Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Toropainen
Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 23.10.2025 kello 11.00
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Tuomas Toropainen
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj
LEI: 7437003WYXJUSV27Q316
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 127468/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-22
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000043435
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 4.77 EUR
(2): Volyymi: 222 Yksikköhinta: 4.75 EUR
(3): Volyymi: 669 Yksikköhinta: 4.75 EUR
(4): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 4.75 EUR
(5): Volyymi: 529 Yksikköhinta: 4.75 EUR
(6): Volyymi: 416 Yksikköhinta: 4.75 EUR
(7): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 4.735 EUR
(8): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 4.735 EUR
(9): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 4.735 EUR
(10): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 4.735 EUR
(11): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 4.735 EUR
(12): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 4.82 EUR
(13): Volyymi: 413 Yksikköhinta: 4.815 EUR
(14): Volyymi: 198 Yksikköhinta: 4.8 EUR
(15): Volyymi: 255 Yksikköhinta: 4.8 EUR
(16): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 4.8 EUR
(17): Volyymi: 412 Yksikköhinta: 4.85 EUR
(18): Volyymi: 203 Yksikköhinta: 4.8 EUR
(19): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 4.8 EUR
(20): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 4.76 EUR
(21): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 4.83 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (21):
Volyymi: 5425 Keskihinta: 4.78226 EUR