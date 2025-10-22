Kering : Communiqué de presse - Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

Kering - Communiqué de presse - CA T3 2025 - 22 10 2025





22 octobre 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2025

Chiffre d’affaires trimestriel du Groupe : 3 415 M€

-10% en données publiées et -5% en comparable





« La performance de Kering au troisième trimestre, bien qu’en nette amélioration séquentielle, demeure en deçà de celle du marché. Cela renforce ma détermination à agir à tous les niveaux de l’entreprise afin de redonner à nos Maisons et à Kering la place qu’ils méritent. Nous travaillons sans relâche à notre redressement, comme en témoignent nos récentes décisions. »

Luca de Meo, Directeur général

Le chiffre d’affaires du Groupe au troisième trimestre 2025 s’élève à 3,4 milliards d’euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d’un effet de change négatif de 5%).

La baisse de 5% en comparable du chiffre d’affaires au troisième trimestre constitue pour autant une forte amélioration séquentielle (-15% au deuxième trimestre 2025), dont environ la moitié s’explique par la performance des Maisons, au-delà des bases de comparaison favorables.

Par canal de distribution, au troisième trimestre 2025 :

L’activité dans le réseau en propre est en retrait de 6% en comparable (-16% au deuxième trimestre 2025), toutes les régions contribuant à cette amélioration séquentielle.

Le chiffre d’affaires Wholesale et Autres est en baisse de 2% en comparable.

Au cours des neuf premiers mois, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 11,0 milliards d’euros

(-14% en données publiées et -12% en comparable).

Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) T3 2025 T3 2024 Variation en publié Variation en comparable

(1) Gucci 1 343 1 641 -18% -14% Yves Saint Laurent 620 670 -7% -4% Bottega Veneta 393 397 -1% +3% Autres Maisons 652 686 -5% +1% Kering Eyewear et Corporate 448 440 +2% +6% Eliminations (41) (48) - - KERING 3 415 3 786 -10% -5%

À périmètre et taux de change comparables.

Gucci

Au troisième trimestre, Gucci a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros (-18% en données publiées et -14% en comparable).

Les ventes dans le réseau en propre s’inscrivent en baisse de 13% en comparable, en nette amélioration séquentielle par rapport au second trimestre, notamment grâce à une meilleure dynamique en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest et au succès des nouveautés, en particulier dans la maroquinerie. Les ventes dans le réseau Wholesale sont en retrait de 25% en comparable.

La fin du trimestre a été marquée par la présentation de la collection La Famiglia, qui a confirmé le retour de Gucci sur le devant de la scène créative.

Yves Saint Laurent

Le chiffre d’affaires d’Yves Saint Laurent au troisième trimestre s’élève à 620 millions d’euros (-7% en données publiées et -4% en comparable).

Les ventes dans le réseau en propre sont en baisse de 2% en comparable, là encore en forte amélioration séquentielle. L’Amérique du Nord renoue avec la croissance, tandis que l’Europe de l’Ouest ne connaît qu’un recul limité. Les nouvelles collections ont été bien accueillies, avec une croissance à deux chiffres du prêt-à-porter et des chaussures. Le renouvellement de l’offre de maroquinerie commence également à porter ses fruits.

Les ventes Wholesale sont en recul de 16% en comparable, en ligne avec la stratégie de rationalisation.

Bottega Veneta

Au troisième trimestre, les ventes de Bottega Veneta atteignent 393 millions d’euros (-1% en données publiées et +3% en comparable).

La croissance dans le réseau en propre est très solide, à +5% en comparable, portée notamment par une progression à deux chiffres en Amérique du Nord. Le prêt-à-porter et les chaussures affichent les plus fortes croissances, et le lancement du sac Campana montre des résultats très prometteurs.

Le Wholesale est en baisse de 9% en comparable.

Autres Maisons

Le chiffre d’affaires des Autres Maisons s’établit à 652 millions d’euros au troisième trimestre (-5% en données publiées et +1% en comparable).

Dans le réseau en propre, les ventes sont stables en comparable. Les ventes Wholesale des Autres Maisons sont en hausse de 5% en comparable.

Balenciaga enregistre des tendances en amélioration sur toutes les catégories de produits, portées notamment par l’Amérique du Nord. Le recul de McQueen se réduit grâce à la progression des ventes de prêt-à-porter féminin. Brioni poursuit sa croissance, avec des ventes en propre en forte hausse en Europe occidentale, en Amérique du Nord et au Japon.

Les Maisons de joaillerie affichent une dynamique très solide, avec une croissance à deux chiffres de leurs revenus. Le développement de Boucheron aux États-Unis et en Asie Pacifique est particulièrement satisfaisant. Le chiffre d’affaires de Pomellato, dont la ligne de Haute Joaillerie a été très bien reçue, est en progression. Qeelin poursuit sa trajectoire très positive en Asie Pacifique.

Kering Eyewear et Corporate

Au troisième trimestre, les revenus du segment Kering Eyewear et Corporate s’élèvent à 448 millions d’euros (+2% en données publiées et +6% en comparable).

L’activité de Kering Eyewear est en hausse de 7% en comparable sur le trimestre. Cette croissance très solide se reflète dans toutes les régions clés et dans l’ensemble du portefeuille de marques, avec des performances solides notamment chez Maui Jim et Lindberg. Le partenariat avec Valentino, annoncé en septembre, représente une nouvelle étape du développement de Kering Eyewear, et se matérialisera au printemps-été 2026.

Kering Beauté est en croissance de 3% en comparable. Le trimestre a notamment été marqué par le lancement de la première collection de fragrances Balenciaga et par celui du nouveau parfum Oud Zarian de Creed.

ÉVÉNEMENTS INTERVENUS DEPUIS LE 1er JUILLET 2025

L’Assemblée générale des actionnaires adopte l’ensemble des résolutions proposées

9 septembre 2025 – L’ensemble des résolutions soumises au vote lors de l’Assemblée générale mixte ont été adoptées. Les actionnaires ont très largement approuvé la nomination de Luca de Meo en qualité d’administrateur de Kering. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général, effective à compter du 15 septembre 2025.

Évolution du pacte d'actionnaires relatif à Valentino

10 septembre 2025 – Kering et Mayhoola ont annoncé un amendement de leur pacte d’actionnaires conclu en 2023 à l’occasion de l’acquisition par Kering d’une participation de 30% dans Valentino. Les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle de 70%, initialement exerçables en 2026 et 2027, sont désormais reportées à 2028 et 2029 respectivement.

Prise de fonctions de Luca de Meo en tant que Directeur général du Groupe

15 septembre 2025 – Luca de Meo a pris ses fonctions de Directeur général du Groupe le 15 septembre. François-Henri Pinault continue à exercer les fonctions de Président du Conseil d’administration.

Francesca Bellettini nommée Présidente-Directrice générale de Gucci

17 septembre 2025 – Francesca Bellettini, précédemment Directrice générale adjointe de Kering, a été nommée Présidente-Directrice générale de Gucci. Elle est directement rattachée à Luca de Meo, Directeur général de Kering.

Kering prend acte de la décision de la Commission européenne relative à des pratiques commerciales passées de Gucci

14 octobre 2025 – Kering a pris acte de la décision de la Commission européenne relative à des pratiques commerciales passées de Gucci, condamnant Gucci à une amende de 119,7 millions d’euros. La Commission a clôturé son enquête à la suite d'une procédure de coopération, laquelle a permis un règlement plus rapide de l'affaire. Le risque a été provisionné dans les états financiers du premier semestre 2025 et l'exposition est entièrement couverte.

Kering et L’Oréal scellent une alliance dans le domaine de la beauté et du bien-être

19 octobre 2025 – Kering et L’Oréal ont annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique de long terme dans la beauté et le bien-être de luxe. L’accord couvre l’acquisition de la Maison Creed par L’Oréal, la signature des licences de beauté et de fragrances de Maisons emblématiques de Kering, et une coentreprise exclusive visant à explorer des opportunités de développement dans le domaine du bien-être et de la longévité. L’accord s’élève à 4 milliards d’euros et devrait être finalisé au premier semestre 2026.





AUDIOCAST

Un audiocast (en anglais) pour les analystes et les investisseurs se tiendra à 18h00 (heure de Paris) le mercredi 22 octobre 2025, accessible ici.

Les visuels de présentation (PDF en anglais) seront disponibles avant l’audiocast sur le site https://www.kering.com/fr/finance/.

Réécoute possible depuis le site internet https://www.kering.com/fr/finance/.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2025

Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) T3 2025 T3 2024 Variation

en publié Variation

en comparable(1) 9 premiers mois 2025



9 premiers mois 2024



Variation

en publié Variationen comparable(1) Gucci 1 343 1 641 -18% -14% 4 370 5 726 -24% -22% Yves Saint Laurent 620 670 -7% -4% 1 908 2 111 -10% -8% Bottega Veneta 393 397 -1% +3% 1 239 1 233 +0% +2% Autres Maisons 652 686 -5% +1% 2 111 2 403 -12% -9% Kering Eyewear et Corporate 448 440 +2% +6% 1 540 1 507 +2% +4%

















Eliminations (41) (48) - - (166) (176) - - KERING 3 415 3 786 -10% -5% 11 002 12 804 -14% -12%

(1) A périmètre et taux de change comparables.

