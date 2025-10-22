Curia Sterile Drug Product Facility 荣膺马萨诸塞州年度制造商称号

奥尔巴尼，纽约州, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的合同研究、开发与制造机构 Curia Global, Inc. (Curia) 今日宣布，其位于马萨诸塞州伯灵顿的无菌制剂工厂被 Massachusetts Legislative Manufacturing Caucus 授予“年度制造商”称号。 该奖项于 10 月 21 日在 Gillette Stadium 举行的第十届年度制造颁奖典礼上颁发。

Curia 伯灵顿工厂自 2010 年起成为该公司全球网络的重要组成部分。 该基地专注于为后期临床试验及商业化产品提供药瓶与预充式注射器的制剂生产。 工厂以处理溶剂型工艺、高粘度产品及管制物质的技术能力著称。 此外，该工厂还设有现场工艺开发实验室，可支持混合研究、工艺放大及配方开发工作。

“Curia 的员工在严格质量标准的指引下，为生产值得患者信赖的药品发挥着关键作用。”Curia 伯灵顿基地总经理兼厂长 Mari-Kate Alter 表示， “尽管我们的直接客户是制药公司，但我们每天工作时都心系患者。 我们很荣幸能为改善患者生活做出贡献，也因在马萨诸塞州制造业生态系统中发挥的作用而获得认可深感自豪。”

Curia 的无菌制剂能力包括处理复杂的活性药物成分（API）、强效及细胞毒性化合物、高粘度制剂和管制物质，在全球四家先进工厂提供从临床到商业规模的生产服务。 伯灵顿工厂隶属于 Curia 全球无菌灌装工厂网络，该网络还包括位于美国加州卡马里奥和英国格拉斯哥的临床生产基地，以及新墨西哥州阿尔伯克基的商业与临床生产基地。

成立于 2014 年的 Manufacturing Caucus 汇聚了 70 余位马萨诸塞州立法者，致力于通过劳动力培训、创新支持及学徒计划强化本州制造业。

Manufacturing Caucus 众议院主席、州众议员 Jeffrey Roy 表示：“对于像 Curia 这样秉承‘在马萨诸塞州成就事业’（Making It in Massachusetts）理念、全心投入的制造商而言，这是一个激动人心的时刻。 制造业对我们的经济和未来仍然至关重要，能够为全联邦居民提供创新和高薪工作。 我们期待于 2025 年 10 月 21 日周二在 Gillette Stadium 举行的第十届年度制造颁奖典礼上为 Curia 庆祝。”

关于 Curia

Curia 是一家拥有超过 30 年经验的合同研究、开发与制造组织（CDMO）。我们拥有由 20 个全球工厂组成的综合网络及 3,200 名员工，致力于与生物制药客户合作，将变革性疗法推向市场。 我们在小分子药物、通用原料药（API）、无菌制剂及生物制品领域提供从发现到商业化的全流程服务，涵盖集成化监管、分析检测及无菌灌装封装能力。 凭借我们的科学与工艺专家团队，以及符合法规要求的设施，我们在原料药和制剂生产领域提供业界领先的服务体验。 从好奇到治愈，我们的每一步都是为了加速您的研究进程，改善患者的生活。 欢迎访问我们的网站 curiaglobal.com 。

公司联系人： Viana Bhagan Curia +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com



