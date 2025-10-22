L'usine de médicaments stériles Curia nommée fabricant de l'année dans le Massachusetts

ALBANY, N.Y., 22 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), une organisation leader dans la recherche, le développement et la fabrication sous contrat, a annoncé aujourd'hui que son usine de produits pharmaceutiques stériles de Burlington, dans le Massachusetts, a été nommée « Fabricant de l'année » par le Massachusetts Legislative Manufacturing Caucus. Le prix a été remis lors de la 10e cérémonie annuelle de remise des prix de fabrication, qui s'est tenue le 21 octobre au stade Gillette.

Le site de Curia à Burlington fait partie du réseau de l’entreprise depuis 2010. L'installation est spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques sous forme de flacons et de seringues préremplies destinés aux études cliniques de stade avancé et aux produits commerciaux. Le site est reconnu pour ses capacités à gérer des procédés à base de solvants, des produits hautement visqueux et des substances réglementées. Il abrite également un laboratoire de mise au point des procédés sur site prenant en charge les études de mélange, la mise à l'échelle et la conception de formulations.

« Guidés par les normes de qualité les plus strictes, les employés de Curia jouent un rôle crucial dans la production de médicaments auxquels les patients peuvent faire confiance », a déclaré Mari-Kate Alter, directrice générale et chef de site de Curia Burlington. « Bien que nos clients directs soient des sociétés pharmaceutiques, nous venons travailler chaque jour en pensant aux patients. Nous sommes honorés de contribuer à l’amélioration de la vie des patients et sommes fiers d’être reconnus pour notre rôle dans l’écosystème de fabrication du Massachusetts. »

Les capacités de Curia en matière de produits pharmaceutiques stériles comprennent le travail avec des API complexes, des composés puissants et cytotoxiques, des formulations hautement visqueuses et des substances réglementées, de l'échelle clinique à l'échelle commerciale, dans quatre installations de pointe à travers le monde. Le site de Burlington fait partie du réseau mondial d'installations de remplissage et de finition stériles de Curia, qui comprend la fabrication clinique à Camarillo, en Californie et à Glasgow, au Royaume-Uni, ainsi que des capacités commerciales et cliniques à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

Le Manufacturing Caucus, formé en 2014, comprend plus de 70 législateurs du Massachusetts qui se concentrent sur le renforcement du secteur manufacturier de l'État par le biais de la formation de la main-d'œuvre, du soutien à l'innovation et des programmes d'apprentissage.

« C'est une période passionnante pour les fabricants engagés comme Curia qui incarnent le 'Making It in Massachusetts' », a confié le représentant de l'État Jeffrey Roy, président du caucus manufacturier de la Chambre. « L’industrie manufacturière reste essentielle à notre économie et à notre avenir, offrant innovation et emplois bien rémunérés aux résidents de tout le Commonwealth. Nous sommes impatients de célébrer Curia lors de la 10e cérémonie annuelle de remise des prix de fabrication au stade Gillette, le mardi 21 octobre 2025. »

À propos de Curia

Curia est une organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (ou CDMO pour Contract Development and Manufacturing Organization) forte de plus de 30 ans d’expérience à son actif. Elle exploite un réseau intégré de plus de 20 sites à travers le monde et emploie quelque 3 200 collaborateurs travaillant en partenariat avec des clients biopharmaceutiques pour mettre sur le marché des traitements qui changent véritablement la vie des gens. Nos offres en matière de petites molécules, d’API génériques et de produits biologiques couvrent le cycle complet de la découverte à la commercialisation, et intègrent des capacités réglementaires, analytiques et de remplissage et finition stériles. Nos experts en sciences et en processus, ainsi que nos installations conformes à la réglementation, offrent une expérience de premier ordre dans la fabrication de substances et de produits pharmaceutiques. De la curiosité au traitement, nous réalisons toutes les étapes permettant d’accélérer vos recherches et d’améliorer la vie des patients. Consultez notre site à l’adresse curiaglobal.com .

