Curia (큐리아) 멸균 의약품 생산시설, 매사추세츠주 ‘올해의 제조업체(Manufacturer of the Year)’ 선정

뉴욕주 올버니, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc.(큐리아)는 오늘 매사추세츠주 벌링턴에 위치한 자사의 멸균 의약품 생산 시설이 매사추세츠 주 의회 제조업 코커스(Massachusetts Legislative Manufacturing Caucus) 로부터 ‘올해의 제조업체 (Manufacturer of the Year)’로 선정되었다고 발표했다. 이 상은 10월 21일 질레트 스타디움(Gillette Stadium)에서 열린 제10회 제조업 시상식에서 수여되었다.

큐리아의 벌링턴 시설은 2010년부터 회사의 글로벌 네트워크 일부로 운영되고 있다. 이 시설은 후기 임상시험 및 상업용 제품을 위한 바이알(vial) 및 사전충전 주사기(prefilled syringe) 형태의 의약품 제조를 전문으로 하며, 용매 기반 공정, 고점도 제품, 통제 물질(controlled substances)을 다룰 수 있는 역량으로 잘 알려져 있다. 또한 현장에는 혼합 연구, 스케일업, 제형 개발을 지원하는 공정개발 연구소가 설치되어 있다.

큐리아 벌링턴의 총괄 매니저이자 해당 시설 책임자인 마리-케이트 알터(Mari-Kate Alter)는 “큐리아의 직원들은 가장 엄격한 품질 기준에 따라 환자가 신뢰할 수 있는 의약품을 생산하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다. 우리의 직접적인 고객은 제약회사들이지만, 우리는 매일 환자를 생각하며 일을 하고 있다. 환자의 삶을 개선하는 데 기여할 수 있어 영광이며, 매사추세츠 제조업 생태계 내에서 우리의 역할을 인정받게 되어 매우 자랑스럽다.”고 소감을 밝혔다.

큐리아(Curia)의 멸균 의약품 생산 역량은 전 세계 4곳의 첨단 시설에서 복잡한 원료의약품(API), 고활성 및 세포독성 화합물, 고점도 제형, 통제 물질 등을 임상 단계부터 상업 단계까지 폭넓게 다루는 것을 포함한다. 벌링턴 시설은 큐리아의 글로벌 멸균 충전(fill-finish) 네트워크의 일부로, 캘리포니아주 카마릴로(Camarillo) 및 영국 글래스고(Glasgow)의 임상 제조 시설, 그리고 뉴멕시코주 앨버커키(Albuquerque)의 상업 및 임상 생산 시설과 함께 운영되고 있다.

2014년에 설립된 매사추세츠 제조업 코커스(Manufacturing Caucus)는 70명 이상의 주 의원들로 구성되어 있으며, 인력 양성, 혁신 지원, 견습 프로그램(apprenticeship)을 통해 주(州)의 제조업 부문을 강화하는 데 중점을 두고 있다.

매사추세츠주 하원의 제조업 코커스 의장인 제프리 로이(Jeffrey Roy) 의원은“‘메이킹 잇 인 매사추세츠(Making It in Massachusetts)’ 정신을 구현하는 큐리아 같은 헌신적인 제조기업들에게 지금은 매우 뜻깊은 시기이다. 제조업은 여전히 우리 경제와 미래의 핵심이며, 혁신을 이끌고 주 전역의 주민들에게 양질의 일자리를 제공하고 있다. 2025년 10월 21일(화) 질레트 스타디움에서 열린 제10회 제조업 시상식에서 큐리아의 성과를 함께 축하하게 되어 매우 기쁘다.”고 축사를 전했다.

Curia 소개

큐리아(Curia)는 30년 이상의 경험을 바탕으로 한 글로벌 계약 연구·개발·제조기관(CDMO)으로, 전 세계 20개 통합 거점과 3,200명 이상의 직원이 협력하여 생명을 변화시키는 치료제를 시장에 선보이기 위해 바이오제약 고객사들과 협업하고 있다. 큐리아는 소분자 의약품(small molecule), 제네릭 원료의약품(API), 멸균 의약품(sterile drug product), 바이올로직스(biologics) 등 전 영역에 걸쳐 신약 발굴부터 상업화까지 포괄적인 서비스를 제공하며, 통합된 규제 대응, 분석, 멸균 충전(fill-finish) 역량을 보유하고 있다. 또한 과학 및 공정 전문가들과 규제 기준을 충족하는 생산시설을 기반으로, 원료의약품과 완제의약품 제조 전 과정에서 최고 수준의 서비스를 제공하고 있다. “호기심에서 치료까지(From curiosity to cure)” — 큐리아는 연구를 가속화하고 환자의 삶을 개선하기 위해 모든 단계를 함께하고 있다. 자세한 내용은 회사 홈페이지 ( curiaglobal.com )를 방문해 확인하세요.

