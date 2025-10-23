Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 23 octobre 2025

Dassault Systèmes : bon troisième trimestre avec une solide performance opérationnelle ;

Pour l’exercice 2025, hausse du BNPA confirmée et ajustement de la croissance du chiffre d’affaires

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce aujourd’hui ses résultats financiers estimés non-audités en IFRS pour le troisième trimestre 2025 et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025. Ces résultats estimés ont été approuvés par le Conseil d’administration le 22 octobre 2025. Ce communiqué comporte également une information financière exprimée en données non-IFRS pour laquelle un tableau de réconciliation avec les données IFRS figure en annexe.

Faits marquants1

(données non auditées, en IFRS et non-IFRS sauf mention contraire,

croissances à taux de change constants)

Au 3 ème trimestre, le chiffre d’affaires total est en hausse de 5% à 1,46 milliard d’euros, avec une croissance de 5% du chiffre d’affaires logiciel ;

trimestre, le chiffre d’affaires total est en hausse de 5% à 1,46 milliard d’euros, avec une croissance de 5% du chiffre d’affaires logiciel ; Croissance de 9% du chiffre d’affaires récurrent au 3 ème trimestre, soutenu par le chiffre d'affaires souscription qui progresse de 16% ;

trimestre, soutenu par le chiffre d'affaires souscription qui progresse de 16% ; Hausse de 16% du chiffre d’affaires logiciel 3D EXPERIENCE au 3 ème trimestre ;

EXPERIENCE au 3 trimestre ; Au 3 ème trimestre, marge opérationnelle non-IFRS de 30,1% en hausse de 100 points de base par rapport à l’année précédente ;

trimestre, marge opérationnelle non-IFRS de 30,1% en hausse de 100 points de base par rapport à l’année précédente ; Au 3 ème trimestre, BNPA dilué non-IFRS en progression de 10%, à 0,29€ ;

trimestre, BNPA dilué non-IFRS en progression de 10%, à 0,29€ ; Pour l’exercice 2025 : objectif de croissance du chiffre d’affaires ajusté à 4-6% (contre 6- 8% précédemment), tout en réaffirmant la prévision de croissance du BNPA dilué non-IFRS entre 7% et 10%.

Commentaire du Directeur Général de Dassault Systèmes

Pascal Daloz, Directeur Général de Dassault Systèmes, déclare :

« Notre performance du troisième trimestre reflète la solidité et la résilience de notre modèle d’affaires. Nous avons délivré de bons résultats avec des marges et un bénéfice par action solides, ainsi qu’une croissance continue de notre chiffre d’affaires récurrent. Nos fondamentaux sont robustes : une forte dynamique du segment Innovation industrielle, une accélération de la croissance de SOLIDWORKS, un puissant moteur avec la 3DEXPERIENCE et une remarquable performance de l’industrie Transport & Mobilité, dans laquelle nous continuons à renforcer nos positions malgré les enjeux persistants dans le secteur. Ces résultats témoignent de notre discipline d’exécution et de la valeur durable que nous apportons à l’ensemble des industries.

S’agissant de l’IA, nous façonnons l'avenir grâce à une puissante combinaison de données les plus exhaustives du secteur, de rigueur scientifique, de modélisation et de simulation avancées, et de validation en conditions réelles. L'IA n'est pas une simple extension : elle est intégrée au cœur de notre plateforme 3DEXPERIENCE. Grâce à des solutions innovantes fondées sur l'IA, telles que le Virtual Twin as a Service, le Companion et la Generative Experience, nous créons de nouvelles catégories de logiciels pour transformer la façon dont les industries conçoivent, produisent et exploitent le cycle de vie du produit.

Non seulement nous participons à la révolution de l'IA industrielle, mais avec les 3D UNIV+RSES, nous la menons. Les développements majeurs prévus en 2026 et 2027 ne sont qu’un début. »

Commentaire du Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes

(croissance du chiffre d’affaires, de la marge opérationnelle et du BNPA dilué (« BNPA ») à taux de change constants, en normes non-IFRS)

Rouven Bergmann, Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes, souligne :

« Au troisième trimestre, nous avons constaté les effets positifs de nos mesures de productivité, qui ont porté la marge opérationnelle à 30,1%, en hausse de 100 points de base à taux de change constant, par rapport à l'année précédente. Cette discipline nous a permis d'atteindre une croissance du BNPA dilué de 10% sur le trimestre.

Le chiffre d'affaires total a progressé de 5%, avec une hausse de 9% du chiffre d’affaires récurrent. La plateforme 3DEXPERIENCE apporte une valeur significative à nos clients, et constitue le moteur de la croissance de 16% de la souscription, observée durant le trimestre. L’évolution de notre modèle d’affaires vers la souscription s’accélère, comme en témoigne le chiffre d’affaires récurrent qui représente désormais 84% du chiffre d’affaires logiciel sur les neuf premiers mois de l’année.

L’élément marquant de cette publication est la croissance particulièrement durable du segment Innovation industrielle, en hausse de 9% au troisième trimestre et de 8% sur les neuf premiers mois de l’année. Elle illustre notre position unique et incontournable auprès de nos clients, qui veulent intégrer l'IA dans leurs opérations. Par ailleurs, SOLIDWORKS a enregistré une croissance solide. Au-delà de cette performance, le Groupe a été affecté par la croissance plus faible qu’anticipée des Sciences de la vie, mais également de CENTRIC PLM où nous accélérons l’adoption du SaaS sous l’impulsion d’une nouvelle équipe dirigeante. Face à ces défis que nous relevons, nous sommes confiants dans notre fort potentiel de croissance. C’est désormais le bon moment pour investir dans des solutions de nouvelle génération.

Sur l’ensemble de l’exercice, notre modèle opérationnel est résilient et nous sommes déterminés à accroître notre marge opérationnelle. Ainsi, nous réaffirmons notre objectif de hausse du BNPA dilué entre 7 et 10%. Au vu de notre trajectoire de croissance à l’issue des neuf premiers mois de l’année, nous ajustons nos prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour 2025 dans la fourchette 4-6%. »

Résultats financiers

En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages



IFRS IFRS T3 2025 T3 2024 Variation Variation à taux de change constants 9M 2025 9M 2024 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires total 1 460,1 1 463,9 (0)% 5% 4 554,7 4 459,3 2% 4% Chiffre d'affaires logiciel 1 313,7 1 312,4 0% 5% 4 119,2 4 011,8 3% 5% Marge opérationnelle 20,7% 18,9% +1,8pt 18,6% 19,6% (1,0)pt BNPA dilué 0,20 0,18 10% 0,57 0,61 (6)%





En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages



Non-IFRS Non-IFRS T3 2025 T3 2024 Variation Variation à taux de change constants 9M 2025 9M 2024 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires total 1 461,5 1 463,9 (0)% 5% 4 557,6 4 459,3 2% 5% Chiffre d'affaires logiciel 1 315,1 1 312,4 0% 5% 4 122,1 4 011,8 3% 5% Marge opérationnelle 30,1% 29,6% +0,5pt 30,1% 30,2% (0,1)pt BNPA dilué 0,29 0,29 2% 10% 0,91 0,89 2% 6%

Comparaison du 3ème trimestre 2025 par rapport à 2024

(données non auditées, en IFRS et non-IFRS sauf indication contraire,

croissances du chiffre d’affaires à taux de change constants)

Chiffre d’affaires total : Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires total progresse de 5% à 1,46 milliard d’euros, tandis que le chiffre d’affaires logiciel est en croissance de 5% à 1,32 milliard d’euros (1,31 milliard d’euros en IFRS). Par ailleurs, le chiffre d’affaires souscription et support augmente de 9% ; le chiffre d’affaires récurrent représente 86% du chiffre d’affaires logiciel, soit une hausse de trois points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels diminue de 13% à 189 millions d’euros. Le chiffre d’affaires prestations de services est en hausse de 1% à 146 millions d’euros sur le trimestre.





Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires total progresse de 5% à 1,46 milliard d’euros, tandis que le chiffre d’affaires logiciel est en croissance de 5% à 1,32 milliard d’euros (1,31 milliard d’euros en IFRS). Par ailleurs, le chiffre d’affaires souscription et support augmente de 9% ; le chiffre d’affaires récurrent représente 86% du chiffre d’affaires logiciel, soit une hausse de trois points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels diminue de 13% à 189 millions d’euros. Le chiffre d’affaires prestations de services est en hausse de 1% à 146 millions d’euros sur le trimestre. Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique : Le chiffre d’affaires de la zone Amériques est en hausse de 7%, porté par les industries Transport et Mobilité, Hautes technologies ainsi qu’Aérospatial et Défense. Les Amériques représentent 41% du chiffre d’affaires logiciel. En Europe, le chiffre d’affaires progresse de 4% (hausse de 3% en IFRS), représentant 36% du chiffre d’affaires logiciel, avec une bonne performance en France et en Allemagne, soutenue par la dynamique de souscription, notamment en Aérospatial et Défense. En Asie, le chiffre d’affaires progresse de 4%, porté par une forte croissance en Inde et une croissance à deux chiffres en Corée. L’Asie représente 22% du chiffre d’affaires logiciel sur le troisième trimestre.





Le chiffre d’affaires de la zone Amériques est en hausse de 7%, porté par les industries Transport et Mobilité, Hautes technologies ainsi qu’Aérospatial et Défense. Les Amériques représentent 41% du chiffre d’affaires logiciel. En Europe, le chiffre d’affaires progresse de 4% (hausse de 3% en IFRS), représentant 36% du chiffre d’affaires logiciel, avec une bonne performance en France et en Allemagne, soutenue par la dynamique de souscription, notamment en Aérospatial et Défense. En Asie, le chiffre d’affaires progresse de 4%, porté par une forte croissance en Inde et une croissance à deux chiffres en Corée. L’Asie représente 22% du chiffre d’affaires logiciel sur le troisième trimestre. Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produits :



En Innovation industrielle , le chiffre d’affaires logiciel progresse de 9% à 717 millions d’euros, porté par CATIA, DELMIA et ENOVIA. L’Innovation industrielle représente 55% du chiffre d’affaires logiciel sur la période.



En Sciences de la vie , le chiffre d’affaires logiciel baisse de 3% à 257 millions d’euros et représente 20% du chiffre d’affaires logiciel. MEDIDATA continue de faire face à des difficultés en raison d'une baisse des démarrages d'études.



En Innovation pour les PME , le chiffre d’affaires logiciel augmente de 4% à 341 millions d’euros (hausse de 3% à 340 millions d’euros en IFRS) et représente 26% du chiffre d’affaires logiciel. SOLIDWORKS fait état d’une bonne dynamique et CENTRIC PLM poursuit sa transition vers le SaaS.





Chiffre d’affaires par industrie : Transport et Mobilité, Aérospatial et Défense ainsi qu’Equipements industriels sont les plus importants contributeurs à la croissance ce trimestre.





Transport et Mobilité, Aérospatial et Défense ainsi qu’Equipements industriels sont les plus importants contributeurs à la croissance ce trimestre. Principaux moteurs de croissance : Le chiffre d'affaires logiciel 3D EXPERIENCE est en croissance de 16%, et représente 40% du chiffre d’affaires logiciel éligible 3D EXPERIENCE. Le chiffre d'affaires logiciel cloud est en hausse de 8%, représentant 26% du chiffre d'affaires logiciel sur la période. Le chiffre d’affaires logiciel 3D EXPERIENCE cloud progresse de 36% à taux de change constants.





Le chiffre d'affaires logiciel EXPERIENCE est en croissance de 16%, et représente 40% du chiffre d’affaires logiciel éligible EXPERIENCE. Le chiffre d'affaires logiciel cloud est en hausse de 8%, représentant 26% du chiffre d'affaires logiciel sur la période. Le chiffre d’affaires logiciel EXPERIENCE cloud progresse de 36% à taux de change constants. Marge et résultat opérationnels : Le résultat opérationnel IFRS progresse de 9% à 302 millions d’euros, en données publiées. Le résultat opérationnel non-IFRS est en hausse de 8% à 440 millions d’euros, en données publiées. La marge opérationnelle IFRS s’élève à 20,7% contre 18,9% au troisième trimestre 2024. La marge opérationnelle non-IFRS s’établit à 30,1% par rapport à 29,6% au troisième trimestre 2024.





Le résultat opérationnel IFRS progresse de 9% à 302 millions d’euros, en données publiées. Le résultat opérationnel non-IFRS est en hausse de 8% à 440 millions d’euros, en données publiées. La marge opérationnelle IFRS s’élève à 20,7% contre 18,9% au troisième trimestre 2024. La marge opérationnelle non-IFRS s’établit à 30,1% par rapport à 29,6% au troisième trimestre 2024. Bénéfice net dilué par action : Le BNPA dilué IFRS atteint 0,20 euro, en hausse de 10% en données publiées. Le BNPA dilué non-IFRS atteint 0,29 euro, en progression de 2% en données publiées et en croissance de 10% à taux de change constants.





Comparaison des neuf premiers mois de 2025 par rapport à 2024

(données non auditées, en IFRS et non-IFRS sauf mention contraire,

croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants)

Chiffre d’affaires total : Le chiffre d’affaires total est en croissance de 5% à 4,56 milliards d’euros (hausse de 4% à 4,55 milliards d’euros en IFRS). Le chiffre d’affaires logiciel est en croissance de 5% à 4,12 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires souscription et support augmente de 7% à 3,46 milliards d’euros ; le chiffre d’affaires récurrent représente 84% du chiffre d’affaires logiciel. Le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels est en baisse de 6% à 663 millions d’euros. Le chiffre d’affaires prestations de services recule de 1% à 436 millions d’euros.





Le chiffre d’affaires total est en croissance de 5% à 4,56 milliards d’euros (hausse de 4% à 4,55 milliards d’euros en IFRS). Le chiffre d’affaires logiciel est en croissance de 5% à 4,12 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires souscription et support augmente de 7% à 3,46 milliards d’euros ; le chiffre d’affaires récurrent représente 84% du chiffre d’affaires logiciel. Le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels est en baisse de 6% à 663 millions d’euros. Le chiffre d’affaires prestations de services recule de 1% à 436 millions d’euros. Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique : Le chiffre d’affaires des zones Amériques a progressé de 6%, tandis que les zones Europe et Asie sont en croissance de 5%, représentant respectivement 40%, 37% et 23% du chiffre d’affaires logiciel.





Le chiffre d’affaires des zones Amériques a progressé de 6%, tandis que les zones Europe et Asie sont en croissance de 5%, représentant respectivement 40%, 37% et 23% du chiffre d’affaires logiciel. Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produits :



En Innovation industrielle , le chiffre d’affaires logiciel progresse de 8% à 2,25 milliards d’euros et représente 55% du chiffre d’affaires logiciel. CATIA, SIMULIA, ENOVIA et DELMIA figurent parmi les principaux contributeurs à cette croissance.



En Sciences de la vie , le chiffre d’affaires logiciel baisse de 1% à 818 millions d’euros et représente 20% du chiffre d’affaires logiciel.



En Innovation pour les PME , le chiffre d’affaires logiciel augmente de 3% pour s’établir à 1,05 milliard d’euros, représentant 25% du chiffre d’affaires logiciel.





Chiffre d’affaires par industrie : Transport et Mobilité, Aérospatial et Défense, Hautes technologies et Equipements industriels sont les plus importants contributeurs à la croissance.





Transport et Mobilité, Aérospatial et Défense, Hautes technologies et Equipements industriels sont les plus importants contributeurs à la croissance. Principaux moteurs de croissance : Le chiffre d'affaires logiciel 3D EXPERIENCE est en croissance de 18% et représente 40% du chiffre d’affaires logiciel éligible 3D EXPERIENCE. Le chiffre d'affaires logiciel cloud est en progression de 7% et représente 25% du chiffre d'affaires logiciel. Le chiffre d’affaires logiciel 3D EXPERIENCE cloud progresse de 29% à taux de change constants.





Le chiffre d'affaires logiciel EXPERIENCE est en croissance de 18% et représente 40% du chiffre d’affaires logiciel éligible EXPERIENCE. Le chiffre d'affaires logiciel cloud est en progression de 7% et représente 25% du chiffre d'affaires logiciel. Le chiffre d’affaires logiciel EXPERIENCE cloud progresse de 29% à taux de change constants. Marge et résultat opérationnels : En données publiées, le résultat opérationnel IFRS baisse de 3% à 848 millions d’euros. Le résultat opérationnel non-IFRS progresse de 5% à 1,37 milliard d’euros, en données publiées. La marge opérationnelle IFRS s’élève à 18,6% contre 19,6% pour les neuf premiers mois de 2024. La marge opérationnelle non-IFRS s’établit à 30,1% pour les neuf premiers mois de 2025, contre 30,2% sur la même période l’an dernier.





En données publiées, le résultat opérationnel IFRS baisse de 3% à 848 millions d’euros. Le résultat opérationnel non-IFRS progresse de 5% à 1,37 milliard d’euros, en données publiées. La marge opérationnelle IFRS s’élève à 18,6% contre 19,6% pour les neuf premiers mois de 2024. La marge opérationnelle non-IFRS s’établit à 30,1% pour les neuf premiers mois de 2025, contre 30,2% sur la même période l’an dernier. Bénéfice net dilué par action : Le BNPA dilué IFRS atteint 0,57 euro, en baisse de 6% en données publiées. Le BNPA dilué non-IFRS est en croissance de 2%, en données publiées, à 0,91 euro et de 6% à taux de change constants.





Le BNPA dilué IFRS atteint 0,57 euro, en baisse de 6% en données publiées. Le BNPA dilué non-IFRS est en croissance de 2%, en données publiées, à 0,91 euro et de 6% à taux de change constants. Flux de trésorerie opérationnelle (IFRS) : Le flux de trésorerie opérationnelle s'est établi à 1,33 milliard d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, contre 1,35 milliard d'euros l'an dernier. Il a principalement servi à l'acquisition de ContentServ pour 189 millions d'euros, au rachat net d'actions propres pour 337 millions d'euros, au versement de dividendes pour 343 millions d'euros et à l'augmentation de la participation dans Centric Software pour 216 millions d'euros.





Le flux de trésorerie opérationnelle s'est établi à 1,33 milliard d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, contre 1,35 milliard d'euros l'an dernier. Il a principalement servi à l'acquisition de ContentServ pour 189 millions d'euros, au rachat net d'actions propres pour 337 millions d'euros, au versement de dividendes pour 343 millions d'euros et à l'augmentation de la participation dans Centric Software pour 216 millions d'euros. Bilan (IFRS) : La position financière nette de Dassault Systèmes s’élève à 1,32 milliard d’euros au 30 septembre 2025, comparée à 1,46 milliard d’euros au 31 décembre 2024. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 3,91 milliards d'euros au 30 septembre 2025.





Objectifs financiers 2025

Les objectifs de Dassault Systèmes pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’année 2025 présentés ci-dessous sont donnés sur une base non-IFRS et reflètent les principales hypothèses de taux de change 2025 pour le dollar américain et le yen japonais ainsi que l’impact potentiel de devises non européennes :

4ème trimestre 2025 Exercice 2025 Chiffre d’affaires total (en milliards d’euros) 1,697 - 1,817 6,255 - 6,375 Croissance (3) - 4% 1 - 3% Croissance à taux de change constants 1 - 8% 4 - 6% Croissance du chiffre d’affaires logiciel* 1 - 8% 4 - 6% Dont croissance du chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels* (13) - 9% (8) - 0% Dont croissance du chiffre d’affaires souscription et support* 5 - 8% 7 - 8%



Croissance du chiffre d’affaires prestations de services*



5 - 9%







1 - 2%



Marge opérationnelle 37,2% - 38,0% 32,0% - 32,4% BNPA dilué 0,41€ - 0,45€ 1,31€ - 1,35€ Croissance 2 - 12% 2 - 5% Croissance à taux de change constants 7 - 17% 7 - 10% Dollar américain 1,17 dollar par euro 1,13 dollar par euro Yen japonais (avant couverture) 170,0 yens par euro 166,7 yens par euro * Croissance à taux de change constants

Les objectifs du Groupe sont établis et communiqués sur une base non-IFRS uniquement et font l’objet de précautions détaillées ci-après.

Les objectifs non-IFRS 2025 énoncés ci-dessus ne prennent pas en compte les éléments comptables suivants et sont estimés sur la base des hypothèses de taux de change 2025 indiquées précédemment : le traitement comptable des passifs sur contrats estimé à environ 4 millions d’euros, les charges au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, estimées à environ 288 millions d’euros (ces estimations n’incluent pas d’éventuelles nouvelles attributions de stock-options ou d’actions de performance émises après le 30 septembre 2025) ainsi que l’amortissement d’actifs incorporels acquis et la réévaluation d’actifs corporels d’environ 337 millions d’euros, principalement liés à l’acquisition de MEDIDATA ; et l’impact des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions estimé à environ 1 million d’euros.

En outre, les objectifs ci-dessus ne prennent pas non plus en compte l’impact des autres produits et charges opérationnels nets, essentiellement composés de charges liées aux acquisitions, de charges d’intégration et de restructuration, de perte de valeur du goodwill et d’actifs incorporels acquis, de l’impact de certains effets financiers non-récurrents, de certains effets fiscaux non-récurrents ainsi que de l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS. Enfin, ces estimations n’incluent pas d’éventuelles nouvelles acquisitions ou restructurations survenues après le 30 septembre 2025.

Annonces du Groupe

Réunions retransmises aujourd’hui par webcast et conférence téléphonique

Dassault Systèmes organise à Paris ce jour, jeudi 23 octobre 2025, une présentation retransmise par webcast à partir de 9h00, heure de Londres / 10h00, heure de Paris. Le Groupe tiendra également une conférence téléphonique à 8h30, heure de New York / 13h30, heure de Londres / 14h30, heure de Paris. Cette réunion et cette conférence, retransmises en webcast, seront accessibles sur le site investor.3ds.com/fr.

Les informations complémentaires destinées aux investisseurs sont accessibles sur le site investor.3ds.com/fr ou en appelant le service Relations Investisseurs de Dassault Systèmes au +33.1.61.62.69.24.

Calendrier des événements des Relations Investisseurs

Publication des résultats du 4 ème trimestre 2025 : 11 février 2026

trimestre 2025 : 11 février 2026 Publication des résultats du 1 er trimestre 2026 : 23 avril 2026

trimestre 2026 : 23 avril 2026 Publication des résultats du 2 ème trimestre 2026 : 23 juillet 2026

trimestre 2026 : 23 juillet 2026 Publication des résultats du 3ème trimestre 2026 : 28 octobre 2026

Avertissement concernant les déclarations relatives

à l’information prospective du Groupe

Les déclarations contenues dans le présent document ne sont pas des faits historiques mais expriment des attentes ou des objectifs pour l'avenir. Elles comprennent, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les objectifs de performance financière non-IFRS du Groupe, qui sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur les vues et les hypothèses actuelles de la direction de Dassault Systèmes et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Les résultats ou performances réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations en raison d'une série de facteurs.

Les résultats du Groupe peuvent être matériellement affectés négativement par de nombreux risques et incertitudes, décrits dans la section 1.9 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2024 enregistré auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 18 mars 2025, disponible sur le site web du Groupe www.3ds.com/fr.

En particulier, veuillez vous référer au facteur de risque « Un environnement mondial incertain » dans la section 1.9.1.1 du Document d’Enregistrement Universel 2024 qui figure ci-dessous :

« Dans un contexte économique, commercial, social, sanitaire, mais également géopolitique incertain au plan mondial, la croissance du chiffre d’affaires, du résultat net et des flux de trésorerie de Dassault Systèmes pourrait ralentir, tant sur une base annuelle que trimestrielle, essentiellement en raison des facteurs suivants :

le déploiement des solutions de Dassault Systèmes peut représenter une large part des investissements logiciels d’un client. La décision de réaliser un tel investissement est influencée par l’environnement économique dans lequel les clients évoluent. L’incertitude de la situation géopolitique, économique et sanitaire mondiale et le manque de visibilité ou le manque de ressources financières peuvent amener certains clients, par exemple dans le secteur automobile, aéronautique, de l’énergie ou des ressources naturelles, à réduire, différer ou annuler leurs investissements, ou à réduire ou ne pas renouveler les contrats de maintenance pour leur base installée, ce qui, pour les clients les plus importants entraîne également la perte potentiellement significative de chiffre d’affaires avec les sous-traitants ; la situation politique, économique et monétaire de certaines zones géographiques dans lesquelles Dassault Systèmes est présent pourrait devenir plus instable et affecter négativement l’activité de Dassault Systèmes, en particulier son chiffre d’affaires, par exemple en raison d’un durcissement des règles en matière de contrôle des exportations ou de sanctions, ou de la mise en place de nouveaux droits de douane ou de contrôles des échanges ; la pression sur les prix des matières premières et des produits énergétiques ainsi que leur volatilité pourraient être de nature à affecter négativement les efforts de diversification de Dassault Systèmes dans de nouveaux secteurs d’activité ; les incertitudes concernant l’ampleur et la durée de l’inflation pourraient affecter négativement la situation financière de Dassault Systèmes ; et les cycles de ventes des produits de Dassault Systèmes, déjà relativement longs du fait du caractère stratégique de ce type d’investissement pour les clients, pourraient encore s’allonger.







La survenance de crises, notamment d’ordre sanitaire ou politique, pourrait avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des collaborateurs de Dassault Systèmes et sur l’Entreprise. Elle pourrait également détériorer la situation financière, les capacités de financement ou d’approvisionnement des clients existants et potentiels de Dassault Systèmes, des partenaires commerciaux et technologiques, obligeant certains d’entre eux à fermer temporairement des sites ou cesser leurs activités. Un environnement économique dégradé pourrait exercer une pression accrue sur les prix et affecter le recouvrement des créances, ce qui affecterait négativement le chiffre d’affaires, la performance financière et la position concurrentielle de Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes s’efforce de prendre en compte cette situation incertaine. Toutefois, il est possible que les résultats financiers de Dassault Systèmes n’évoluent pas conformément aux prévisions. De plus, compte tenu de l’ensemble des facteurs qui affectent la vente des produits et services de Dassault Systèmes, il pourrait s’écouler un laps de temps substantiel entre une éventuelle reprise de l’environnement économique et commercial mondial et une amélioration de ses résultats financiers. »

Pour établir ces perspectives, le Groupe a pris pour hypothèse de taux de change moyens de 1,17 dollar U.S. pour 1,00 euro ainsi que celle d’un cours moyen de 170,0 yens pour 1,00 euro avant couverture pour le quatrième trimestre 2025. Le Groupe a pris pour hypothèse un taux de change moyen de 1,13 dollar U.S. pour 1,00 euro ainsi que d’un cours moyen de 166,7 yens pour 1,00 euro, avant couverture pour l'ensemble de l'année 2025. Cependant, les variations des cours des devises peuvent affecter significativement les résultats du Groupe.

Indicateurs financiers complémentaires non-IFRS

Les données complémentaires présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont fondées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations comptables en normes IFRS. Les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS de Dassault Systèmes peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS sont détaillées dans le Document d'enregistrement universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 18 mars 2025.

Les tableaux accompagnant ce communiqué détaillent l’information complémentaire non-IFRS sur le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, la marge opérationnelle, le résultat net et le résultat net dilué par action. Ils excluent l’effet du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, les charges liées à l’attribution d’actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées, l’amortissement des actifs incorporels acquis et les réévaluations d’actifs corporels, certains autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur du goodwill et d’autres actifs incorporels acquis, l’effet du traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions, certains effets financiers et autres non-récurrents, nets, ainsi que l’effet fiscal des ajustements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents. Les tableaux présentent aussi les données financières les plus comparables en normes IFRS et une réconciliation des données non-IFRS.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

À propos de la plateforme 3DEXPERIENCE, les solutions de création 3D, de maquette numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes : https://www.3ds.com/fr.





À PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise crée des mondes virtuels au service de la vie réelle pour améliorer la vie des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, 370 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs peuvent collaborer, imaginer et concevoir des innovations durables ayant un impact significatif.

Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

Dassault Systèmes - Relations investisseurs FTI Consulting

Beatrix Martinez: +33 1 61 62 40 73 Arnaud de Cheffontaines: +33 1 47 03 69 48

Jamie Ricketts : +44 20 3727 1600

investors@3ds.com

Dassault Systèmes – Contact Presse

Corporate / France Arnaud MALHERBE arnaud.malherbe@3ds.com +33 (0)1 61 62 87 73

© Dassault Systèmes. Tous droits réservés. 3DEXPERIENCE, le logo 3DS, l’icône du Compas, IFWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA et SOLIDWORKS sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, une société européenne (Societas Europaea) de droit français, immatriculée sous le numéro 322 306 440 R.C.S. Versailles, ou de l’une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. L’utilisation de toute marque de Dassault Systèmes ou de ses filiales est soumise à leur approbation écrite expresse.

TABLE DES MATIERES DES ANNEXES

Du fait des arrondis, l’addition des chiffres figurant dans ces tableaux et d’autres documents peut ne pas exactement correspondre aux totaux et les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement les valeurs absolues.

Glossaire

Information financière non-IFRS

Effets des acquisitions et du change

Compte de résultat consolidé

Bilan consolidé

Tableau des flux de trésorerie consolidés

Réconciliation IFRS - non-IFRS

DASSAULT SYSTÈMES - Glossaire

Information à taux de change constants

Dassault Systèmes a suivi, de longue date, une politique consistant à mesurer son chiffre d’affaires et à fixer ses objectifs de chiffre d’affaires à taux de change constants, afin de permettre d’analyser, de manière transparente, l’amélioration sous-jacente de son chiffre d’affaires global et du chiffre d’affaires logiciel par activité, industrie, zone géographique et ligne de produits. Le Groupe estime qu’il est utile d’évaluer la croissance sans tenir compte de l’incidence des taux de change, en particulier pour faciliter la compréhension de l’évolution du chiffre d’affaires de ses activités. Par conséquent, Dassault Systèmes publie des taux de croissance du chiffre d’affaires et des charges retraités des effets de change en normes IFRS et non-IFRS, en particulier ceux du dollar américain et du yen japonais par rapport à l’euro. Les variations à taux de change constants sont obtenues en comparant les indicateurs de la période en cours avec ceux de la période comparable, recalculés en utilisant les taux de change moyens de la période en cours.

Bien que les calculs à taux de change constants ne soient pas une mesure conforme aux normes IFRS, Dassault Systèmes considère que ces mesures sont essentielles à la compréhension de ses résultats et à la comparaison avec de nombreux concurrents qui présentent leurs résultats financiers en dollars américains. Par conséquent, le Groupe inclut ce calcul afin de permettre une comparaison des chiffres d’affaires IFRS et non-IFRS de périodes identiques. Toutes les informations à taux de change constants sont exprimées en arrondis et, par conséquent, les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement les valeurs absolues.

Information sur la croissance hors acquisitions (« croissance organique »)

En complément des indicateurs financiers portant sur l’intégralité du périmètre du Groupe, Dassault Systèmes présente des données de croissance excluant l’effet des acquisitions, également nommée croissance organique. À cet effet, les données relatives au périmètre sont retraitées en excluant les acquisitions, à partir de la date de l'opération, sur une période de 12 mois.

Information sur les secteurs industriels

Dassault Systèmes offre des solutions et services logiciels holistiques : ses 3D UNIV+RSES (composés de jumeaux virtuels d’expérience), créés avec la plateforme 3DEXPERIENCE, associent modélisation, simulation, sciences des données, intelligence artificielle et innovation collaborative.

Ils sont conçus pour les entreprises des trois secteurs servis par le Groupe : Industries manufacturières, Sciences de la vie et Santé, Infrastructures et Villes.

Ces trois secteurs se décomposent en douze industries :

Industries manufacturières : Transport et Mobilité ; Aérospatial et Défense ; Marine et Offshore ; Équipements industriels ; Hautes technologies ; Maison et Mode ; Produits de grande consommation et distribution. Dassault Systèmes aide les clients de ce secteur à virtualiser leurs opérations, à améliorer le partage de données et la collaboration au sein de leur organisation, à réduire les coûts et les temps de mise sur le marché, et enfin à devenir plus durables ;

: Transport et Mobilité ; Aérospatial et Défense ; Marine et Offshore ; Équipements industriels ; Hautes technologies ; Maison et Mode ; Produits de grande consommation et distribution. Dassault Systèmes aide les clients de ce secteur à virtualiser leurs opérations, à améliorer le partage de données et la collaboration au sein de leur organisation, à réduire les coûts et les temps de mise sur le marché, et enfin à devenir plus durables ; Sciences de la vie et Santé : Sciences de la vie et Santé. Dans ce secteur, le Groupe vise à accompagner l’ensemble du cycle du parcours patient dans le but de développer une médecine de précision. Les solutions du Groupe s’adressent à tout l’écosystème de santé, de la recherche à la commercialisation, depuis le développement de molécules jusqu’à la prévention et au soin. Ces solutions couvrent les nouvelles thérapeutiques, les pratiques médicales et la Medtech.

: Sciences de la vie et Santé. Dans ce secteur, le Groupe vise à accompagner l’ensemble du cycle du parcours patient dans le but de développer une médecine de précision. Les solutions du Groupe s’adressent à tout l’écosystème de santé, de la recherche à la commercialisation, depuis le développement de molécules jusqu’à la prévention et au soin. Ces solutions couvrent les nouvelles thérapeutiques, les pratiques médicales et la Medtech. Infrastructures et Villes : Infrastructures, Énergie et Matériaux ; Architecture, Ingénierie et Construction ; Services d’affaires ; Villes et Services publics. Dans les Infrastructures et Villes, le Groupe accompagne la virtualisation du secteur pour permettre aux industries d’être plus performantes et plus durables, et pour créer des environnements offrant une meilleure qualité de vie.





Information sur les lignes de produits

Les lignes de produits du Groupe comprennent l'information financière suivante :

le chiffre d'affaires des logiciels d' Innovation industrielle , qui comprend les marques CATIA, ENOVIA, SIMULIA, DELMIA, GEOVIA, NETVIBES et 3DEXCITE ;

, qui comprend les marques CATIA, ENOVIA, SIMULIA, DELMIA, GEOVIA, NETVIBES et 3DEXCITE ; le chiffre d'affaires des logiciels des Sciences de la vie , qui comprend les marques MEDIDATA et BIOVIA ;

, qui comprend les marques MEDIDATA et BIOVIA ; le chiffre d'affaires des logiciels d’ Innovation pour les PME , qui inclut ses marques CENTRIC PLM et 3DVIA, ainsi que la marque SOLIDWORKS et son portefeuille étendu dans les domaines de la conception, de la simulation, du PLM et de la fabrication.





Par ailleurs, OUTSCALE, qui est une marque du Groupe depuis 2022, vient étendre le portefeuille d’applications logicielles. Premier opérateur souverain et durable de services de confiance sur le cloud, OUTSCALE offre une expérience cloud et une cyber-gouvernance de haute qualité qui permettent aux entreprises et organismes publics d’accéder à l’autonomie numérique.

Territoires géographiques

Les onze territoires géographiques ont pour rôle d’être le moteur du développement de l’activité de Dassault Systèmes et de piloter la mise en œuvre de son modèle d’engagement client. Les équipes tirent parti des relations du Groupe avec ses clients, utilisateurs, partenaires et influenceurs. Ces territoires sont regroupés en trois zones :

la zone dite « Amériques », composée de deux territoires géographiques ;

la zone dite « Europe », qui recouvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) et se compose de quatre territoires géographiques ;

la zone dite « Asie », comprenant l’Asie et l’Océanie, qui se compose de cinq territoires géographiques.





Contribution du logiciel 3DEXPERIENCE

Pour mesurer la contribution du logiciel 3DEXPERIENCE dans le chiffre d’affaires logiciel du Groupe, le Groupe calcule le pourcentage de contribution en comparant le total du chiffre d’affaires logiciel 3DEXPERIENCE au chiffre d’affaires logiciel pour toutes les lignes de produits hors SOLIDWORKS, MEDIDATA, CENTRIC PLM et les autres acquisitions (défini comme étant « le chiffre d’affaires logiciel Eligible 3DEXPERIENCE »).

Chiffre d’affaires Cloud

Le chiffre d’affaires cloud provient de contrats d’accès à des solutions basées sur le cloud (SaaS), de l’infrastructure en tant que service (IaaS), du développement de solutions cloud et des services d’infogérance. Ces offres sont vendues par Dassault Systèmes, via sa propre infrastructure cloud hébergée, ou par des tiers fournisseurs de services d’infrastructure de cloud, et sont disponibles via différents modes de distribution : Dedicated cloud, Sovereign cloud et International cloud. Ces solutions cloud sont généralement accessibles via des modèles économiques de souscription ou de licence perpétuelle avec maintenance et services d’hébergement.

DASSAULT SYSTÈMES

INFORMATION FINANCIERE NON-IFRS

(données non auditées, en millions d’Euros sauf données par action, pourcentages, effectif et taux de change)

Les chiffres clés non-IFRS excluent l’effet du traitement comptable des passifs sur contrats (produits constatés d’avance) des sociétés acquises, la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, l’effet du traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions, certains autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les charges liées aux acquisitions, les charges d’intégration et de restructuration, et les pertes de valeur de goodwill et des actifs incorporels acquis, certains éléments financiers non-récurrents, nets ainsi que l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents.

Les données en normes IFRS et la réconciliation des données en normes IFRS et non-IFRS sont présentées dans des tableaux séparés.

En millions d’Euros, à l’exception des données par action, des pourcentages, de l'effectif et des taux de change







Information reportée en non-IFRS Trois mois clos le Neuf mois clos le 30 septembre



2025 30 septembre



2024 Variation Variation à taux de change constants 30 septembre



2025 30 septembre



2024 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d’affaires total 1 461,5 1 463,9 (0)% 5% 4 557,6 4 459,3 2% 5% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d'affaires logiciel 1 315,1 1 312,4 0% 5% 4 122,1 4 011,8 3% 5% Licences et autres ventes de logiciels 188,8 229,5 (18)% (13)% 662,5 719,8 (8)% (6)% Souscription et support 1 126,3 1 082,9 4% 9% 3 459,6 3 292,0 5% 7% Prestations de services 146,4 151,5 (3)% 1% 435,6 447,6 (3)% (1)% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 717,1 684,6 5% 9% 2 254,9 2 117,9 6% 8% Sciences de la vie 256,6 280,1 (8)% (3)% 817,5 846,6 (3)% (1)% Innovation pour les PME 341,3 347,7 (2)% 4% 1 049,7 1 047,4 0% 3% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques 542,8 540,6 0% 7% 1 658,9 1 619,7 2% 6% Europe 479,4 470,3 2% 4% 1 527,4 1 465,4 4% 5% Asie 292,9 301,5 (3)% 4% 935,7 926,6 1% 5% Résultat opérationnel 439,9 432,6 2% 1 372,1 1 347,0 2% Marge opérationnelle 30,1% 29,6% 30,1% 30,2% Résultat net part du Groupe 389,6 380,1 2% 1 200,7 1 174,4 2% Résultat net dilué par action 0,29 0,29 2% 10% 0,91 0,89 2% 6% Effectif de clôture 26 070 25 996 0% 26 070 25 996 0% Taux de change moyen USD / Euro 1,17 1,10 6% 1,12 1,09 3% Taux de change moyen JPY / Euro 172,29 163,95 5% 165,63 164,29 1%

DASSAULT SYSTÈMES

EFFETS DES ACQUISITIONS ET DU CHANGE

(données non auditées; en millions d’Euros)

En millions d’Euros



Information reportée en non-IFRS Dont croissance à périmètre et change constants



Dont effet périmètre à taux de change courants



Dont effet de change à taux N-1



30 septembre



2025 30 septembre



2024 Variation Chiffre d'affaires trimestriel 1 461,5 1 463,9 (2,4) 56,2 8,3 (66,9) Chiffre d'affaires annuel (6M) 4 557,6 4 459,3 98,3 181,7 16,3 (99,7)

DASSAULT SYSTÈMES

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages)

En millions d'Euros,



à l'exception des données par action et des pourcentages











Information reportée en IFRS Trois mois clos le Neuf mois clos le 30 septembre 30 septembre 30 septembre 30 septembre 2025 2024 2025 2024 Licences et autres ventes de logiciels 188,8 229,5 662,5 719,8 Souscription et support 1 125,0 1 082,9 3 456,7 3 292,0 Chiffre d'affaires logiciel 1 313,7 1 312,4 4 119,2 4 011,8 Prestations de services 146,4 151,5 435,6 447,6 Chiffre d’affaires total 1 460,1 1 463,9 4 554,7 4 459,3 Coût des ventes de logiciels (1) (118,4) (127,6) (367,7) (364,4) Coût des prestations de services (118,6) (125,3) (394,2) (385,0) Frais de recherche et de développement (314,3) (321,0) (1 011,7) (958,5) Frais commerciaux (398,7) (403,7) (1 293,1) (1 247,7) Frais généraux et administratifs (111,6) (117,5) (355,8) (334,1) Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels (83,5) (88,5) (257,2) (274,1) Autres produits et charges opérationnels, nets (13,0) (4,2) (26,8) (19,2) Charges opérationnelles totales (1 158,0) (1 187,7) (3 706,5) (3 583,1) Résultat opérationnel 302,1 276,2 848,2 876,2 Résultat financier 24,9 32,1 85,1 95,5 Résultat avant impôt 327,0 308,2 933,4 971,7 Charge d’impôt sur le résultat (54,2) (68,5) (182,6) (184,4) Résultat net 272,8 239,8 750,8 787,2 Intérêts minoritaires 2,2 (0,0) 8,3 0,9 Résultat net part du Groupe 275,0 239,7 759,1 788,2 Résultat net de base par action 0,21 0,18 0,58 0,60 Résultat net dilué par action 0,20 0,18 0,57 0,61 Moyenne pondérée du nombre d’actions (en millions) 1 320,3 1 313,3 1 316,3 1 313,4 Moyenne pondérée du nombre d’actions après dilution (en millions) 1 327,6 1 323,1 1 324,8 1 327,0

(1) Hors amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels

Information reportée en IFRS



Trois mois clos le 30 septembre 2025 Neuf mois clos le 30 septembre 2025 Variation Variation à taux de change constants Variation Variation à taux de change constants Chiffre d’affaires total (0)% 5% 2% 4% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 0% 5% 3% 5% Prestations de services (3)% 1% (3)% (1)% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 5% 9% 6% 8% Sciences de la vie (8)% (3)% (3)% (1)% Innovation pour les PME (2)% 3% (0)% 3% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques 0% 7% 2% 6% Europe 2% 3% 4% 5% Asie (3)% 4% 1% 5%

DASSAULT SYSTÈMES

BILAN CONSOLIDE

(données non auditées ; en millions d’Euros)

En millions d’Euros







Information reportée en IFRS 30 septembre 31 décembre 2025 2024 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 909,7 3 952,6 Clients et comptes rattachés, net 1 548,8 2 120,9 Actifs sur contrats 52,9 30,1 Autres actifs courants 463,8 464,0 Total actif courant 5 975,2 6 567,6 Immobilisations corporelles, nettes 887,3 945,8 Goodwill et Immobilisations incorporelles, nettes 6 952,8 7 687,1 Autres actifs non courants 334,9 345,5 Total actif non courant 8 174,9 8 978,3 Total actif € 14 150,1 € 15 545,9 PASSIF Dettes fournisseurs 220,0 259,9 Passifs sur contrats 1 362,5 1 663,4 Emprunts courants 1 443,3 450,8 Autres passifs courants 831,6 1 147,4 Total passif courant 3 857,4 3 521,5 Emprunts non courants 1 145,5 2 042,8 Autres passifs non courants 836,5 900,9 Total passif non courant 1 982,0 2 943,7 Intérêts minoritaires 5,5 14,1 Capitaux propres, part du Groupe 8 305,3 9 066,6 Total passif € 14 150,1 € 15 545,9

DASSAULT SYSTÈMES

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

(données non auditées ; en millions d’Euros)

En millions d’Euros











Information reportée en IFRS Trois mois clos le Neuf mois clos le 30 septembre 30 septembre Variation



30 septembre 30 septembre Variation



2025 2024 2025 2024 Résultat net part du Groupe 275,0 239,7 35,3 759,1 788,2 (29,1) Intérêts minoritaires (2,2) 0,0 (2,2) (8,3) (0,9) (7,3) Résultat net 272,8 239,8 33,1 750,8 787,2 (36,5) Amortissement des immobilisations corporelles 49,8 49,4 0,4 148,7 142,1 6,6 Amortissement des immobilisations incorporelles 84,2 90,3 (6,1) 260,0 279,7 (19,7) Élimination des autres éléments sans incidence sur la trésorerie 30,8 39,3 (8,5) 67,4 113,6 (46,1) Variation du BFR (251,4) (201,1) (50,3) 106,6 25,2 81,4 Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation €186,2 €217,6 €(31,4) €1333,5 €1347,8 €(14,2) Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (28,1) (36,5) 8,4 (123,4) (144,3) 20,9 Acquisitions de filiales consolidées, nettes de la trésorerie acquise (0,6) (2,6) 2,0 (203,5) (18,3) (185,2) Autres (0,8) 0,7 (1,5) (35,4) 23,9 (59,2) Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement €(29,4) €(38,3) €8,9 €(362,2) €(138,7) €(223,5) Exercice de stock-options 10,1 8,8 1,3 39,7 44,0 (4,3) Dividendes versés - - (0,0) (342,6) (302,7) (39,9) Rachat et vente d’actions propres (111,7) (65,8) (45,9) (336,6) (373,5) 36,9 Augmentation de capital - - 0,0 111,3 - 111,3 Acquisition d’intérêts minoritaires (217,9) (0,7) (217,2) (218,0) (3,3) (214,7) Emission d'emprunts 14,1 300,0 (285,9) 95,1 300,0 (204,9) Remboursement d’emprunts - (700,5) 700,5 (18,5) (700,7) 682,2 Remboursement des passifs de loyers (30,0) (18,7) (11,3) (75,3) (61,0) (14,3) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement €(335,4) €(476,9) €141,5 €(744,9) €(1097,1) €352,2 Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 4,6 (76,2) 80,8 (269,3) (22,6) (246,7) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie €(174,0) €(373,8) €199,8 €(42,9) €89,4 €(132,2) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice €4083,7 €4031,5 €3952,6 €3568,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice €3909,7 €3657,7 €3909,7 €3657,7

DASSAULT SYSTÈMES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-IFRS

RECONCILIATION IFRS – NON-IFRS

(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages)

Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 18 mars 2025. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS.

En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages







Trois mois clos le 30 septembre Variation 2025 Retraitement(1)



2025 2024 Retraitement(1)



2024 IFRS



Non-IFRS(2)



IFRS Non-IFRS IFRS Non-IFRS Chiffre d’affaires total 1 460,1 1,3 1 461,5 1 463,9 - 1 463,9 (0)% (0)% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 1 313,7 1,3 1 315,1 1 312,4 - 1 312,4 0% 0% Licences et autres ventes de logiciels 188,8 - 188,8 229,5 - 229,5 (18)% (18)% Souscription et support 1 125,0 1,3 1 126,3 1 082,9 - 1 082,9 4% 4% Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 86% 86% 83% 83% Prestations de services 146,4 - 146,4 151,5 - 151,5 (3)% (3)% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 717,1 - 717,1 684,6 - 684,6 5% 5% Sciences de la vie 256,6 - 256,6 280,1 - 280,1 (8)% (8)% Innovation pour les PME 340,0 1,3 341,3 347,7 - 347,7 (2)% (2)% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques 542,7 - 542,8 540,6 - 540,6 0% 0% Europe 478,2 1,2 479,4 470,3 - 470,3 2% 2% Asie 292,9 0,1 292,9 301,5 - 301,5 (3)% (3)% Charges opérationnelles totales (1 158,0) 136,5 (1 021,6) (1 187,7) 156,5 (1 031,2) (3)% (1)% Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées (39,6) 39,6 - (63,4) 63,4 - Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels (83,5) 83,5 - (88,5) 88,5 - Avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (0,3) 0,3 - (0,4) 0,4 - Autres produits et charges opérationnels, nets (13,0) 13,0 - (4,2) 4,2 - Résultat opérationnel 302,1 137,8 439,9 276,2 156,5 432,6 9% 2% Marge opérationnelle 20,7% 30,1% 18,9% 29,6% Résultat financier 24,9 0,5 25,4 32,1 0,6 32,6 (22)% (22)% Charge d’impôt sur le résultat (54,2) (23,4) (77,6) (68,5) (15,8) (84,3) (21)% (8)% Intérêts minoritaires 2,2 (0,4) 1,8 (0,0) (0,9) (0,9) N/A (290)% Résultat net part du Groupe (en €) 275,0 114,5 389,6 239,7 140,3 380,1 15% 2% Résultat net dilué par action (en €) (3) 0,20 0,09 0,29 0,18 0,10 0,29 10% 2%

(1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du traitement comptable des passifs sur contrats (produits constatés d’avance) des sociétés acquises, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, de l’effet du traitement des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (tel que détaillé ci-dessous), et des autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les charges liées aux acquisitions, les charges d’intégration et de restructuration, les pertes de valeur du goodwill et des actifs incorporels acquis, (iii) tous les retraitements des données du résultat financier correspondent à l’exclusion de certains effets financiers et autres non-récurrents, nets et, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net de base par action, l’impact fiscal des retraitements non-IFRS ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents.

En millions d'Euros, à l’exception des pourcentages



Trois mois clos le 30 septembre Variation 2025



IFRS Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2025



Non-IFRS 2024



IFRS Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2024



Non-IFRS IFRS Non-



IFRS Coût des ventes (236,9) (1,2) 0,1 (238,0) (252,9) 3,3 0,1 (249,5) (6)% (5)% Frais de recherche et de développement (314,3) 19,6 0,1 (294,6) (321,0) 20,4 0,2 (300,4) (2)% (2)% Frais commerciaux (398,7) 6,8 0,1 (391,8) (403,7) 18,9 0,0 (384,8) (1)% 2% Frais généraux et administratifs (111,6) 14,4 0,0 (97,2) (117,5) 20,8 0,0 (96,6) (5)% 1% Total 39,6 0,3 63,4 0,4

(2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la donnée en normes IFRS correspondante.

(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 1 327,6 millions d’actions diluées pour le T3 2025 et 1 323,1 millions d’actions diluées pour le T3 2024, et en IFRS uniquement, sur la base d’un résultat net dilué, part du Groupe de 269,5 millions d’euros au T3 2025 contre 243,2 millions d’euros au T3 2024. Le résultat net dilué, part du Groupe correspond au résultat net, part du Groupe retraité de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions pour les plans pouvant faire l’objet d’un règlement soit en instruments de capitaux propres soit en numéraire au choix du Groupe.

DASSAULT SYSTÈMES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-IFRS

RECONCILIATION IFRS – NON-IFRS

(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages)

Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 18 mars 2025. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS.

En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages







Neuf mois clos le 30 septembre Variation 2025 Retraitement(1)



2025 2024 Retraitement(1)



2024 IFRS



Non-IFRS(2)



IFRS Non-IFRS IFRS Non-IFRS Chiffre d’affaires total 4 554,7 2,9 4 557,6 4 459,3 - 4 459,3 2% 2% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 4 119,2 2,9 4 122,1 4 011,8 - 4 011,8 3% 3% Licences et autres ventes de logiciels 662,5 - 662,5 719,8 - 719,8 (8)% (8)% Souscription et support 3 456,7 2,9 3 459,6 3 292,0 - 3 292,0 5% 5% Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 84% 84% 82% 82% Prestations de services 435,6 - 435,6 447,6 - 447,6 (3)% (3)% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 2 254,9 - 2 254,9 2 117,9 - 2 117,9 6% 6% Sciences de la vie 817,5 - 817,5 846,6 - 846,6 (3)% (3)% Innovation pour les PME 1 046,8 2,9 1 049,7 1 047,4 - 1 047,4 (0)% 0% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques 1 658,8 0,1 1 658,9 1 619,7 - 1 619,7 2% 2% Europe 1 524,8 2,6 1 527,4 1 465,4 - 1 465,4 4% 4% Asie 935,5 0,2 935,7 926,6 - 926,6 1% 1% Charges opérationnelles totales (3 706,5) 520,9 (3 185,6) (3 583,1) 470,8 (3 112,4) 3% 2% Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées (235,8) 235,8 - (175,9) 175,9 - Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels (257,2) 257,2 - (274,1) 274,1 - Avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (1,1) 1,1 - (1,5) 1,5 - Autres produits et charges opérationnels, nets (26,8) 26,8 - (19,2) 19,2 - Résultat opérationnel 848,2 523,8 1 372,1 876,2 470,8 1 347,0 (3)% 2% Marge opérationnelle 18,6% 30,1% 19,6% 30,2% Résultat financier 85,1 1,6 86,8 95,5 2,1 97,6 (11)% (11)% Charge d’impôt sur le résultat (182,6) (77,8) (260,4) (184,4) (83,8) (268,2) (1)% (3)% Intérêts minoritaires 8,3 (6,0) 2,3 0,9 (2,8) (1,9) N/A (221)% Résultat net part du Groupe (en €) 759,1 441,7 1 200,7 788,2 386,2 1 174,4 (4)% 2% Résultat net dilué par action (en €) (3) 0,57 0,33 0,91 0,61 0,28 0,89 (6)% 2%

(1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du traitement comptable des passifs sur contrats (produits constatés d’avance) des sociétés acquises, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, de l’effet du traitement des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (tel que détaillé ci-dessous), et des autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les charges liées aux acquisitions, les charges d’intégration et de restructuration, les pertes de valeur du goodwill et des actifs incorporels acquis, (iii) tous les retraitements des données du résultat financier correspondent à l’exclusion de certains effets financiers et autres non-récurrents, nets et, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net de base par action, l’impact fiscal des retraitements non-IFRS ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents.

En millions d'Euros, à l’exception des pourcentages



Neuf mois clos le 30 septembre Variation 2025



IFRS Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2025



Non-IFRS 2024



IFRS Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2024



Non-IFRS IFRS Non-



IFRS Coût des ventes (761,9) 17,6 0,4 (743,9) (749,4) 11,2 0,4 (737,8) 2% 1% Frais de recherche et de développement (1 011,7) 81,0 0,4 (930,3) (958,5) 58,7 0,7 (899,1) 6% 3% Frais commerciaux (1 293,1) 71,0 0,3 (1 221,9) (1 247,7) 55,7 0,2 (1 191,8) 4% 3% Frais généraux et administratifs (355,8) 66,2 0,1 (289,5) (334,1) 50,3 0,1 (283,7) 6% 2% Total 235,8 1,1 175,9 1,5

(2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la donnée en normes IFRS correspondante.

(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 1 324,8 millions d’actions diluées pour le 9M 2025 et 1 327,0 millions d’actions diluées pour le 99M 2024, et en IFRS uniquement, sur la base d’un résultat net dilué, part du Groupe de 759,1 millions d’euros au 9M 2025 contre 805,5 millions d’euros au 9M 2024. Le résultat net dilué, part du Groupe correspond au résultat net, part du Groupe retraité de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions pour les plans pouvant faire l’objet d’un règlement soit en instruments de capitaux propres soit en numéraire au choix du Groupe.

1Données IFRS du 3ème trimestre 2025 : chiffre d’affaires total de 1,46 milliard d’euros, marge opérationnelle de 20,7% et BNPA dilué de 0,20 €. Données IFRS des neuf premiers mois de 2025 : chiffre d’affaires total de 4,55 milliards d’euros ; marge opérationnelle de 18,6% et BNPA dilué de 0,57 €.

Pièce jointe