Michelin : Le chiffre d'affaires à fin septembre enregistre une baisse de 4,4%. Suite à une dégradation majoritairement liée à la région Amérique du Nord, le Groupe a communiqué le 13 octobre une révision de sa Guidance annuelle 2025.

Le chiffre d’affaires du Groupe à fin septembre enregistre une baisse de 4,4%.

Suite à une dégradation au 3ème trimestre majoritairement liée à la région Amérique du Nord, le Groupe a communiqué le 13 octobre une révision de sa Guidance annuelle 2025.

Les marchés Pneu traduisent essentiellement une Première monte en baisse en Europe et en Amérique du Nord, et un Remplacement nourri par les importations de pneus budget.

En Tourisme camionnette, la demande en Première monte augmente de 2% sur la période, le rebond du marché chinois masquant une baisse sensible en Europe et en Amérique du Nord. Le marché sell-in du Remplacement est stable (+1%) malgré d’importants flux d’import de pneus à bas prix en anticipation de droits de douane à venir, alimentant les stocks face à une demande sell-out qui stagne.

En Poids lourd hors Chine, les marchés de Première monte reculent de 4% sous l’effet principal de la chute en Amérique du Nord (-20%), alors que l’Europe se stabilise à un niveau bas. Le marché sell-in du Remplacement progresse de 4% sous d’effet d’importations de pneumatiques budget. Le sell-out stagne dans la plupart des régions, traduisant une activité économique fragile.

Les marchés de Spécialités sont contrastés : la demande de pneumatiques est en croissance pour les activités Avion et Mines, mais toujours en forte baisse en Première monte Agricole et Construction. Parmi les divers marchés de Polymer Composite Solutions, les activités Aéronautique et Maintenance d’équipement sont en croissance.





Les ventes du Groupe s’établissent à 19,3 milliards € sur la période, en baisse de 4,4%, dans un contexte économique plus dégradé qu’anticipé au 3ème trimestre engendrant une intensification de la concurrence.

Les volumes globaux reculent de 5,5% en cumul à fin septembre, principalement pénalisés par les activités Poids Lourd qui reculent de 9,0% (dont la Première monte en retrait de plus de 30%). Au 3 ème trimestre le repli des ventes s’accentue en Amérique du Nord par rapport au premier semestre, alors que le reste du Groupe enregistre une croissance globale de volumes.

trimestre le repli des ventes s’accentue en Amérique du Nord par rapport au premier semestre, alors que le reste du Groupe enregistre une croissance globale de volumes. L’effet mix est tiré notamment par l’enrichissement dimensionnel en Tourisme Camionnette, et la performance des activités de pneus Mines et Avion, il est atténué au 3 ème trimestre par l’impact négatif de l’Amérique du Nord. L’effet prix reste favorable, mais s’estompe sensiblement au cours des derniers mois dans un contexte concurrentiel plus tendu.

trimestre par l’impact négatif de l’Amérique du Nord. L’effet prix reste favorable, mais s’estompe sensiblement au cours des derniers mois dans un contexte concurrentiel plus tendu. L’effet de change est pénalisant de 2,3% sur la période et se dégrade encore au 3ème trimestre, principalement lié à la dépréciation du dollar américain par rapport à l’euro.





Le Groupe ajuste les perspectives financières pour 2025 et 2026.

Concernant l’année 2025, la guidance a été ajustée le 13 octobre :

Le Résultat Opérationnel des Secteurs à taux de change constants devrait se situer entre 2,6 et 3,0 milliards € (précédemment : supérieur à 2024, i.e. plus de 3,4 milliards €).

Le Free Cash-Flow avant acquisitions devrait se situer entre 1,5 et 1,8 milliard € (précédemment : supérieur à 1,7 milliard €).

En conséquence, les ambitions 2026 communiquées lors du CMD 2024 sont ajustées :

L’ambition 2026 de Résultat Opérationnel des Secteurs (ROS) à taux de change constants ne pourra pas être atteinte (ROS supérieur à 4,2 milliards € et une marge opérationnelle de 14%, à taux de change constant 2023). Le ROS devrait progresser par rapport à 2025, à préciser en février 2026.

L’ambition de Free Cash-Flow avant acquisitions est confirmée, soit 5,5 milliards € cumulé sur la période 2024-2026.

Ventes au 30 septembre 2025

Ventes au 30 septembre

(en millions €) 2025 2024 % Variation

(à parités courantes)





SR1 – Automobile et Deux-roues* 10 504 10 777 -2,5%





SR2 – Transport routier* 4 510 4 909 -8,1%





SR3 – Activités de spécialités* 4 261 4 485 -5,0%





Total Groupe 19 275 20 171 -4,4%

* et distribution associée

Les données sectorielles des 9 premiers mois de l’année 2024 ont été retraitées afin de tenir compte des modifications de périmètre des secteurs intervenues en fin d’année.

Évolution des marchés pneumatiques

Tourisme Camionnette & Deux-roues

TOURISME CAMIONNETTE

9 mois 2025/2024

(en nb. de pneus) Europe* Amérique du Nord & centrale Chine Total Monde Première monte -6% -3% +9% +2% Remplacement +4% -1% +1% +1%

* Y compris Turquie et Asie centrale

Le marché mondial sell-in des pneumatiques Tourisme camionnette, Première monte et Remplacement, est en hausse de 2% par rapport aux neuf premiers mois de 2024.

TOURISME CAMIONNETTE - PREMIERE MONTE

En Première monte, la demande mondiale est en hausse de 2% par rapport à la même période de 2024. La Chine demeure le principal moteur de croissance (+9%), tandis que l’Europe (-6%) et l’Amérique du Nord et centrale (-3%) sont orientées à la baisse.

En Asie (hors Chine), le marché recule de 2% ; il est en croissance en Amérique du Sud et en Afrique-Inde-Moyen-Orient, où la présence du Groupe est moins significative.

En Europe, le marché demeure orienté à la baisse (-6%), même si le troisième trimestre affiche un moindre recul (-1%) que les six premiers mois de l’année. Cette relative stabilisation du marché est principalement portée par une légère reprise de la demande de véhicules neufs et par une meilleure visibilité sur les droits de douane affectant les exports à destination des Etats-Unis.

En Amérique du Nord et centrale, le marché est également en retrait (-3%), en dépit d’une hausse de 3% au troisième trimestre. Celle-ci tient notamment à deux facteurs : l’arrêt anticipé des aides à l’achat de véhicules électriques, qui a accéléré les ventes sur la période, et l’effet des droits de douane sur les prix, qui s’est fait moins ressentir que prévu.

En Chine, le marché est en hausse de 9% en cumul, dont +4% au troisième trimestre. Ce ralentissement s’explique principalement par une base de comparaison moins favorable, puisque le programme de subventions publiques, qui a largement soutenu la demande intérieure, a été lancé durant le troisième trimestre de 2024. Par ailleurs, les exportations de véhicules restent soutenues.

TOURISME CAMIONNETTE - REMPLACEMENT

Sur le marché du Remplacement, la demande mondiale est stable (+1%) par rapport aux neuf premiers mois de 2024. Dans la plupart des régions, les importations de pneus à bas coût ont représenté une part significative de la croissance du marché.

En Europe, la demande sell-in est en hausse de 4% sur la période. S’ils semblent avoir ralenti sur la fin du troisième trimestre, les imports de pneumatiques chinois à bas coût sont le principal facteur de croissance. Anticipant le renforcement des droits de douane sur la fin de l’année, les distributeurs ont constitué des stocks. Ce phénomène de surstockage n’affecte pas les marques du Groupe.

En Amérique du Nord et centrale, le marché est en léger retrait (-1%) par rapport aux neuf premiers mois de 2024. Comme en Europe, le marché a été gonflé durant tout le premier semestre par des imports de pneumatiques à bas coût en amont de la mise en place des droits de douane additionnels. Cet afflux a ralenti au troisième trimestre, ce qui explique pour partie la décroissance du marché sur la période (-4%).

En Chine, le marché est en très légère hausse (+1%) en cumul annuel, grâce à une reprise visible de la demande intérieure au troisième trimestre (+4%).

DEUX-ROUES

Le marché des deux-roues motorisés affiche une légère croissance en cumul, en dépit d’un ralentissement au troisième trimestre, particulièrement en Amérique du Nord où la mise en place des droits de douane a pesé sur l’activité du secteur.

Le marché du Vélo poursuit son fragile processus de reprise, de façon contrastée selon les régions, l’Europe et l’Amérique du Sud étant plutôt mieux orientées que l’Amérique du Nord.

Poids lourd (radial & bias)

9 mois 2025/2024



(en nb. de pneus) Europe* Amérique du Nord

& centrale Amérique du Sud Total Monde

(Hors Chine) Première monte 0% -20% -8% -4% Remplacement +2% +6% +3% +4%

* Y compris Turquie et Asie centrale

Le marché mondial sell-in des pneumatiques pour Poids lourd (hors Chine), Première monte et Remplacement, est en hausse de 2% par rapport aux neuf premiers mois de 2024.

En Chine, où la présence du Groupe est peu significative, les marchés croissent de 3% sur la même période.

PREMIERE MONTE

En Première monte, le marché mondial hors Chine est en baisse de 4% sur les neufs premiers mois cumulés, particulièrement affecté par le recul de l’Amérique du Nord.

En Europe, le marché est stable en cumul à fin septembre (-0%). Comme attendu, le premier trimestre a marqué un plancher en termes de demande et la reprise observée au deuxième trimestre s’est accélérée au troisième (+9%). Toutefois, ce rebond s’explique surtout par la comparaison avec une base de référence très basse, le marché restant très faible en valeur absolue. De plus, l’ampleur du rebond a été moindre qu’originellement anticipée par les constructeurs de Poids lourds.

En Amérique du Nord et centrale, le marché demeure en recul très significatif sur les neuf premiers mois (-20%) et la tendance ne faiblit pas au troisième trimestre (-24%). D’une part parce que les nombreuses incertitudes politiques (remise en cause des réglementations environnementales prévues) et économiques incitent les flottes à retarder leurs investissements dans de nouveaux véhicules. D’autre part parce que les constructeurs ont constitué un stock élevé de Poids lourds qu’ils doivent écouler avant de pouvoir augmenter leur rythme de production.

En Amérique du Sud, la demande est en baisse marquée sur la période (-8%), avec un troisième trimestre encore plus défavorable (-14%). La situation économique du Brésil, déjà pénalisée par des taux d’intérêt élevés et la forte dévaluation du real, souffre encore plus fortement depuis l’été et la mise en place de droits de douane élevés sur ses exportations à destination des Etats-Unis.

REMPLACEMENT

En Remplacement, le marché mondial (hors Chine) sell-in s’inscrit en hausse (+4%) sur les neuf premiers mois de l’année.

En Europe, la demande est en légère hausse sur la période (+2%) mais ralentit au troisième trimestre (+0%), pénalisée par une activité de transport peu dynamique. Les imports de pneumatiques asiatiques à bas coût sont élevés, favorisés par le report des flux américains, des coûts maritimes contenus et par la dépréciation du dollar par rapport à l’euro. A l’inverse, la partie premium du marché est en recul.

En Amérique du Nord et centrale, le marché confirme au troisième trimestre (+10%) son évolution positive depuis le début de l’année (+6% en cumul). Dans un contexte d’activité de transport stable, le marché a été tiré par des achats anticipés avant la mise en place des droits de douane additionnels et demeure favorisé par un effet de report mécanique de la faible demande en Première monte.

En Amérique du Sud, la demande est en légère hausse à fin septembre (+3%). Celle-ci traduit deux tendances opposées : au Brésil, le marché est en recul (-8%), malgré des imports de nouveau en hausse significative au troisième trimestre ; en Argentine, la forte croissance (+27%) traduit une politique d’ouverture aux flux entrants.

Activités de Spécialités

Pneumatiques de Spécialités :

Mines : le besoin d'équipement en pneus miniers reste soutenu sur le long terme par des besoins croissants d’extraction de minerais, notamment pour alimenter la transition énergétique et les évolutions technologiques. Dans ce contexte, le marché s'est affiché en croissance sur la période, bénéficiant en particulier d’une demande plus dynamique pour les pneumatiques de plus grande dimension.

Hors-la-route (Agricole, Construction et Manutention) : dans ces segments où le marché pneumatique est globalement équilibré entre Première monte et Remplacement, les différentes activités ont évolué de manière contrastée, avec une demande Première monte qui demeure déprimée sur tous les segments, et un Remplacement plus résilient.

Les marchés Première monte demeurent tous largement orientés à la baisse sur la période. En Agricole, le large renouvellement de matériel opéré par les agriculteurs lors des années précédentes leur permet de retarder leurs décisions d'investissement dans une période particulièrement incertaine où les risques d’entraves commerciales sont nombreux. Le marché de la Construction confirme le léger rebond entrevu depuis la fin du premier semestre, mais demeure largement négatif en cumul (-9%).

Les marchés du Remplacement sont globalement stables par rapport aux neuf premiers mois de 2024. En Agricole, la légère croissance de l’Amérique du Nord compense le recul observé en Europe. Le marché de la Construction s’affiche en légère croissance, bénéficiant en particulier du dynamisme du segment Infrastructure en Amérique du Nord. Enfin, le segment de la Manutention est stable à fin septembre, tant en Europe qu’en Amérique du Nord.

Avion : le marché s’affiche en hausse sur la période, bénéficiant en particulier de la croissance soutenue du segment de l’aviation commerciale, tiré par une augmentation des rotations mais aussi l'augmentation des tailles de flottes. L’aviation générale est quant à elle revenue à son niveau pré-Covid et affiche désormais une stabilité.

Polymer Composite Solutions :

Corrélés sur le long terme à la demande du secteur minier, les fondamentaux du marché des bandes transporteuses sont structurellement bien orientés. À court terme, toutefois, les tendances divergent selon les régions : la dynamique est positive en Amérique du Nord, tandis que l’Australie et l’Afrique du Sud reculent sous l’effet de la pression sur les prix des matières premières minières.

Dans les autres activités (courroies, joints, tissus enduits et films techniques) destinés à de multiples verticales de marchés, la demande mondiale reste hétérogène. Les activités corrélées aux marchés de l’énergie, de la construction ou de l’agriculture restent sous pression, tandis que celles qui reposent sur l’aéronautique bénéficient de la bonne dynamique du secteur. Les activités de service, notamment de maintenance, demeurent bien orientées.

Evolution du Chiffre d’affaires

Analyse d’effets sur les ventes au 30 Septembre 2025 (en millions d’euros)

Ventes 19 275 Variation totale -896 -4,4% Volumes pneus - 1 119 -5,5% Prix-mix pneus +643 +3,2% Activités hors pneus +45 +0,2% Variation des taux de change -471 -2,3% Ecart de périmètre +6 +0,0%

Sur les neuf premiers mois de l’année 2025, les ventes du Groupe s’établissent à 19 275 millions €, en baisse de 4,4% par rapport à la même période de 2024, dans un contexte économique plus dégradé qu’anticipé, sous l’effet des facteurs suivants :

un recul des volumes pneumatiques (-5,5%), significatif en Première monte sur l’ensemble des segments, représentant près de 80% des volumes perdus, tandis que le Remplacement a été freiné par la concurrence accrue des importations de pneus hors pool, notamment en marques Tier 2 et Tier 3 ;

(-5,5%), significatif en Première monte sur l’ensemble des segments, représentant près de 80% des volumes perdus, tandis que le Remplacement a été freiné par la concurrence accrue des importations de pneus hors pool, notamment en marques Tier 2 et Tier 3 ; un effet prix-mix pneumatique positif (+3,2%), l’effet prix demeure favorable (+321 millions), en dépit d’un ralentissement au troisième trimestre lié à l’atténuation attendue des clauses d’indexation contractuelles et à une intensification de la concurrence. L’effet mix reste à un niveau élevé (+322 millions), porté par la progression de la part des produits à forte valeur ajoutée, notamment sur le segment tourisme haut de gamme (« 18 pouces et plus »), et un effet mix marché positif, les ventes de Remplacement se montrant plus résilientes que celles de Première monte ;

pneumatique positif (+3,2%), l’effet prix demeure favorable (+321 millions), en dépit d’un ralentissement au troisième trimestre lié à l’atténuation attendue des clauses d’indexation contractuelles et à une intensification de la concurrence. L’effet mix reste à un niveau élevé (+322 millions), porté par la progression de la part des produits à forte valeur ajoutée, notamment sur le segment tourisme haut de gamme (« 18 pouces et plus »), et un effet mix marché positif, les ventes de Remplacement se montrant plus résilientes que celles de Première monte ; une dynamique favorable des activités hors pneu , avec une croissance observée sur la majorité des segments, et significative en joints de haute technologie ;

, avec une croissance observée sur la majorité des segments, et significative en joints de haute technologie ; un effet de change fortement défavorable (-2,3%), lié à la dépréciation de la plupart des devises face à l’euro, effet qui s’est accentué au troisième trimestre, avec la poursuite de la baisse du dollar américain ;

fortement défavorable (-2,3%), lié à la dépréciation de la plupart des devises face à l’euro, effet qui s’est accentué au troisième trimestre, avec la poursuite de la baisse du dollar américain ; un écart de périmètre faible (+0,0%), les opérations enregistrées sur la période ayant un impact mineur sur l’activité.





Information sectorielle

Automobile et Deux-roues

Les ventes du secteur Automobile, Deux-roues et Distribution associée, s’élèvent à fin septembre 2025 à 10 504 millions € contre 10 777 millions € à fin septembre 2024, soit une baisse de 2,5%.

Les volumes du secteur sont en retrait de 2,9%, pénalisés par la faiblesse des ventes en Amérique du Nord, malgré une croissance notable en Chine, en particulier en Première monte.

Automobile

En Première Monte, les volumes de ventes demeurent en recul à fin septembre 2025. En Amérique du Nord et en Europe, régions les plus impactées, cette baisse s’explique à la fois par des marchés automobiles peu porteurs, et par un mix marques et modèles de véhicule défavorable, avec une surexposition du Groupe au segment premium.

Cependant, le troisième trimestre affiche un volume de ventes positif, confirmant l’inflexion notée au deuxième trimestre. Cette progression a été rendue possible par un regain de dynamisme des marchés, notamment en Amérique du Nord, et par le repositionnement efficace du Groupe vers des modèles de véhicules rencontrant plus de succès auprès des consommateurs, notamment en Chine.

En Remplacement, les ventes en volumes sont en retrait par rapport à la même période de 2024, dans un contexte de croissance des marchés artificiellement dopée par des imports massifs de pneumatiques à bas coût, dans l’anticipation de droits de douane et/ou de mesures antidumping. Ces imports ont particulièrement pénalisé les ventes de pneumatiques de marques de tier 2 en Europe et en Amérique du Nord.

En parallèle, le Groupe poursuit le déploiement de sa stratégie priorisant la marque MICHELIN et le segment premium « 18 pouces et plus » qui représente 68% des ventes du Groupe, et enregistre une croissance à deux chiffres pour le « 19 pouces et plus », portée notamment par un dynamisme robuste de nos ventes en Chine sur ce segment.

En Amérique du Nord, le Groupe est ponctuellement pénalisé au troisième trimestre par la réorganisation de son modèle de distribution, dont le déploiement complet a pris du retard, la transition s’achèvera au quatrième trimestre.

L’effet prix-mix est positif bien qu’en ralentissement sur le trimestre. L’effet mix reste puissamment soutenu par le mix produits en Tourisme Camionnette, mais au troisième trimestre il est diminué par le rebond proportionnel de la Première monte dans le total des ventes du segment ainsi que par le ralentissement de l’activité en Amérique du Nord, au détriment du mix géographique. L’effet prix reste positif bien que réduit au troisième trimestre par le ralentissement de l’impact favorable des clauses d’indexation contractuelles, et de l’intensification concurrentielle notamment en Amérique du Nord, dans un contexte de douane fluctuants.

Deux-roues

L’activité Deux-Roues affiche une bonne croissance à fin septembre 2025, tirée par les segments les plus rentables, la moto loisir et le commuting.

La croissance de l’activité Moto est soutenue par une forte dynamique en Europe et en Amérique du Nord, où le Groupe renforce ses positions.

La performance en Chine est remarquable, portée par la demande croissante en scooter électrique premium, un segment sur lequel le groupe bénéficie d’une présence significative.

Les parités monétaires ont un impact défavorable sur les ventes du secteur.

Transport routier

Les ventes du secteur Transport routier (et Distribution associée) s’élèvent à 4 510 millions € à fin septembre 2025, contre 4 909 millions € sur la même période de 2024, soit une baisse de 8,1%.

Le contexte de marché reste difficile, marqué par le repli global du marché Première monte et par la pression accrue des importations de pneus asiatiques à bas coût sur le marché du Remplacement.

Dans ce contexte, le Groupe affiche une baisse de ses volumes (-9%) reflétant principalement l’impact de la très forte baisse des marchés Première monte en Amérique du Nord et Amérique du Sud.

Au Remplacement, les ventes sont en recul, pénalisées par une activité de fret peu dynamique et le rechapage subit plus spécifiquement la concurrence des pneus asiatiques à bas coûts, en particulier en Amérique du Nord. L’Amérique du Sud est en croissance et le Groupe renforce ses positions sur la partie premium du marché.

L’effet prix reste positif bien que son impact s’atténue au troisième trimestre sous l’effet du ralentissement des hausses liées aux clauses d’indexation contractuelles, et d’une intensification concurrentielle, notamment en Amérique du Nord, dans un contexte d’incertitude économique pesant sur les clients Flottes.

L’effet mix est positif, mais impacté par le recul des ventes Amérique du Nord, qui pèse défavorablement sur le mix géographique.

Les activités de Solutions Connectées progressent, notamment en Europe et en Amérique du Sud, où le Groupe renforce ses positions de marché.

Les parités monétaires ont un impact défavorable sur les ventes du secteur.

Activités de spécialités

Les ventes du secteur des Activités de Spécialités (et Distribution associée) s’élèvent à 4 261 millions € à fin septembre 2025, à comparer à 4 485 millions € sur la même période de 2024, soit une baisse de 5,0%.

Dans les activités pneumatiques, les volumes reculent de 4,5%, pénalisés en premier lieu par les activités Hors-la-route.

Hors-la-route :

En Première monte, qui représente la majorité des ventes Hors-la-route, l’activité enregistre une faible demande sur le segment Agricole, une tendance observée à l’échelle mondiale. Sur le segment de la Construction dont le marché est également en repli, le Groupe maintient ses positions.

Au Remplacement, le Groupe défend ses positions sur des marchés très concurrentiels, et enregistre une croissance de ses ventes en Amérique du Sud.

L’activité Mines affiche une croissance notable, le Groupe gagnant des parts de marché sur ses segments stratégiques dans la plupart des régions, en dépit de contraintes supply que le groupe parvient à limiter grâce à son agilité opérationnelle.

Enfin, les activités Avion demeurent bien orientées, portées par un trafic aérien commercial soutenu et la solidité des positions du Groupe sur ses marchés clés.

L’effet prix-mix sur ce segment reste favorable sur les neuf premiers mois, malgré un ralentissement de l’impact des hausses liées aux clauses des contrats indexés observé au troisième trimestre.

Les parités monétaires ont un impact défavorable sur les ventes du secteur.

Polymer Composite Solutions :

Les ventes de l’activité Polymer Composite Solution sont globalement stables à fin septembre 2025.

Les activités convoyeurs reculent légèrement, notamment du fait d’un ralentissement de l’activité minière en Australie.

Les activités joints et courroies affichent une croissance satisfaisante et confirment leur pénétration dans les environnements ciblés type aéronautique.

Les ventes de tissus et films enduits sont en légère croissance bénéficiant notamment de la stabilisation des marchés maritimes.

Performance extra-financière

Le Groupe est reconnu pour son engagement et ses performances, qu’elles soient environnementales, sociétales ou relatives à sa gouvernance.

Notations au 30 septembre 2025 Agences de notation Sustainalytics MSCI CDP Moody’s ESG ISS ESG Ecova-dis Scores* Low Risk



11,6 AAA A



Climate

change A-



Water

security A



Supplier engagement 73/100 B-



Prime 79/100



Gold

*Tous les détails relatifs à la position et distribution des scores sont disponibles sur le site michelin.com

Faits marquants

Corporate

Michelin a engagé le 1 er aout un programme de rachats d’actions, dans la limite de 265 millions €, conformément aux autorisations accordées par l’Assemblée générale du 16 mai 2025. Les actions rachetées seront annulées.





aout un programme de rachats d’actions, dans la limite de 265 millions €, conformément aux autorisations accordées par l’Assemblée générale du 16 mai 2025. Les actions rachetées seront annulées. La cession des activités pneus bias et chenilles pour équipements compacts destinés au marché de la construction, annoncée en décembre 2024, est finalisée. Cette vente concerne deux usines au Sri Lanka et la marque Camso (après trois ans de licence). Le Groupe maintient son offre radiale et recentre ses efforts sur les segments à forte valeur.





Un nouveau plan mondial d’actionnariat salarié, BIB’Action 2025, est lancé pour environ 115 000 salariés dans 44 pays. Cette initiative s’inscrit dans l’objectif de porter à 4 % la part du capital détenue par les salariés d’ici 2030.





Au cœur de Clermont-Ferrand, Michelin déploie le « Michelin Innovation Park - Cataroux » sur 42 hectares du site historique de Cataroux. Ce projet d’envergure dédié à l’innovation durable et collaborative constituera un formidable moteur de développement pour l’agglomération clermontoise.





Planète

Michelin Motorsport a lancé avec Enviro un programme de recyclage des pneus de compétition. Ce programme utilise la pyrolyse pour extraire des matières premières comme le noir de carbone et les huiles qui seront réutilisées dans des applications industrielles, y compris de futurs pneus Michelin. L’initiative vise à réduire l’empreinte environnementale et à promouvoir une économie circulaire. Michelin prévoit d’étendre ce dispositif à plusieurs championnats, comme l’IMSA aux États-Unis.





Michelin soutient pleinement l’ambition environnementale du règlement Euro 7, qui introduit pour la première fois des limites sur les émissions de particules d’usure des pneumatiques. Depuis plus de 20 ans, Michelin innove pour réduire les particules d’usure.





Après six ans de recherche collaborative, le projet BioImpulse confirme la compétitivité des biotechnologies industrielles et ouvre la voie à une nouvelle génération de résines adhésives biosourcées haute performance, exemptes de substances préoccupantes pour la santé humaine. Lancé par Michelin et sa marque ResiCare, le projet BioImpulse a réuni des partenaires publics et privés.





Le Tire Industry Project (TIP) célèbre ses 20 ans. Le TIP réunit les leaders mondiaux du pneumatique autour d’un engagement commun : comprendre et limiter les impacts de notre industrie sur l’environnement et la santé, grâce à une recherche scientifique indépendante, rigoureuse et partagée. Cette initiative s’impose comme un modèle de coopération sectorielle, élargissant son ambition aux enjeux ESG et à l’action collective pour une mobilité plus durable.





Lors de son intervention aux Nations-Unies à New York lors de la Climate Week, Florent Menegaux, Président du Pacte Mondial Réseau France, a rappelé l’urgence d’une action collective pour remettre le monde sur la trajectoire de l’Accord de Paris. Il a également mis en avant les progrès accomplis par Michelin – notamment une réduction de 37 % de ses émissions de CO₂ depuis 2019 – et souligné que la transition écologique repose sur la capacité à conjuguer innovation technologique et progrès social.





Activités business

« Autour de la Terre en moins de 8 jours » : Michelin et Mercedes-AMG ont établi un record d’endurance en parcourant 40 075 km à 300 km/h avec le concept électrique AMG GT XX et les nouveaux pneus MICHELIN Pilot Sport 5 Energy. Ces pneus innovants, dotés d’une architecture bi-gommes et de puces RFID, seront commercialisés en 2026. Ce partenariat illustre l’engagement des deux marques pour une mobilité durable et haute performance.





Michelin intègre son aile vélique WISAMO au concept de yacht « AQUA », projet 100 % français porté par Michelin, NOVEM Nautical Design et JFA Yachts, incarnant une vision durable et innovante du yachting. Un pas concret vers une mobilité maritime décarbonée.





Les 6 Heures de Fuji 2025 marquent une étape historique : la 100ème course du championnat du monde d’Endurance FIA WEC. Partenaire depuis la 1ère édition, Michelin a démontré un engagement sans faille qui symbolise l’ADN de la marque : performance qui dure, innovation constante et responsabilité environnementale.





Truckfly by Michelin innove et lance un GPS spécifiquement conçu pour simplifier le quotidien des conducteurs de poids lourds, une première sur le marché. Véritable levier stratégique, cette application permet aux entreprises de transport de renforcer la sécurité, d’optimiser leur efficacité opérationnelle et améliorer leur attractivité.





Michelin innove et dévoile sa nouvelle génération de pneumatiques poids lourds à usage régional et urbain et démontre ainsi son savoir-faire technologique. La nouvelle gamme MICHELIN X® MULTI Z2 & D2 en 19.5’’ apporte un haut niveau de sécurité et de polyvalence, quelles que soient les zones de circulation, les conditions climatiques ou saisonnières.





Le Guide MICHELIN, qui fête ses 125 ans cette année, a organisé un évènement media pour partager son histoire, sa stratégie et ses ambitions. Un évènement au cours duquel Michelin a également révélé sa toute première sélection mondiale des Clefs MICHELIN. Devenu un média global de l’art de vivre, le Guide MICHELIN confirme son rôle de référence mondiale de la gastronomie et de l’hospitalité.





Michelin prolonge jusqu’en 2035 son partenariat avec l’IMSA (International Motor Sports Association), organisateur de référence des championnats d’endurance aux États-Unis, en tant que fournisseur exclusif de pneus pour les principales compétitions d’endurance américaines dont les emblématiques « 24 Heures de Daytona » ou « 12 Heures de Sebring ». Ces compétitions offrent à Michelin un terrain idéal pour tester ses innovations dans des conditions extrêmes et accélérer leur transfert vers les pneus de série.





People

Le taux d’engagement des employés du groupe Michelin atteint 84 % en 2025, témoignant d’un haut niveau de confiance envers l’entreprise. Ce résultat illustre la solidité du lien entre le Groupe et ses équipes, dans un contexte économique et social exigeant.





La liste complète des Faits marquants est disponible sur le site Internet du Groupe michelin.com

