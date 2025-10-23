Bitget partecipa allo SFIM per colmare il divario di conoscenza finanziaria tra i giovani

VICTORIA, Seychelles, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , il principale Exchange Universale (UEX) al mondo, rafforza il suo impegno nell'alfabetizzazione finanziaria sponsorizzando la nuova edizione dello SFIM (Starting Finance Investment Meeting). L'evento, organizzato da Starting Finance, è riconosciuto come la più grande fiera italiana dedicata all'educazione finanziaria per i giovani e si terrà a Milano, il 3 e 4 novembre, presso il Superstudio Più. L’obiettivo dell'evento è colmare il divario di conoscenze finanziarie tra le nuove generazioni, offrendo un ponte diretto con il mondo economico-finanziario e le sue evoluzioni più disruptive.

L'impegno di Bitget all'evento si concretizzerà con un intervento di Umberto Zanin, Marketing Manager Europe di Bitget, che terrà una presentazione intitolata: "Transizione da Finanza Tradizionale a Finanza Decentralizzata". Zanin affronterà l'importanza di essere informati in un panorama economico che cambia velocemente, segnato da una rapida trasformazione e una maggiore instabilità.

"Siamo lieti di partecipare nuovamente allo SFIM. Il motivo per cui questa partnership con Starting Finance funziona così bene è che condividiamo la stessa identica missione: vogliamo migliorare le conoscenze finanziarie e dare un vero potere ai giovani, affinché gestiscano con sicurezza il proprio denaro e i propri investimenti", afferma Umberto Zanin. "È evidente che il panorama finanziario sta cambiando a una velocità incredibile. La convergenza tra la finanza tradizionale e quella digitale è in atto, ma ciò che rende il futuro così incerto, specialmente per le nuove generazioni, è l'attuale instabilità macroeconomica. Per far fronte a questo, avere accesso alla conoscenza è assolutamente vitale."

Dopo il successo dell'ultima edizione di Roma a maggio 2025, che ha registrato oltre 3.000 partecipanti presso il Palazzo dei Congressi, l'evento di Milano è pronto a superarsi con l'attesa di oltre 6.000 partecipanti. Il programma prevede più di 60 speaker influenti e oltre 25 panel tematici su investimenti, imprenditoria e Web3. Lo SFIM 2025 riunirà i volti più amati e autorevoli del panorama finanziario, imprenditoriale e mediatico italiano, offrendo ai giovani l'occasione ideale per imparare dai leader del settore, partecipare a workshop pratici e fare networking con professionisti e aziende di spicco.

La partecipazione allo SFIM è parte integrante della strategia educativa globale di Bitget. La piattaforma ha recentemente intensificato le sue iniziative per avvicinare i giovani alla finanza decentralizzata (DeFi), includendo l'organizzazione di una serie di webinar educativi in collaborazione con Youfinance , l'iniziativa di una giornata speciale sulle carriere del Web3 presso l’Università di Hong Kong e il lancio dell'Enciclopedia Web3, una risorsa per semplificare concetti complessi.

L'impegno di Bitget ribadisce che, per navigare nel futuro degli investimenti, l'educazione è fondamentale quanto la tecnologia stessa.

A proposito di Bitget

Fondato nel 2018, Bitget è il più grande Exchange Universale (UEX) al mondo. Con oltre 120 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di Copy Trading e altre soluzioni di trading, offrendo al contempo l'accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin , al prezzo di Ethereum e ad altri prezzi delle criptovalute. Bitget Wallet è uno dei principali portafogli crypto non-custodial che supporta oltre 130 blockchain e milioni di token. Offre trading multi-chain, staking, pagamenti e accesso diretto a oltre 20,000 dApp, con swap avanzati e approfondimenti di mercato integrati in un'unica piattaforma.

Bitget sta promuovendo l'adozione delle criptovalute attraverso delle partnership strategiche, come nel ruolo di Partner crypto ufficiale di LALIGA, il campionato di calcio più importante al mondo, nei mercati EASTERN, SEA e LATAM. In linea con la sua strategia di impatto globale, Bitget si è unita all' UNICEF per sostenere l'educazione alla blockchain di 1.1 milioni di persone entro il 2027. Nel mondo degli sport motoristici, Bitget è partner esclusivo della MotoGP™ , uno dei campionati più emozionanti al mondo.

Avviso di rischio: i prezzi degli asset digitali sono soggetti a fluttuazioni e possono subire una notevole volatilità. Si consiglia agli investitori di allocare soltanto i fondi che possono permettersi di perdere. Il valore di ogni investimento può risentirne ed esiste la possibilità che gli obiettivi finanziari non vengano raggiunti o che il capitale inizialmente investito non venga recuperato. Occorre sempre richiedere una consulenza finanziaria indipendente e considerare attentamente l'esperienza e la posizione finanziaria personale. Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Bitget non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come consulenza finanziaria. Per ulteriori informazioni, consulta le nostre Condizioni di utilizzo .

