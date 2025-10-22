La Fondation canadienne pour l'innovation donne aux chaires de recherche du Canada les moyens d’agir en fournissant l’aide dont elles ont besoin pour leurs infrastructures de recherche

OTTAWA, Ontario, 22 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé investir près de 11 millions de dollars par l'intermédiaire de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) afin de financer les infrastructures de recherche et ainsi, soutenir les travaux de 43 titulaires de chaires de recherche du Canada (CRC) dans 27 universités à travers le pays.

Grâce au Fonds des leaders John-R.-Evans (FLJE) de la FCI, ces contributions financières aideront les universités à attirer et à retenir parmi les meilleurs chercheurs et chercheuses au monde. Par ailleurs, en soutenant à la fois la recherche et l'équipement nécessaire à sa réalisation, le partenariat avec le Programme des chaires de recherche du Canada maximise les retombées des investissements du gouvernement du Canada.

Les projets financés dans le cadre de ce programme conjoint comprennent le développement de modèles d'intelligence artificielle plus robustes et sécuritaires ou encore l’exploration de moyens de traiter les déchets provenant des activités minières afin d'en extraire davantage de valeur et de réduire leur impact environnemental. Voici quelques exemples de ces projets phares :

Des matériaux plus résistants et plus durables pour l'industrie aérospatiale (Québec) : Les industries aérospatiale et maritime ont besoin de matériaux durables capables de résister à des conditions extrêmes telles que de la chaleur, de la pression et de la friction élevées. Des chercheurs et chercheuses de l'Université de Sherbrooke explorent de nouveaux alliages métalliques qui combinent les forces de plusieurs éléments afin de créer des revêtements protecteurs pour des composants tels que les moteurs, les hélices et les trains d'atterrissage. À l'aide de l'équipement financé par la FCI, ces revêtements subiront les tests requis afin de s'assurer que, soumis à des cycles répétés de chaud-froid ou dans des environnements océaniques salés, ils prolongent bien la durée de vie des matériaux conventionnels.





Panneaux solaires minces, flexibles et abordables (Colombie-Britannique) : La technologie solaire utilisant une structure cristalline empruntée au minéral pérovskite est plus flexible, personnalisable et potentiellement plus abordable à fabriquer que les panneaux traditionnels à base de silicium. Afin de faire progresser cette technologie, des chercheurs et chercheuses de l'Université de Victoria utiliseront de l'équipement financé par la FCI pour découper avec précision et connecter ces cellules solaires afin qu'elles fonctionnent ensemble comme une seule grande unité pour divers projets commerciaux. En se concentrant sur les modules solaires en pérovskite, l'équipe de recherche développe des solutions qui pourraient réduire la dépendance du Canada à des technologies solaires importées, et renforcer la position du pays sur un marché en pleine croissance, celui des technologies propres.





Analyse moderne des sols pour une agriculture durable (Nouvelle-Écosse) : Les analyses traditionnelles des sols sont lentes et coûteuses, ce qui complique le travail de surveillance régulière de la santé des sols que doivent faire les agriculteurs et les gouvernements. Des chercheurs et chercheuses de l'Université Dalhousie utilisent des technologies basées sur la lumière financées par la FCI pour analyser rapidement et à moindre coût les propriétés des sols, notamment leur teneur en nutriments et leur capacité à stocker le carbone (un atout indispensable face aux changements climatiques). Ils mènent une initiative nationale visant à créer la spectrothèque des sols canadiens. Cela modernisera l'infrastructure de données sur les sols du pays, améliorera notre capacité à effectuer le suivi de cette ressource limitée, soutiendra l'agriculture de précision et contribuera à la science mondiale des sols.





Citation

« Notre partenariat avec le Programme des chaires de recherche du Canada fait en sorte que les investissements du gouvernement canadien ont les plus grandes retombées possibles. En attirant et retenant au Canada des chercheurs et chercheuses parmi les meilleurs, et en leur fournissant les outils et l’infrastructure de recherche de pointe dont ils ont besoin pour poursuivre des idées audacieuses et faire progresser l'innovation dans les domaines qui sont les plus importants, nous travaillons ensemble, pour bâtir un Canada plus résilient. »

– Sylvain Charbonneau, président-directeur général de la Fondation canadienne pour l'innovation

En bref

Cet investissement dans l’infrastructure de recherche fait partie d’un financement de 690 millions de dollars annoncé aujourd’hui par le gouvernement du Canada afin de soutenir la science, le personnel de recherche et la communauté étudiante. Pour en savoir plus au sujet des autres initiatives de recherche annoncées, lisez le communiqué de presse ;

Les projets soutenus par le Fonds des leaders John R. Evans (FLJE) recevront du financement supplémentaire du Fonds d'exploitation des infrastructures (FEI) de la FCI afin de couvrir les coûts d'exploitation et de maintenance de l’infrastructure de recherche. L'investissement total de 10 979 852 dollars du FLJE comprend donc 2 533 812 dollars du FEI;

La FCI contribue généralement à un maximum de 40 % des coûts d'infrastructure de recherche d'un projet. Les établissements bénéficiaires obtiennent les 60 % de fonds de contrepartie des gouvernements provinciaux ou territoriaux, des secteurs public ou privé ou d’organismes à but non lucratif;

Ce modèle de financement est unique en son genre et permet d’attirer le cofinancement de partenaires stratégiques et d’optimiser les investissements du gouvernement du Canada dans l’infrastructure de recherche du pays.





Liens connexes

À propos de la Fondation canadienne pour l'innovation

Avec son mandat audacieux et sa vision stratégique, la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) donne aux chercheurs et chercheuses les moyens d’être des leaders mondiaux dans leur domaine et de répondre aux grands enjeux de société. La FCI contribue au financement d’outils, d’équipements et de laboratoires à la fine pointe de la technologie. Cette infrastructure est nécessaire à la recherche fondamentale et permet de relever des missions de recherche qui transcendent les disciplines et unissent tous les secteurs. Les infrastructures de recherche financées par la FCI favorisent la mobilisation des connaissances, stimulent l’innovation et la commercialisation et offrent un milieu exceptionnel pour assurer la formation de la nouvelle génération.

Produits connexes

Renseignements

