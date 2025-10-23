PR No: C3365C

STMicroelectronics annonce les résolutions proposées à l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

Amsterdam, le 23 octobre, 2025 - STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce les résolutions qui seront soumises pour approbation à l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) des Actionnaires qui se tiendra à Amsterdam (Pays-Bas), le 18 décembre 2025.

Les résolutions, proposées par le Conseil de Surveillance, sont :

La nomination de Armando Varricchio, comme membre du Conseil de Surveillance, pour un mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle 2028, en remplacement de Maurizio Tamagnini, qui a démissionné du Conseil de Surveillance en mars 2025.





La nomination de Orio Bellezza, comme membre du Conseil de Surveillance, pour un mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle 2028, en remplacement de Paolo Visca, qui a démissionné du Conseil de Surveillance en octobre 2025.



La date limite d’inscription dans les registres de la Société pour tous les actionnaires afin de participer à l’AGE est fixée au 20 novembre 2025. L’ordre du jour complet et les informations détaillées nécessaires concernant l’AGE ainsi que tous les documents afférents, sont disponibles sur le site internet de la Société ( www.st.com ) et mis à la disposition des actionnaires conformément aux législations et réglementations en vigueur à compter du 23 octobre 2025.

