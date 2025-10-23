Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2025: Merkittävä liikevaihdon kasvu ja operatiivinen tehokkuus vahvan tuloskehityksen taustalla

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2025

Verkkokauppa.com Oyj: Merkittävä liikevaihdon kasvu ja operatiivinen tehokkuus vahvan tuloskehityksen taustalla

Verkkokauppa.com Oyj OSAVUOSIKATSAUS 23.10.2025 klo 8.00

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä–syyskuu 2025 lyhyesti

Liikevaihto nousi 14,9 prosenttia ja oli 131,2 miljoonaa euroa (114,2)

Myyntikate oli 21,8 miljoonaa euroa (16,6) ja myyntikatemarginaali 16,6 % (14,5 %)

Liiketulos (EBIT) oli 7,2 miljoonaa euroa (0,1) eli 5,5 % (0,1 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoinen liiketulos (vertailukelpoinen EBIT) oli 3,9 miljoonaa euroa (-0,7) eli 3,0 % (-0,7 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 3,3 miljoonaa euroa (0,8) liittyen kuluttajarahoitusliiketoiminnan myynnistä syntyneeseen kertaluonteiseen myyntivoittoon

Kauden tulos oli 5,3 miljoonaa euroa (-0,3)

Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (-0,01)

Investoinnit olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,4)

Liiketoiminnan rahavirta oli 29,6 miljoonaa euroa (2,6)

Kuluttajarahoitusliiketoiminnan myynti Norion Bank AB:lle ja sen maksuratkaisujen liiketoimintayksikölle Walleylle saatiin päätökseen, lopullinen kauppahinta oli 32,6 miljoonaa euroa

Tammi–syyskuu 2025 lyhyesti

Liikevaihto nousi 9,3 prosenttia ja oli 358,2 miljoonaa euroa (327,7)

Myyntikate oli 62,5 miljoonaa euroa (52,5) ja myyntikatemarginaali 17,4 % (16,0 %)

Liiketulos (EBIT) oli 12,2 miljoonaa euroa (-2,3) eli 3,4 % (-0,7 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoinen liiketulos (vertailukelpoinen EBIT) oli 9,1 miljoonaa euroa (-1,9) eli 2,5 % (-0,6 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 3,1 miljoonaa euroa (-0,4) liittyen pääosin kuluttajarahoitusliiketoiminnan myynnistä syntyneeseen kertaluonteiseen myyntivoittoon

Kauden tulos oli 8,3 miljoonaa euroa (-3,4)

Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (-0,07)

Investoinnit olivat 2,2 miljoonaa euroa (1,4)

Liiketoiminnan rahavirta oli 14,6 miljoonaa euroa (-8,2)





KESKEISET TUNNUSLUVUT 7-9/2025 7-9/2024 Muutos 1-9/2025 1-9/2024 Muutos 1-12/2024 Milj. euroa Liikevaihto 131,2 114,2 14,9 % 358,2 327,7 9,3 % 467,8 Myyntikate 21,8 16,6 5,2 meur 62,5 52,5 10,0 meur 75,8 Myyntikate, % 16,6 % 14,5 % 2,1 %-yks. 17,4 % 16,0 % 1,4 %-yks. 16,2 % Käyttökate 8,9 1,8 7,1 meur 17,3 2,9 14,4 meur 7,5 Käyttökate, % 6,8 % 1,6 % 5,2 %-yks. 4,8 % 0,9 % 3,9 %-yks. 1,6 % Liiketulos 7,2 0,1 7,1 meur 12,2 -2,3 14,5 meur 0,6 Liiketulos, % 5,5 % 0,1 % 5,4 %-yks. 3,4 % -0,7 % 4,1 %-yks. 0,1 % Vertailukelpoinen liiketulos 3,9 -0,7 4,6 meur 9,1 -1,9 11,0 meur 1,8 Vertailukelpoinen liiketulos, % 3,0 % -0,7 % 3,6 %-yks. 2,5 % -0,6 % 3,1 %-yks. 0,4 % Kauden tulos 5,3 -0,3 5,7 meur 8,3 -3,4 11,7 meur -0,8 Investoinnit 0,8 0,4 0,4 meur 2,2 1,4 0,8 meur 1,8 Liiketoiminnan rahavirta 29,6 2,6 27,0 meur 14,6 -8,2 22,8 meur 12,9

VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2025

Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2025 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli 467,8 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 1,8 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus sisältää epävarmuustekijöitä liittyen ostovoiman ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. Yhtiön liiketoiminta on kausiluontoista ja liikevaihto ja liiketulos ovat paljolti riippuvaisia viimeisen neljänneksen myynnistä.

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Kestävän kasvun polulla

Vuosi 2025 on merkinnyt Verkkokauppa.comille paluuta kasvu-uralle ja tämä kehitys jatkui kolmannella neljänneksellä. Epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta yhtiö keskittyi ydintoimintojensa vahvistamiseen, markkinaosuuden kasvattamiseen ja pitkän aikavälin kasvun edellytysten luomiseen. Vaikka kuluttajien luottamus pysyi neljänneksen aikana vaisuna, Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi vahvasti strategisesti tärkeillä alueilla, korostaen yhtiön liiketoimintamallin vahvuutta. Kyseessä oli kolmas peräkkäinen kasvuneljännes, ja liikevaihto nousi 15 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvua vauhdittivat erityisesti verkkokaupan myynnin merkittävä kasvu (+23 % edellisvuoteen verrattuna) sekä onnistunut back-to-school -kampanja. Kasvu oli laaja-alaista eri segmenteissä ja kategorioissa.

Kannattavuus ja tehokkuus keskiössä

Jatkuva työ toiminnan tehostamiseksi paransi kannattavuutta. Myyntikateprosentti pysyi hyvällä tasolla 16,6 prosentissa (14,5 %), mikä heijastaa parantuneita kaupallisia ehtoja, tehokasta varastonkiertoa ja onnistunutta valikoimahallintaa. Vertailukelpoiset kiinteät kulut kasvoivat 6,8 prosenttia, mikä johtui pääasiassa volyymin kasvusta ja kohdennetuista markkinointipanostuksista. Kulujen osuus liikevaihdosta kuitenkin laski 1,0 prosenttiyksiköllä, mikä heijastaa parantunutta kustannustehokkuutta. Kannattavuus vahvistui, ja vertailukelpoinen liiketulos nousi 3,9 miljoonaan euroon (-0,7 milj. euroa), vastaten 3,0 prosenttia (-0,7 %) liikevaihdosta. Hyvän operatiivisen kannattavuuden lisäksi liiketulos parani asiakasrahoitusliiketoiminnan myynnistä syntyneen kertaluonteisen myyntivoiton ansiosta, mikä nosti liiketuloksen 7,2 miljoonaan euroon.

Taloudellinen asema vahvistui

Verkkokauppa.com vahvisti taloudellista asemaansa kolmannella neljänneksellä. Varaston arvo optimoitiin 72,5 miljoonaan euroon, mikä heijastaa vallitsevaa kysyntää sekä onnistunutta back-to-school -kampanjaa. Lisäksi Verkkokauppa.com möi kuluttajarahoitusliiketoimintansa Norion Bank AB:lle ja sen maksuratkaisujen liiketoimintayksikölle, Walleylle. Kaupan lopullinen hinta oli 32,6 miljoonaa euroa, ja se tuotti yhtiölle kertaluonteisen 3,2 miljoonan euron voiton. Nämä toimenpiteet ovat edelleen vahvistaneet tasetta ja tukevat yhtiön kasvua ja pitkän aikavälin tavoitteita.

Strategian toimeenpano etenee vahvasti

Strategian jalkautus etenee vahvasti. Tunnin toimitukset lisääntyivät 59,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ylittäen 200 000 kumulatiivista tilausta. Neljänneksen loppupuolella palvelun kattavuus laajeni noin 300 000 henkilöllä.

Laajentuminen uusille markkinoille vauhditti kasvua, ja myynti kasvoi 34,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna vahvan kehityksen siivittämänä Keski-Euroopassa ja Skandinaviassa.

Omien tuotemerkkien myynti kasvoi 7,4 prosenttia, ja niiden osuus liikevaihdosta oli 6,9 prosenttia, mikä vaikutti positiivisesti kannattavuuteen.

Vahvan taloudellisen aseman ja toimivaksi osoitetun strategian myötä olemme vahvassa asemassa hyödyntämään markkinoiden elpymisen tarjoamat mahdollisuudet.

TALOUDELLINEN KEHITYS

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Milj. euroa 7-9/2025 7-9/2024 Muutos 1-9/2025 1-9/2024 Muutos 1-12/2024 Liikevaihto 131,2 114,2 14,9 % 358,2 327,7 9,3 % 467,8 Liiketulos 7,2 0,1 7,1 meur 12,2 -2,3 14,5 meur 0,6 Liiketulos, % 5,5 % 0,1 % 5,4 %-yks. 3,4 % -0,7 % 4,1 %-yks. 0,1 % - Vertailukelpoisuuteen liittyvät erät 3,3 0,8 2,5 meur 3,1 -0,4 3,5 meur -1,2 Vertailukelpoinen liiketulos 3,9 -0,7 4,6 meur 9,1 -1,9 11,0 meur 1,8 Vertailukelpoinen liiketulos, % 3,0 % -0,7 % 3,6 %-yks. 2,5 % -0,6 % 3,1 %-yks. 0,4 %

Liikevaihdon jakauma

Myynti, milj. euroa 7-9/2025 7-9/2024 Muutos, % 1-9/2025 1-9/2024 Muutos, % 1-12/2024



Asiakassegmentit Kuluttajat 92,5 81,4 13,7 % 245,5 226,5 8,4 % 325,8 B2B (ml. tukkumyynti) 38,6 32,8 17,8 % 112,7 101,2 11,4 % 142,1 Myyntikanavat Verkkokauppa 90,4 73,4 23,1 % 245,2 214,3 14,4 % 308,2 Kivijalkakauppa 40,8 40,8 0,1 % 113,0 113,3 -0,3 % 159,7 Tuotemyynti Ydinkategoriat 110,1 94,3 16,8 % 296,8 266,6 11,4 % 377,9 Muut kategoriat 21,4 19,9 7,6 % 61,4 61,1 0,4 % 89,9 Omat tuotemerkit 9,1 8,5 7,4 % 25,6 21,4 19,8 % 31,0 Verkkovierailut sivuilla 18,1 17,4 4,1 % 55,4 51,4 7,7 % 74,3









Prosenttia liikevaihdosta



7-9/2025



7-9/2024 Muutos,

%-yksikköä



1-9/2025



1-9/2024 Muutos,

%-yksikköä



1-12/2024



Asiakassegmentit Kuluttajat 70,6 % 71,2 % -0,7 68,5 % 69,1 % -0,6 69,6 % B2B (ml. tukkumyynti) 29,4 % 28,8 % 0,7 31,5 % 30,9 % 0,6 30,4 % Myyntikanavat Verkkokauppa 68,9 % 64,3 % 4,6 68,5 % 65,4 % 3,0 65,9 % Kivijalkakauppa 31,1 % 35,7 % -4,6 31,5 % 34,6 % -3,0 34,1 % Tuotemyynti Ydinkategoriat* 83,8 % 82,6 % 1,1 82,9 % 81,3 % 1,5 80,8 % Muut kategoriat 16,2 % 17,4 % -1,1 17,1 % 18,7 % -1,5 19,2 % Omat tuotemerkit** 6,9 % 7,4 % -0,5 7,2 % 6,5 % 0,6 6,6 %

*Ydinkategoriat ovat viisi pääkategoriaa: IT, viihde, mobiililaitteet ja pienet sekä suuret kodinkoneet.

**Omien tuotemerkkien myynti sisältyy vastaavasti ydin- ja muihin kategorioihin.

HEINÄ–SYYSKUU 2025

Toimintaympäristö

Kuluttajien luottamus pysyi kolmannella neljänneksellä heikkona, mutta tilastot viittaavat varhaisiin elpymisen merkkeihin, kuten parantuneisiin odotuksiin omasta taloudesta ja kasvaneeseen kiinnostukseen lainanottoon (Tilastokeskus). Erikoiskaupan kehitys pysyi vakaana, ja koko vuoden 2025 kasvun arvioidaan olevan noin yksi prosentti (ETU). Kuluttajaelektroniikkamarkkina kasvoi maltillisesti IT-tuotteiden uusimissyklien tukemana. Verkkokauppa.com johti markkinaa ja menestyi erinomaisesti useissa tuotekategorioissa (GFK).

Liikevaihto

Liikevaihdon kasvu oli laaja-alaista eri segmenteissä ja kategorioissa kolmannella neljänneksellä kasvaen 14,9 prosenttia 131,2 miljoonaan euroon (114,2). Kasvu oli erityisen vahvaa IT-kategoriassa, jota vauhditti siirtymä Windows 11 -käyttöjärjestelmään ja siihen liittyvän tietokoneiden uusimissyklin jatkuminen. Onnistuneet kaupalliset toimenpiteet, kuten hyvin toteutettu back-to-school -kampanja, vahvistivat suoriutumista entisestään. Kansainvälinen myynti kehittyi edelleen vahvasti kasvaen 34,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kuluttajamyynti kasvoi 13,7 prosenttia ja oli 92,5 miljoonaa euroa (81,4), ja sen osuus liikevaihdosta oli 70,6 prosenttia (71,2 %). B2B-myynti kasvoi 17,8 prosenttia ja oli 38,6 miljoonaa euroa (32,8), ja sen osuus liikevaihdosta oli 29,4 prosenttia (28,8 %).

Verkkokaupan myynti kasvoi 23,1 prosenttia ja oli 90,4 miljoonaa euroa (73,4), ja sen osuus liikevaihdosta oli 68,9 prosenttia (64,3 %). Myymälämyynti pysyi vakaana 40,8 miljoonassa eurossa (40,8). Myymälämyynnin osuus laski 31,1 prosenttiin (35,7 %) kokonaisliikevaihdosta, mikä heijastaa kanavasiirtymän jatkumista.

Ydinkategorioiden myynti kasvoi 16,8 prosenttia ja oli 110,1 miljoonaa euroa (94,3). Niiden osuus liikevaihdosta oli 83,8 prosenttia (82,6 %). Muiden kategorioiden myynti kasvoi 7,6 prosenttia ja oli 21,4 miljoonaa euroa (19,9). Niiden osuus liikevaihdosta oli 16,2 prosenttia (17,4 %).

Omien tuotemerkkien myynti kasvoi 7,4 prosenttia ja oli 9,1 miljoonaa euroa (8,5). Omien tuotemerkkien osuus liikevaihdosta oli 6,9 prosenttia (7,4 %). Kasvua vauhditti vahva kysyntä kodinkoneissa ja IT-kategoriassa, mutta kasvuprosenttiin vaikutti osittain edellisvuoden kolmannen neljänneksen laaja varastontyhjennys.

Asiakasrahoituspalveluiden tuotot olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,9) sisältäen korkotuotot, palkkiot ja komissiot.

Tulos

Myyntikateprosentti kasvoi 16,6 prosenttiin (14,5 %). Myyntikatetta vahvistivat paremmat kaupalliset ehdot, tehokas varastonkierto ja onnistunut valikoimahallinta.

Henkilöstökulut nousivat 4,4 prosenttia ja olivat 8,3 miljoonaa euroa (8,0). Liiketoiminnan muut kulut nousivat 14,8 prosenttia, ja olivat 7,9 miljoonaa euroa (6,9). Vertailukelpoiset liiketoiminnan muut kulut nousivat 9,7 prosenttia ja olivat 8,5 miljoonaa euroa (7,7). Kiinteät kulut olivat yhteensä 16,2 miljoonaa euroa (14,8) ja nousivat 9,2 prosenttia vertailukaudesta. Vertailukelpoiset kiinteät kulut nousivat 6,8 prosenttia 16,7 miljoonaan euroon (15,7). Nousu johtui pääosin volyymin kasvusta ja kohdennetuista markkinointipanostuksista.

Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 7,2 miljoonaa euroa (0,1), kasvaen 7,1 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Vertailukelpoinen liiketulos (vertailukelpoinen EBIT) oli 3,9 miljoonaa euroa (-0,7), kasvaen 4,6 miljoonaa vertailukaudesta.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 3,3 miljoonaa euroa (0,8) liittyen kuluttajarahoitusliiketoiminnan myynnistä syntyneeseen kertaluonteiseen myyntivoittoon.

Kauden tulos oli 5,3 miljoonaa euroa (-0,3). Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (-0,01).

TAMMI–SYYSKUU 2025

Liikevaihto

Liikevaihto kasvoi 9,3 prosenttia ja oli 358,2 miljoonaa euroa (327,7). Liikevaihdon kasvua tukivat erityisesti yhtiön avainkategoriat IT ja viihde. IT-kategoriassa vahvan tietokonemyynnin taustalla olivat sekä onnistuneet omat kaupalliset toimenpiteet että korvaussyklien käynnistyminen. Suomessa toteutettu teräväpiirtolähetyksiin siirtyminen vauhditti TV-kategorian myyntiä etenkin toisella vuosineljänneksellä. Tämän lisäksi kansainvälinen kauppa on kasvanut vahvasti läpi vuoden, kasvaen 33,7 prosenttia.

Kuluttajamyynti kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 245,5 (226,5) miljoonaa, ja sen osuus liikevaihdosta oli 68,5 prosenttia (69,1 %). B2B-myynti kasvoi 11,4 prosenttia ja oli 112,7 miljoonaa euroa (101,2), ja sen osuus liikevaihdosta oli 31,5 prosenttia (30,9 %).

Verkkokaupan myynti kasvoi 14,4 prosenttia ja oli 245,2 miljoonaa euroa (214,3), ja sen osuus liikevaihdosta oli 68,5 prosenttia (65,4 %). Myymälöiden myynti laski 0,3 prosenttia ja oli 113,0 miljoonaa euroa (113,3). Myymälämyynnin osuus liikevaihdosta laski 31,5 prosenttiin (34,6 %), mikä heijastaa kanavasiirtymän jatkumista.

Ydinkategorioiden myynti kasvoi 11,4 prosenttia ja oli 296,8 miljoonaa euroa (266,6). Niiden osuus liikevaihdosta oli 82,9 prosenttia (81,3 %). Muiden kategorioiden myynti nousi 0,4 prosenttia ja oli 61,4 miljoonaa euroa (61,1). Niiden osuus liikevaihdosta oli 17,1 prosenttia (18,7 %).

Omien tuotemerkkien myynti kasvoi 19,8 prosenttia ja oli 25,6 miljoonaa euroa (21,4). Omien tuotemerkkien osuus liikevaihdosta oli 7,2 prosenttia (6,5 %). Kasvu tuli erityisesti kodinkoneista sekä IT- ja viihdekategorioista.

Asiakasrahoituspalveluiden tuotot olivat 5,8 miljoonaa euroa (5,9) sisältäen korkotuotot, palkkiot ja komissiot.

Tulos

Myyntikateprosentti parani 17,4 prosenttiin (16,0 %). Myyntikateprosenttia vahvistivat paremmat kaupalliset ehdot, tehokas varastonkierto ja onnistunut valikoimanhallinta.

Henkilöstökulut laskivat 2,5 prosenttia ja olivat 25,6 miljoonaa euroa (26,3). Liiketoiminnan muut kulut laskivat

0,7 prosenttia, ja olivat 23,5 miljoonaa euroa (23,7). Vertailukelpoiset liiketoiminnan muut kulut nousivat 2,3 prosenttia ja olivat 23,8 miljoonaa euroa (23,3). Kiinteät kulut olivat yhteensä 49,1 miljoonaa euroa (50,0) laskien 1,7 prosenttia vertailukaudesta. Vertailukelpoiset kiinteät kulut laskivat 0,4 prosenttia 49,4 miljoonaan euroon (49,6).

Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 12,2 miljoonaa euroa (-2,3), kasvaen 14,5 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Vertailukelpoinen liiketulos (vertailukelpoinen EBIT) oli 9,1 miljoonaa euroa (-1,9), kasvaen 11,0 miljoonaa vertailukaudesta.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 3,1 miljoonaa euroa (-0,4) liittyen pääosin kuluttajarahoitusliiketoiminnan myynnistä syntyneeseen kertaluonteiseen myyntivoittoon.

Kauden tulos oli 8,3 miljoonaa euroa (-3,4). Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (-0,07).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Vuoden 2025 tammi-syyskuussa liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 14,6 miljoonaa euroa (-8,2). Operatiivinen rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 17,5 miljoonaa euroa (2,4). Yhtiön nettorahoituskulut olivat -1,6 miljoonaa euroa (-1,5).

Tammi-syyskuussa investoinnit olivat 2,2 miljoonaa euroa (1,4) ja ne kohdistuivat pääosin IT-infrastruktuurin päivittämiseen, toiminnan tehokkuuden parantamiseen sekä nopeiden toimituskyvykkyyksien vahvistamiseen. Kauden aikana yhtiö aktivoi taseeseen 0,7 miljoonaa euroa (0,7) palkkakustannuksia.

Syyskuun lopussa Verkkokauppa.comilla oli 18 miljoonaa euroa pankkilainaa sekä 25 miljoonaa euroa käyttämättömiä luottolimiittejä, jotka ovat voimassa vuoden 2027 kesäkuuhun asti. Pankkilainan pääomaa lyhennetään puolivuosittain.

Verkkokauppa.com saattoi päätökseen 4.9.2025 kuluttajarahoitusliiketoimintansa myynnin Norion Bank AB:lle ja sen maksuratkaisuyksikölle, Walleylle. Kaupan lopullinen hinta oli 32,6 miljoonaa euroa. Kauppa tuotti kertaluonteisen myyntivoiton, joka kasvatti liiketulosta (EBIT) 3,2 miljoonalla eurolla. Kaupan vaikutus operatiivisen kassavirtaan oli 32,3 miljoonaa euroa raportointikauden aikana.

Lukuun ottamatta kertaluonteista myyntivoittoa, kaupalla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta Verkkokauppa.comin tulokseen, mutta se vahvistaa yhtiön taseen rakennetta merkittävästi. Kauppa ei vaikuta Verkkokauppa.comin vuoden 2025 ohjeistukseen.

Verkkokauppa.com solmi samalla pitkäaikaisen kumppanuussopimuksen Walleyn kanssa tarjotakseen kuluttajarahoituspalveluita asiakkailleen, tukien yhtiön kasvua ja pitkän aikavälin tavoitteita. Sopimuksen myötä Verkkokauppa.com saa komissiota tulevista kuluttajarahoitusmyynneistä.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä syyskuun lopussa oli 591 (622). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät. Yhtiö uudisti ja virtaviivaisti organisaatiorakennettaan syksyllä 2024.

YRITYSVASTUU

Yhtiö jatkoi työskentelyä tammikuussa 2025 julkaistun uudistetun vastuullisuusohjelmansa mukaisesti painopisteinään kiertotalouspalveluiden skaalaaminen, toiminnan ja hankintaketjujen vastuullisuuden varmistaminen, henkilöstön hyvinvoinnin ja kasvun edistäminen sekä toiminnan määräystenmukaisuuden varmistaminen.

Hankintatoimen järjestelmiä ja prosesseja kehitettiin edelleen painottaen kyvykkyyttä tavarantoimittajakohtaisten kestävyysvaatimusten jalkauttamiseen, seurantaan ja raportointiin sekä määräystenmukaisuuden varmistamiseen. Yhtiö implementoi ympäristöpolitiikkansa mukaisia käytäntöjä, jotka suosivat uusiomateriaaleja ja kierrätysmateriaaleja pakkaamisessa.

Henkilöstön hyvinvointia ja kasvua edistettiin kehittämällä kompetensseja, tukemalla suorituskyvyn johtamista ja muuta lähijohtamista, sekä toteuttamalla hyvinvointiohjelmaa ja hyvinvoinnin seurantajärjestelmää.

STRATEGIA

Verkkokauppa.com jatkaa markkinan edelläkävijänä visionaan luoda ostamisen ja omistamisen uusi normaali. Yhtiö vahvistaa markkinajohtajuuttaan kiihdyttämällä kaupan siirtymistä verkkoon nopeiden toimitusten kasvun tukemana. Verkkokauppa.comin strategian kulmakiviä ovat nykyliiketoiminnan kasvattaminen markkinaa nopeammin, uudet avaukset, kuten valikoiman laajentaminen, omat tuotemerkit ja uudet markkinat, palveluliiketoiminnan merkittävä kasvattaminen sekä parempi kannattavuus omia toimintoja ja alustaa

jatkuvasti kehittäen.

Verkkokauppa.comin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2024–2028 ovat seuraavat:

Vuotuinen liikevaihdon kasvu (CAGR) yli 5 %, kasvaen samalla markkinoita nopeammin Liikevoittomarginaali yli 5 % vuoden 2028 loppuun mennessä Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta alle 10 % vuoden 2028 loppuun mennessä Jakaa 60-80 % vuotuisesta nettotuloksesta kasvavina kvartaaliosinkoina osakkeenomistajille

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Verkkokauppa.comilla on osakepohjainen kannustinjärjestelmä (Suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2023–2027) yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2023–2027 koostuu vuosittain alkavista kolmivuotisista suoritusjaksoista. Hallitus päätti 12.2.2025 kolmannen, vuosille 2025–2027 kohdistuvan, suoritusjakson aloittamisesta. Kolmannen suoritusjakson 2025–2027 suoritusmittarina toimii yhtiön osakkeen kokonaistuotto (Total Shareholder Return, TSR).

Suoritusjakson 2025–2027 palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana toukokuun 2028 loppuun mennessä. Suoritusjakson 2025–2027 ohjelmaan kuuluu yhteensä seitsemän henkilöä. Kolmannelta ansaintajaksolta 2025–2027 annettavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä 310 000 Verkkokauppa.comin osaketta, mukaan lukien käteisenä maksettava osuus. Osakkeiden lopullinen määrä riippuu osallistujien hankkimien osakkeiden määrästä ja TSR-tasojen saavuttamisesta.

OIKEUDELLISET RIIDAT JA MAHDOLLISET OIKEUDENKÄYNNIT

Yhtiö tiedotti helmikuussa 2025 Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä, joka piti voimassa maaliskuussa 2024 tietosuojavaltuutetun seuraamuskollegion Verkkokauppa.comille määräämän hallinnollisen seuraamusmaksun. Yhtiö on hakenut valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Yhtiö kirjasi seuraamusmaksun täysimääräisenä kuluna vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Kulu käsiteltiin vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 8.4.2025 etäkokouksena. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2024 tilinpäätöksen ja päätti olla jakamatta osinkoa, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2024 sekä hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan sekä valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen valinnasta ja palkkioista. Yhtiön tilintarkastajaksi sekä kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

Hallituksen kokoonpano 2025

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän, ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Irmeli Rytkönen, Samuli Seppälä, Enel Sintonen ja Arja Talma.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arja Talma. Hallituksen valiokuntien kokoonpanot päätettiin seuraavasti: palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Arja Talma (puheenjohtaja), Robin Bade ja Henrik Pankakoski. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Enel Sintonen (puheenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja), Kati Riikonen ja Irmeli Rytkönen.

Verkkokauppa.com julkisti pörssitiedotteen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä 8.4.2025. Pörssitiedote on luettavissa yhtiön verkkosivuilla.

Osinko

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 8.4.2025, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 2024.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta tai näiden nimeämistä henkilöistä. Edustajien nimeämisoikeus määritellään varsinaista yhtiökokousta edeltävän toukokuun viimeisen arkipäivän osakeomistuksen perusteella. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Yhtiö tiedotti 12.8.2025, että nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

Samuli Seppälä, Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään

Erkka Kohonen, Senior Portfolio Manager, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä

Janne Kujala, Head of Nordic Equities, Evli-Rahastoyhtiö Oy:n nimeämänä





Verkkokauppa.comin osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan 12.8.2025 Erkka Kohosen toimikunnan puheenjohtajaksi. Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Arja Talma toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa hallitukselle vuosittain viimeistään helmikuun viimeisenä arkipäivänä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

OLENNAISET TAPAHTUMAT RAPORTOINTIKAUDEN AIKANA

Verkkokauppa.com Oyj tiedotti 12.8.2025 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanosta.

Verkkokauppa.com Oyj tiedotti 3.9.2025 nimittäneensä Anne-Mari Paapion toimitusketjusta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloitti tehtävässään 10.9.2025.

Verkkokauppa.com Oyj tiedotti 4.9.2025 kuluttajarahoitusliiketoimintansa myynnin toteutumisesta Norion Bank AB:lle ja sen maksuratkaisujen liiketoimintayksikölle, Walleylle.

Verkkokauppa.com Oyj tiedotti 15.9.2025 päivittäneensä tiedonantopolitiikkansa.

OLENNAISET TAPAHTUMAT RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEEN

Verkkokauppa.com Oyj tiedotti 6.10.2025, että strategia- ja teknologiajohtaja Jyrki Tulokas on irtisanoutunut tehtävästään siirtyäkseen toisen yhtiön palvelukseen.

Verkkokauppa.com Oyj tiedotti 23.10.2025, että yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää enintään 1 125 000 euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Hankittavat omat osakkeet käytetään yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin tai muihin osakepalkkioihin. Ohjelma aloitetaan aikaisintaan 28.10.2025 ja päätetään viimeistään 28.1.2026.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Verkkokauppa.comin osake (VERK) Nasdaq Helsingin pörssissä tammi-syyskuussa 2025:

Osake- vaihto, kpl Osuus osake- kannasta, % Vaihdon arvo yhteensä, milj. e Päätös- kurssi, euroa Ylin noteeraus, euroa Alin noteeraus, euroa Painotettu keskiarvo kurssi,

euroa 12,409,656 27,4 % 33,083,360 3,69 4,17 1,30 2,67

Verkkokauppa.comin markkina-arvo ja osakkeenomistajat

30.9.2025 Markkina-arvo (ilman omia osakkeita), milj. euroa 167,4 Osakkeenomistajia (joista hallintarekisteröityjä) 19,627 (9) Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten omistajien osuus, % 8,83 Kotitalouksien omistusosuus, % 49,81 Rahoitus- ja vakuutuslaitosten omistusosuus, % 19,17 Muiden kotimaisten sijoittajien osuus, % 22,19

Syyskuun 2025 lopussa yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän omistajarekisterin mukaan olivat Samuli Seppälä (28,4 %), Keskinäinen Työeläkeyhtiö Varma (9,6 %), Evli Finnish Small Cap Fund (6,7 %), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (4,8 %) ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (4,4 %).

Yhtiön osakepääoma 30.9.2025 oli 100 000 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 45 354 532 osaketta sisältäen yhtiön hallussa olevat 49 336 omaa osaketta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,11 prosenttia.

Osakkeisiin liittyvät valtuutukset

Yhtiön hallituksella oli syyskuun 2025 lopussa voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 535 453 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä sekä päättää antaa yhteensä enintään 4 535 453 osaketta osakeannissa yhdellä tai useammalla päätöksellä. Molempien valtuutusten osakemäärä vastaa enintään kymmentä prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2026 asti.

Lisätietoja Verkkokauppa.comin osakkeista ja osakkeenomistajista sekä johdon omistuksista löytyy yhtiön sijoittajasivuilta https://investors.verkkokauppa.com/fi

LÄHIAJAN RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskienhallinta on ennakoiva ja keskeinen osa yhtiön päivittäistä johtamista. Riskit kattavat sekä uhkia että mahdollisuuksia, joilla voi olla vaikutusta yhtiön tulevaan menestykseen, taloudelliseen tulokseen, maineeseen sekä kykyyn täyttää keskeiset yhteiskunnalliset ja vastuullisuustavoitteet.

Makrotaloudelliset ja geopoliittiset riskit, kuten globaali kauppasota, inflaatio, korkotason muutokset ja markkinoiden epävarmuus, voivat vaikuttaa toimitusketjuun, kuluttajien ostovoimaan ja ostokäyttäytymiseen. Näiden riskien hallinta edellyttää jatkuvaa markkinatilanteen seurantaa, ennakoivia toimenpiteitä ja mukautuvaa strategiaa.

Tietoturvan merkityksen kasvaessa sekä ammattimaisen kyberrikollisuuden jatkuvasti kehittyessä, liiketoiminnan jatkuvuuteen ja kriittisen tiedon suojaamiseen liittyvät riskit ovat merkittävästi kasvaneet. Kyberhyökkäykset voivat kohdistua esimerkiksi liiketoiminnan kannalta keskeisiin tietojärjestelmiin tai henkilötietoihin, mikä voi johtaa myynnin keskeytymiseen, asiakaskunnan luottamuksen heikkenemiseen sekä mahdollisiin viranomaissanktioihin.

Sääntelyn ja vaatimustenmukaisuuden näkökulmasta EU-lainsäädännön tiukentuminen korostaa compliance-toiminnan merkitystä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rahanpesun torjuntaan, vastuullisuusraportointiin (ESG, CSRD), datasääntelyyn sekä tekoälylainsäädännön noudattamiseen.

Kaupalliset ja operatiiviset riskit liittyvät brändin asemaan, kilpailudynamiikkaan, tuotevalikoiman hallintaan, toimitusketjun tehokkuuteen sekä toiminnalliseen erinomaisuuteen. Näiden riskien hallinta on keskeistä yhtiön pitkän aikavälin kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Tuoteturvallisuuden tai toimitusketjun laadunvarmistuksen pettäminen voi johtaa taloudellisiin tappioihin, mainehaittoihin ja pahimmillaan asiakasturvallisuuden vaarantamiseen. Omia tuotteita kehitetään ja valmistetaan tiukkojen standardien mukaisesti, ja prosessien jatkuvaan kehittämiseen investoidaan, jotta luottamus tuotteisiin säilyy kaikissa tilanteissa.

Taloudelliset riskit mukaan lukien kannattavuus, taseen rakenne, käyttöpääoman tehokkuus, likviditeetti, rahoituksen saatavuus, kovenantit ja luottoriskit vaativat jatkuvaa analyysiä ja hallintaa yhtiön taloudellisen vakauden ja kannattavan kasvun varmistamiseksi.

Arvio liiketoiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on esitetty vuoden 2024 hallituksen toimintakertomuksessa.

Helsingissä 23. lokakuuta 2025

Verkkokauppa.com Oyj Hallitus

TULOSTIEDOTUKSET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi torstaina 23.10.2025 klo 10.00 webcastina. Tilaisuudessa Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Voit osallistua tiedotustilaisuuteen täällä: https://verkkokauppa.videosync.fi/2025-q3-tulos.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään webcast -lähetyksenä samana päivänä klo 11.00. Voit osallistua tiedotustilaisuuteen täällä: https://verkkokauppa.videosync.fi/2025-q3-report.

Kysymyksiä tiedotustilaisuuksiin voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com .

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta https://investors.verkkokauppa.com/fi/presentations. Molempia tilaisuuksia voi seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa verklive.com.

TULEVAT TALOUDELLISET TIEDOTTEET JA TAPAHTUMAT

Verkkokauppa.com Oyj:n tapahtumat ja taloudellisten katsausten julkistus:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 julkaistaan torstaina 12.2.2026

Vuoden 2025 raportointikokonaisuus, joka pitää sisällään hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin vuodelta 2025, viikolla 11, 2026

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 14.4.2026 etäkokouksena

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2026 torstaina 23.4.2026

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2026 torstaina 16.7.2026

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2026 torstaina 22.10.2026

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2026 perjantaina 12.2.2027





Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

panu.porkka@verkkokauppa.com

Jesper Blomster, talousjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

jesper.blomster@verkkokauppa.com

Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

elisa.forsman@verkkokauppa.com

puh. 044 206 6094

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.

