STMicroelectronics annonce ses résultats financiers du troisième trimestre 2025



Troisième trimestre : chiffre d’affaires net de 3,19 milliards de dollars ; marge brute de 33,2 % ; résultat d’exploitation de 180 millions de dollars, incluant 37 millions de dollars correspondant aux dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production ; résultat net de 237 millions de dollars.

Point médian des perspectives financières pour le quatrième trimestre : chiffre d’affaires net de 3,28 milliards de dollars et marge brute de 35,0 %.

Genève, le 23 octobre 2025 — STMicroelectronics N.V. (« ST ») (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la publication de ses résultats financiers U.S. GAAP pour le troisième trimestre clos le 27 septembre 2025. Ce communiqué de presse contient également des mesures non-U.S. GAAP (voir les Annexes pour des informations complémentaires).



Au troisième trimestre, ST a enregistré un chiffre d’affaires net de 3,19 milliards de dollars, une marge brute de 33,2 %, un résultat d’exploitation de 180 millions de dollars et un résultat net de 237 millions de dollars, soit 0,26 dollar par action après dilution (résultat d’exploitation non-U.S. GAAP1 de 217 millions de dollars, et résultat net non-U.S. GAAP1 de 267 millions de dollars, soit 0,29 dollar par action après dilution).





Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de ST, a déclaré :

« Le chiffre d’affaires net du troisième trimestre est ressorti légèrement au-dessus du point médian de notre fourchette de perspectives financières, avec un chiffre d’affaires plus élevé dans l’Électronique Personnelle, tandis que l’Automobile et l’Industriel ont été en ligne avec les attentes et les Equipements de communication et périphériques informatiques (CECP) globalement conformes à nos attentes. La marge brute est ressortie légèrement au-dessous du point médian de notre fourchette de perspectives financières, essentiellement en raison du mix produits au sein de l’Automobile et de l’Industriel. »

« En variation annuelle, le chiffre d’affaires net du troisième trimestre a baissé de 2,0 %, la marge d’exploitation non-U.S. GAAP 1 a diminué, passant de 11,7 % à 6,8 %, et le résultat net non-U.S. GAAP 1 a baissé, passant de 351 millions de dollars à 267 millions de dollars. »

« Au troisième trimestre, notre ratio de prises de commandes sur facturations (« book-to-bill ») a été supérieur à un, avec l’Automobile au-dessus de la parité et l’Industriel à parité. »

« Nos perspectives financières pour le quatrième trimestre, au point médian, sont les suivantes : un chiffre d’affaires net de 3,28 milliards de dollars, en hausse de 2,9 % en variation séquentielle ; une marge brute attendue à environ 35,0 %, incluant environ 290 points de base de charges liées aux capacités non utilisées. »

« Le point médian de ces perspectives se traduit par un chiffre d’affaires d’environ 11,75 mill iards de dollars pour l’ensemble de l’exercice 2025, ce qui représente une croissance de 22,4 % au deuxième semestre par rapport au premier semestre , confirmant des signes de reprise du marché. La marge brute est attendue à environ 33,8 % . »

« Afin d’optimiser nos investissements en réponse aux conditions de marché actuelles, nous avons réduit notre plan de Capex net, qui s’établit à présent légèrement au-dessous de 2 mill iards de dollars pour l’ensemble de l’exercice 2025. »

« Nos priorités stratégiques restent claires : accélérer l’innovation ; exécuter notre projet d’entreprise de remodelage de notre empreinte industrielle et de redimensionnement de notre base de coûts globale qui demeure conforme au calendrier pour réaliser les économies ciblées ; et renforcer la génération de free cash flow. »

Synthèse des résultats financiers trimestriels



U.S. GAAP (en millions de dollars U.S.,à l’exception des données par action) T3 2025 T2 2025 T3 2024 Trimestre/

Trimestre Année/

Année Chiffre d’affaires net 3 187 $ 2 766 $ 3 251 $ 15,2 % -2,0 % Marge brute 1 059 $ 926 $ 1 228 $ 14,3 % -13,7 % Marge brute en pourcentage des ventes 33,2 % 33,5 % 37,8 % -30 pb* -460 pb Résultat d’exploitation (perte) 180 $ (133) $ 381 $ - -52,9 % Marge d’exploitation 5,6 % -4,8 % 11,7 % 1 040 pb -610 pb Résultat net (perte) 237 $ (97) $ 351 $ - -32,3 % Résultat dilué par action 0,26 $ (0,11) $ 0,37 $ - -29,7 %











Non-U.S. GAAP1 (en millions de

dollars U.S., à l’exception des données

par action) T3 2025 T2 2025 T3 2024 Trimestre/

Trimestre Année/

Année Résultat d’exploitation 217 $ 57 $ 381 $ 278,8 % -43,2 % Marge d’exploitation 6,8 % 2,1 % 11,7 % 470 pb -490 pb Résultat net 267 $ 57 $ 351 $ 369,1 % -23,9 % Résultat dilué par action 0,29 $ 0,06 $ 0,37 $ 383,3 % -21,6 %

*pb = points de base





Synthèse du troisième trimestre 2025

Rappel : le 1er janvier 2025, ST a apporté quelques ajustements à ses segments reportables. Les périodes comparatives de l’année précédente ont été ajustées en conséquence. Se reporter aux Annexes pour de plus amples détails.





Chiffre d’affaires net par segment reportable2 (en millions de dollars U.S.) T3 2025 T2 2025 T3 2024 Trimestre/Trimestre Année/

Année Segment Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AM&S) 1 434 1 133 1 340 26,6 % 7,0 % Segment Produits discrets et de puissance (P&D) 429 447 652 -4,3 % -34,3 % Sous-total : Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS) 1 863 1 580 1 992 17,9 % -6,5 % Segment Traitement embarqué (EMP) 976 847 898 15,3 % 8,7 % Segment RF & Communications optiques (RF&OC) 345 336 357 2,4 % -3,4 % Sous-total : Groupe Produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF) 1 321 1 183 1 255 11,6 % 5,3 % Autres 3 3 4 - - Chiffre d’affaires net total 3 187 $ 2 766 $ 3 251 $ 15,2 % -2,0 %



Le chiffre d’affaires net a totalisé 3,19 milliards de dollars, représentant une baisse de 2,0 % en variation annuelle. En variation annuelle, les ventes nettes aux grands clients (OEM) et à la Distribution ont respectivement diminué de 5,1 % et augmenté de 7,6 %. En variation séquentielle, le chiffre d’affaires net a augmenté de 15,2 %, soit 60 points de base de mieux que le point médian des perspectives financières de ST.





La marge brute est ressortie à 1,06 milliard de dollars, représentant une baisse de 13,7 % en variation annuelle.

En pourcentage des ventes , la marge brute de 33,2 %, soit 30 points de base au-dessous du point médian des perspectives financières de ST, a baissé de 460 points de base en variation annuelle, principalement en raison de la moindre efficacité des opérations de production, de l’effet de change négatif, d’un niveau plus faible des frais de réservation de capacité et, dans une moindre mesure, de l’effet combiné du prix de vente et du mix produit.





Le résultat d’exploitation a diminué, passant de 381 millions de dollars au troisième trimestre 2024 à 180 millions de dollars. La marge d’exploitation de ST a diminué de 610 points de base en variation annuelle pour ressortir à 5,6 % du chiffre d’affaires net, contre 11,7 % au troisième trimestre 2024. Le résultat d’exploitation inclut 37 millions de dollars en dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production pour le trimestre, reflétant des dépréciations d’actifs et des charges de restructuration principalement associées au projet d’entreprise, annoncé précédemment, de remodelage de notre empreinte industrielle et de redimensionnement de notre base de coûts globale. En excluant ces éléments, le résultat d’exploitation non-U.S. GAAP1 s’est élevé à 217 millions de dollars au troisième trimestre.





Par segment reportable , par rapport au troisième trimestre 2024 :





Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS)





Segment Produits analogiques, MEMS et capteurs (AM&S) :

Le chiffre d’affaires a augmenté de 7,0 %, essentiellement grâce à l’Imaging.

Le résultat d’exploitation a augmenté de 2,1 % pour s’établir à 221 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 15,4 % au lieu de 16,1 %.

Segment Produits discrets et de puissance (P&D) :

Le chiffre d’affaires a diminué de 34,3 %.

Le résultat d’exploitation a diminué, passant de 80 millions de dollars à une perte d’exploitation de 67 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à -15,6 % au lieu de 12,2 %.

Groupe Produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF)



Segment Traitement embarqué (EMP) :

Le chiffre d’affaires a augmenté de 8,7 %, essentiellement grâce aux microcontrôleurs polyvalents (General Purpose MCU).

Le résultat d’exploitation a augmenté de 9,4 % pour s’établir à 161 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 16,5 % au lieu de 16,4 %.

Segment RF & Communications optiques (RF&OC) :

Le chiffre d’affaires a diminué de 3,4 %.

Le résultat d’exploitation a diminué de 31,6 % pour s’établir à 57 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 16,6 % au lieu de 23,4 %.



Le résultat net et le résultat dilué par action sont ressortis en baisse à respectivement 237 millions de dollars et 0,26 dollar, comparés à respectivement 351 millions de dollars et 0,7 dollar au troisième trimestre 2024. Le résultat net et le résultat dilué par action non-U.S. GAAP1 se sont établis à respectivement 267 millions de dollars et 0,29 dollar au troisième trimestre 2025.

Flux de trésorerie (Cash Flow) et bilan – Faits marquants









12 derniers mois





(en millions de dollars U.S.) T3 2025 T2 2025 T3 2024 T3 2025 T3 2024 Variations sur les 12 derniers mois Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles 549 354 723 2 158 3 764 -42,7 % Free Cash Flow (mesure non-U.S. GAAP1 130 (152) 136 136 813 -83,3 %

Au troisième trimestre, la trésorerie nette générée par les activités opérationnelles était de 549 millions de dollars au lieu de 723 millions de dollars au troisième trimestre 2024.



Le Capex net (mesure non-U.S. GAAP1) est ressorti à 401 millions de dollars au troisième trimestre au lieu de 565 millions de dollars au troisième trimestre 2024.





Le Free Cash Flow (mesure non-U.S. GAAP1) a été positif à hauteur de 130 millions de dollars au troisième trimestre comparé à un Free Cash Flow positif de 136 millions de dollars au troisième trimestre 2024.





À la fin du troisième trimestre, les stocks s’élevaient à 3,17 milliards de dollars au lieu de 3,27 milliards de dollars au trimestre précédent et de 2,88 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. À la fin du trimestre, le délai de rotation des stocks était de 135 jours au lieu de 166 jours au trimestre précédent et de 130 jours au troisième trimestre 2024.



Au troisième trimestre, ST a distribué 81 millions de dollars de dividendes en numéraire à ses actionnaires et dépensé 91 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d’actions en cours.





Au 27 septembre 2025, la situation financière nette (mesure non-U.S. GAAP5) de ST est restée solide à 2,61 milliards de dollars au lieu de 2,67 milliards de dollars au 28 juin 2025, reflétant un montant total de ressources financières6 de 4,78 milliards de dollars et un endettement financier total de 2,17 milliards de dollars. Au 27 septembre 2025, la situation financière nette ajustée (mesure non-U.S. GAAP1), en prenant en compte l’effet sur la liquidité totale des avances reçues sur subventions d’investissement pour lesquelles les dépenses d’investissement n’ont pas encore été engagées, est ressortie à 2,27 milliards de dollars.



Informations institutionnelles



Le 24 juillet 2025, ST a conclu un accord définitif de transaction portant sur l’acquisition de l’activité capteurs MEMS de NXP pour un prix d’achat allant jusqu’à 950 millions de dollars en numéraire, dont 900 millions de dollars initialement et 50 millions de dollars sous réserve de la réalisation de jalons techniques. La transaction, qui sera financée avec des liquidités existantes, est soumise au respect des conditions de clôture habituelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires et sa finalisation est attendue au premier semestre 2026.



Perspectives d’activité





Pour le quatrième trimestre 2025, les perspectives financières de ST, au point médian, sont les suivantes :

Un chiffre d’affaires net attendu à 3,28 milliards de dollars, en hausse de 2,9 % en variation séquentielle, plus ou moins 350 points de base.

Une marge brute de 35,0 %, plus ou moins 200 points de base.

Ces perspectives reposent sur l’hypothèse d’un taux de change effectif d’environ 1,15 dollar pour 1,00 euro au quatrième trimestre 2025 et tiennent compte de l’impact des couvertures de change existantes.

Le quatrième trimestre sera clos le 31 décembre 2025.

Ces perspectives financières ne prennent pas en compte l’impact de tout éventuel futur changement des tarifs douaniers globaux par rapport à la situation actuelle.



Informations sur la conférence téléphonique et la retransmission sur Internet (webcast)





À 9 heures 30 aujourd’hui, ST tiendra une conférence téléphonique avec les analystes, les investisseurs et les journalistes afin de commenter les résultats financiers du troisième trimestre 2025, ainsi que les perspectives actuelles. Le webcast de la conférence (en mode écoute uniquement) sera accessible en direct sur la page https://investors.st.com et disponible jusqu’au 7 novembre 2025.





Utilisation d’informations financières complémentaires non-U.S. GAAP



Ce communiqué de presse contient des informations complémentaires non-U.S. GAAP.





Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le fait que ces mesures ne sont ni auditées ni préparées selon les normes comptables américaines U.S. GAAP, et qu’elles ne doivent donc pas être considérées comme des substituts aux mesures financières U.S. GAAP. De plus, de telles mesures financières non-U.S. GAAP pourraient également ne pas être comparables à d’autres informations de même intitulé, utilisées par d’autres sociétés. Pour remédier à ces limites, les informations financières complémentaires non-U.S. GAAP ne devront pas être lues indépendamment, mais uniquement en même temps que les états financiers consolidés de ST préparés selon les normes américaines U.S. GAAP.



Vous trouverez en Annexes de ce communiqué de presse un tableau permettant de réconcilier les mesures financières non-U.S. GAAP utilisées par ST avec leurs mesures financières correspondantes en normes U.S. GAAP.





Informations prospectives





Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que celles renvoyant aux données historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et autres déclarations prospectives (au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933 ou de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934 et de leurs modifications). Fondées sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction, ces dernières dépendent et impliquent des risques connus et non connus, ainsi que des incertitudes qui pourraient faire différer de manière significative les résultats, performances ou évènements réels de ceux anticipés dans les présentes déclarations en raison de divers facteurs comme :

des modifications concernant des politiques commerciales mondiales, y compris l’adoption et l’évolution de barrières commerciales et tarifaires qui pourraient affecter l’environnement macroéconomique et avoir, directement ou indirectement, une incidence défavorable sur la demande pour nos produits ;

le caractère incertain des tendances industrielles et macroéconomiques (telles que l’inflation et les fluctuations dans les chaînes d’approvisionnement) qui peuvent avoir un impact sur la capacité de production et la demande finale de nos produits ;

la demande des clients qui diffère des projections, ce qui pourrait nous amener à prendre des mesures de transformation qui pourraient ne pas aboutir à tout ou partie des avantages escomptés ;

la capacité à concevoir, produire et vendre des produits innovants dans un environnement technologique en rapide évolution ;

une modification de l’environnement économique, social, de santé publique, syndical, politique ou infrastructurel dans les pays où s’exercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs, y compris du fait d’évènements macroéconomiques ou régionaux, de conflits militaires géopolitiques, de troubles sociaux, de mouvements syndicaux ou d’actes de terrorisme ;

des évènements ou des circonstances imprévus pouvant avoir des répercussions sur notre capacité à exécuter nos plans et/ou atteindre les objectifs de nos programmes de R&D et de fabrication qui bénéficient de financements publics ;

des difficultés financières avec certains de nos principaux distributeurs ou une réduction significative de l’approvisionnement de nos clients clés ;

le plan de charge, le mix produits et les performances manufacturières de nos installations de production et/ou le volume requis pour honorer les capacités réservées auprès de nos fournisseurs ou des fabricants tiers ;

la disponibilité et les coûts des équipements, des matières premières, du gaz, de l’eau et de l’électricité, de la technologie et des services de sous-traitance industrielle ou de toutes autres fournitures nécessaires à nos activités (y compris l’augmentation des coûts résultant de l’inflation) ;

les fonctionnalités et performances de nos systèmes IT qui sont exposés à des cybermenaces et sous-tendent nos activités opérationnelles critiques, activités manufacturières, financières et commerciales incluses et toute défaillance de nos systèmes d’information ou de ceux de nos clients, fournisseurs, partenaires, et prestataires de technologies sous licence d’un tiers ;

les vols, pertes ou mauvaises utilisations des données personnelles concernant nos employés, clients ou autres tiers, et violation de la législation sur la protection de la vie privée ;

l’impact des revendications de propriété intellectuelle (« IP ») par nos concurrents ou autres tierces parties, et notre capacité à obtenir les licences nécessaires dans des conditions et termes raisonnables ;

des modifications de notre situation fiscale globale suite à des changements au niveau des lois fiscales, à la promulgation ou à la modification de lois, aux conclusions de contrôles fiscaux ou à des modifications des conventions fiscales internationales susceptibles d’avoir un impact sur les résultats de nos activités, ainsi que notre capacité à évaluer avec précision les crédits d’impôt, les avantages fiscaux, les déductions d’impôts et les provisions fiscales, et notre capacité à utiliser les actifs d’impôts différés ;

les variations des marchés des changes, et surtout, du taux de change du dollar des États-Unis par rapport à l’euro et aux autres grandes devises que nous utilisons dans le cadre de nos activités ;

le dénouement de litiges en cours, ainsi que l’impact de tout autre nouveau procès dans lequel nous pourrions être impliqués ;

les actions en responsabilité civile produits ou réclamations en garantie, les réclamations liées aux défauts récurrents des produits ou défauts de livraison, ou d’autres réclamations relatives à nos produits, ou les rappels par des clients de produits contenant nos composants ;

des évènements naturels tels que des conditions climatiques sévères, des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques ou d’autres phénomènes de la nature, des effets du changement climatique, des risques sanitaires et des épidémies ou pandémies dans des pays où s’exercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs ;

une règlementation et des initiatives accrues dans notre industrie, notamment dans les domaines du changement climatique et du développement durable, ainsi que notre objectif d’être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et d’atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027 ;

des épidémies ou des pandémies qui pourraient impacter négativement l’économie mondiale d’une manière significative pendant une période prolongée, et avoir également une incidence défavorable importante sur notre activité et notre résultat d’exploitation ;

des changements dans l’industrie résultant d’une consolidation verticale et horizontale de nos fournisseurs, concurrents et clients ;

la capacité à mener avec succès la montée en production de nouveaux programmes qui pourraient être impactés par des facteurs hors de notre contrôle, y compris la disponibilité de composants critiques de tierces parties et la performance de sous-traitants en ligne avec nos attentes ; et

l’utilisation individuelle de certains produits par les clients, qui peut différer des utilisations prévues de ces produits et entrainer des différences de performance, notamment en termes de consommation d’énergie, peut compromettre l’atteinte de nos objectifs de réduction des émissions divulgués, entrainer des actions judiciaires défavorables ou engendrer des coûts de recherche supplémentaires.

Compte tenu de tous les risques et incertitudes qui pèsent sur ces déclarations prospectives, les performances et résultats réels de nos activités pourraient différer de manière significative et défavorable. Certaines déclarations prospectives peuvent être identifiées comme telles par l’utilisation de verbes tels que « croire », « prévoir », « pouvoir », « être attendu », « devrait », « serait », « viser » ou « anticiper » et autres variations de ces mots ou expressions comparables ou leur négation, ou par la discussion de stratégie, de plans ou d’intentions.



Certains de ces facteurs de risque sont présentés et discutés en détail dans l’« Item 3, Key Information — Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 27 février 2025. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se réalisaient ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient varier significativement de ceux décrits dans ce communiqué de presse, tels qu’anticipés, crus ou attendus. Nous n’avons pas l’intention d’assumer et n’assumons aucune obligation de mise à jour des informations industrielles ou déclarations prospectives présentées dans ce communiqué de presse pour refléter des évènements ou circonstances à venir.



Des changements non favorables dans les facteurs précités ou d’autres facteurs présentés parfois comme « Facteurs de risques » (« Item 3, Key Information — Risk Factors ») dans nos rapports déposés auprès de la SEC, pourraient avoir un effet significatif défavorable sur notre activité et/ou notre situation financière.





À propos de STMicroelectronics





Chez ST, nous sommes 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

Pour plus d’informations, contacter :

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

Jérôme Ramel

Vice-Président exécutif, Développement Corporate & Communication externe intégrée

Tél : +41 22 929 59 20

jerome.ramel@st.com



RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey

Mobile : 06 75 00 73 39

nelly.dimey@st.com

STMicroelectronics N.V.



COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ



(en millions de dollars U.S. à l’exception des montants par action ($))











Trimestre clos le

27 septembre 28 septembre

2025 2024

(Non audité) (Non audité)





Ventes nettes 3 183 3 245 Autres produits 4 6 CHIFFRE D’AFFAIRES NET 3 187 3 251 Coût des ventes (2 128) (2 023) MARGE BRUTE 1 059 1 228 Frais commerciaux, généraux et administratifs (395) (385) Frais de recherche et développement (502) (492) Autres produits et charges opérationnels, nets 55 30 Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production (37) - Total charges d’exploitation (879) (847) RÉSULTAT D’EXPLOITATION 180 381 Produits financiers, nets 38 55 Autres composantes du coût des prestations définies de retraite (4) (4) Gain sur instruments financiers, nets 79 - RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 293 432 Charge d’impôt sur le résultat (54) (71) RÉSULTAT NET 239 361 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (2) (10) RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 237 351





RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION 0,27 0,39 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE 0,26 0,37





MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE 918,9 938,6





STMicroelectronics N.V.



COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ



(en millions de dollars U.S. à l’exception des montants par action ($))











Période de neuf mois close le

27 septembre 28 septembre

2025 2024

(Non audité) (Non audité)





Ventes nettes 8 440 9 915 Autres produits 30 32 CHIFFRE D’AFFAIRES NET 8 470 9 947 Coût des ventes (5 643) (5 980) MARGE BRUTE 2 827 3 967 Frais commerciaux, généraux et administratifs (1 205) (1 229) Frais de recherche et développement (1 506) (1 554) Autres produits et charges opérationnels, nets 169 123 Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production (235) - Total charges d’exploitation (2 777) (2 660) RÉSULTAT D’EXPLOITATION 50 1 307 Produits financiers, nets 131 166 Autres composantes du coût des prestations définies de retraite (13) (12) Gain (perte) sur instruments financiers, nets 85 (1) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 253 1 460 Charge d’impôt sur le résultat (50) (231) RÉSULTAT NET 203 1 229 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (7) (13) RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 196 1 216





RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION 0,22 1,35 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE 0,21 1,29





MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE 927,8 940,2

STMicroelectronics N.V.





BILAN CONSOLIDÉ





Au 27 septembre 28 juin 31 décembre En millions de dollars U.S. 2025 2025 2024

(Non audité) (Non audité) (Audité) ACTIFS





Actifs courants :





Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 999 1 616 2 282 Dépôts à court terme 1 450 1 650 1 450 Valeurs mobilières de placement 1 327 2 363 2 452 Créances clients, nettes 1 620 1 352 1 749 Stocks et en-cours 3 167 3 273 2 794 Autres actifs courants 1 268 1 267 1 007 Total actifs courants 10 831 11 521 11 734 Goodwill 313 313 290 Autres immobilisations incorporelles, nettes 329 342 346 Immobilisations corporelles, nettes 11 267 11 437 10 877 Actifs d’impôts différés non courants 506 558 464 Placements à long terme 156 77 71 Autres actifs non courants 1 284 1 215 961

13 855 13 942 13 009 Total actifs 24 686 25 463 24 743







PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES





Passifs courants :





Dette à court terme 256 1 006 990 Dettes fournisseurs 1 436 1 451 1 323 Autres dettes et charges à payer 1 404 1 386 1 306 Dividendes à payer aux actionnaires 176 257 88 Impôts courants à court terme 89 104 66 Total passifs courants 3 361 4 204 3 773 Dette financière à long terme 1 910 1 951 1 963 Pensions et indemnités de départ à la retraite 433 428 377 Passif d’impôts différés à long terme 55 48 47 Autres passifs à long terme 826 848 904

3 224 3 275 3 291 Total passifs 6 585 7 479 7 064 Engagements hors bilan et passifs éventuels





Capitaux propres





Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère





Capital social (actions de préférence : 540 000 000 actions autorisées, mais non émises ; actions ordinaires : 1,04 euro de valeur nominale, 1 200 000 000 actions autorisées, 911 281 920 actions émises, 892 328 291 actions en circulation au 27 septembre 2025) 1 157 1 157 1 157 Prime d’émission 3 232 3 187 3 088 Résultat consolidé 13 114 12 911 13 459 Autre résultat global accumulé 906 983 236 Actions propres (546) (490) (491) Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère 17 863 17 748 17 449 Participations ne donnant pas le contrôle 238 236 230 Total capitaux propres 18 101 17 984 17 679 Total passif et capitaux propres 24 686 25 463 24 743





















STMicroelectronics N.V.





PRINCIPALES DONNÉES CONSOLIDÉES DES FLUX DE TRÉSORERIE













Flux de trésorerie (en millions de dollars U.S.) T3 2025 T2 2025 T3 2024







Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles 549 354 723 Trésorerie nette générée (utilisée) par les activités d’investissement 815 (332) (601) Trésorerie nette utilisée par les activités de financement (980) (191) (142) Hausse (baisse) de la trésorerie nette 383 (165) (15)







Principales données des flux de trésorerie

(en millions de dollars U.S.) T3 2025 T2 2025 T3 2024







Dotations aux amortissements 482 464 440 Dépenses d’investissement immobilier (417) (481) (601) Dividendes versés aux actionnaires (81) (81) (80) Variation nette des stocks 98 (140) (17)











Annexes

ST

Modifications apportées aux segments reportables



Suite à la réorganisation de ST annoncée en janvier 2024 en deux groupes Produits et quatre segments reportables, nous avons progressé dans l’analyse de notre portefeuille de produits global, ce qui a entrainé les ajustements suivants de nos segments à compter du 1er janvier 2025, sans modification des sous-totaux au niveau des groupes Produits :

Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS) : Le transfert des produits VIPower du segment reportable Produits discrets et de puissance (P&D) au segment reportable Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AM&S).



Groupe Produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF) : Le segment reportable « Traitement embarqué (Embedded Processing – EMP) » nouvellement créé comprend l’ancien segment « MCU » (à l’exclusion des produits ASIC RF mentionnés ci-dessous), ainsi que les produits « Custom Processing » (produits ADAS pour l’automobile). Le segment reportable « RF & Communications optiques (RF & Optical Communications - RF&OC) » nouvellement créé comprend l’ancien segment « D&RF » (à l’exclusion des produits ADAS pour l’automobile), ainsi que certains ASIC RF qui faisaient partie de l’ancien segment « MCU ».



Nous pensons que ces ajustements sont essentiels à la mise en œuvre des synergies et à l’optimisation des ressources qui sont nécessaires pour bénéficier pleinement des avantages attendus de notre nouvelle organisation.



Nos quatre segments reportables - au sein de chaque groupe Produits - sont désormais les suivants :

Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS) : Le segment reportable Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AM&S), qui comprend les produits analogiques (incluant désormais les produits VIPower), les capteurs et actionneurs MEMS, ainsi que les solutions de détection optique de ST. Le segment reportable Produits discrets et de puissance (P&D), qui comprend les produits discrets et les transistors de puissance (excluant désormais les produits VIPower).



Dans ce communiqué de presse, « Analogique » fait référence aux produits analogiques, « MEMS » aux capteurs et aux actionneurs MEMS, et « Imaging » aux solutions de détection optique.

Groupe produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF) : Le segment reportable Traitement embarqué (EMP), qui comprend les microcontrôleurs polyvalents et les microcontrôleurs pour l’automobile, les produits de sécurité connectés et les produits « Custom Processing » (produits ADAS pour l’automobile). Le segment reportable RF & Communications optiques (RF&OC), qui comprend les produits pour le spatial, la télémétrie et la connectivité, les solutions de signalisation et audio numériques, ainsi que les produits optiques et RF COT (Customer-Owned Tooling).



Dans ce communiqué de presse, « GPAM » fait référence aux microcontrôleurs polyvalents et microcontrôleurs pour l’automobile, « Connected Security » aux produits de sécurité connectés, et « Custom Processing » aux produits ADAS pour l’automobile.





Les périodes comparatives de l’année précédente ont été ajustées en conséquence.



(Annexes – suite)

ST - Informations financières complémentaires



T3 2025 T2 2025 T1 2025 T4 2024 T3 2024 Chiffre d’affaires net par segment de marché/canal (%)









Total Grands clients (OEM) 73 % 72 % 71 % 73 % 76 % Distribution 27 % 28 % 29 % 27 % 24 %











Taux de change effectif €/$ 1,14 1,09 1,06 1,09 1,08











Données par segment reportable

(en millions de dollars U.S.)









Segment Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AM&S)









- Chiffre d’affaires net 1 434 1 133 1 069 1 348 1 340 - Résultat d’exploitation 221 85 82 220 216 Segment Produits discrets et de puissance (P&D)









- Chiffre d’affaires net 429 447 397 602 652 - Résultat d’exploitation (perte) (67) (56) (28) 45 80 Sous-total : Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS)









- Chiffre d’affaires net 1 863 1 580 1 466 1 950 1 992 - Résultat d’exploitation 154 29 54 265 296 Segment Traitement embarqué (EMP)









- Chiffre d’affaires net 976 847 742 1 002 898 - Résultat d’exploitation 161 114 66 181 146 Segment RF & Communications optiques (RF&OC)









- Chiffre d’affaires net 345 336 306 366 357 - Résultat d’exploitation 57 60 43 95 84 Sous-total : Groupe Produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF)









- Chiffre d’affaires net 1 321 1 183 1 048 1 368 1 255 - Résultat d’exploitation 218 174 109 276 230 Autres (a)









- Chiffre d’affaires net 3 3 3 3 4 - Résultat d’exploitation (perte) (192) (336) (160) (172) (145) Total









- Chiffre d’affaires net 3 187 2 766 2 517 3 321 3 251 - Résultat d’exploitation (perte) 180 (133) 3 369 381

(a) Le chiffre d’affaires net « Autres » comprend le chiffre d’affaires provenant des ventes de services d’assemblage, ainsi que d’autres revenus. Le résultat (perte) d’exploitation « Autres » comprend des éléments, tels que les charges de capacités inutilisées, y compris les incidents entrainant des coupures d’électricité, les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production, les frais liés aux réorganisations, les frais de démarrage, ainsi que d’autres revenus (dépenses) non alloués, tels que le coût de certains programmes de Recherche et Développement stratégiques ou spéciaux, certaines charges d’exploitation engagées au niveau du siège, le coût des litiges et réclamations au titre des brevets, et divers frais non affectés aux segments reportables, ainsi que les résultats d’exploitation des autres produits. « Autres » inclut :





(en millions de dollars U.S.) T3 2025 T2 2025 T1 2025 T4 2024 T3 2024 Charges liées aux capacités inutilisées 102 103 123 118 104 Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production 37 190 8 - -



(Annexes – suite)

ST - Informations financières complémentaires non-U.S. GAAP

Réconciliation entre normes U.S. GAAP — non-U.S. GAAP



Les données financières complémentaires non-U.S. GAAP présentées dans ce communiqué de presse ne sont pas auditées et sont donc sujettes à des limites inhérentes. De telles données non-U.S. GAAP ne reposent pas sur un ensemble de règles ou principes comptables et ne doivent donc pas être considérées comme un substitut aux mesures comptables U.S. GAAP. En outre, nos données financières non-U.S. GAAP complémentaires peuvent ne pas être comparables à des mesures non-U.S. GAAP de même intitulé, utilisées par d’autres sociétés. De plus, un certain nombre de limites spécifiques relatives à ces mesures non-U.S. GAAP individuelles et les raisons de présenter des informations financières non-U.S. GAAP sont détaillées dans les paragraphes ci-après. Compte tenu de ces limites, les données financières non-U.S. GAAP complémentaires ne doivent pas être lues indépendamment, mais uniquement en même temps que nos états financiers consolidés préparés selon les normes comptables américaines U.S. GAAP.



ST pense que ces mesures financières non-U.S. GAAP fournissent des informations utiles aux investisseurs et à la direction parce qu’elles permettent, lorsque lues en conjonction avec les données financières de ST en normes U.S. GAAP, (i) d’établir des comparaisons de période à période plus pertinentes du résultat d’exploitation en cours de ST, ii) de mieux identifier les tendances de l’activité de ST et d’analyser lesdites tendances, et (iii) de comparer facilement les résultats des opérations de ST aux modèles et aux valorisations des analystes financiers et des investisseurs, qui ne tiennent généralement pas compte de ces éléments.





Résultat d’exploitation ajusté non-U.S. GAAP, résultat net ajusté non-U.S. GAAP et résultat par action ajusté Non-U.S. GAAP (mesures non-U.S. GAAP)



Le résultat d’exploitation avant dépréciations, charges de restructuration et éléments non-récurrents est utilisé par la direction pour aider à la compréhension des activités courantes et expliquer l’impact sur le résultat d’exploitation, tel que reporté, des éléments non-récurrents que sont les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production. Le résultat net et le résultat par action (EPS) ajustés sont utilisés par la direction pour aider à la compréhension des activités courantes et communiquer l’impact des éléments non-récurrents tels que les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production attribuables à ST, ainsi que d’autres éléments non-récurrents, nets de l’effet d’impôt.



Troisième trimestre 2025 (en millions de dollars US, à l’exception des données par action) Marge brute Résultat d’exploitation Résultat net Résultat dilué par action correspondant U.S. GAAP 1 059 180 237 0,26 Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production - 37 37

Estimation de l’impôt applicable - - (7)

Non-U.S. GAAP 1 059 217 267 0,29





Neuf premiers mois de l’année 2025

(en millions de dollars US, à l’exception des

données par action) Marge brute Résultat d’exploitation Résultat net Résultat dilué par action correspondant U.S. GAAP 2 827 50 196 0,21 Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production - 235 235

Estimation de l’impôt applicable - - (45)

Non-U.S. GAAP 2 827 285 386 0,42



(Annexes – suite)

ST

Situation financière nette et situation financière nette ajustée (mesure non-U.S. GAAP)



La situation financière nette, qui n’est pas une mesure U.S. GAAP, représente la différence entre le montant total de nos liquidités et notre dette financière totale. Nos liquidités totales comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant, les dépôts à court terme, et les valeurs mobilières de placement, tandis que notre dette financière totale comprend les endettements à court terme et les endettements à long terme, tel que publié dans notre bilan consolidé. ST présente également sa situation financière nette ajustée en tant que mesure non-U.S. GAAP afin de tenir compte de l’effet sur la liquidité totale des avances reçues sur subventions d’investissement pour lesquelles les dépenses d’investissement n’ont pas encore été engagées.





ST pense que sa situation financière nette et sa situation financière nette ajustée sont des données utiles pour les investisseurs et la direction, car elles montrent clairement sa situation globale en termes d’endettement net ou de trésorerie nette en mesurant ses ressources en capital à partir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant, des dépôts à court terme et des valeurs mobilières de placement, ainsi que le niveau total de son endettement financier. Il est à noter que nos définitions de la situation financière nette et de la situation financière nette ajustée peuvent différer des définitions retenues par d’autres sociétés, de sorte que toute comparaison peut s’avérer limitée.

(en millions de dollars U.S.) 27 sept 2025 28 juin

2025 29 mars

2025 31 déc

2024 28 sept

2024 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 999 1 616 1 781 2 282 3 077 Dépôts à court terme 1 450 1 650 1 650 1 450 977 Valeurs mobilières de placement 1 327 2 363 2 528 2 452 2 242 Liquidités totales 4 776 5 629 5 959 6 184 6 296 Dette à court terme (256) (1 006) (988) (990) (1 003) Dette à long terme (a) (1 910) (1 951) (1 889) (1 963) (2 112) Dette financière totale (2 166) (2 957) (2 877) (2 953) (3 115) Situation financière nette (non-U.S. GAAP) 2 610 2 672 3 082 3 231 3 181 Avances reçues sur subventions d’investissement (345) (361) (377) (385) (366) Situation financière nette ajustée (non-U.S. GAAP) 2 265 2 311 2 705 2 846 2 815

(a) La dette à long terme comporte des conditions contractuelles standard, mais n’inclut aucune obligation de ratio financier minimum. Le Groupe dispose de lignes de crédit pour l’équivalent de 638 millions de dollars qui ne sont actuellement pas utilisées.





(Annexes – suite)

ST

Capex net et Free Cash Flow (mesures non-U.S. GAAP)



ST présente le Capex net comme une mesure non-U.S. GAAP, qui est publiée comme faisant partie de notre Free Cash Flow (mesure non-U.S. GAAP) afin de tenir compte de l’effet des avances sur subventions d’investissement reçues au cours de périodes antérieures et allouées aux immobilisations corporelles au cours de la période de référence.



Le Capex net, une mesure non-U.S. GAAP, se définit comme (i) les paiements pour achat d’actifs corporels, tel que publié, plus (ii) les encaissements sur cession d’actifs corporels, tel que publié, plus (iii) les recettes liées aux subventions d’investissement et aux autres contributions, tel que publié, plus (iv) les avances reçues sur subventions d’investissement allouées aux immobilisations corporelles au cours de la période de référence.





ST pense que le Capex net est une information utile pour les investisseurs et la direction, dans la mesure où le budget annuel pour achats d’immobilisations corporelles inclut l’effet des subventions d’investissement. Notre définition du Capex net peut différer de définitions retenues par d’autres sociétés.

(en millions de dollars U.S.) T3 2025 T2 2025 T1 2025 T4 2024 T3 2024 Paiements pour achat d’actifs corporels, tel que publié (431) (574) (587) (584) (669) Encaissements sur cession d’actifs corporels, tel que publié 3 4 2 - 2 Recettes liées aux subventions d’investissement et aux autres contributions, tel que publié 11 89 47 83 66 Avances sur subventions d’investissement allouées aux immobilisations corporelles 16 16 8 31 36 Capex net (non-U.S. GAAP) (401) (465) (530) (470) (565)



Le Free Cash Flow, qui est une mesure non-U.S. GAAP, se définit comme (i) la trésorerie nette générée par les activités opérationnelles, plus (ii) le Capex net, plus (iii) les paiements pour achats (nets d’encaissements sur cessions) d’actifs incorporels et financiers et (iv), le cas échéant, les paiements versés lors d’acquisitions d’entreprises, nets de trésorerie acquise.



ST pense que le Free Cash Flow est une information utile pour les investisseurs et la direction, car il mesure la capacité de ses activités d’exploitation et d’investissement à générer des liquidités pour soutenir ses opérations.



Le Free Cash Flow peut être réconcilié avec les flux de trésorerie totaux et la variation nette des liquidités et équivalents de liquidités en y ajoutant les encaissements (placements) liés aux valeurs mobilières de placement et dépôts à court terme, les flux de trésorerie générés (absorbés) par les activités de financement et l’impact sur la trésorerie des variations de taux de change, et en excluant les avances sur subventions d’investissement reçues au cours des périodes antérieures et allouées aux immobilisations corporelles au cours de la période de référence. Il est à noter que notre définition du Free Cash Flow peut différer de celle retenue par d’autres sociétés.

(en millions de dollars U.S.) T3 2025 T2 2025 T1 2025 T4 2024 T3 2024 Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles 549 354 574 681 723 Capex net (401) (465) (530) (470) (565) Paiements pour achats d’actifs incorporels, nets d’encaissements sur cessions (18) (41) (14) (32) (20) Paiements pour achats d’actifs financiers, nets d’encaissements sur cessions - - - (51) (2) Free Cash Flow (non-U.S. GAAP) 130 (152) 30 128 136





