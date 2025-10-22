La planta de productos farmacéuticos estériles de Curia es nombrada “Fabricante del Año” en Massachusetts

ALBANY, Nueva York, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), una organización líder en investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), anunció hoy que su planta de productos farmacéuticos estériles en Burlington, MA ha sido nombrada "Fabricante del Año" por el Massachusetts Legislative Manufacturing Caucus. El premio fue entregado durante la 10.ª ceremonia anual de premios a la manufactura, celebrada el 21 de octubre en el estadio Gillette.

El sitio en Burlington forma parte de la red de Curia desde 2010. La instalación se especializa en la fabricación de productos farmacéuticos de viales y jeringas precargadas para ensayos clínicos en etapas avanzadas y productos comerciales. Es conocida por sus capacidades para manejar procesos a base de solventes, productos altamente viscosos y sustancias controladas. También cuenta con un laboratorio de desarrollo de procesos in situ que apoya estudios de mezclado, ampliación y desarrollo de formulaciones.

"Los empleados de Curia desempeñan un rol crucial en la producción de medicamentos en los que los pacientes pueden confiar, guiados por los estándares de calidad más estrictos", dijo Mari-Kate Alter, directora general y responsable del sitio de Curia Burlington. "Aunque nuestros clientes directos son las empresas farmacéuticas, cada día trabajamos pensando en los pacientes. Nos honra contribuir a mejorar la vida de los pacientes y nos enorgullece ser reconocidos por nuestro papel en el ecosistema manufacturero de Massachusetts".

Las capacidades de Curia en productos farmacéuticos estériles incluyen el trabajo con API complejos, compuestos potentes y citotóxicos, formulaciones altamente viscosas y sustancias controladas, desde escala clínica hasta comercial, en cuatro instalaciones avanzadas en todo el mundo. El sitio de Burlington forma parte de la red global de instalaciones de llenado y acabado estéril de Curia, que incluye fabricación clínica en Camarillo, CA y Glasgow, Reino Unido, así como capacidades comerciales y clínicas en Albuquerque, NM.

El Manufacturing Caucus, creado en 2014, reúne a más de 70 legisladores de Massachusetts comprometidos con fortalecer el sector manufacturero del estado mediante programas de capacitación laboral, apoyo a la innovación y formación de aprendices.

"Este es un momento emocionante para fabricantes comprometidos como Curia, que representan el espíritu de ‘Fabricado en Massachusetts’”, dijo el representante estatal Jeffrey Roy, presidente del Manufacturing Caucus "La manufactura sigue siendo vital para nuestra economía y futuro, proporcionando innovación y empleos bien remunerados para los residentes de todo el estado. Esperamos celebrar a Curia en la 10ª ceremonia anual de premios a la manufactura en el estadio Gillette el martes 21 de octubre de 202".

Acerca de Curia

Curia es una organización de investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) con más de 30 años de experiencia, una red integrada de más de 20 locales globales y más de 3,200 empleados que colaboran con clientes biofarmacéuticos para llevar terapias innovadoras al mercado. Sus servicios en moléculas pequeñas, API genéricos, productos farmacéuticos estériles y biológicos abarcan desde el descubrimiento hasta la comercialización, con capacidades integradas de cumplimiento normativo, análisis y llenado estéril. Sus expertos científicos y de procesos, junto con sus instalaciones conformes con las regulaciones, ofrecen una experiencia de primer nivel en la fabricación de sustancias y productos farmacéuticos. De la curiosidad a la cura, Curia impulsa cada paso para acelerar la investigación y mejorar la vida de los pacientes. Visítenos en, curiaglobal.com .

