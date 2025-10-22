Fasiliti Produk Ubat Steril Curia Dinobatkan sebagai Pengilang Terbaik Massachusetts Tahun Ini

ALBANY, N.Y., Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), sebuah organisasi terkemuka dalam penyelidikan kontrak, pembangunan dan pembuatan, hari ini mengumumkan bahawa fasiliti produk ubat sterilnya di Burlington, Massachusetts telah dinobatkan sebagai “Pengilang Terbaik Tahun Ini” oleh Kaukus Perundangan Pembuatan Massachusetts. Anugerah tersebut telah disampaikan semasa Majlis Anugerah Pembuatan Tahunan ke-10 yang diadakan pada 21 Oktober di Stadium Gillette.

Tapak Curia di Burlington telah menjadi sebahagian daripada rangkaian syarikat sejak tahun 2010. Fasiliti ini mengkhusus dalam pengeluaran produk ubat dalam bentuk vial dan picagari pra-isi untuk ujian klinikal peringkat akhir dan produk komersial. Tapak ini terkenal dengan keupayaannya dalam mengendalikan proses berasaskan pelarut, produk berkelikatan tinggi serta bahan terkawal. Makmal pembangunan proses di lokasi ini turut menyokong aktiviti kajian pencampuran, peningkatan skala serta pembangunan formulasi.

“Para pekerja Curia memainkan peranan penting dalam penghasilan ubat-ubatan yang boleh dipercayai oleh pesakit, berpandukan piawaian kualiti yang paling ketat,” kata Mari-Kate Alter, Pengurus Besar dan Ketua Tapak Curia Burlington. “Walaupun pelanggan langsung kami ialah syarikat farmaseutikal, kami datang bekerja setiap hari dengan pesakit dalam fikiran. Kami berbesar hati dapat menyumbang kepada peningkatan kehidupan pesakit dan berbangga diiktiraf atas peranan kami dalam ekosistem pembuatan Massachusetts.”

Keupayaan Curia dalam pengeluaran produk ubat steril merangkumi pengendalian API kompleks, sebatian berpotensi tinggi dan sitotoksik, formulasi berkelikatan tinggi dan bahan terkawal, dari skala klinikal hingga komersial, di empat fasiliti canggih di seluruh dunia. Tapak Burlington merupakan sebahagian daripada rangkaian global fasiliti pengisian dan penyiapan steril Curia, termasuk pengeluaran klinikal di Camarillo, California dan Glasgow, UK, serta keupayaan komersial dan klinikal di Albuquerque, New Mexico.

Kaukus Pembuatan, yang ditubuhkan pada tahun 2014, terdiri daripada lebih 70 penggubal undang-undang Massachusetts yang memberi tumpuan kepada memperkukuh sektor pembuatan negeri melalui latihan tenaga kerja, sokongan inovasi dan program perantisan.

“Ini adalah masa yang mengujakan bagi pengilang yang komited seperti Curia yang mencerminkan semangat ‘Membuatnya di Massachusetts,’” kata Wakil Negeri Jeffrey Roy, Pengerusi Kaukus Pembuatan Dewan. “Pembuatan kekal penting kepada ekonomi dan masa depan kita, menyediakan inovasi dan pekerjaan bergaji tinggi kepada penduduk di seluruh Komanwel. Kami menantikan untuk meraikan Curia di Majlis Anugerah Pembuatan Tahunan ke-10 di Stadium Gillette pada hari Selasa, 21 Oktober 2025.”

Perihal Curia

Curia merupakan sebuah organisasi penyelidikan, pembangunan dan pengilangan kontrak (CDMO) dengan lebih 30 tahun pengalaman, rangkaian bersepadu bagi lebih 20 tapak global dan kira-kira 3,200 orang pekerja yang bekerjasama dengan pelanggan biofarmaseutikal untuk membawa terapi yang mampu mengubah kehidupan. Tawaran kami tersedia dalam bentuk molekul kecil, API generik dan biologi merangkumi penemuan melalui pengkomersialan, dengan keupayaan pengawalseliaan, analitikal dan kemasan isian bersteril yang bersepadu. Pakar saintifik dan proses kami serta fasiliti kami yang keperluan kawal selia, menyediakan pengalaman terbaik dalam kelasnya merangkumi pengilangan bahan aktif farmaseutikal serta produk ubat-ubatan. Kami menjayakan setiap langkah, daripada rasa ingin tahu hinggalah mengubati, untuk mempercepatkan penyelidikan anda dan menambah baik kehidupan pesakit. Layari kami di curiaglobal.com .

