Kapitalforeningen Blue Strait Capital – Suspension af handel i foreningens afdeling i forbindelse med overflytning til Kapitalforeningen IA Invest





Det meddeles hermed, at al handel med beviser i nedenfor nævnte afdeling suspenderes fra og med i dag torsdag den 23. oktober 2025 som led i overflytning fra Kapitalforeningen Blue Strait Capital til Kapitalforeningen IA Invest.

Afdeling ISIN Short name Blue Strait Capital KL DK0060868107 BLKBSCKL

Suspensionen forventes ophævet tirsdag den 28. oktober 2025, hvor afdelingen vil have første handelsdag i regi af Kapitalforeningen IA Invest.

I forbindelse med overflytningen vil Lån & Spar Bank A/S herefter varetage funktionen som depotbank og market maker for afdelingen.

Når afdelingen er overflyttet til Kapitalforeningen IA Invest, vil Kapitalforeningen Blue Strait Capital blive afviklet, da foreningen ikke længere vil indeholde afdelinger.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.





Med venlig hilsen

Invest Administration A/S



Niels Erik Eberhard

Direktør





