Continental annonce un rappel de sécurité pour certains pneus au Canada

Au total, 295 pneus pour voitures particulières au Canada sont potentiellement concernés.

Continental remplacera gratuitement les pneus concernés.

Aucun incident n'a été signalé à ce jour.

MISSISSAUGA, Ontario, 22 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Continental annonce un rappel de sécurité de 295 pneus au Canada qui ont été vendus comme pneus de remplacement ou qui se trouvent dans les stocks des concessionnaires.

Les pneus affectés peuvent présenter des vibrations excessives, du bruit, un renflement au niveau de la bande de roulement ou un décollement partiel ou total de la bande de roulement, ce qui pourrait augmenter le risque d'accident. L'anomalie a été découverte après avoir reçu deux plaintes provenant du marché, ce qui a conduit à une enquête plus approfondie de la part de l'équipe de conformité technique de Continental. À ce jour, la société n'a reçu aucun rapport faisant état d'accidents, de blessures ou de dommages.

Tous les pneus concernés par ce programme seront remplacés gratuitement. Les pneus affectés peuvent être identifiés grâce au numéro d'identification du pneu (DOT TIN) + le numéro de semaine DOT figurant sur l'un des flancs du pneu, près de la jante.

Continental a informé les autorités nationales compétentes et reste en contact direct avec ses clients et ses concessionnaires afin d'organiser et d'exécuter le rappel de sécurité du produit. Pour plus d'informations, notamment des instructions sur la manière d'identifier les pneus affectés à l'aide des numéros d'identification DOT, ainsi que les coordonnées des contacts locaux, veuillez consulter le site https://www.continental-tires.com/ca/fr/continental-for-business/technical-services/recalls/.

Identification des pneus concernés par le rappel de sécurité :



Marque Gamme de pneu Dimension Indice L&S Article DOT TIN DOT Semaine Continental CrossContact LX25 235/60R18 107V XL FR 1549139 1VY 0F903R 4024

4124





Continental est un fabricant de pneus de premier plan et un spécialiste du secteur. Fondée en 1871, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 39,7 milliards d'euros en 2024 et emploie actuellement environ 95 000 personnes dans 54 pays et marchés.

Les solutions proposées par le secteur Pneumatiques rendent la mobilité plus sûre, plus intelligente et plus durable. Son portefeuille haut de gamme comprend des pneumatiques pour voitures, camions, bus, deux-roues et véhicules spéciaux, ainsi que des solutions et services intelligents pour les flottes et les détaillants de pneumatiques. Continental offre des performances de pointe depuis plus de 150 ans et est l'un des plus grands fabricants de pneus au monde. Au cours de l'exercice 2024, le secteur Pneumatiques a généré un chiffre d'affaires de 13,9 milliards d'euros. La division Pneumatiques de Continental emploie plus de 57 000 personnes dans le monde entier et compte 20 sites de production et 16 sites de développement. Press contact

Brittany Jenkins

Spécialiste en communication marketing

Continental Tire Canada

Téléphone: +1 416 457 8267

Courriel: Brittany.Jenkins@conti-na.com



