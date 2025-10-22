Curia 無菌藥品生產設施榮膺麻省年度最佳製造商美譽

紐約州奧爾巴尼, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的受託研究、開發和製造機構 Curia Global, Inc.（簡稱 Curia）今天宣佈公司位於麻省伯靈頓的無菌藥品製造設施榮獲 Massachusetts Legislative Manufacturing Caucus（麻省立法製造業核心小組）評選為「年度最佳製造商」。 該獎項於 10 月 21 日在吉列體育場（Gillette Stadium）舉行的第 10 屆年度製造業頒獎典禮上頒發。

自 2010 年起，Curia 位於伯靈頓的工廠一直是該公司網絡的一部分。 該設施專門從事藥品生產，為後期臨床試驗製造小藥瓶和預充式注射器，以及商業產品。 工廠以處理溶劑型工藝、高黏稠度產品及受管制物質的能力而稱著。 此外，工廠還設有現場流程開發實驗室，為混合研究、擴大生產規模和配方開發提供了支援。

Curia 伯靈頓工廠總經理兼負責人 Mari-Kate Alter 表示：「在遵守最嚴格品質標準的指引下，Curia 員工於生產備受患者信賴的藥物時，發揮著至關重要的作用。 儘管製藥公司才是我們的直接客戶，但我們無時無刻都心繫患者。 能為改善患者生活作出貢獻，我們感到極之榮幸，並為我們在麻省製造業生態系統中擔當的崗位獲得認可而感到自豪。」

Curia 的無菌藥品製造能力包括處理複雜的活性藥物成份 (API)、強效和細胞毒性化合物、高黏稠度劑型及受管制物質，從臨床到商業規模，於全球四所先進設施中生產。 伯靈頓工廠是 Curia 無菌灌裝設施環球網絡的一部分，該網絡還包括位於加州卡馬里奧 (Camarillo) 和英國格拉斯哥 (Glasgow) 的臨床生產基地，以及位於新墨西哥州阿爾伯克基 (Albuquerque) 的商業和臨床生產基地。

The Manufacturing Caucus（製造業核心小組）成立於 2014 年，由 70 多名麻省立法委員組成，致力於透過勞動力培訓、創新支援及學徒計劃來鞏固該州的製造行業。

眾議院製造業核心小組主席、州眾議員 Jeffrey Roy 說道：「對於像 Curia 這樣致力體現『麻省製造』的生產商來說，這是振奮人心的時刻。 製造業對於我們的經濟及未來仍相當重要，它為整個聯邦的居民提供創新和高薪工作。 我們期待於 2025 年 10 月 21 日（星期二），在吉列體育場舉行的第 10 屆年度製造業頒獎典禮上為 Curia 送上祝賀。」

關於 Curia

Curia 是一間擁有超過 30 年經驗的受託研究、開發與製造企業 (CDMO)，擁有由全球 20 個據點組成的整合網絡，現有 3,200 名員工，與生物製藥客戶合作，將改變生活的療法引入市場。 我們在小分子、學名活性藥物成分、無菌藥品及生物製劑方面的產品涵蓋從發現到商業化的整個過程，並具有整合的監管、分析和無菌灌裝能力。 我們的科學和製程專家，加上符合監管要求的設施，為原料藥和藥品生產提供一流的經驗。 從探索到治癒，我們的每一步都是為了加速您的研究，並改善患者的生活。 請瀏覽 curiaglobal.com 。

