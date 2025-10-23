Nokia Oyj

Osavuosikatsaus

23.10.2025 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2025 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus



Vahva liikevaihdon kasvu, hyvässä vauhdissa saavuttaaksemme koko vuoden näkymät

Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 9 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella (raportoitu +12 %) johtuen kasvusta kaikissa liiketoimintaryhmissä ja erityisesti Optical Networks

-liiketoiminnan vahvasta 19 %:n kasvusta.

-liiketoiminnan vahvasta 19 %:n kasvusta. Vertailukelpoinen bruttomarginaali laski edellisvuodesta odotetusti kolmannella neljänneksellä 1,5 prosenttiyksikköä ja oli 44,2 % (raportoitu -1,5 prosenttiyksikköä ja oli 43,7 %), kun Verkkoinfrastruktuurin ja Matkapuhelinverkkojen tuotejakauma tasoitti Pilvi- ja verkkopalveluiden vahvuutta.

Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali laski 2,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 9,0 % (raportoitu -1,4 prosenttiyksikköä ja oli 5,0 %). Marginaali olisi pysynyt ennallaan ilman edellisvuotta hyödyttänyttä kertaluonteista varauksen peruutusta.

Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa, ja raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa.

Kolmannen neljänneksen vapaa kassavirta oli 0,4 miljardia euroa ja nettokassa 3,0 miljardia euroa.

Nokian koko vuoden 2025 näkymät pysyvät operatiivisesti ennallaan, mutta muutos venture fund -sijoitusten raportoinnissa vaikuttaa liikevoittonäkymään 0,1 miljardilla eurolla.(1) Tämän seurauksena Nokian vertailukelpoisen liikevoiton näkymä on muutettu 1,7–2,2 miljardiin euroon (aiemmin 1,6–2,1 miljardia euroa).

(1) Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä Nokia muutti venture fund -sijoitusten voittojen ja tappioiden esittämistapaa. Vertailutiedot on uudelleenluokiteltu vastaavasti. Katso lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2025 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen Tilinpäätös- ja Uudelleenluokitellut taloudelliset tiedot -osioista, mukaan lukien jokaista vuosineljännestä 1-9/2024 ja 1-6/2025 koskevat vertailutiedot.



Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2025 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut . Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.



TOIMITUSJOHTAJA JUSTIN HOTARD KOMMENTOI VUODEN 2025 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA

Alla olevassa toimitusjohtajan katsauksessa liikevaihtoa koskevat kommentit ja liikevaihdon muutokset viittaavat vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja ovat ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella. Viittaukset marginaaleihin liittyvät Nokian vertailukelpoisiin lukuihin.

Kolmas vuosineljännes oli vahva ja liikevaihtomme kasvoi 9 % kaikkien liiketoimintaryhmien kasvaessa.



Verkkoinfrastruktuurin liikevaihto kasvoi 11 % ja liiketoimintaryhmään kuuluva Optical Networks kasvoi 19 % pääosin tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaiden vauhdittamana. Optical Networks- ja IP Networks -liiketoimintojen tilauskertymä pysyi vahvana ja tilausten suhde toimituksiin oli reilusti yli yksi. Uudet datakeskuksia yhdistävät 800G ZR/ZR+ -moduulimme tulivat yleisesti saataville ja toimitukset suurelle yhdysvaltalaiselle asiakkaallemme ovat alkaneet. Lisäksi avaamme vuoden 2026 loppuun mennessä toisen indiumfosfidipuolijohteiden tuotantolaitoksen San Joseen tukeaksemme optisten komponenttien liiketoimintamme kasvumahdollisuuksia. Julkistimme vuosineljänneksellä myös tärkeän strategisen kumppanuuden Nscalen kanssa. Tämän kumppanuuden myötä olemme Nscalen ensisijainen toimittaja tietoverkkoteknologioissa datakeskuksia rakennettaessa. Kolmannen vuosineljänneksen aikana tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaiden osuus liikevaihdosta oli 6 % konsernitasolla ja 14 % Verkkoinfrastruktuurissa.



Pilvi- ja verkkopalveluiden liikevaihto kasvoi 13 % ja operaattoreiden investoinnit 5G-ydinverkkoihin pysyivät vahvoina. Kasvatimme markkinaosuuttamme ja vahvistimme asemaamme pilvinatiiveissa 5G-ydinverkoissa. Nousimme myös ensimmäisen vuosipuoliskon aikana markkinajohtajaksi Voice-ydinverkoissa (Dell'Oro, lukuun ottamatta Kiinaa). Matkapuhelinverkkojen liikevaihto kasvoi 4 % ja markkinoiden vakautuminen jatkui. Julkistimme vuosineljänneksen aikana sopimuksen VodafoneThree-operaattorin kanssa, mikä palautti meidät merkittäväksi toimittajaksi heidän radioverkoissaan. Teknologia-liiketoimintaryhmä solmi vuosineljänneksen aikana useita uusia sopimuksia, ja sopimuskannan vuosittain tuottama liikevaihto on noin 1,4 miljardia euroa.



Bruttomarginaali laski konsernitasolla 1,5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Tämä johtui Verkkoinfrastruktuurin tuotejakauman vaikutuksista sekä Matkapuhelinverkkojen odotetusti pienemmästä ohjelmistomyynnin osuudesta tasoittaen toisen vuosineljänneksen normaalia suurempaa ohjelmistomyynnin osuutta. Liikevoittomarginaali pysyi edellisvuoden tasolla ilman edellisvuotta hyödyttänyttä kertaluonteista varauksen peruutusta.



Osana tekemäämme strategista arviointia olemme päättäneet vähentää passiivisia sijoituksiamme venture fund -rahastoihin. Tämän seurauksena muutamme myös näiden venture fund -rahastosijoitusten raportointia taloudellisissa tiedoissamme ja esitämme ne nyt osana rahoitustuottoja ja -kuluja sen sijaan, että ne vaikuttaisivat liikevoittoon. Voimme kuitenkin edelleen tehdä kohdennettuja strategiamme toteuttamista vauhdittavia suoria vähemmistösijoituksia.



Olemme hyvässä vauhdissa saavuttaaksemme koko vuoden näkymämme. Venture fund -sijoitusten esitystavan muutos johtaa tekniseen 0,1 miljardin euron nostoon vertailukelpoisen liikevoiton näkymässämme, joka on nyt 1,7–2,2 miljardia euroa. Arvioimme vertailukelpoisen liikevoittomme asettuvan antamamme ohjeistuksen keskivaiheille.



Julkistamme strategiamme pääomamarkkinapäivässä New Yorkissa 19. marraskuuta. Strategiamme keskiössä tulee olemaan kasvun mahdollistaminen sekä toimintamme ja tuoteportfoliomme potentiaalin maksimointi. Nokialla on ainutlaatuinen mahdollisuus olla markkinajohtaja edistyneiden ja luotettavien verkkojen kysynnän kasvaessa tekoälyn aikakaudella.



Justin Hotard

Toimitusjohtaja

TALOUDELLINEN TULOS

Milj. euroa (paitsi osakekohtainen tulos, euroa) 7-9/2025 7-9/2024 Muutos 7-9/2025 vrt. 7-9/2024 1-9/2025 1-9/2024 Muutos 1-9/2025 vrt. 1-9/2024 Raportoitu tulos











Liikevaihto 4 828 4 326 12 % 13 764 13 236 4 % Bruttokateprosentti 43,7 % 45,2 % -150 pp 42,9 % 46,1 % -320 pp Tutkimus- ja kehityskulut -1 174 -1 116 5 % -3 479 -3 376 3 % Myynnin ja hallinnon kulut(1) -729 -688 6 % -2 193 -2 088 5 % Liikevoitto(1) 239 278 -14 % 345 1 109 -69 % Liikevoittoprosentti(1) 5,0 % 6,4 % -140 pp 2,5 % 8,4 % -590 pp Jatkuvien toimintojen voitto 80 145 -45 % 103 965 -89 % Lopetettujen toimintojen voitto/tappio — 31

13 -494

Katsauskauden voitto 80 175 -54 % 116 471 -75 % Osakekohtainen kauden tulos, laimennettu 0,01 0,03 -67 % 0,02 0,08 -75 % Nettokassa ja korolliset sijoitukset 3 001 5 460 -45 % 3 001 5 460 -45 % Vertailukelpoinen tulos











Liikevaihto 4 833 4 326 12 % 13 774 13 236 4 % Muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella(2)



9 %



2 % Bruttokateprosentti 44,2 % 45,7 % -150 pp 43,7 % 47,0 % -330 pp Tutkimus- ja kehityskulut -1 122 -1 029 9 % -3 363 -3 169 6 % Myynnin ja hallinnon kulut(1) -610 -587 4 % -1 800 -1 773 2 % Liikevoitto(1) 435 485 -10 % 966 1 498 -36 % Liikevoittoprosentti(1) 9,0 % 11,2 % -220 pp 7,0 % 11,3 % -430 pp Katsauskauden voitto 324 358 -9 % 713 1 198 -40 % Osakekohtainen kauden tulos, laimennettu 0,06 0,06 0 % 0,13 0,21 -38 %





Liiketoimintaryhmien tulokset Verkko-

infrastruktuuri Matkapuhelin-

verkot Pilvi- ja verkkopalvelut Teknologia Konsernin yhteiset toiminnot ja muut Milj. euroa 7-9/2025 7-9/2024 7-9/2025 7-9/2024 7-9/2025 7-9/2024 7-9/2025 7-9/2024 7-9/2025 7-9/2024 Liikevaihto 1 953 1 525 1 842 1 854 645 595 391 352 4 3 Muutos edellisvuoteen 28 %

-1 %

8 %

11 %

33 %

Muutos edellisvuoteen ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella(2) 11 %

4 %

13 %

14 %

33 %

Bruttokateprosentti 40,2 % 42,1 % 34,8 % 38,5 % 49,0 % 45,2 % 100,0 % 100,0 %



Liikevoitto/-tappio(1) 139 180 12 101 77 56 296 242 -89 -94 Liikevoittoprosentti 7,1 % 11,8 % 0,7 % 5,4 % 11,9 % 9,4 % 75,7 % 68,8 %





(1) Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä Nokia muutti venture fund -sijoitusten voittojen ja tappioiden esittämistapaa. Vertailutiedot on uudelleenluokiteltu vastaavasti. Katso lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2025 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen Tilinpäätös- ja Oikaistut taloudelliset tiedot -osioista, mukaan lukien jokaista vuosineljännestä 1-9/2024 ja 1-6/2025 koskevat vertailutiedot.

(2) Tämä tunnusluku antaa lisätietoa liiketoiminnan kasvusta ja oikaisee sekä valuuttakurssien että yhtiörakenteen muutosten vaikutukset. Kattava määritelmä Nokia Oyj:n vuoden 2025 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen Vaihtoehtoiset tunnusluvut -osiossa.

VAROJENJAKO OSAKKEENOMISTAJILLE

Osinko

29.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää yhteensä enintään 0,14 euron varojenjaosta osakkeelta tilikaudelta 2024. Valtuutusta käytetään osingon ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

Hallitus päätti 23.10.2025 jakaa osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 28.10.2025, ja osinko maksetaan 6.11.2025. Todellinen osingonmaksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan.

Tämän ilmoitetun osingonjaon jälkeen hallituksen jäljellä oleva varojenjakovaltuutus on enintään 0,03 euroa osakkeelta.

NÄKYMÄT



Koko vuosi 2025

Vertailukelpoinen liikevoitto(1,2) 1,7–2,2 miljardia euroa (tekninen muutos, aiemmin 1,6–2,1 miljardia euroa)

Vapaa kassavirta(1) 50–80 % vertailukelpoisesta liikevoitosta



1 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2025 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen Vaihtoehtoiset tunnusluvut -osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

2 Näkymät loppuvuodelle perustuvat 1 EUR = 1,17 USD vaihtosuhteeseen.



Nokian koko vuoden 2025 näkymät pysyvät operatiivisesti ennallaan, mutta muutos venture fund -sijoitusten raportoinnissa (katso lisätietoa alta kohdasta Muut Aiheet) vaikuttaa liikevoittonäkymään 0,1 miljardilla eurolla. Tämän seurauksena Nokian vertailukelpoisen liikevoiton näkymä on nyt 1,7–2,2 miljardia euroa (aiemmin 1,6–2,1 miljardia euroa).



Näkymät ja kaikki jäljempänä kuvatut taustalla olevat oletukset ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, ja niihin kohdistuu lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka on kuvattu tai joihin on viitattu jäljempänä tässä tiedotteessa Riskitekijät-osiossa.



Edellä esitettyjen Nokian virallisten näkymätavoitteiden lisäksi alla on esitetty konsernitason taloudellisia näkymiä tukevia oletuksia.



Koko vuosi 2025 Kommentti Liikevaihto-oletukset

Liikevaihdon normaali kausiluonteisuus ilman Teknologia-liiketoimintaryhmää tarkoittaisi 22 % kasvua edelliseen neljännekseen verrattuna viimeisellä vuosineljänneksellä. Viime aikojen vahva tilauskehitys huomioon ottaen Nokia arvioi tällä hetkellä, että viimeinen vuosineljännes kasvaa hieman normaalia kausiluonteisuutta korkeammalle tasolle kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna.









Koko vuoden osalta Nokia odottaa edelleen vahvaa kasvua Verkkoinfrastruktuurissa, kasvua Pilvi- ja verkkopalveluissa ja pääosin vakaata liikevaihtoa Matkapuhelinverkoissa ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella. Lisäksi odotamme Teknologia-liiketoimintaryhmässä noin 1,1 miljardin euron liikevoittoa. Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion toimintakulut noin 350 miljoonaa euroa (päivitys)

Vertailukelpoiset rahoitustuotot ja -kulut 0–100 miljoonaa euroa positiivinen (päivitys) Päivitetty sisältämään venture fund -sijoitusten vaikutus Vertailukelpoinen tuloverokanta ~25 %

Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 500 miljoonaa euroa

Käyttöomaisuusinvestoinnit 650 miljoonaa euroa

Jatkuvat bruttokustannussäästöt 450 miljoonaa euroa (päivitys) Liittyy meneillään olevaan kustannussäästöohjelmaan eikä sisällä Infineraan liittyviä synergioita Kustannussäästöohjelmiimme liittyvät uudelleenjärjestely- ja niihin liittyvät kulut 250 miljoonaa euroa Liittyy meneillään olevaan kustannussäästöohjelmaan eikä sisällä Infineraan liittyviä synergioita Uudelleenjärjestely- ja niihin liittyvien kulujen ulosmenevät rahavirrat 350 miljoonaa euroa (päivitys) Liittyy meneillään olevaan kustannussäästöohjelmaan eikä sisällä Infineraan liittyviä synergioita

MUUT AIHEET



Venture fund -sijoitustoiminnan raportointi

Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä Nokia sai valmiiksi venture fund -sijoitustoimintansa strategisen arvioinnin. Sen seurauksena Nokia ei enää katso passiivisten venture fund -sijoitusten olevan merkittävässä roolissa yhtiön strategiassa ja on käynnistänyt prosessin investointien vähentämiseksi. Tämän seurauksena venture fund -sijoitusten tulosten esittämistä osana liiketoiminnan tulosta ei enää pidetä olennaisena, joten vuoden 2025 kolmannesta neljänneksestä alkaen Nokia esittää venture fund -sijoitusten voitot ja tappiot, mukaan lukien käyvän arvon muutokset sekä hallinnointipalkkiot, rahoitustuotoissa ja -kuluissa. Segmenttiraportoinnissa venture fund -sijoitusten tuotto oli aiemmin sisällytetty konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion liiketulokseen. Taloudelliset vertailutiedot jokaiselle vuosineljännekselle 1-9/2024 ja 1-6/2025 on uudelleenluokiteltu vastaavasti.



RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

kilpailun intensiteetti, jonka odotetaan jatkuvan voimakkaana kilpailijoiden tavoitellessa markkinaosuutta

asiakkaiden verkkoinvestoinneissa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät asiakkaiden kykyyn kaupallistaa verkkoa

kykymme varmistaa tuotteiden kehityssuunnitelmien ja kustannustemme kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja

kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset

häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa

inflaation vaikutus, lisääntynyt maailmanlaajuinen makrotalouden epävarmuus, merkittävät valuuttakurssivaihtelut, muutokset tariffeissa ja korkeampi korkotaso

maailmanlaajuisten pandemioiden mahdolliset vaikutukset talouteen ja niiden aiheuttamat häiriöt

sota tai muut geopoliittiset konfliktit, häiriöt ja niiden mahdolliset kustannukset

muut makrotalous-, toimiala- ja kilpailukehitykset

lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien, uusittujen ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo

brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien turvaamisen ja puolustamisen kustannukset, käynnissä olevat lisensointia koskevat oikeudenkäyntimenettelyt ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö

nykyisten ja mahdollisten tulevien riitojen ja oikeudenkäyntien lopputulokset

kykymme toteuttaa, saattaa päätökseen ja onnistuneesti integroida transaktiot ja saavuttaa niistä odotetut hyödyt

tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus

tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme

epävarmuus tuloverokulujen ja ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa pitkällä aikavälillä, sillä ne riippuvat myös muutoksista liiketoimintajakaumassa, patenttilisensoinnin kassavirran ajoittumisesta ja verolainsäädännön muutoksista, mukaan luettuina mahdolliset verouudistukset useissa maissa ja OECD:n ehdotukset

kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia Suomessa sekä niiden kirjaaminen taseeseemme

kykymme täyttää vastuullisuus- ja muut ESG-tavoitteemme, mukaan luettuina kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät tavoitteemme;

sekä tämän tiedotteen kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 13.3.2025 julkaistun vuoden 2024 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.



TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihin, projekteihin, ohjelmiin, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, lisensseihin, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden, geopoliittisten konfliktien ja yleisen tai alueellisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme, markkinoiden muutosten tai kysynnän käännekohtien ajoittumiseen ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, kustannussäästöt, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, tariffit, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, arvonluonti, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät transaktioihin, investointeihin, muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "ennakoida", ”jatkua”, ”uskoa”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voi”, ”voisi”, ”nähdä”, ”suunnitella”, ''varmistaa'' tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.



SIJOITTAJAPUHELU

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 23.10.2025 kello 11.30. Puhelun kesto on noin 60 minuuttia.

Puhelun lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut .

. Linkki sijoittajapuheluun julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut .

. Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-317-5619.



TALOUDELLINEN KALENTERI

Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2025 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden katsauksensa 29.1.2026.



Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme kiinteissä sekä matkapuhelin- ja pilvipalveluverkoissa. Olemme luoneet arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla jo 100 vuoden ajan.



Avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvat tehokkaat verkkoratkaisumme integroituvat saumattomasti eri ekosysteemeihin ja luovat uusia mahdollisuuksia verkon kaupallistamiselle ja skaalaamiselle. Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

