Paris, le 23 octobre, 2025



Air France-KLM finalise l’acquisition d’une participation de 2,3% dans le capital de la compagnie aérienne WestJet

Air France-KLM annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition d’une participation de 2,3% dans le capital de la compagnie aérienne canadienne WestJet.

Cette transaction avait initialement été annoncée le 9 mai 2025.

Air France-KLM a racheté cette participation auprès de sa partenaire de co-entreprise Delta Air Lines, qui avait elle-même fait l’acquisition d’une participation minoritaire de 15% dans le capital de WestJet dans le cadre d’une transaction distincte finalisée hier, le 22 octobre 2025, et comprenant également l’acquisition par la compagnie Korean Air d’une participation de 10% dans le capital de WestJet.

Les participations acquises par les trois compagnies représentent ainsi au total 25% du capital de WestJet (Delta Air Lines : 12,7%, Korean Air : 10% et Air France-KLM : 2,3%), cédées par des fonds et co-investisseurs affiliés à Onex Partners, un investisseur canadien et détenteur d’actifs alternatif qui est l’actionnaire de contrôle de WestJet. Lien vers le communiqué de presse de WestJet ici.

Air France-KLM est partenaire de WestJet depuis 2009, initialement sous la forme d’accords de commercialisation interligne. Depuis cette date, le partenariat s’est renforcé et intègre désormais des accords de partage de codes et des avantages réciproques pour les membres des programmes de fidélité des deux entités.

