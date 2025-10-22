キュリアの無菌製剤施設が、マサチューセッツ州「年間最優秀製造業者」に選出

ニューヨーク州オールバニ発, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 主要な受託研究・開発・製造機関であるキュリア・グローバル (Curia Global, Inc.) (「キュリア」) は本日、同社のマサチューセッツ州バーリントンにある無菌製剤施設が、マサチューセッツ州議会製造業カーカス (Massachusetts Legislative Manufacturing Caucus) より「年間最優秀製造業者 (Manufacturer of the Year)」に選出されたことを発表した。 この賞は、10月21日にジレット・スタジアム (Gillette Stadium) で開催された第10回製造業アワード授賞式 (10th Annual Manufacturing Awards Ceremony) で授与された。

キュリアのバーリントン拠点は2010年から同社ネットワークの一部となっている。 同施設は、後期臨床試験および商業製品向けのバイアルおよびプレフィルドシリンジの製剤製造を専門としている。 同施設は、溶媒系プロセス、高粘度製品、管理対象物質の取り扱い能力で知られている。 また、混合試験、スケールアップ、製剤開発を支援する社内プロセス開発ラボも併設している。

「キュリアの従業員は、最も厳格な品質基準に基づき、患者が信頼できる医薬品の製造において重要な役割を果たしています」と、キュリア・バーリントンのゼネラルマネージャー兼施設責任者であるマリ=ケイト・オルター (Mari-Kate Alter) は述べている。 「当社の直接的なクライアントは製薬会社ですが、私たちは常に患者のことを念頭に置いて業務に取り組んでいます。 患者の生活改善に貢献できることを光栄に思うとともに、マサチューセッツ州の製造業エコシステムにおける当社の役割が評価されたことを誇りに感じています」

キュリアの無菌製剤分野における能力には、複雑な原薬 (API)、高活性・細胞毒性化合物、高粘度製剤、管理対象物質の取り扱いが含まれており、臨床から商業規模まで、世界各地の4つの先進的施設で対応している。 バーリントン拠点は、カリフォルニア州カマリロおよび英国グラスゴーにおける臨床製造施設、ならびにニューメキシコ州アルバカーキにおける商業・臨床両対応施設を含む、キュリアのグローバルな無菌充填仕上げ施設ネットワークの一部である。

2014年に設立された製造業カーカスは、マサチューセッツ州の製造業部門を強化することを目的とし、労働力訓練、イノベーション支援、徒弟制度などの取り組みを推進する70名以上の州議会議員によって構成されている。

「キュリアのように『マサチューセッツでつくる』精神を体現する献身的な製造業者にとって、今は非常に刺激的な時期です」と、製造業カーカスの下院議長であるジェフリー・ロイ州議員 (Jeffrey Roy) は述べた。 「製造業は、イノベーションを生み出し、州全域の住民に高収入の雇用を提供することで、私たちの経済と将来にとって依然として不可欠な存在です。 2025年10月21日 (火) にジレット・スタジアムで開催される第10回製造業アワード授賞式で、キュリアの功績を称えることを楽しみにしています」

キュリアについて

キュリアは、30年以上の実績を有する受託研究・開発・製造機関 (CDMO) であり、20のグローバル拠点と3,200人の従業員から成る統合ネットワークを通じて、バイオ医薬品企業と連携し、生命を変える治療法の市場投入を支援している。 同社は、低分子医薬品、ジェネリック原薬、無菌製剤、バイオ医薬品の分野において、創薬段階から商業化までを包括的に支援し、統合された規制対応、分析、無菌充填仕上げの機能を提供している。 同社の科学およびプロセスの専門家チームは、規制基準に適合した施設とともに、原薬および製剤製造の両分野で最高水準のサービスを提供している。 好奇心から治療まで、同社は研究を加速し、患者の生活を改善するためのあらゆるステップを提供する。 詳しくは curiaglobal.com を閲覧されたい。

