Fnac Darty : Chiffre d’affaires LFL en croissance de +1,6% au T3 2025 et de +1,0% aux 9M 2025

Ivry-sur Seine, le 22 octobre 2025, 17h45 CET

CHIFFRE D’AFFAIRES LFL1 EN CROISSANCE DE +1,6% AU T3 2025 ET DE +1,0% AUX 9M 2025

FORTE CROISSANCE DES SERVICES

PROGRESSION DU TAUX DE MARGE BRUTE

OBJECTIF 2025 CONFIRMÉ

Chiffre d’affaires 9M 2025 de 7,0 Mds€ , en hausse de +1,0% LFL 1 par rapport aux 9M 2024

, en hausse de +1,0% LFL par rapport aux 9M 2024 Ventes en ligne 9M 2025 en croissance de près de 8%

Back-to-school marqué par une forte croissance du hardware

Taux de marge brute en hausse de 50 points de base par rapport aux 9M 2024 comparable 2

en hausse de 50 points de base par rapport aux 9M 2024 comparable Objectif 2025 confirmé : progression du taux de marge opérationnelle comparable de 15 bps, pour atteindre 2,0% au 31 décembre 2025 (contre 1,8% en 2024)





Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : « En dépit des incertitudes macroéconomiques et d'un moral des ménages qui reste bas, notamment en France, nous avons réalisé un trimestre très solide, soutenu en particulier par nos activités services et par les ventes en ligne. La dynamique commerciale confirme la reprise d'un cycle de renouvellement de produits que nous avions anticipé. Les premiers pas de Beyond everyday sont prometteurs, avec notamment le lancement de la marque Darty au Portugal et l’ouverture de nouveaux magasins qui préfigurent les concepts et les expériences que nous souhaitons proposer à nos clients dans les prochaines années. »

CHIFFRES CLÉS A FIN SEPTEMBRE 2025

TROISIÈME TRIMESTRE NEUF MOIS (en millions d’euros) 2024

publié 2024

comparable2 2025 2024

publié 2024

comparable2 2025 Chiffre d’affaires 1 848,6 2 465,8 2 488,3 5 238,3 6 954,3 6 968,1 Variation vs 2024 publié +34,6% +33,0% Variation LFL1 +1,6% +1,0%

L’acquisition transformante d’Unieuro donne une nouvelle dimension à Fnac Darty. Le Groupe présente depuis début 2025 son information financière selon les 2 zones géographiques suivantes : France et Reste de l’Europe (incluant l’Italie, la Belgique, le Portugal, l’Espagne et la Suisse). Pour permettre une meilleure comparabilité :

les données historiques ont été retraitées et figurent en annexe du présent communiqué de presse ;

les données 2024 sont présentées en données publiées et en données comparables incluant l’acquisition d’Unieuro et la déconsolidation de l’activité billetterie.

Au 3ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 2 488,3 millions d’euros, en progression de +34,6% en données publiées et de +1,6% à données LFL1 par rapport au 3ème trimestre 2024. Cette solide performance s’explique par une très bonne dynamique sur l’ensemble des géographies (progression LFL1 en France de +1,7% et dans le Reste de l’Europe de +1,3%). L’activité a notamment été tirée par un bon B ack-to-School accompagné d’une croissance forte du hardware, du succès du lancement d’une nouvelle console ainsi que par la poursuite de la dynamique des activités de services.

À fin septembre 2025, le chiffre d’affaires s’établit à 6 968,1 millions d’euros, en progression par rapport à fin septembre 2024 de +33,0% en données publiées et de +1,0% en données LFL1.

A fin septembre 2025, le taux de marge brute progresse de +50 pdb par rapport à fin septembre 2024 comparable2, et +55 pdb hors effet dilutif de la franchise et résulte principalement de la contribution croissante des activités de services qui a largement compensé l’effet défavorable du mix produits sur la période.

Évolution par canal de distribution

À fin septembre 2025, les ventes en ligne progressent fortement (+7,6% par rapport à fin septembre 2024 comparable2) et représentent 20% des ventes totales du Groupe. Le niveau des ventes omnicanales (Click & Collect) est en progression par rapport aux 9M 2024 comparable2 et représente près de 50% des ventes en ligne du Groupe. Les ventes en magasins affichent quant à elles un léger ralentissement.

Évolution par catégorie de produits

À fin septembre 2025, les services continuent leur progression et affichent une solide croissance dans la majorité des géographies.

La diversification est également marquée par la poursuite de la croissance des catégories du jeu-jouet et de la papeterie.

L’électroménager progresse par rapport aux 9M 2024 comparable2. Le petit électroménager poursuit sa trajectoire de croissance porté par les innovations (beauty tech et entretien du sol). Les ventes de gros électroménager sont en recul malgré une bonne dynamique des produits de climatisation et de réfrigération.

Les produits éditoriaux bénéficient de l’excellente performance du lancement de la console Switch 2 début juin 2025. Le livre recule sur la période en raison d’un marché peu porteur.

Enfin, les produits techniques reculent malgré une forte reprise des ventes de hardware au troisième trimestre marquant le démarrage du nouveau cycle de renouvellement. Les tablettes et la photo affichent de très belles dynamiques de croissance. Les ventes de téléphones sont en recul, bien que le troisième trimestre ait été marqué par des lancements ayant connu de bons résultats. Dans le même temps, les téléphones reconditionnés confirment leur dynamisme avec une forte croissance. La télévision est impactée par une base de comparaison 2024 élevée liée au championnat européen de football.

Évolution par zone géographique

La zone France affiche, à fin septembre 2025, une progression de son chiffre d’affaires LFL3 de +0,9% par rapport à fin septembre 2024 grâce à un troisième trimestre dynamique (+1,7% LFL1). En France, le Groupe surperforme le marché de plus de 2 points à fin septembre au regard des chiffres publiés par la Banque de France4. L’effet périmètre traduit principalement la fermeture définitive du magasin Champs-Elysées.

La zone Reste de l’Europe affiche, à fin septembre 2025, une progression de son chiffre d’affaires LFL1 de +1,0% par rapport à fin septembre 2024 (+1,3% LFL1 au T3 2025) :

En Italie, le chiffre d’affaires LFL 1 est quasi stable (-0,6%) à fin septembre 2025. Les ventes en ligne et les services ont affiché une bonne performance. L’électroménager et la télévision reculent en raison d’une base de comparaison élevée.

est quasi stable (-0,6%) à fin septembre 2025. Les ventes en ligne et les services ont affiché une bonne performance. L’électroménager et la télévision reculent en raison d’une base de comparaison élevée. Le Portugal affiche une croissance LFL 1 de +6,5% à fin septembre portée par une solide performance dans les deux marques du Groupe.

de +6,5% à fin septembre portée par une solide performance dans les deux marques du Groupe. L’Espagne progresse LFL 1 de +6,2% à fin septembre 2025 avec de solides performances dans l’ensemble des catégories et notamment les services. L’effet périmètre traduit notamment les fermetures provisoires des magasins pour rénovation et travaux.

de +6,2% à fin septembre 2025 avec de solides performances dans l’ensemble des catégories et notamment les services. L’effet périmètre traduit notamment les fermetures provisoires des magasins pour rénovation et travaux. La Belgique-Luxembourg enregistre, à fin septembre 2025, une légère croissance LFL 1 de ses ventes de +0,9% grâce à une très bonne performance au troisième trimestre (+6,3% LFL 1 ).

de ses ventes de +0,9% grâce à une très bonne performance au troisième trimestre (+6,3% LFL ). En Suisse, le chiffre d’affaires LFL1 est en progression de +3,6% à fin septembre 2025 porté par un excellent niveau de ventes en ligne et une activité de services soutenue.





NOTATION FINANCIÈRE

Le Groupe est noté par les agences de notation S&P Global, Fitch Ratings et Scope Ratings. Fitch Ratings a récemment confirmé sa notation BB+ assortie d’une perspective « stable », au même titre que S&P en mars dernier, démontrant ainsi leur confiance dans le secteur.



INITIATIVES STRATÉGIQUES

Le Groupe a mis en œuvre plusieurs initiatives alignées avec le déploiement du plan stratégique Beyond everyday, annoncé le 11 juin dernier.

Début octobre, Fnac Darty a annoncé le lancement de la marque Darty au Portugal qui marque une nouvelle étape dans le secteur de la distribution de produits techniques et d’appareils électroménagers dans le pays.

Le lancement de Darty au Portugal s’accompagne d’un ambitieux plan d’expansion visant l’ouverture de plus de 30 magasins d’ici 2030 dans le cadre du plan Beyond everyday. Cette croissance démontre l’engagement fort du Groupe et le potentiel du marché portugais.

Renforcement de l’engagement en faveur de la réparabilité. Début octobre, le Groupe a publié la 8ème édition du baromètre SAV, un outil de référence pour l’industrie et les consommateurs. Il révèle, pour la première fois, les symptômes des pannes sur 100 catégories de produits, grâce à l’analyse de plus d’un million de pannes signalées par les clients et abonnés Darty Max.

Le Groupe lancera prochainement une offre de services et de conseils à destination des fabricants afin de leur permettre d’accéder aux données durabilités consolidées par le groupe depuis près de 20 ans.

Le Groupe a également inauguré une nouvelle plateforme logistique et SAV à Chilly Mazarin. D’une surface de 6 500 m², cette plateforme représente le plus grand site en France pour la livraison des produits volumineux. Cette ouverture s’inscrit pleinement dans le cadre du nouveau plan stratégique Beyond everyday en contribuant à améliorer l’expérience client, à soutenir la croissance des abonnements Darty Max, et à intégrer davantage la circularité au cœur des process.

Ambition d’établir un nouveau standard en matière d’expérience client digitale et sociale. Après la rénovation du magasin de Colombo au Portugal l’an dernier, le Groupe a inauguré deux nouveaux magasins : Darty Rouen et Fnac Dijon, ainsi que les premiers espaces Body & Tech dédiés à l’innovation dans les magasins Fnac La Défense et Fnac Forum des Halles. Ces ouvertures permettent de tester les nouveaux concepts expérientiels en vue de préparer les plus de 200 rénovations prévues d’ici à 2030.

Consolidation de la position de Fnac Darty en tant qu’acteur central de l’écosystème culturel. S’appuyant sur son rôle de prescripteur culturel et dénicheur de talents, la Fnac, œuvre pour soutenir la littérature, l’édition et la création artistique à travers notamment le Prix du roman Fnac, le Prix Goncourt des lycéens et le Prix BD Fnac – France Inter.

Une accélération du déploiement de Weavenn, société créée avec CEVA Logistics. Depuis son lancement, en octobre 2024, Weavenn, filiale du Groupe dédiée aux opérations de marketplace, a vu son activité fortement progresser tant en nombre de vendeurs contractualisés que de commandes expédiées. Par ailleurs, depuis septembre, la livraison en Click&Collect dans les magasins Fnac est proposée.

Une montée en puissance sur le Retail Media omnicanal. Retailink, la régie retail media intégrée du Groupe, devient la première régie non alimentaire à obtenir la certification eRetail Data Trust du Centre d’Etude des Supports de Publicité (CESP). Conçue pour garantir la transparence, la fiabilité et la performance des bilans de campagnes publicitaires digitales, cette certification positionne Retailink comme un acteur de référence dans un secteur croissant, en pleine structuration.

PERSPECTIVES 2025 CONFIRMÉES

Le taux de marge opérationnelle comparable (après prise en compte de l’intégration d’Unieuro et de la déconsolidation des activités Billetterie) devrait progresser de 15 bps, pour atteindre 2,0% au 31 décembre 2025 (contre 1,8% en 2024).

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2025

ANNEXES

Les tableaux suivants comportent des données arrondies individuellement. Les calculs arithmétiques effectués sur la base des éléments arrondis peuvent présenter des divergences avec les agrégats ou sous totaux affichés.

CHIFFRE D’AFFAIRES

en M€ T3 2024

publié





T3 2024 comparable5





T3 2025 publié Variation vs T3 2024 Réelle LFL6 France 1 461,7 1 451,5 1 469,4 +1,2% +1,7% Reste de l’Europe 386,9 1 014,3 1 018,9 +0,4% +1,3% dont Italie - 627,4 617,0 (1,7)% (2,2)% dont Belgique 150,1 150,1 159,8 +6,5% +6,3% dont Portugal 119,4 119,4 130,5 +9,3% +10,0% dont Espagne 72,9 72,9 63,8 (12,5)% +3,9% dont Suisse 44,6 44,6 47,8 +7,2% +7,1% Groupe 1 848,6 2 465,8 2 488,3 +0,9% +1,6%





en M€ 9M 2024 publié





9M 2024 comparable1





9M 2025 publié Variation vs 9M 2024 Réelle LFL2 France 4 135,3 4 103,8 4 119,9 +0,4% +0,9% Reste de l’Europe 1 103,0 2 850,5 2 848,1 (0,1)% +1,0% dont Italie - 1 747,5 1 737,4 (0,6)% (0,6)% dont Belgique 435,5 435,5 439,5 +0,9% +0,9% dont Portugal 327,9 327,9 344,6 +5,1% +6,5% dont Espagne 208,0 208,0 192,1 (7,7)% +6,2% dont Suisse 131,6 131,6 134,6 +2,3% +3,6% Groupe 5 238,3 6 954,3 6 968,1 +0,2% +1,0%





2024 COMPARABLE1 T1 T2 S1 T3 9M T4 S2 FY en M€ France 1 396,5 1 255,9 2 652,4 1 451,5 4 103,8 2 139,0 3 590,4 6 242,8 Reste de l’Europe 953,5 882,7 1 836,1 1 014,3 2 850,5 1 402,8 2 417,2 4 253,1 dont Italie 568,5 551,6 1 120,1 627,4 1 747,5 860,2 1 487,6 2 607,6 dont Belgique 158,9 126,5 285,4 150,1 435,5 184,2 334,3 619,7 dont Portugal 105,5 103 208,5 119,4 327,9 179,5 298,9 507,3 dont Espagne 73,4 61,7 135,1 72,9 208,0 104,0 176,9 312,0 dont Suisse 47,2 39,9 87,0 44,6 131,6 74,9 119,5 206,5 Chiffre d'affaires COMPARABLE1 2 350,0 2 138,6 4 488,5 2 465,8 6 954,3 3 541,8 6 007,6 10 495,9



PARC DE MAGASINS

31-déc.-24 Ouverture Fermeture 30-sept.-25 France1 828 3 21 810 Fnac intégrés 91 0 1 90 Fnac franchisés 142 0 10 132 Darty intégrés 218 2 0 220 Darty franchisés 273 1 10 264 Fnac/Darty France 1 0 0 1 Nature et Découvertes2 103 0 0 103 Italie 522 10 17 515 Unieuro intégrés 268 5 5 268 Unieuro affiliés 254 5 12 247 Belgique 84 1 1 84 Fnac3 14 0 0 14 Darty (Vanden Borre) 70 1 1 70 Portugal 50 0 0 50 Fnac intégrés 36 0 0 36 Fnac franchisés 4 0 0 4 Darty 10 0 0 10 Espagne 35 0 0 35 Fnac intégrés 32 0 0 32 Fnac franchisés 3 0 0 3 Suisse4 8 0 0 8 Fnac intégrés 8 0 0 8 Groupe Fnac Darty 1 527 14 39 1 502 Fnac 330 0 11 319 Darty/Vanden Borre 571 4 11 564 Fnac/Darty 1 0 0 1 Unieuro 522 10 17 515 Nature & Découvertes 103 0 0 103 Dont magasins franchisés/affiliés 691 6 32 665

1 y compris 14 magasins Fnac à l’étranger : 3 au Qatar, 3 en Tunisie, 2 au Sénégal, 2 en Côte d’Ivoire, 2 en Arabie Saoudite, 1 au Congo et 1 au Cameroun et 3 magasins Darty à l’étranger en Tunisie ; et y compris 18 magasins dans les Outre-mer.

2 y compris filiales de Nature & Découvertes dirigées depuis la France : 4 magasins en Belgique, 1 magasin au Luxembourg, 2 franchises en Suisse, 1 franchise au Portugal, 2 franchises en Espagne et 5 franchises dans les Outre-mer.

3 Dont un magasin au Luxembourg géré depuis la Belgique.

4 Hors 13 shop-in-shops Fnac déployés dans les magasins Manor.



DÉFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

Libellé de l’indicateur Définition de l’indicateur Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires (ou produit des activités ordinaires) « réel » du Groupe correspond à son chiffre d’affaires publié. Le Groupe utilise les notions de variation du chiffre d’affaires détaillées ci-dessous. Résultat opérationnel courant Fnac Darty utilise comme solde de gestion majeur le résultat opérationnel courant, défini comme la différence entre le résultat opérationnel total et les « Autres produits et charges opérationnels non courants ».



Le résultat opérationnel courant est un agrégat intermédiaire qui permet de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle de l’entreprise et qui peut servir à une approche prévisionnelle de la performance récurrente. Cet indicateur est présenté de façon constante et stable dans le temps et selon le principe de continuité et de pertinence de l’information financière. Variation du chiffre d’affaires

à taux de change constant La variation du chiffre d’affaires à taux de change constant signifie que l’impact des variations de taux de change a été exclu. L’impact des taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l’exercice N-1, sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice N. Variation du chiffre d’affaires

à périmètre constant La variation du chiffre d’affaires à périmètre constant signifie que l’effet des changements de périmètre est corrigé afin de ne pas tenir compte des modifications (acquisition, cession de filiale). Le chiffre d’affaires des filiales acquises ou cédées depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 est ainsi exclu du calcul de la variation (en cas de variation significative à l’échelle du Groupe). Variation du chiffre d’affaires à magasins constants La variation du chiffre d’affaires à magasins constants signifie que l’effet des ouvertures et des fermetures de magasins en propre a été exclu. Le chiffre d’affaires des magasins ouverts ou fermés depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 est ainsi exclu du calcul de la variation.





1 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins. Incluant Unieuro et la déconsolidation de l’activité Billetterie.

2 Données comparables : tiennent compte de l’intégration d’Unieuro et la déconsolidation de l’activité billetterie.

3 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins. Incluant Unieuro et la déconsolidation de l’activité Billetterie.

3 Données marché publiées par Banque de France le 21 octobre 2025.

5 Données 2024 comparable : tiennent compte de l’intégration d’Unieuro et la déconsolidation de l’activité billetterie.

6 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins. Incluant Unieuro et la déconsolidation de l’activité Billetterie.

