’élève à 577,6M€ en hausse de 5%, grâce à une marge d’intermédiation globale qui se redresse sous l’effet de la baisse des coûts de refinancement et de la hausse des intérêts crédits.

Les Charges de Fonctionnement Nettes atteignent 290,0M€, en hausse maîtrisée de 2,4% sur un an.

Le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 287,5M€, en progression de 7,7%. Le Coefficient d’Exploitation d’Activité s’établit à 68,4%.

Le Résultat Net social atteint 187,0M€ en hausse de +1% sur un an, malgré la surtaxe d’impôts sur les sociétés de 9,7M€ à fin septembre décidée par le gouvernement.

Le Crédit Agricole Brie Picardie affiche un coût du risque de 23,5M€, soit 0,11% de l’encours de crédits, en net repli sur un an.

Base consolidée (en M€) sept.-24 sept.-25 Var en % Produit Net Bancaire 547,8 597,0 +9,0% Charges de Fonctionnement Nettes 285,7 293,5 +2,7% Résultat Brut d'Exploitation 262,1 303,6 +15,8% Résultat Net consolidé 181,1 219,7 +21,3%





En base consolidée, le Produit Net Bancaire s’élève à 597,0M€ en hausse de 9%, croissance portée par l’augmentation des valorisations des investissements de la Caisse Régionale pour accompagner le développement des entreprises sur nos territoires.

Les charges de fonctionnement sont en hausse de 2,7% et le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 303,6M€.

Le Résultat Net consolidé s’établit à 219,7M€ en septembre 2025. Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 5,7Mds€ à fin septembre 2025, pour un total bilan consolidé de 41,4Mds€.

À fin septembre 2025, le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) est de 1,81%.

La Caisse Régionale conserve un niveau de liquidité élevé puisque le LCR disclosure moyen sur 12 mois (Liquidity Coverage Ratio) s’établit à 115% pour un minimum réglementaire de 100%. Le ratio de solvabilité CET1 à fin juin s’élevait à 24,01%2 bien au-delà des exigences réglementaires.

CERTIFICATS COOPÉRATIFS D’INVESTISSEMENT (CCI)

Le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code ISIN FR0010483768) s’élève à 28,98€ au 30 septembre 2025.

L’actif net par titre est égal à 72,22€.

La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2024 affectée aux CCI ressort à 8,08.

La rémunération de 1,09€ par CCI versée en 2025 correspond à un rendement de 3,8% sur le cours au 30 septembre 2025.

L’Assemblée Générale du 27 mars 2025 a approuvé la mise à jour du programme de rachat des CCI. Le nombre de CCI rachetés ne peut excéder 10% des CCI émis à la date d’achat, le prix maximum étant fixé à 66€ par titre avec un plafond de rachat à 50M€ pour l’année 2025.

2 Dernier chiffre connu, la production du CET1 à fin septembre 2025 étant prévue pour le 29 octobre

