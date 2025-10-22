Fasilitas Produk Obat Steril Curia Dinobatkan sebagai Produsen Terbaik Tahun Ini di Massachusetts

ALBANY, N.Y., Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), perusahaan penelitian, pengembangan, dan manufaktur terkemuka berbasis kontrak hari ini mengumumkan bahwa fasilitas produksi obat sterilnya di Burlington, Massachusetts, telah dinobatkan sebagai “Produsen Terbaik Tahun Ini” oleh Kaukus Manufaktur Legislatif Massachusetts. Penghargaan tersebut telah diserahkan pada Seremoni Penghargaan Manufaktur Tahunan ke-10, yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober di Stadion Gillette.

Fasilitas Curia di Burlington telah menjadi bagian dari jaringan perusahaan ini sejak tahun 2010. Fasilitas ini memiliki spesialisasi berupa manufaktur obat dalam bentuk vial dan alat suntik yang sudah terisi obat atau cairan tertentu untuk uji klinis tahap akhir serta produk komersial. Fasilitas ini terkenal akan kemampuannya dalam menangani proses berbasis pelarut, produk dengan viskositas tinggi, serta zat-zat yang diatur hukum. Fasilitas ini juga memiliki laboratorium pengembangan proses di lokasi yang mendukung studi pencampuran, peningkatan skala produksi, dan pengembangan formulasi.

“Karyawan Curia berperan penting dalam memproduksi obat-obatan yang dapat dipercaya oleh pasien, dengan berpedoman pada standar kualitas yang paling ketat,” ujar Mari-Kate Alter, General Manager dan Kepala Fasilitas, Curia Burlington. “Meskipun klien langsung kami adalah perusahaan farmasi, kami masuk kerja setiap harinya dengan fokus utama pada pasien. Kami merasa terhormat dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dan bangga telah diakui atas peran kami dalam ekosistem manufaktur di Massachusetts.”

Kemampuan Curia dalam produk obat steril mencakup penanganan bahan aktif obat (API) yang kompleks, senyawa kuat dan sitotoksik, formulasi dengan viskositas tinggi, serta zat-zat yang diatur hukum, mulai dari skala klinis hingga komersial, yang dilakukan di empat fasilitas canggih di seluruh dunia. Fasilitas di Burlington merupakan bagian dari jaringan global fasilitas pengisian dan penyelesaian (fill-finish) steril milik Curia, yang mencakup manufaktur klinis di Camarillo, California, dan Glasgow, Inggris, serta kapabilitas manufaktur klinis dan komersial di Albuquerque, New Mexico.

Kaukus Manufaktur, yang dibentuk pada tahun 2014, beranggotakan lebih dari 70 anggota legislatif Massachusetts yang berfokus pada penguatan sektor manufaktur negara bagian tersebut melalui pelatihan tenaga kerja, dukungan inovasi, dan program magang.

“Ini adalah momen yang menggembirakaan bagi para produsen berdedikasi seperti Curia, yang benar-benar mewujudkan semangat ‘Berkarya di Massachusetts,’” ujar Anggota DPR Negara Bagian Massachusetts, Jeffrey Roy, Ketua Kaukus Manufaktur DPR. “Sektor manufaktur tetap vital bagi perekonomian dan masa depan kita, karena menyediakan inovasi serta pekerjaan bergaji tinggi bagi penduduk di seluruh Negara Bagian Massachusetts. Kami berharap dapat merayakan prestasi Curia pada Seremoni Penghargaan Manufaktur Tahunan ke-10 yang digelar di Stadion Gillette pada hari Selasa, 21 Oktober 2025.”

Tentang Curia

Curia adalah perusahaan penelitian, pengembangan, dan manufaktur berbasis kontrak (CDMO) dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun, jaringan terpadu yang terdiri atas 20 lokasi global, dan 3.200 karyawan yang bermitra dengan pelanggan-pelanggan biofarmasi guna menghadirkan terapi yang mengubah kehidupan pasien ke pasar. Penawaran kami di bidang molekul kecil, API generik, produk obat steril dan biologik mencakup penemuan hingga komersialisasi, dengan kemampuan pengaturan, analisis, dan proses pengisian-penyelesaian (fill-finish) steril yang terpadu. Pakar ilmiah dan proses kami serta fasilitas kami yang sesuai regulasi memberikan pengalaman terbaik di kelasnya dalam hal manufaktur bahan obat dan produk obat. Mulai dari keingintahuan hingga pengobatan, kami menyajikan setiap langkah untuk mempercepat riset Anda dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kunjungi kami di curiaglobal.com .

