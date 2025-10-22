Tilkynning frá Orkuveitu Reykjavíkur

 Orkuveita Reykjavíkur

Norðurál er einn stærsti viðskiptavinur ON Power eins af dótturfélögum Orkuveitu Reykjavíkur. Ljóst er að vegna bilunar hjá Norðuráli á Grundartanga í gær mun framleiðsla álversins stöðvast að hluta til sem mun hafa áhrif á rekstur ON Power. Góð samskipti hafa verið við Norðurál frá því bilunin kom upp en umfangið liggur ekki fyrir.


