INSTALLUX S.A. : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Communiqué de mise à disposition
du rapport financier semestriel 2025
INSTALLUX S.A.
Saint-Bonnet-de-Mure, le 22 octobre 2025
Le rapport financier semestriel 2025 de la société INSTALLUX est consultable aux adresses suivantes : - sur le site internet EURONEXT : https://live.euronext.com
(Live Markets / ISIN : Installux / Calendrier financier / Résultats-Chiffres d'affaires)
- et sur le site internet de la société : https://www.groupe-installux.com/informations-financieres
INSTALLUX (code ISIN FR0000060451, ALLUX) est cotée sur Euronext Growth Paris.
Contact relations investisseurs :
. David MACHABERT - Directeur du Contrôle Financier
. david.machabert@groupe-installux.com +33 4 72 48 31 31
Bloomberg (code ALLUX:FP) - Reuters (code ALLUX.PA) – LEI 96950047V9DJ43TZKN60
