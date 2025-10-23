Kitron: Q3 2025 – Rekordhøy ordreinngang

(2025-11-23) Kitron rapporterer i dag solide kvartalstall for inntekter og resultat kombinert med rekordhøy ordreinngang og ordrereserve, spesielt drevet av økende etterspørsel fra kunder i markedssektoren Forsvar/Luftfart.

Kitrons driftsinntekter for tredje kvartal var 167,8 millioner euro, mot 145,1 millioner i samme kvartal i fjor. Markedssektoren Forsvar/Luftfart viste særlig sterk vekst.

Driftsresultatet (EBIT) for tredje kvartal var 14,6 millioner euro, sammenlignet med 10,7 millioner i samme kvartal i fjor. Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 8,7 prosent, mot 7,4 prosent i samme kvartal i fjor, og den nærmer seg dermed strategimålet på 9 prosent.

Ordrereserven endte på 598 millioner euro, en økning på 31 prosent sammenlignet med fjoråret og 18 prosent sammenlignet med andre kvartal i år.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

- Tredje kvartal viser fortsatt solide resultater for Kitron. Ordrereserven nådde nye høyder, drevet av rask etterspørselsvekst fra forsvarskunder. Vi hever utsiktene for 2025, jobber aktivt med kapasitetsutvidelser og ser positivt på 2026.

Resultat etter skatt utgjorde 9,1 millioner euro, sammenlignet med 6,1 millioner euro i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,05 euro, sammenlignet med 0,03 i fjor.

Utsikter

På dette tidspunktet forventer Kitron at inntektene for hele året 2025 vil være mellom 700 og 740 millioner euro. Driftsresultatet (EBIT) forventes å være mellom EUR 59 og 66 millioner. Den tidligere guidingen var en omsetning på mellom 675 og 725 millioner euro, med et driftsresultat (EBIT) på mellom 55 og 65 millioner euro. Oppjusteringen skyldes økende etterspørsel innen markedssektoren Forsvar/Luftfart.

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2 400 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

