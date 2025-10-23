Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Toropainen

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 23.10.2025 kello 11.00

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Tuomas Toropainen

Asema: Talousjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj

LEI: 7437003WYXJUSV27Q316

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 127468/5/4


Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-22

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000043435

Liiketoimen luonne: HANKINTA



Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 4.77 EUR

(2): Volyymi: 222 Yksikköhinta: 4.75 EUR

(3): Volyymi: 669 Yksikköhinta: 4.75 EUR

(4): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 4.75 EUR

(5): Volyymi: 529 Yksikköhinta: 4.75 EUR

(6): Volyymi: 416 Yksikköhinta: 4.75 EUR

(7): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 4.735 EUR

(8): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 4.735 EUR

(9): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 4.735 EUR

(10): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 4.735 EUR

(11): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 4.735 EUR

(12): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 4.82 EUR

(13): Volyymi: 413 Yksikköhinta: 4.815 EUR

(14): Volyymi: 198 Yksikköhinta: 4.8 EUR

(15): Volyymi: 255 Yksikköhinta: 4.8 EUR

(16): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 4.8 EUR

(17): Volyymi: 412 Yksikköhinta: 4.85 EUR

(18): Volyymi: 203 Yksikköhinta: 4.8 EUR

(19): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 4.8 EUR

(20): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 4.76 EUR

(21): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 4.83 EUR


Liiketoimien yhdistetyt tiedot (21):

Volyymi: 5425 Keskihinta: 4.78226 EUR


