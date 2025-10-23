Verkkokauppa.com Oyj aloittaa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.10.2025 klo 07.45

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman 8.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella.

Yhtiö voi hankkia takaisin enintään 250 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeiden hankintaan käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankintaan käytettävä rahamäärä on enintään 1 125 000 euroa.

Ohjelma aloitetaan aikaisintaan 28.10.2025 ja päätetään viimeistään 28.1.2026. Hankittavat omat osakkeet käytetään yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin tai muihin osakepalkkioihin. Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä on tällä hetkellä 49 336 osaketta.

Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 niin sanottujen turvasatamasääntöjen mukaisesti.

Verkkokauppa.com Oyj on nimittänyt ulkopuolisen välittäjän takaisinosto-ohjelman pääjärjestäjäksi. Pääjärjestäjä tekee kaupankäyntipäätökset Verkkokauppa.com Oyj:stä riippumatta ja ilman sen vaikutusta.

Lisätietoja:

Jesper Blomster, talousjohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

jesper.blomster@verkkokauppa.com

Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

elisa.forsman@verkkokauppa.com

puh. 044 206 6094

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.



Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.