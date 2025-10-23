Bonne performance au troisième trimestre

dans un environnement complexe



Actualisation de l’objectif annuel de croissance organique

Paris, 23 octobre 2025 – Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, a réalisé un chiffre d’affaires de 636 millions d’euros au troisième trimestre, soit une croissance de 7,6 %, dont 2,9 % en organique (en augmentation après -1,8 % au premier trimestre et +0,7 % au deuxième), 8,5 % d’effets de périmètre liés principalement aux acquisitions de The BVA Familly et d’infas, et -3,8 % d’effets de changes défavorables du fait de l’appréciation de l’euro par rapport à certaines monnaies.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’élève à 1 791 millions d’euros.

La croissance s’établit à 3,6 %, dont 0,7 % en organique, 4,9 % d’effets de périmètre et -2,0 % d’effets de change défavorables.

Les incertitudes politiques dans de nombreux pays, ainsi que les contraintes budgétaires qui pèsent sur les gouvernements, se traduisent par une baisse de l’activité Affaires Publiques, pénalisant la performance globale d’Ipsos. En effet, hors Affaires Publiques, la croissance organique du Groupe sur les neuf premiers mois de l’année atteint 2,3 % et 4,2 % sur le seul troisième trimestre.

Les derniers mois ont par ailleurs été marqués par :

L’intégration de The BVA Family sur l’ensemble du trimestre, en particulier en France, au Royaume-Uni et en Italie. Cette opération est la plus importante acquisition réalisée depuis 2018.

La nomination de Jean Laurent Poitou en tant que Directeur Général.

Des avancées significatives dans l’élaboration de la stratégie d’Ipsos pour les prochaines années.





CHIFFRE D’AFFAIRES PAR TRIMESTRE

En millions d’euros Chiffre d’affaires

2025 Croissance totale dont :



organique





périmètre





change 1er trimestre 568,5 2,0 % -1,8 % 2,9 % 0,9 % 2ème trimestre 586,6 1,0 % 0,7 % 3,3 % -3,0 % 3ème trimestre 635,9 7,6 % 2,9 % 8,5 % -3,8 % Chiffre d’affaires 1 791,0 3,6 % 0,7 % 4,9 % -2,0 %

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

En millions d’euros Chiffre d’affaires 9 mois Croissance totale Croissance organique dont :



T1





T2





T3 EMEA 872,8 10,0 % 1,6 % -0,3 % 1,8 % 3,2 % Amériques 630,3 -1,3 % 1,2 % -1,7 % 0,6 % 4,3 % Asie-Pacifique 287,9 -3,3 % -3,0 % -6,0 % -2,3 % -1,0 % Total 1 791,0 3,6 % 0,7 % -1,8 % 0,7 % 2,9 %

La performance du Groupe s'est améliorée dans toutes les zones géographiques au troisième trimestre.

En EMEA, la croissance totale de nos activités atteint 10 % à fin septembre, principalement en raison des récentes acquisitions. La croissance organique ressort à 1,6 % à fin septembre, dont 3,2 % sur le seul troisième trimestre. Satisfaisante en Europe continentale et au Moyen-Orient, elle est cependant en partie pénalisée par le recul de l’activité d’environ 4 % en France, où le climat politique a fortement pesé sur l’activité Affaires Publiques. Avec les clients du secteur privé, la croissance organique en France est légèrement positive.

La région Amériques enregistre une croissance organique de 1,2 % depuis le début de l’année et de 4,3 % sur le seul troisième trimestre. Aux Etats-Unis, l’activité hors Affaires Publiques se redresse, avec une croissance organique d’environ 3 % sur les neuf premiers mois de l’année, soutenue par une amélioration dans le secteur de la santé et par la bonne performance auprès des clients de la grande consommation. Cela étant, le contexte politique continue de peser fortement sur notre activité Affaires Publiques, en recul d’environ 15 % depuis le début de l’année.

En Asie-Pacifique, la Chine est en légère croissance. La performance de la région est par ailleurs pénalisée par la baisse de notre activité Affaires Publiques dans plusieurs pays dont l’Australie, la Nouvelle Zélande et l’Inde.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d’euros Chiffre d’affaires 9 mois 2025 Croissance totale Croissance organique dont :



T1





T2





T3 Consommateurs1 881,5 2,8 % 2,0 % -0,6 % 1,6 % 4,9 % Clients et salariés2 360,0 3,5 % 2,0 % 0,5 % 2,7 % 2,9 % Citoyens3 285,3 5,1 % -9,2 % -14,2 % -8,7 % -4,7 % Médecins et patients4 264,1 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,2 % 4,4 % Total 1 791,0 3,6 % 0,7 % -1,8 % 0,7 % 2,9 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Ipsos Synthesio, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (Mystery Shopping and Shopper), Media development, ERM, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Nos lignes de service dédiées aux consommateurs, aux clients et aux salariés enregistrent une croissance organique de 2 % sur les neuf premiers mois de l’année. Cette hausse est notamment tirée par les bonnes performances de nos activités liées à la mesure de l’impact des campagnes publicitaires, à l’optimisation des investissements marketing et aux études mystères.

L’activité auprès des citoyens affiche un recul organique de 9,2 % depuis le début de l’année. Elle reste pénalisée par les incertitudes politiques et l’attentisme prolongé des clients du secteur public, en particulier aux États-Unis, en France et dans plusieurs pays d’Asie.

L’audience médecins et patients confirme sa reprise et enregistre une croissance organique de 5 % sur les neuf premiers mois de l’année. Cette bonne dynamique est notamment portée par l’innovation dans plusieurs pathologies, malgré les incertitudes sur les tarifs des médicaments aux États-Unis et l’allongement des délais d’approbation de la FDA.

Notre plateforme Ipsos.Digital poursuit son développement rapide et enregistre une croissance de 28 % depuis le début de l’année, notamment dans les tests de produits et la mesure de l’impact des campagnes publicitaires, avec un niveau de marge opérationnelle environ deux fois supérieur à celui du Groupe.

PERSPECTIVES

À l’issue des neuf premiers mois de l’année, le Groupe réalise une bonne performance auprès des clients du secteur privé.

Les contraintes budgétaires des Etats et l’instabilité politique dans de nombreux pays pèsent sur les dépenses gouvernementales et entraînent des retards dans la prise de commandes. Le Groupe révise en conséquence son objectif annuel de croissance organique pour 2025 à environ 0,7 %.

L’objectif de marge opérationnelle autour de 13 % à périmètre constant est confirmé, et reflète la capacité du Groupe à faire preuve d’une bonne discipline opérationnelle. Il exclut l’effet transitoirement dilutif lié aux acquisitions de The BVA Family et d’infas, estimé à 60 points de base sur l’exercice 2025.

Ipsos dispose de nombreux atouts :

La position d’un leader mondial, indépendant et diversifié, tant en termes de géographies que de métiers

Des offres différenciées fondées sur une richesse inégalée de données historiques, qui permettent de calibrer et valider les modèles fondés sur l’IA, et de s’assurer, grâce aux panels propriétaires et à l’accès à des personnes réelles, que ces modèles ne divergent pas

Des relations de long-terme avec ses clients

Des équipes talentueuses

Une solidité financière qui lui donne les moyens d’agir.





Pour autant, la croissance organique demeure en deçà des ambitions et la priorité du Groupe est l’accélération de la croissance organique. Dans un marché en rapide évolution, Ipsos a confiance dans sa capacité à se transformer en capitalisant à bon escient sur la technologie et l’IA, tout en préservant ce qui a fait son succès.

En accord entre le Conseil d’Administration et le Directeur Général, la présentation de la nouvelle stratégie Horizons 2030 est reportée du 19 novembre 2025 au 22 janvier 2026.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP

www.ipsos.com

35 rue du Val de Marne

75 628 Paris, Cedex 13 France

Tél. + 33 1 41 98 90 00

Pièce jointe