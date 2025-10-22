Chiffre d’affaires du troisième trimestre en croissance de +31%

Chiffre d’affaires en augmentation à 164,7 millions d’euros au T3 2025 (+31%), porté par les Services

Ventes d’énergie : Croissance de la production +6% à (1,3 térawattheures) porté par de meilleurs niveaux de ressources et la progression de la capacité en exploitation. Baisse du chiffre d’affaires -13% (-10% à taux de changes constants), impactée principalement par un taux de change EUR/BRL moins favorable qu’en 2024, l’écrêtement de la production brésilienne et un effet prix négatif résultant de la fin de contrats court-terme conclus à des prix élevés (effets de première production 1 ), portant le chiffre d’affaires à 85,2 millions d’euros

), portant le chiffre d’affaires à 85,2 millions d’euros Services aux clients tiers : Forte croissance (x2,8) bénéficiant de la hausse des constructions pour compte de tiers notamment en Irlande, Espagne et Royaume-Uni, portant le chiffre d’affaires à 79,5 millions d’euros

Production en croissance de +11% et augmentation de la capacité à 3,3 gigawatts au 30 septembre 2025

Production d´énergie en croissance sur les neuf premiers mois : +11% à 3,6 térawattheures malgré un écrêtement 2 de la production au Brésil plus important que prévu, de 651 gigawattheures, soit 21% de la production brésilienne

de la production au Brésil plus important que prévu, de 651 gigawattheures, soit 21% de la production brésilienne Capacité en exploitation et en construction : +7% à 3,3 gigawatts dont 2,6 gigawatts en exploitation et 0,7 gigawatt en construction

Objectifs opérationnels et financiers 2025 en ligne avec les prévisions

Capacité en exploitation et en construction d’environ 3,6 gigawatts (+10% par rapport à 2024) dont environ 3 gigawatts en exploitation (+20%) avec une majorité des mises en service prévues à la fin 2025

Production d’environ 5,2 térawattheures (+10% par rapport à 2024)

EBITDA entre 200 et 220 millions d’euros et une perte nette part du groupe au deuxième semestre supérieure par rapport à celle du premier semestre 2025

Plan de transformation SPRING en cours de déploiement

Depuis la présentation de la feuille de route du plan SPRING début septembre, l’entreprise a lancé les actions suivantes :

Cessions des activités de développement dans trois pays : Hongrie, Slovaquie et Mexique. Ces cessions permettront de valoriser le travail des équipes de Voltalia sur les projets en de développement dans ces géographies. Les transactions devraient être finalisées d’ici le second trimestre 2026

Lancement des travaux préparatoires à la cession de la plateforme de développement en Espagne, y compris le portefeuille des projets en développement à divers stades de maturité. L’objectif de réalisation de la cession est fixé à l’été 2026

Octroi des mandats auprès de partenaires bancaires et juridiques sur plusieurs projets de cessions d’activités non stratégiques prévues en 2026

Lancement de la mise en œuvre de la filialisation des activités de construction et maintenance, qui devrait être achevée au premier trimestre 2026

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025.

« Voltalia enregistre un troisième trimestre en nette progression, avec un chiffre d’affaires en hausse de +31%, à 164,7 millions d’euros. Cette performance témoigne de l’excellente dynamique des Services pour clients tiers, dont l’activité a été multipliée par près de trois, compensant la baisse temporaire des Ventes d’énergie, plusieurs centrales devant être mises en service au quatrième trimestre. Parallèlement, notre plan de transformation SPRING entre désormais dans sa phase d’exécution opérationnelle, avec pour ambition de renforcer l’agilité et la performance de l’organisation. Dans un environnement énergétique mondial en profonde mutation, nous restons pleinement mobilisés pour renforcer durablement notre rentabilité, accroître notre efficacité opérationnelle et saisir pleinement les opportunités offertes par la transition énergétique » déclare Robert Klein, Directeur général de Voltalia.

Chiffre d’affaires du troisième trimestre (T3) et cumul des neuf premiers mois (9M) de 2025

En millions d’euros T3 2025 T3 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants 9M 2025 9M 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants Ventes d’énergie 85,2 97,4 -13% -10% 237,3 266,2 -11% -6% Services 79,5 28,7 x2,8 x2,8 184,2 98,7 +87% +87% Chiffre d’affaires 164,7 126,1 +31% +33% 421,6 365,0 +16% +19%

REVUE DES ACTIVITÉS

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2025 atteint 421,6 millions d’euros, en hausse de +16% (+19% à taux de change constants), porté par la forte croissance des Services pour clients tiers (+87% à taux de change courants et constants). Les Ventes d’énergie et les Services pour clients tiers représentent respectivement 56% et 44% du chiffre d’affaires. Géographiquement, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2025 se répartit à 66% en Europe, 29% en Amérique latine et 5% dans le reste du monde.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de 2025 s’établit à 164,7 millions d’euros, en hausse de +31% (à +33% à taux de change constants), porté par l’augmentation de x2,8 des Services pour clients tiers à taux de change courants et constants, qui fait plus que compenser la baisse de -13% des Ventes d’énergie.

VENTES D’ÉNERGIE





Indicateurs opérationnels



T3

2025 T3

2024 Var. 9M

2025 9M

2024 Var. Production (en GWh) 1 283 1 206 +6% 3 648 3 291 +11% Écrêtement de la production (en GWh) 383 510 651 510 Puissance en exploitation (en MW) 2 554 2 475 +3% Puissance en exploitation et construction (en MW) 3 286 3 084 +7% Facteur de charge éolien au Brésil 36% 34% +2pts 34% 30% +4pts Facteur de charge éolien au Brésil hors écrêtements 53% 58% -5pts 43% 40% +3pts Facteur de charge solaire au Brésil 21% 20% +1pt 23% 22% +1pt Facteur de charge solaire au Brésil hors écrêtements 31% 32% -1pt 30% 28% +2pts Facteur de charge éolien en France 17% 18% -1pt 22% 22% stable Facteur de charge solaire en France 13% 19% -6pts 12% 16% -4pts Facteur de charge solaire en Jordanie et en Egypte 31% 30% +1pt 28% 27% +1pt Facteur de charge solaire en Albanie 29% 27% +2pts 24% 24% stable Facteur de charge solaire au Royaume-Uni 20% 20% stable 19% 17% +2pts Facteur de charge solaire au Portugal 27% 20% +7pts 22% 20% +2pts

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2025 issu des Ventes d’énergie atteint 237,3 millions d’euros, en baisse de -11% (-6% à taux de change constants), par rapport à la même période en 2024. Le taux moyen EUR/BRL est de 6,32 contre 5,69 pour la même période en 2024.

La production des neuf premiers mois 2025 atteint 3,6 TWh, en hausse de +11% malgré l’effet de l’écrêtement au Brésil de 651 GWh soit 21% de la production brésilienne (15% de la production totale sur la période). La production bénéficie de la croissance de la capacité en exploitation (+3%) ainsi que d’une meilleure ressource solaire et éolienne au Brésil.

La production au troisième trimestre 2025 atteint 1,3 TWh, contre 1,2 TWh au troisième trimestre 2024 en hausse de +6%. L’augmentation de la production bénéficie notamment de la progression de la capacité en exploitation de Helexia en Europe et au Brésil.

Analyse de la production du trimestre par pays :

Au Brésil, la production progresse de +5% portée par un meilleur niveau de ressource solaire qu’en 2024, en dépit de l’augmentation de l’écrêtement sur le troisième trimestre 2025 (383 GWh), supérieur à ce qui était prévu

En France, la production baisse de -18% dû à un effet conjugué des cessions réalisées en 2024 3 (la centrale de la Faye), de l’impact de l’incendie de la centrale biomasse de Cacao en Guyane française et l’impact d’une ressource solaire moins favorable qu’au troisième trimestre 2024

(la centrale de la Faye), de l’impact de l’incendie de la centrale biomasse de Cacao en Guyane française et l’impact d’une ressource solaire moins favorable qu’au troisième trimestre 2024 Dans le reste du monde, la production est stable (+10%) bénéficiant d’un meilleur niveau de ressource au Portugal et en Albanie

La production d’Helexia poursuit sa croissance (+22%) dans toutes les géographies

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025 issu des Ventes d’énergie atteint 85,2 millions d’euros, en baisse de -13% (-10% à taux de change constants). La hausse de la capacité, combinée à de meilleurs niveaux de ressource au Brésil, n’a pas compensé les effets défavorables liés à (i) l’impact du change EUR/BRL, (ii) l’écrêtement au Brésil, et (iii) l’impact de prix en France et en Albanie après avoir bénéficié de niveaux de prix élevés sur les premières productions4 en 2024.

SERVICES5

En millions d’euros T3 2025 T3 2024 Var.

à taux courants Var à taux

constants 9M 2025 9M 2024 Var. à taux courants Var à taux

constants Chiffre d’affaires Développement et Construction 72,2 21,3 x3,4 x3,4 161,7 79,2 x2,0 x2,0x Chiffre d’affaires Exploitation-Maintenance 7,2 7,4 -2% -1% 22,6 19,5 +15% +18% Chiffre d’affaires total Services 79,5 28,7 x2,8 x2,8 184,2 98,7 +87% +87%

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2025 issu des Services aux clients tiers atteint 184,2 millions d’euros, en hausse de +87% à taux de change courants et constants. Le segment Développement et Construction progresse de x2,0 pour atteindre 161,7 millions d'euros, et le segment Exploitation-Maintenance de +15% pour atteindre 22,6 millions d'euros.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025 issu des Services aux clients tiers s’établit à 79,5 millions d’euros, en hausse de x2,8 à taux de change courants et constants.

Le chiffre d’affaires issu du segment Développement et Construction pour clients tiers s’établit à 72,2 millions d’euros, représentant une hausse de x3,4 à taux de change courants et constants, porté par la croissance de l’activité de construction pour clients tiers qui enregistre une progression de son chiffre d’affaires de x4,3 à taux de change courants et constants. Les chantiers en cours de construction en particulier en Irlande, en Espagne et au Royaume-Uni représentent plus de 900 MW cumulés.

Le chiffre d’affaires issu du segment Exploitation-Maintenance pour clients tiers atteint 7,2 millions d’euros, en légère baisse de -2% (-1% à taux de change constants) comparé au troisième trimestre 2024. La capacité opérée pour compte de tiers atteint 7,7 GW (en croissance de +16%) grâce à de nouveaux contrats en Irlande, au Brésil, au Portugal, ceux de Greensolver et également aux retombées positives des travaux de revamping en Espagne et en France.

ANNONCES RECENTES

Démarrage de la production de la centrale solaire de Clifton au Royaume-Uni6

La centrale solaire de Clifton, d’une capacité de 45 MW, située dans le Dorset près de Yeovil, est désormais opérationnelle. L’entreprise exploite désormais quatre centrales solaires et de stockage au Royaume Uni, représentant une capacité totale en exploitation de 134 MW.

Début de mise en service de la centrale biomasse Sinnamary en Guyane7

Voltalia a annoncé le démarrage de sa centrale biomasse de Sinnamary d’une capacité de 10,5 MW. Elle s’ajoute à deux centrales biomasse, celle de Kourou (1,7 MW) et de Cacao (5,1 MW) déjà opérationnelles sur le territoire guyanais.

Partenariat avec l’IFC dans le secteur minier en Afrique8

Voltalia a signé un partenariat stratégique avec l’IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, afin d’accompagner le déploiement de solutions énergétiques durables dans les activités minières en Afrique. Voltalia et l’IFC mettent en commun leurs expertises pour identifier et développer des projets Power-to-Mine (PtM) visant à réduire la dépendance des entreprises minières aux sources d’énergie à forte intensité carbone.

FEUILLE DE ROUTE DU PLAN DE TRANSFORMATION SPRING EN COURS DE DEPLOIEMENT

Depuis la présentation de la feuille de route du plan SPRING début septembre, l’entreprise a lancé les actions suivantes :

Cessions des activités de développement dans trois pays : Hongrie, Slovaquie et Mexique. Ces cessions permettront de valoriser le travail des équipes de Voltalia sur les projets en de développement dans ces géographies. Les transactions devraient être finalisées d’ici le second trimestre 2026

Lancement des travaux préparatoires à la cession de la plateforme de développement en Espagne, y compris le portefeuille des projets en développement à divers stades de maturité. L’objectif de réalisation de la cession est fixé à l’été 2026

Octroi des mandats auprès de partenaires bancaires et juridiques sur plusieurs projets de cessions d’activités non stratégiques prévues en 2026

Lancement de la mise en œuvre de la filialisation des activités de construction et maintenance, qui devrait être achevée au premier trimestre 2026

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 2025

Voltalia confirme ses objectifs opérationnels et financiers pour 2025 :

Capacité en exploitation et en construction d’environ 3,6 gigawatts (+10% par rapport à 2024) dont environ 3 gigawatts en exploitation (+20%) avec une majorité des mises en service à la fin 2025

Production d’environ 5,2 TWh (+10% par rapport à 2024) intégrant une hypothèse d’écrêtement de 10% au Brésil (comparé à 21% en 2024)

EBITDA devrait être compris entre 200 et 220 millions d’euros, dont 190 à 210 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie

Voltalia rappelle que la perte nette part du groupe du deuxième semestre 2025 devrait être exceptionnellement supérieure par rapport au premier semestre 2025, en raison principalement de potentiels impacts (sans effet majeur sur la trésorerie) relatives à (i) l’accélération de l’apurement du pipeline, (ii) de coûts de transformation et de restructuration liés au programme SPRING et (iii) les impacts du recentrage géographique et du renforcement du focus sur nos activités de cœur de métier9

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS 2027

Objectifs opérationnels : capacité en exploitation et en construction détenue par Voltalia : environ 4,2 gigawatts avec environ 3,7 gigawatts en exploitation

Objectifs financiers : EBITDA compris entre 300 et 325 millions d’euros incluant 270 à 300 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS 2030

Objectifs opérationnels : capacité d'exploitation et de construction détenue par Voltalia : environ 5 gigawatts, dont environ 4,5 gigawatts en exploitation

Objectifs financiers : marges d’EBITDA des Ventes d'énergie comprises entre 70% et 72% et marge d’EBITDA des Services comprise entre 9% et 11% d'ici 2030

OBJECTIFS DE MISSION

CO 2 -équivalent évité : environ 2,4 millions de tonnes d’ici 2027

-équivalent évité : environ 2,4 millions de tonnes d’ici 2027 100% de la capacité en construction avec un plan d'engagement des parties prenantes aligné aux standards de la SFI (Société Financière Internationale, Banque Mondiale) d’ici 2027

50% de la capacité solaire en exploitation située sur des terrains co-utilisés ou valorisés d’ici 2027

Réduction de 35% de l'intensité carbone des centrales solaires détenues d’ici 2030

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre (T4) 2025, le 28 janvier 2026 (après bourse)

DECLARATIONS PROSPECTIVES









Capacité en exploitation au 30 septembre 2025

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 30 septembre 2025 30 septembre 2024 Albanie 140 140 140 Belgique 23 23 21 Brésil 773 772 12 1 557 1 504 Egypte 32 32 32 Espagne 32 32 27 France 81 268 5 354 346 Grèce 20 20 17 Guyane française 13 7 5 23 48 49 Hongrie 25 25 22 Italie 24 24 18 Jordanie 57 57 57 Pays-Bas 60 60 60 Portugal 79 79 80 Roumanie 14 14 13 Royaume-Uni 57 32 89 89 Total 854 1 617 7 9 67 2 554 2 475

Capacité en construction au 30 septembre 2025

Nom du projet Capacité (MW) Technologie Pays Bolobedu 148 Solaire Afrique du Sud Cafesoca 8 Hydro Brésil Clifton 45 Solaire Royaume-Uni East gate 34 Solaire Royaume-Uni Helexia 9 Solaire Belgique Helexia 92 Solaire Brésil Helexia 6 Solaire Espagne Helexia 22 Solaire France Helexia 1 Solaire Italie Helexia 7 Solaire Pologne Helexia 1 Solaire Portugal Higher Stockbridge 45 Solaire Royaume-Uni Le Deffend 6 Solaire France Los Venados 20 Solaire Colombie Sarimay Solar 126 Solaire Ouzbékistan Seranon 8 Solaire France Sinnamary (battery) 1 Stockage Guyane Française Sinnamary (SBE) 10 Biomasse Guyane Française Spitalla Solar 100 Solaire Albanie Terres Salées 11 Solaire France Voltalia Mobility - Yusco 34 Solaire France Total 732

Production d’électricité au 30 septembre 2025

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 30 septembre 2025 30 septembre 2024 Albanie 223 223 218 Brésil 1 715 695 38 2 448 2 194 Egypte 59 59 59 France 101 69 7 177 205 Grèce 22 22 24 Guyane française 10 10 21 37 Helexia Brésil 178 178 86 Helexia Europe 279 279 245 Italie 4 4 0 Jordanie 105 105 105 Portugal 74 74 68 Royaume-Uni 57 57 50 Total 1 816 1 777 10 7 38 3 648 3 291

Production d’électricité trimestrielle (T3) 2025

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride T3 2025 T3 2024 Albanie 91 91 82 Brésil 616 207 14 837 796 Egypte 20 20 20 France 27 28 4 59 65 Grèce 10 10 9 Guyane française 4 1 5 12 Helexia Brésil 59 59 41 Helexia Europe 111 111 98 Italie 2 2 0 Jordanie 40 40 40 Portugal 30 30 23 Royaume-Uni 20 20 20 Total 643 621 1 4 14 1 283 1 206









A propos de Voltalia www.voltalia.com Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

