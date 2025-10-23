Direct Securities récompensée pour la qualité de son service « Compte-Titres »

Lors de la 17ᵉ édition du Baromètre de la qualité des services aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) réalisée par Périclès Group, les conseillers en gestion de patrimoine ont plébiscité Direct Securities pour la qualité de son service dans la catégorie « Compte-Titres », confirmant l’excellence de son accompagnement, la fiabilité de ses outils et la disponibilité de ses équipes.

Direct Securities récompensé pour la qualité de son service envers ses partenaires

Direct Securities, la marque de Bourse Direct dédiée aux professionnels, vient d’être récompensée par Périclès Group pour la qualité de son service « Compte-Titres ».

Selon la 17ᵉ édition du Baromètre de la qualité des services aux CGPI, menée entre la mi-juin et le 30 septembre 2025 et visant à recueillir les attentes des CGPI envers leurs partenaires plateformes,

Direct Securities a fait une entrée remarquée dans le classement à la 2ème place, avec un niveau de satisfaction de 74 %.

Ce résultat illustre la confiance des professionnels du patrimoine dans la qualité du service délivré par

Direct Securities, qui se distingue par l’efficacité de ses outils, la fluidité de ses process et la réactivité de ses équipes.

Une offre complète au service des professionnels du patrimoine

Lancée en 2004, Direct Securities s’adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, sociétés de gestion, family offices et courtiers. Elle propose une prestation globale de tenue et conservation pour des comptes-titres et PEA associée à des services de Front et Back-Office.

Son modèle repose sur trois piliers :

des solutions d’investissement performantes ;

une technologie éprouvée et totalement intégrée ;

un accompagnement sur-mesure assuré par des experts du secteur.





Cette approche fait de Direct Securities un partenaire de référence pour les professionnels, leur permettant d’accéder à une expertise de pointe du métier de la bourse.

Une nouvelle étape : l’ouverture de comptes « personne morale » 100 % digitalisée

Poursuivant son engagement en faveur de la digitalisation et de la simplification des démarches pour les conseillers et leurs clients, Direct Securities enrichit son offre avec le lancement de l’ouverture de comptes « personne morale » entièrement digitalisée. Cette innovation vient compléter l’ensemble des services proposés aux professionnels et renforce la position de Direct Securities comme acteur technologique de premier plan au service des CGP.

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment B d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

