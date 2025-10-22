Correction: SYNERGIE : CHIFFRE D’AFFAIRES 3ème TRIMESTRE 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES 3Eme TRIMESTRE 2025

Dans un environnement macro-économique et géopolitique incertain, Synergie réalise au 3ème trimestre 2025 un Chiffre d’affaires de 825,0M€, en croissance de +1,8%.





en M€ T3 2025 T3 2024 Variation 9M 2025 9M 2024 Variation International 505,1 497,4 +1,5% 1 462,6 1 417,6 +3,2% France 319,9 313,1 +2,2% 946,0 948,3 -0,2% Total 825,0 810,5 +1,8% 2 408,6 2 365,9 +1,8%





Synergie enregistre un Chiffre d’affaires trimestriel de 825,0 M€, en progression de +1,8% (+2,0% à périmètre et devises constants), soit une croissance de +1,8% sur neuf mois démontrant la capacité du Groupe à surperformer un marché en repli dans un contexte économique toujours dégradé en France et à l’étranger.

En France, le Chiffre d’affaires s’élève à 319,9 M€, en hausse de +2,2%. Cette performance notable, supérieure à l’évolution du marché, a été accomplie grâce à l’engagement des équipes de Synergie dans le déploiement de nos offres commerciales. Sur neuf mois, la performance se stabilise à -0,2% par rapport à l’exercice précédent, dans un contexte politique toujours instable.

A l’International, l’activité affiche une croissance de +1,5% sur le trimestre, soutenue par une solide dynamique organique (+1,9%), malgré un effet de change défavorable lié à la dépréciation du dollar australien. L’Europe du Sud poursuit sa trajectoire ascendante (+6,8%), portée par les bons résultats de l’Espagne et de l’Italie. L’Europe du Nord et de l’Est reste impactée par le ralentissement persistant du marché de l’intérim (-4,1% à périmètre et devises constants). L’International représente sur la période 61,2% du Chiffre d’affaires du Groupe.

Le Groupe Synergie demeure confiant dans sa capacité à maintenir sa dynamique de croissance, tout en restant vigilant et agile dans l’adaptation de ses organisations et de ses offres. Le Groupe poursuit sa stratégie d’innovation, de diversification et d’acquisition pour renforcer sa position sur ses marchés clés.









PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Publication du Chiffre d’affaires annuel 2025 le mercredi 28 janvier 2026 après Bourse

Pièce jointe