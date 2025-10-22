Instalação de Medicamentos Estéreis da Curia Nomeada Fabricante do Ano de Massachusetts

ALBANY, N.Y., Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Curia Global, Inc. (Curia), uma organização líder em contratos de pesquisa, desenvolvimento e fabricação, anunciou hoje que sua instalação de medicamentos estéreis em Burlington, MA, foi nomeada "Fabricante do Ano" pelo Comitê de Fabricação Legislativa de Massachusetts. O prêmio foi entregue na 10ª Cerimônia Anual de Premiação de Fabricação, realizada no dia 21 de outubro no Gillette Stadium.

A unidade de Burlington da Curia faz parte da rede da empresa desde 2010. A instalação é especializada na fabricação de produtos farmacêuticos de frascos e seringas pré-cheias para ensaios clínicos em estágio avançado e produtos comerciais. A unidade é conhecida por sua capacidade de lidar com processos à base de solventes, produtos altamente viscosos e substâncias controladas. Também abriga um laboratório de desenvolvimento de processos no local, apoiando estudos de mistura, aumento de escala e desenvolvimento de formulações.

“Os funcionários da Curia têm um papel crucial na produção de medicamentos em que os pacientes podem confiar, guiados pelos mais rigorosos padrões de qualidade”, disse Mari-Kate Alter, Gerente Geral e Chefe de Unidade da Curia Burlington. “Embora nossos clientes diretos sejam empresas farmacêuticas, trabalhamos todos os dias pensando nos pacientes. Nos sentimos honrados em contribuir para melhorar a vida dos pacientes e temos orgulho de ser reconhecidos pelo nosso papel no ecossistema de fabricação de Massachusetts.”

A fabricação de medicamentos estéreis da Curia inclui o trabalho com APIs complexos, compostos potentes e citotóxicos, formulações altamente viscosas e substâncias controladas, de escala clínica a comercial, realizados em quatro instalações avançadas em todo o mundo. A unidade de Burlington faz parte da rede global de instalações de processamento final estéril da Curia, que inclui fabricação clínica em Camarillo, CA e Glasgow, Reino Unido, bem como capacidades comerciais e clínicas em Albuquerque, NM.

O Comitê de Manufatura, criado em 2014, inclui mais de 70 legisladores de Massachusetts focados no fortalecimento do setor manufatureiro do estado por meio de treinamento da força de trabalho, apoio à inovação e programas de aprendizagem.

“Este é um momento empolgante para fabricantes comprometidos como a Curia, que incorpora o ‘Making It in Massachusetts’”, disse o representante estadual Jeffrey Roy, Presidente do Comitê de Manufatura. “A manufatura continua sendo vital para nossa economia e para o futuro, proporcionando inovação e empregos bem remunerados para residentes em toda a Commonwealth. Estamos prontos para celebrar a Curia na 10ª Cerimônia Anual de Premiação de Fabricação no Gillette Stadium na terça-feira, 21 de outubro de 2025.”

Sobre a Curia

A Curia é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contratos (CDMO) com mais de 30 anos de experiência, uma rede integrada de 20 locais em todo o mundo e 3.200 funcionários em parcerias com clientes biofarmacêuticos para lançamento no mercado terapias que mudam a vida. Nossas ofertas de pequenas moléculas, APIs genéricos, produtos de medicamentos estéreis e produtos biológicos resultam em descobertas através da comercialização, com integridade regulatória, de capacidade analítica e processamento final estéril. Nossos especialistas científicos e de processos, juntamente com nossas instalações em conformidade regulatórias, oferecem a melhor experiência em fabricação de medicamentos e produtos farmacêuticos. Da curiosidade à cura, proporcionamos todas as etapas necessárias para acelerar sua pesquisa e melhorar a vida dos pacientes. Visite-nos em curiaglobal.com .

Contato Corporativo: Viana Bhagan Curia +1 (518) 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com



