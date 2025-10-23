KBC Groep versterkt zijn positie in Centraal-Europa met de overname van Business Lease in Tsjechië en Slowakije

Business Lease Group BV, onderdeel van AutoBinck Groep NV en ČSOB Leasing Tsjechië en ČSOB Leasing Slowakije, beide respectievelijk onderdeel van de Tsjechische en Slowaakse divisies van KBC Groep kondigen vandaag de ondertekening aan van een bindende overeenkomst voor de overname van alle aandelen (100%) van Business Lease s.r.o. ("Business Lease Tsjechië") en Business Lease Slowakije s.r.o. ("Business Lease Slowakije").

De overname moet nog worden goedgekeurd door de relevante mededingingsautoriteiten en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 worden afgerond.

De deal, voor een totaalbedrag van 72 miljoen euro, zal slechts een immateriële impact hebben op de solide kapitaalpositie van KBC Groep (-4 basispunten op de unfloored fully loaded CET1-ratio van KBC Groep).

Met deze strategische transactie breidt KBC Groep zijn leasingactiviteiten in Centraal-Europa aanzienlijk uit en versterkt het zijn marktpositie in beide landen.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, licht de transactie toe: "Deze overname betekent opnieuw een belangrijke stap voorwaarts in de strategie van KBC Groep om onze reeds sterke positie in zowel Tsjechië als Slowakije verder uit te breiden. Door Business Lease te integreren met ČSOB Leasing creëren we een krachtige vloot in beide markten: ongeveer 15.000 operationele leasingvoertuigen in Tsjechië, waardoor we een top 5-speler worden, en ongeveer 10.000 operationele leasingvoertuigen in Slowakije, waardoor we een top 3 referentiespeler worden. De gecombineerde entiteit zal in staat zijn om de operationele efficiëntie verder te verhogen, de klantervaring te optimaliseren en aanzienlijke synergievoordelen te behalen, waaronder mogelijkheden voor cross-selling."

Aleš Blažek, CEO van de Tsjechische divisie van KBC Groep, zei: "Deze overname is een belangrijke mijlpaal voor onze Tsjechische operationele leasingdiensten. Door de flexibele mobiliteitsoplossingen van Business Lease te integreren met onze bestaande leasingexpertise en ons sterke klantenbestand, kunnen we onze aanwezigheid op de markt en ons dienstenaanbod aanzienlijk verbeteren. Met onze gecombineerde vloot worden we niet alleen een top 5-speler op de Tsjechische operationele leasemarkt, maar versterken we ook ons streven naar innovatie en klantgerichte mobiliteitsoplossingen."

Daniel Kollár, CEO van de Slowaakse divisie van KBC Groep, voegde hieraan toe: "Vijf maanden na de aankondiging van de overeenkomst voor de acquisitie van 365.bank, zijn we verheugd om -samen met onze aandeelhouder- nog een strategische overname op de Slowaakse markt aan te kondigen. Deze stap versterkt niet alleen onze sterke marktpositie, maar toont ook onze ambitie om verder uit te breiden en groeikansen te benutten in alle segmenten. De overname van Business Lease zal ons leiderschap in de leasemarkt verder versterken, met name op het gebied van operationele leasing, waar we een nog sterkere partner worden voor de logistieke behoeften van Slowaakse bedrijven."

Vincent Weijers, CEO van Autobinck Group, zei: "In de loop der jaren heeft het Business Lease team een sterke en succesvolle aanwezigheid opgebouwd in vijf Europese markten. Tegen de achtergrond van een snelle marktconsolidatie biedt samenwerking met grotere spelers de beste weg naar toekomstige groei. De verkoop van de Tsjechische en Slowaakse activiteiten aan KBC is de eerste stap in die richting."

Elias Drakopoulos, CEO van Business Lease Group, geeft zijn visie: "We zijn ervan overtuigd dat KBC de juiste partner is om het succes van onze Tsjechische en Slowaakse activiteiten te garanderen en een uitstekend nieuwe thuis zal bieden voor onze gewaardeerde collega's."

Over Business Lease Groep

Business Lease, onderdeel van de Nederlandse AutoBinck Groep NV, is een toonaangevende aanbieder van operationele leasing en wagenparkbeheer, met een sterke focus op KMO’s en grote ondernemingen. De groep beheert een wagenpark van meer dan 30.000 voertuigen en heeft 244 medewerkers in dienst. Het hoofdkantoor is gevestigd in Praag, met kantoren in Centraal- en Oost-Europa (inclusief Bratislava).

Over ČSOB Leasing

Tsjechië

ČSOB Leasing Tsjechië is een universeel leasingbedrijf dat haar klanten een brede waaier van diensten aanbiedt zoals leningen, operationele leasing, wagenparkbeheer, financiële leasing en andere financieringsoplossingen incl. verzekeringen voor een brede waaier van activa zoals personenwagens, lichte en zware transportmiddelen, machines, toestellen, IT-apparatuur, enz. ČSOB Leasing is de toonaangevende instelling voor activafinanciering in Tsjechië met een marktaandeel van ongeveer 16% en 25.000 klanten.

Meer info: https://www.csobleasing.cz

Slowakije

ČSOB Leasing Slowakije is de toonaangevende onderneming op de Slowaakse leasemarkt en biedt uitgebreide financierings- en verzekeringsoplossingen. De diensten van ČSOB Leasing Slowakije omvatten financieringsoplossingen en verzekeringen voor roerende goederen, zowel via het eigen verkoopnetwerk als via distributeurs en dit in samenwerking met ČSOB groep Slovakije. De belangrijkste focus ligt op autofinancieringen voor zowel particuliere als zakelijke klanten. ČSOB Leasing Slowakije biedt een breed scala aan financieringsoplossingen, waaronder: specifieke leningen, financiële leasing en operationele leasing.

Meer info: https://www.csobleasing.sk









Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC-groep

Tel. +32 2 429 35 73 - E-mail: IR4U@kbc.be

Katleen Dewaele, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

Tel +32 475 78 08 66 - E-mail: pressofficekbc@kbc.be

