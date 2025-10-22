מפעל מוצרי התרופות הסטרילי של Curia זכה בתואר יצרן השנה במסצ'וסטס

אולבני, ניו יורק, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Curia Global, Inc. (קוריה), ארגון מוביל למחקר, פיתוח וייצור לפי חוזים, הודיע היום כי מפעל מוצרי התרופות הסטריליות שלו בברלינגטון, מסצ'וסטס זכה בתואר "יצרן השנה" על ידי שדולת הייצור המחוקקת של מסצ'וסטס. הפרס הוענק בטקס פרסי הייצור השנתי העשירי, שנערך ב-21 באוקטובר באצטדיון ג'ילט.

אתר ברלינגטון של Curia הוא חלק מהרשת של החברה מאז 2010. המפעל מתמחה בייצור מוצרי תרופות של בקבוקונים ומזרקים מלאים מראש לניסויים קליניים בשלבים מאוחרים ומוצרים מסחריים. האתר ידוע ביכולותיו לטפל בתהליכים מבוססי ממס, מוצרים צמיגים מאוד וחומרים מבוקרים. הוא כולל גם מעבדה לפיתוח תהליכים באתר התומכת במחקרי ערבוב, הרחבה ופיתוח פורמולציה.

"עובדי Curia ממלאים תפקיד מכריע בייצור תרופות שמטופלים יכולים לסמוך עליהן, בהנחיית תקני האיכות המחמירים ביותר", אמרה מארי-קייט אלטר (Mari-Kate Alter), מנכ"לית וראש האתר, Curia Burlington. "בעוד שהלקוחות הישירים שלנו הם חברות תרופות, אנחנו באים לעבודה כל יום מתוך מחשבה על המטופלים. לכבוד הוא לנו לתרום לשיפור חיי המטופלים וגאים לקבל הכרה על תפקידנו באקוסיסטם של הייצור של מסצ'וסטס".

יכולות מוצרי התרופות הסטריליות של Curia כוללות עבודה עם ממשקי API מורכבים, תרכובות חזקות וציטוטוקסיות, פורמולציות צמיגות מאוד וחומרים מבוקרים, מקנה מידה קליני ועד מסחרי, בארבעה מתקנים מתקדמים ברחבי העולם. אתר ברלינגטון הוא חלק מהרשת הגלובלית של Curia של מתקני מילוי סטריליים, הכוללת ייצור קליני בקמרילו, קליפורניה וגלזגו, בריטניה, כמו גם יכולות מסחריות וקליניות באלבקרקי, ניו מקסיקו.

שדולת הייצור, שהוקמה ב-2014, כוללת יותר מ-70 מחוקקים ממסצ'וסטס המתמקדים בחיזוק מגזר הייצור של המדינה באמצעות הכשרת כוח אדם, תמיכה בחדשנות ותוכניות חניכה.

"זו תקופה מרגשת עבור יצרנים מחויבים כמו Curia שמגלמים את 'Make It in Massachusetts'", אמר נציג המדינה ג'פרי רוי, יו"ר שדולת הייצור בבית הנבחרים. "הייצור נותר חיוני לכלכלה ולעתיד שלנו, ומספק חדשנות ומשרות בשכר גבוה לתושבים ברחבי חבר העמים הבריטי. שמחנו לחגוג עם Curia בטקס פרסי הייצור השנתי העשירי באצטדיון ג'ילט שהתקיים ביום שלישי, 21 באוקטובר 2025".

