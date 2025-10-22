INSTALLUX S.A. : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Communiqué de mise à disposition

du rapport financier semestriel 2025

INSTALLUX S.A.

Saint-Bonnet-de-Mure, le 22 octobre 2025

Le rapport financier semestriel 2025 de la société INSTALLUX est consultable aux adresses suivantes : - sur le site internet EURONEXT : https://live.euronext.com

(Live Markets / ISIN : Installux / Calendrier financier / Résultats-Chiffres d'affaires)

- et sur le site internet de la société : https://www.groupe-installux.com/informations-financieres

INSTALLUX (code ISIN FR0000060451, ALLUX) est cotée sur Euronext Growth Paris.

Contact relations investisseurs :

. David MACHABERT - Directeur du Contrôle Financier

. david.machabert@groupe-installux.com +33 4 72 48 31 31

Bloomberg (code ALLUX:FP) - Reuters (code ALLUX.PA) – LEI 96950047V9DJ43TZKN60

Pièce jointe