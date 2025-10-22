Chiffre d’affaires du troisième trimestre en croissance de +31%
Chiffre d’affaires en augmentation à 164,7 millions d’euros au T3 2025 (+31%), porté par les Services
- Ventes d’énergie : Croissance de la production +6% à (1,3 térawattheures) porté par de meilleurs niveaux de ressources et la progression de la capacité en exploitation. Baisse du chiffre d’affaires -13% (-10% à taux de changes constants), impactée principalement par un taux de change EUR/BRL moins favorable qu’en 2024, l’écrêtement de la production brésilienne et un effet prix négatif résultant de la fin de contrats court-terme conclus à des prix élevés (effets de première production1), portant le chiffre d’affaires à 85,2 millions d’euros
- Services aux clients tiers : Forte croissance (x2,8) bénéficiant de la hausse des constructions pour compte de tiers notamment en Irlande, Espagne et Royaume-Uni, portant le chiffre d’affaires à 79,5 millions d’euros
Production en croissance de +11% et augmentation de la capacité à 3,3 gigawatts au 30 septembre 2025
- Production d´énergie en croissance sur les neuf premiers mois : +11% à 3,6 térawattheures malgré un écrêtement2 de la production au Brésil plus important que prévu, de 651 gigawattheures, soit 21% de la production brésilienne
- Capacité en exploitation et en construction : +7% à 3,3 gigawatts dont 2,6 gigawatts en exploitation et 0,7 gigawatt en construction
Objectifs opérationnels et financiers 2025 en ligne avec les prévisions
- Capacité en exploitation et en construction d’environ 3,6 gigawatts (+10% par rapport à 2024) dont environ 3 gigawatts en exploitation (+20%) avec une majorité des mises en service prévues à la fin 2025
- Production d’environ 5,2 térawattheures (+10% par rapport à 2024)
- EBITDA entre 200 et 220 millions d’euros et une perte nette part du groupe au deuxième semestre supérieure par rapport à celle du premier semestre 2025
Plan de transformation SPRING en cours de déploiement
- Depuis la présentation de la feuille de route du plan SPRING début septembre, l’entreprise a lancé les actions suivantes :
- Cessions des activités de développement dans trois pays : Hongrie, Slovaquie et Mexique. Ces cessions permettront de valoriser le travail des équipes de Voltalia sur les projets en de développement dans ces géographies. Les transactions devraient être finalisées d’ici le second trimestre 2026
- Lancement des travaux préparatoires à la cession de la plateforme de développement en Espagne, y compris le portefeuille des projets en développement à divers stades de maturité. L’objectif de réalisation de la cession est fixé à l’été 2026
- Octroi des mandats auprès de partenaires bancaires et juridiques sur plusieurs projets de cessions d’activités non stratégiques prévues en 2026
- Lancement de la mise en œuvre de la filialisation des activités de construction et maintenance, qui devrait être achevée au premier trimestre 2026
Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025.
« Voltalia enregistre un troisième trimestre en nette progression, avec un chiffre d’affaires en hausse de +31%, à 164,7 millions d’euros. Cette performance témoigne de l’excellente dynamique des Services pour clients tiers, dont l’activité a été multipliée par près de trois, compensant la baisse temporaire des Ventes d’énergie, plusieurs centrales devant être mises en service au quatrième trimestre. Parallèlement, notre plan de transformation SPRING entre désormais dans sa phase d’exécution opérationnelle, avec pour ambition de renforcer l’agilité et la performance de l’organisation. Dans un environnement énergétique mondial en profonde mutation, nous restons pleinement mobilisés pour renforcer durablement notre rentabilité, accroître notre efficacité opérationnelle et saisir pleinement les opportunités offertes par la transition énergétique » déclare Robert Klein, Directeur général de Voltalia.
Chiffre d’affaires du troisième trimestre (T3) et cumul des neuf premiers mois (9M) de 2025
|En millions d’euros
|T3 2025
|T3 2024
|Var. à taux courants
|Var. à taux constants
|9M 2025
|9M 2024
|Var. à taux courants
|Var. à taux constants
|Ventes d’énergie
|85,2
|97,4
|-13%
|-10%
|237,3
|266,2
|-11%
|-6%
|Services
|79,5
|28,7
|x2,8
|x2,8
|184,2
|98,7
|+87%
|+87%
|Chiffre d’affaires
|164,7
|126,1
|+31%
|+33%
|421,6
|365,0
|+16%
|+19%
REVUE DES ACTIVITÉS
Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2025 atteint 421,6 millions d’euros, en hausse de +16% (+19% à taux de change constants), porté par la forte croissance des Services pour clients tiers (+87% à taux de change courants et constants). Les Ventes d’énergie et les Services pour clients tiers représentent respectivement 56% et 44% du chiffre d’affaires. Géographiquement, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2025 se répartit à 66% en Europe, 29% en Amérique latine et 5% dans le reste du monde.
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de 2025 s’établit à 164,7 millions d’euros, en hausse de +31% (à +33% à taux de change constants), porté par l’augmentation de x2,8 des Services pour clients tiers à taux de change courants et constants, qui fait plus que compenser la baisse de -13% des Ventes d’énergie.
VENTES D’ÉNERGIE
|
Indicateurs opérationnels
| T3
2025
| T3
2024
|Var.
| 9M
2025
| 9M
2024
|Var.
|Production (en GWh)
|1 283
|1 206
|+6%
|3 648
|3 291
|+11%
|Écrêtement de la production (en GWh)
|383
|510
|651
|510
|Puissance en exploitation (en MW)
|2 554
|2 475
|+3%
|Puissance en exploitation et construction (en MW)
|3 286
|3 084
|+7%
|Facteur de charge éolien au Brésil
|36%
|34%
|+2pts
|34%
|30%
|+4pts
|Facteur de charge éolien au Brésil hors écrêtements
|53%
|58%
|-5pts
|43%
|40%
|+3pts
|Facteur de charge solaire au Brésil
|21%
|20%
|+1pt
|23%
|22%
|+1pt
|Facteur de charge solaire au Brésil hors écrêtements
|31%
|32%
|-1pt
|30%
|28%
|+2pts
|Facteur de charge éolien en France
|17%
|18%
|-1pt
|22%
|22%
|stable
|Facteur de charge solaire en France
|13%
|19%
|-6pts
|12%
|16%
|-4pts
|Facteur de charge solaire en Jordanie et en Egypte
|31%
|30%
|+1pt
|28%
|27%
|+1pt
|Facteur de charge solaire en Albanie
|29%
|27%
|+2pts
|24%
|24%
|stable
|Facteur de charge solaire au Royaume-Uni
|20%
|20%
|stable
|19%
|17%
|+2pts
|Facteur de charge solaire au Portugal
|27%
|20%
|+7pts
|22%
|20%
|+2pts
Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2025 issu des Ventes d’énergie atteint 237,3 millions d’euros, en baisse de -11% (-6% à taux de change constants), par rapport à la même période en 2024. Le taux moyen EUR/BRL est de 6,32 contre 5,69 pour la même période en 2024.
La production des neuf premiers mois 2025 atteint 3,6 TWh, en hausse de +11% malgré l’effet de l’écrêtement au Brésil de 651 GWh soit 21% de la production brésilienne (15% de la production totale sur la période). La production bénéficie de la croissance de la capacité en exploitation (+3%) ainsi que d’une meilleure ressource solaire et éolienne au Brésil.
La production au troisième trimestre 2025 atteint 1,3 TWh, contre 1,2 TWh au troisième trimestre 2024 en hausse de +6%. L’augmentation de la production bénéficie notamment de la progression de la capacité en exploitation de Helexia en Europe et au Brésil.
Analyse de la production du trimestre par pays :
- Au Brésil, la production progresse de +5% portée par un meilleur niveau de ressource solaire qu’en 2024, en dépit de l’augmentation de l’écrêtement sur le troisième trimestre 2025 (383 GWh), supérieur à ce qui était prévu
- En France, la production baisse de -18% dû à un effet conjugué des cessions réalisées en 20243 (la centrale de la Faye), de l’impact de l’incendie de la centrale biomasse de Cacao en Guyane française et l’impact d’une ressource solaire moins favorable qu’au troisième trimestre 2024
- Dans le reste du monde, la production est stable (+10%) bénéficiant d’un meilleur niveau de ressource au Portugal et en Albanie
- La production d’Helexia poursuit sa croissance (+22%) dans toutes les géographies
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025 issu des Ventes d’énergie atteint 85,2 millions d’euros, en baisse de -13% (-10% à taux de change constants). La hausse de la capacité, combinée à de meilleurs niveaux de ressource au Brésil, n’a pas compensé les effets défavorables liés à (i) l’impact du change EUR/BRL, (ii) l’écrêtement au Brésil, et (iii) l’impact de prix en France et en Albanie après avoir bénéficié de niveaux de prix élevés sur les premières productions4 en 2024.
SERVICES5
|En millions d’euros
|T3 2025
|T3 2024
| Var.
à taux courants
| Var à taux
constants
|9M 2025
|9M 2024
|Var. à taux courants
| Var à taux
constants
|Chiffre d’affaires Développement et Construction
|72,2
|21,3
|x3,4
|x3,4
|161,7
|79,2
|x2,0
|x2,0x
|Chiffre d’affaires Exploitation-Maintenance
|7,2
|7,4
|-2%
|-1%
|22,6
|19,5
|+15%
|+18%
|Chiffre d’affaires total Services
|79,5
|28,7
|x2,8
|x2,8
|184,2
|98,7
|+87%
|+87%
Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2025 issu des Services aux clients tiers atteint 184,2 millions d’euros, en hausse de +87% à taux de change courants et constants. Le segment Développement et Construction progresse de x2,0 pour atteindre 161,7 millions d'euros, et le segment Exploitation-Maintenance de +15% pour atteindre 22,6 millions d'euros.
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025 issu des Services aux clients tiers s’établit à 79,5 millions d’euros, en hausse de x2,8 à taux de change courants et constants.
Le chiffre d’affaires issu du segment Développement et Construction pour clients tiers s’établit à 72,2 millions d’euros, représentant une hausse de x3,4 à taux de change courants et constants, porté par la croissance de l’activité de construction pour clients tiers qui enregistre une progression de son chiffre d’affaires de x4,3 à taux de change courants et constants. Les chantiers en cours de construction en particulier en Irlande, en Espagne et au Royaume-Uni représentent plus de 900 MW cumulés.
Le chiffre d’affaires issu du segment Exploitation-Maintenance pour clients tiers atteint 7,2 millions d’euros, en légère baisse de -2% (-1% à taux de change constants) comparé au troisième trimestre 2024. La capacité opérée pour compte de tiers atteint 7,7 GW (en croissance de +16%) grâce à de nouveaux contrats en Irlande, au Brésil, au Portugal, ceux de Greensolver et également aux retombées positives des travaux de revamping en Espagne et en France.
ANNONCES RECENTES
Démarrage de la production de la centrale solaire de Clifton au Royaume-Uni6
La centrale solaire de Clifton, d’une capacité de 45 MW, située dans le Dorset près de Yeovil, est désormais opérationnelle. L’entreprise exploite désormais quatre centrales solaires et de stockage au Royaume Uni, représentant une capacité totale en exploitation de 134 MW.
Début de mise en service de la centrale biomasse Sinnamary en Guyane7
Voltalia a annoncé le démarrage de sa centrale biomasse de Sinnamary d’une capacité de 10,5 MW. Elle s’ajoute à deux centrales biomasse, celle de Kourou (1,7 MW) et de Cacao (5,1 MW) déjà opérationnelles sur le territoire guyanais.
Partenariat avec l’IFC dans le secteur minier en Afrique8
Voltalia a signé un partenariat stratégique avec l’IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, afin d’accompagner le déploiement de solutions énergétiques durables dans les activités minières en Afrique. Voltalia et l’IFC mettent en commun leurs expertises pour identifier et développer des projets Power-to-Mine (PtM) visant à réduire la dépendance des entreprises minières aux sources d’énergie à forte intensité carbone.
FEUILLE DE ROUTE DU PLAN DE TRANSFORMATION SPRING EN COURS DE DEPLOIEMENT
Depuis la présentation de la feuille de route du plan SPRING début septembre, l’entreprise a lancé les actions suivantes :
- Cessions des activités de développement dans trois pays : Hongrie, Slovaquie et Mexique. Ces cessions permettront de valoriser le travail des équipes de Voltalia sur les projets en de développement dans ces géographies. Les transactions devraient être finalisées d’ici le second trimestre 2026
- Lancement des travaux préparatoires à la cession de la plateforme de développement en Espagne, y compris le portefeuille des projets en développement à divers stades de maturité. L’objectif de réalisation de la cession est fixé à l’été 2026
- Octroi des mandats auprès de partenaires bancaires et juridiques sur plusieurs projets de cessions d’activités non stratégiques prévues en 2026
- Lancement de la mise en œuvre de la filialisation des activités de construction et maintenance, qui devrait être achevée au premier trimestre 2026
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 2025
Voltalia confirme ses objectifs opérationnels et financiers pour 2025 :
- Capacité en exploitation et en construction d’environ 3,6 gigawatts (+10% par rapport à 2024) dont environ 3 gigawatts en exploitation (+20%) avec une majorité des mises en service à la fin 2025
- Production d’environ 5,2 TWh (+10% par rapport à 2024) intégrant une hypothèse d’écrêtement de 10% au Brésil (comparé à 21% en 2024)
- EBITDA devrait être compris entre 200 et 220 millions d’euros, dont 190 à 210 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie
Voltalia rappelle que la perte nette part du groupe du deuxième semestre 2025 devrait être exceptionnellement supérieure par rapport au premier semestre 2025, en raison principalement de potentiels impacts (sans effet majeur sur la trésorerie) relatives à (i) l’accélération de l’apurement du pipeline, (ii) de coûts de transformation et de restructuration liés au programme SPRING et (iii) les impacts du recentrage géographique et du renforcement du focus sur nos activités de cœur de métier9
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS 2027
- Objectifs opérationnels : capacité en exploitation et en construction détenue par Voltalia : environ 4,2 gigawatts avec environ 3,7 gigawatts en exploitation
- Objectifs financiers : EBITDA compris entre 300 et 325 millions d’euros incluant 270 à 300 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS 2030
- Objectifs opérationnels : capacité d'exploitation et de construction détenue par Voltalia : environ 5 gigawatts, dont environ 4,5 gigawatts en exploitation
- Objectifs financiers : marges d’EBITDA des Ventes d'énergie comprises entre 70% et 72% et marge d’EBITDA des Services comprise entre 9% et 11% d'ici 2030
OBJECTIFS DE MISSION
- CO2-équivalent évité : environ 2,4 millions de tonnes d’ici 2027
- 100% de la capacité en construction avec un plan d'engagement des parties prenantes aligné aux standards de la SFI (Société Financière Internationale, Banque Mondiale) d’ici 2027
- 50% de la capacité solaire en exploitation située sur des terrains co-utilisés ou valorisés d’ici 2027
- Réduction de 35% de l'intensité carbone des centrales solaires détenues d’ici 2030
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
- Chiffre d’affaires du quatrième trimestre (T4) 2025, le 28 janvier 2026 (après bourse)
DECLARATIONS PROSPECTIVES
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 2 avril 2025. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.
Capacité en exploitation au 30 septembre 2025
|En MW
|Eolien
|Solaire
|Biomasse
|Hydro
|Hybride
|30 septembre 2025
|30 septembre 2024
|Albanie
|140
|140
|140
|Belgique
|23
|23
|21
|Brésil
|773
|772
|12
|1 557
|1 504
|Egypte
|32
|32
|32
|Espagne
|32
|32
|27
|France
|81
|268
|5
|354
|346
|Grèce
|20
|20
|17
|Guyane française
|13
|7
|5
|23
|48
|49
|Hongrie
|25
|25
|22
|Italie
|24
|24
|18
|Jordanie
|57
|57
|57
|Pays-Bas
|60
|60
|60
|Portugal
|79
|79
|80
|Roumanie
|14
|14
|13
|Royaume-Uni
|57
|32
|89
|89
|Total
|854
|1 617
|7
|9
|67
|2 554
|2 475
Capacité en construction au 30 septembre 2025
|Nom du projet
|Capacité (MW)
|Technologie
|Pays
|Bolobedu
|148
|Solaire
|Afrique du Sud
|Cafesoca
|8
|Hydro
|Brésil
|Clifton
|45
|Solaire
|Royaume-Uni
|East gate
|34
|Solaire
|Royaume-Uni
|Helexia
|9
|Solaire
|Belgique
|Helexia
|92
|Solaire
|Brésil
|Helexia
|6
|Solaire
|Espagne
|Helexia
|22
|Solaire
|France
|Helexia
|1
|Solaire
|Italie
|Helexia
|7
|Solaire
|Pologne
|Helexia
|1
|Solaire
|Portugal
|Higher Stockbridge
|45
|Solaire
|Royaume-Uni
|Le Deffend
|6
|Solaire
|France
|Los Venados
|20
|Solaire
|Colombie
|Sarimay Solar
|126
|Solaire
|Ouzbékistan
|Seranon
|8
|Solaire
|France
|Sinnamary (battery)
|1
|Stockage
|Guyane Française
|Sinnamary (SBE)
|10
|Biomasse
|Guyane Française
|Spitalla Solar
|100
|Solaire
|Albanie
|Terres Salées
|11
|Solaire
|France
|Voltalia Mobility - Yusco
|34
|Solaire
|France
|Total
|732
Production d’électricité au 30 septembre 2025
|En GWh
|Eolien
|Solaire
|Biomasse
|Hydro
|Hybride
|30 septembre 2025
|30 septembre 2024
|Albanie
|223
|223
|218
|Brésil
|1 715
|695
|38
|2 448
|2 194
|Egypte
|59
|59
|59
|France
|101
|69
|7
|177
|205
|Grèce
|22
|22
|24
|Guyane française
|10
|10
|21
|37
|Helexia Brésil
|178
|178
|86
|Helexia Europe
|279
|279
|245
|Italie
|4
|4
|0
|Jordanie
|105
|105
|105
|Portugal
|74
|74
|68
|Royaume-Uni
|57
|57
|50
|Total
|1 816
|1 777
|10
|7
|38
|3 648
|3 291
Production d’électricité trimestrielle (T3) 2025
|En GWh
|Eolien
|Solaire
|Biomasse
|Hydro
|Hybride
|T3 2025
|T3 2024
|Albanie
|91
|91
|82
|Brésil
|616
|207
|14
|837
|796
|Egypte
|20
|20
|20
|France
|27
|28
|4
|59
|65
|Grèce
|10
|10
|9
|Guyane française
|4
|1
|5
|12
|Helexia Brésil
|59
|59
|41
|Helexia Europe
|111
|111
|98
|Italie
|2
|2
|0
|Jordanie
|40
|40
|40
|Portugal
|30
|30
|23
|Royaume-Uni
|20
|20
|20
|Total
|643
|621
|1
|4
|14
|1 283
|1 206
A propos de Voltalia www.voltalia.com
| Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.
Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.
Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.
Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.
Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.
Voltalia
Email: invest@voltalia.com
T. +33 (0)1 81 70 37 00
| Relations Presse - SEITOSEI.ACTIFIN
isabelle.dray@seitosei-actifin.com
T. +33 (0)1 56 88 11 19
1 Première production (early generation) : ventes d’électricité dans un contrat court terme qui précède l’entrée en vigueur du contrat à long terme. Le contrat court terme a été conclu à des prix plus élevés que le contrat long terme dans le cas de Karavasta (Albanie) et Sud Vannier (France).
2 Un écrêtement consiste, pour un opérateur d’un réseau de transmission, à limiter le transport, pendant une période donnée, de tout ou partie du potentiel de production électrique d’une centrale, afin notamment de maintenir la stabilité du réseau de transmission.
3 Communiqué du 9 décembre 2024.
4 Chiffre d’affaires de première production (early generation) bénéficiant de ventes d’électricité dans un contrat court terme qui précède l’entrée en vigueur du contrat à long terme. Dans le cas de Karavasta, le chiffre d’affaires 2024 bénéficiait d’un contrat court terme à prix plus élevé que le contrat du premier semestre 2025, qui lui-même bénéficie également d’un prix supérieur aux termes du contrat long terme qui débutera au second semestre 2025.
5 Services : Services aux clients tiers.
6 Communiqué du 8 octobre 2025.
7 Communiqué du 14 octobre 2025.
8 Communiqué du 16 octobre 2025.
9 Communiqué sur le plan de transformation SPRING, 4 septembre 2025.
